Лавров призвал исключить двойные стандарты в отношении жертв конфликта на Украине

Глава МИД России Лавров рассказал, что переживает из-за жертв конфликта на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что переживает по поводу жертв в результате боевых действий, но эти вопросы нужно рассматривать без двойных стандартов.

«Я сокрушаюсь и переживаю по поводу любой человеческой жизни, особенно человеческой жизни, которая потеряна в результате военных действий и ущерба, нанесенного гражданской инфраструктуре. Но давайте все эти вопросы рассматривать без двойных стандартов и по-честному», – ответил он на вопрос, как относится к разрушению гражданской инфраструктуры на Украине, сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, западные СМИ и политики уделяли гораздо меньше внимания к гибели гражданского населения в конфликтах в Афганистане, Ираке, Сирии и Ливии.

Также глава ведомства добавил, что Россия наносит удары только по тем объектам украинской инфраструктуры, которые обеспечивают военный потенциал вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, в результате высокоточных ударов «выводятся из строя и энергетические объекты, от которых зависит функционирование вооруженных сил Украины и от которых зависит доставка огромного количества вооружений, которым Запад накачивает Украину, чтобы она убивала русских».

Напомним, неделю назад после российских ударов по энергетической инфраструктуре страны большая часть Украины осталась без света. Все АЭС Украины, а также большая часть ТЭС, ТЭЦ и ГЭС на время перестали работать.