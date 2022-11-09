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На Украине сообщили о национализации имущества компартии
Минюст сообщил о более 50 объектах недвижимости компартии, национализированных на Украине
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Украинские власти национализировали более 50 объектов недвижимости, 18 автомобилей, две торговые марки и другое имущество, принадлежавшее запрещенной в стране Коммунистической партии Украины (КПУ), сообщили в министерстве юстиции страны.
Ее имущество попало в собственность государства после запрета на ведение деятельности. Минюст провел розыск имущества, а затем составил список и изъял, сообщила замминистра юстиции Евгения Горовца в социальной сети, передает ТАСС.
Она добавила, что среди конфискованного у Компартии Украины имущества корпоративные права на восемь предприятий, две торговые марки, 18 транспортных средств, два земельных участка, 54 объекта недвижимого имущества. Также восемь изданий партии и торговые марки.
Ранее сообщалось, что украинские власти решили национализировать принадлежащие украинским олигархам предприятия, в частности «Укрнафту», «Укртатнафту», «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор».
США озвучили свое отношение к «окончательному статусу» Крыма
Замглавы Пентагона Кол заявил, что окончательный статус Крыма может обсуждаться между Украиной и Россией
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Киев сам должен решить, будет ли пытаться захватить Крым, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол, добавив, что окончательный статус региона может обсуждаться между Украиной и Россией.
Кола попросили ответить на вопрос, собираются ли США поддерживать Украину, если та захочет захватить Крым. Кол ответил, что украинская сторона сама решит, ставит ли «военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год». Он не стал уточнять, готов ли Вашингтон поддержать такие потенциальные цели Киева, но заявил, что США собираются поддерживать запасы вооружений Украины, передает ТАСС.
Кроме того, он заверил, что США не пытаются «втолкнуть украинцев в переговоры» с Россией «еще до того, как они готовы». Вашингтон хочет обеспечить Киеву «возможность действовать с позиции силы, если и когда» украинская сторона «будет готова». Кол считает, что зимние условия создадут трудности для «крупномасштабных наступательных операций», а Москве и Киеву «предстоит решать, какие благоприятные возможности это предоставляет для дипломатии».
Он также признал, что оказание военной помощи Украине «оказывает давление на собственные запасы» и ВПК США, а также их союзников. При этом Кол выразил уверенность, что военная помощь Украине «не поставила Соединенные Штаты в опасное положение в отношении другой серьезной чрезвычайной ситуации где-либо в мире». «Но она показала, что нам есть над чем работать, чтобы сделать наш ВПК более гибким, более оперативным, более надежным», – сказал замминистра.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Москвой невозможны до возврата под контроль Киева вернувшихся в состав России территорий. При этом СМИ утверждают, что США подталкивают Зеленского к переговорам с Россией.
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Мэр Снигиревки в Херсонской области сообщил о бое в городе
Мэр Барбашов сообщил о плотном боестолкновении в Снигиревке в Херсонской области
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В городской черте Снигиревки в Херсонской области произошло очень плотное боестолкновение, сообщил мэр города Юрий Барбашов.
Барбашов рассказал, что связь с жителями, которые остались в городе, нерегулярная из-за перебоев работы мобильных операторов. По его словам, во вторник днем они сообщили, что в Снигиревке «очень плотное боестолкновение, неслабое, причем в городской черте». «Жители видели на улицах технику в центре города», – приводит его слова РИА «Новости».
Как пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал WarGonzo, украинские войска осуществили попытку прорыва под Снигиревкой, «идет тяжелый бой».
Напомним, прежде Снегиревка входила в состав Николаевской области, но после освобождения вошла в Херсонскую область, в составе которой приняла участие в референдуме о воссоединении с Россией. В понедельник в Херсоне завершилась добровольная эвакуация гражданского населения с правобережья Днепра.
ФСБ рассказала о самом высокопоставленном украинском разведчике, разоблаченном в России
ФСБ: В России на 19,5 лет колонии осужден полковник ГУР минобороны Украины Штыбликов
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Полковник главного управления разведки минобороны Украины по фамилии Штыбликов осужден в России совокупно на 19,5 лет колонии, сообщили в ФСБ.
«Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении полковника нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Штыбликова Д.А.», – говорится в сообщении ФСБ.
Уточняется, что он признан виновным в совершении государственной измены, с назначением наказания в виде 19 лет и шести месяцев лишения свободы и отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима по совокупности с назначенным ему в 2017 году Севастопольским городским судом наказания в виде пяти лет колонии строгого режима за подготовку серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота.
О задержании и осуждении столь высокопоставленных украинских разведчиков, тем более нелегалов – высшей касты в разведке, ранее не сообщалось, отмечает РИА «Новости».
В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, Штыбликов по заданию украинской разведки остался на полуострове и получил российское гражданство. Отмечается, что, устроившись на гражданскую позицию в одну из воинских частей Черноморского флота, он передавал Киеву сведения о деятельности воинских частей в Крыму, что составляло гостайну.
Подчеркивается, что шпионская деятельность офицера нелегальной разведки ГУР минобороны Украины была своевременно пресечена.
Ранее ФСБ сообщила, что задержала в Херсонской области девятерых участников диверсионно-разведывательной группы СБУ, готовивших теракт в отношении высокопоставленных сотрудников администрации региона.
Эксперт объяснил стратегическое значение обороны Снигиревки
Военный аналитик Онуфриенко: Российским войскам стратегически важно сохранить контроль над Снигиревкой
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«Если противник установит контроль над населенным пунктом Снигиревка, он сможет двигаться к Бериславу, отодвинуть российские войска еще ближе к Херсону», – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя боевую обстановку на Николаево-Криворожском направлении.
«Очевидно, что ВС России стратегически важно сохранить контроль над городом Снигиревка, при том, что на Херсонском направлении важное значение имеет вся линия обороны, – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. – Установление противником контроля над Снигиревкой – это возможность, прорвав оборону, двигаться к Бериславу, отодвинуть наши войска еще ближе к Херсону, с направления от Дудчан и южнее Давыдова Брода».
Районный центр Снигиревка, до освобождения Херсонщины относившийся к Николаевской области, а позже переданный в состав Херсонской области, находится к 63 км к северо-востоку от Николаева и примерно в 50 км по прямой от Херсона. Мэр города Юрий Барбашов сообщил в среду, что в городской черте Снигиревки произошло «очень плотное боестолкновение». «Жители видели на улицах технику в центре города», – приводит РИА «Новости» слова мэра. При этом связь с жителями, которые остались в городе, нерегулярная из-за перебоев работы мобильных операторов, признал Барбашов.
Из района боевых действий приходят противоречивые и не всегда точные сведения, заметил Онуфриенко. «Первые сообщения, которые мы получали о ситуации в Снигиревке, не соответствуют действительности, там нет 201-го полка, который держит оборону. На самом деле в городе находится 205-я казачья бригада из Ставропольского края», – отметил собеседник.
«Видео с разбитой колонной, якобы двигавшейся из Снигиревки на Херсон, которое публиковалось в интернете, не имеет никакого отношения к этому участку. Оно снято гораздо раньше и в другом районе», – добавил военный аналитик. Имеются в виду сообщения в блогах о некоей колонны из шести-семи машин, якобы принадлежавших ВС РФ (по другим сведениям, ВСУ), накрытой артиллерийским огнем.
«К этому часу достоверно известно лишь то, что на этом направлении идут упорные бои. Есть также неподтвержденная информация, что противнику удалось выйти на окраины Снигиревки, к железнодорожным путям. Но поскольку сейчас пока нет связи, более подробной и достоверной информации не будет еще по крайней мере несколько часов», – заключил Онуфриенко.
«Контакта с теми, кто находится сейчас в Снигиревке и участвует в боевых действиях, сейчас нет, но, насколько мне известно, там идут напряженные бои», – также отметила в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«С украинской стороны на этот участок брошено большое количество техники и живой силы, – продолжает собеседница. – На самом деле линия фронта проходила очень близко, всего в нескольких километрах от Снигиревки. Жители города постоянно слышали выстрелы и подвергались регулярным обстрелам. Сейчас никого не удивляет что именно там ВСУ пошли в наступление, потому что Снигиревка фактически с двух сторон оказалась прижата к украинской линии фронта и является самой очевидной целью при наступлении на Херсон», – отмечает собеседница.
«Вместе с тем стоит заметить, что расстояние от Снигиревки до Херсона по трассе более 50 километров, то есть это не ближайший пригород, а находится достаточно далеко. Будем надеяться, что все завершится благополучно, и российская армия сохранит контроль над городом», – полагает Шеслер.
В понедельник в Херсоне завершилась добровольная эвакуация гражданского населения с правобережья Днепра. В среду на всей территории контролируемой ВСУ Николаевской области была объявлена воздушная тревога, сообщил глава украинской областной военной администрации Виталий Ким.
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Раскрыта личность отбрасывавшего гранаты с коптера ВСУ российского солдата
Солдат, отбросивший от себя гранаты ВСУ, оказался из Ленинградской области
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Российский солдат, прославившийся после появления в Сети видео того, как он голыми руками отбрасывает от себя гранаты, летящие на него с украинского коптера, оказался пехотинцем из Ленинградской области.
Эти кадры под заголовком «русский солдат непобедим» облетели весь мир, пишет Telegram-канал «Админка Ленобласти» – официальный канал правительства Ленинградской области.
«Гордимся мужеством и реакцией земляка – пехотинца Алексея из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти. Благодарим командиров за выучку! Всем бойцам бригады – большой воинской удачи», – говорится в сообщении.
Кроме того, в среду в Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьева появился репост информации из паблика «Сигнал», согласно которой съемка велась у села Малая Рогань весной этого года. В сообщении говорится, что в кадр попал боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Алексей С. – он выжил.
Видео, на котором российский военнослужащий отбивается от атаки украинского дрона, появилось в начале ноября в британских СМИ.
Президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что подобные ситуации встречались и в практике подразделения «Альфа». По его словам, после выдергивания кольца из чеки запал срабатывает примерно через 3,2-4,2 секунды – это время рассчитано в том числе с целью, чтобы человек, который ее бросает, сам не подорвался. Таким образом, на то, чтобы избавиться от гранат, у военного были считанные секунды.
Российские Су-25 уничтожили украинскую бронетехнику
Су-25 ВКС России уничтожили замаскированные позиции и бронетехнику вооруженных сил Украины
Минобороны России рассказало о боевой работе штурмовиков Су-25 ВКС России по уничтожению украинской бронетехники в зоне спецоперации на Украине.
Ведомство в Telegram сообщило, что ВКС нанесли ракетные удары по военным объектам и технике ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. Российская авиация уничтожила замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехнику ВСУ.
На прошлой неделе Минобороны также рассказало о боевой работе самолетов Су-35С и Су-30СМ ВКС России в ходе специальной военной операции на Украине.
ЕС не смог выделить Украине обещанные деньги
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Евросоюз не сможет выделить в текущем году 3 млрд евро макрофинансовой помощи Украине из обещанных девяти миллиардов в мае, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.
По его словам, оставшиеся 3 млрд евро из объявленных в мае девяти миллиардов Украина не получит в этом году, поскольку «невозможно найти решение и не удалось прийти к согласованию».
Домбровскис заявил, что значительное перечисление средств будет в начале следующего года, «уже в январе с учетом срочности финансовых потребностей Украины», передает РИА «Новости».
Еврокомиссия в мае предложила исключительный пакет макрофинансовой помощи от Евросоюза Украине на сумму до 9 млрд евро. Из этой суммы было официально согласовано к настоящему моменту предоставление в целом 6 млрд евро. Один миллиард евро был выплачен в августе, еще два миллиарда – в октябре.
Позднее чешское председательство в совете стран ЕС заявило, что Евросоюз включит пока не согласованные 3 млрд евро в новый пакет поддержки на общую сумму 18 млрд евро, предназначенный на 2023 год.
Накануне представитель ЕК сообщил, что планируется перечислить Украине до конца текущего года еще 3 млрд евро из майского пакета макрофинансовой помощи. Не согласованным, таким образом, остается перечисление еще трех миллиардов из этого пакета.
Ранее ЕК решила выставить Украине требования для выдачи кредита.
В минувшее воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала представить план предоставления Украине финансовой помощи в размере 18 млрд евро.
В прошлый четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС в 2022 году передал Украине 22 млрд евро, причем в эту сумму не входит поставка оружия.
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Политолог объяснил отказ России от предварительных условий переговоров с Украиной
Политолог Бордачев: МИД России придерживается образцовых дипломатических подходов
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Если какая-то из сторон заявляет о предварительных условиях, то она, скорее всего, просто не хочет мирного урегулирования. Россия же неоднократно говорила о готовности к предметному диалогу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев, комментируя заявление МИД России об отсутствии предварительных условий для переговоров с Украиной.
«Сложно сказать, какие условия для старта переговоров могла бы выдвигать Москва. Территории бывших украинских областей уже вошли в состав Российской Федерации. Это данность, закрепленная в Конституции», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Мы не можем делать предметом обсуждения вопросы, связанные с нашей территориальной целостностью. Раньше не оспаривался только статус Крыма, теперь в этот перечень добавились новые регионы», – пояснил собеседник.
Эксперт также обратил внимание на разницу между предварительными условиями и итоговым соглашением. «Что касается невхождения оставшейся части Украины в состав западных альянсов, то это скорее должен быть результат переговоров, а не заранее озвученное требование. Ведь сам процесс дипломатии предполагает, что стороны должны прийти к некому итоговому компромиссу», – пояснил он.
«При этом само по себе выставление предварительных условий говорит о том, что сторона не готова обсуждать проблему в принципе. Если посмотреть на образцовую дипломатическую практику, то мы увидим, что для начала обсуждения сторонам надо лишь признать необходимость диалога по имеющейся проблеме», – акцентирует политолог. Именно поэтому Россия говорит об отсутствии предварительных условий, тем самым демонстрируя свою открытость к разговору, в отличие от Владимира Зеленского, заключил Бордачев.
Во вторник замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва не ставит никаких предварительных условий для мирных переговоров с Киевом, однако украинские власти должны проявить волю к этому процессу.
Руденко добавил, что Москва всегда указывала на свою готовность вести переговоры, однако Украина приняла закон, запрещающий соответствующие контакты с Москвой. «Это их выбор», – сказал он. При этом Россия и США не ведут диалог по украинской теме, отметил замминистра.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский перечислил условия переговоров с Россией: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что подобное не повторится.
Сенатор Владимир Джабаров в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сказал, что заявление Зеленского «выглядит смешным». «Он, по сути, требует возврат границ 1991 года, но ни одна нормальная страна не пойдет на такие условия», – заметил парламентарий.
«Я думаю, все это Зеленский наговорил потому, что не получил соответствующей команды из Вашингтона и Лондона, а так как сам не готов к переговорам, решил озвучить заранее нереальные, несбыточные условия. Откровенно говоря, такие заявления глубоко разочаровывают всех не только в России, но и в Европе, и за океаном», – акцентировал Джабаров.
Между тем ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, действительно ли Запад подталкивает президента Украины к переговорам с Россией и зачем это США.
Беженец с Украины раскритиковал «медленно» обслуживших канадцев
Украинский беженец разнес «медленное» обслуживание в канадском заведении
Беженец с Украины пожаловался на «ужасно медленный» сервис в канадских заведениях.
Молодой человек Семен приехал в Канаду шесть месяцев назад, и уже тогда опубликовал свою «первую жалобу». Парень возмутился, какой «ужасный» в Канаде сервис. При этом он подчеркнул, что озвучивает не только свои мысли, но и всех украинцев (его коллеги и некоторые из друзей), передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Narcity.
Украинец добавил, что по сравнению с Украиной в таких местах, как кафе, продуктовые магазины, государственные учреждения (там, где приходится общаться с людьми, предоставляющими какие-либо услуги) «намного хуже». По словам Семена, однажды он заказал кофе, который «может занять 10 минут». Он заявил, что украинцы хотят пообщаться с менеджером, если это занимает «более трех секунд».
Ранее сообщалось, что прибывшие в Болгарию беженцы с Украины возмутились условиями проживания в буферном центре в Елхово, они хотят переехать в дом отдыха.
Тем временем британское правительство Риши Сунака пришло к выводу, что настало время рассмотреть возможность отказа от схемы размещения беженцев с Украины.
Посол объяснил желание США затянуть «войну с Россией до последнего украинца»
Посол Антонов заявил о стремлении США «снять сливки» в процессе «войны с Россией до последнего украинца»
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США готовы затянуть «войну с Россией до последнего украинца», потому что могут «снять сливки», заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов выразил уверенность, что США не смогут «уйти от ответственности за затягивание конфликта и гибель невинных людей». Он подчеркнул, что американская сторона «с маниакальным упорством» продолжает затягивать «войну на истощение», изматывая как россиян, так и украинцев с европейцами и даже рядовых американцев. «Как говорится, война с Россией «до последнего украинца», – приводит его слова РИА «Новости».
Одной из причин таких действий США, по мнению посла, является экономическая заинтересованность Соединенных Штатов – они хотят «снять сливки», продавая военную продукцию и сжиженный природный газ. «Только бизнес, ничего личного», – сказал Антонов.
Напомним, постпред России Василий Небензя указывал, что Украина стала площадкой для утилизации странами НАТО устаревшего вооружения. Кроме того, Украину используют в качестве полигона для испытания нового оружия. Также конфликт на Украине позволяет Западу рекламировать оружие, идущее на экспорт.
Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины
Воздушная тревога объявлена по всей территории Николаевской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
«Воздушная тревога, вся область», – написал Ким в своем Telegram-канале. Эти данные также опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения.
Накануне воздушную тревогу объявили в пяти регионах Украины.
Замкомандира подразделения «Айдара» признал вину в подрыве моста в ЛНР
Замкомандира подразделения «Айдара» Мурыга признал вину в подрыве моста в ЛНР
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Замкомандира подразделения украинского нацбата «Айдар» Денис Мурыга заявил о признании вины в ходе судебного заседания в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону.
«Да, ваша честь», – сказал Мурыга в ответ на вопрос суда о признании вины в полном объеме, передает ТАСС.
На допросе обвиняемый сообщил, что является выходцем города-курорта Алушты в Крыму, в 2015 году он стал членом «Айдара». Прошел обучение в лагере в селе Верхние Гаи Львовской области.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что Мурыга присоединился к нацбату, находясь в украинской столице. Он исповедовал праворадикальные взгляды, разделял идею украинского превосходства и русофобию.
Его подозревают в подрыве моста в ЛНР, в результате чего погибли часовые республиканской народной милиции. Мурыга сообщил, что инцидент имел место в марте 2015 года. Приказ о диверсии отдал командир роты огневой поддержки Игорь Радченко.
Напомним, Мурыга был попал под арест 19 мая. Также он включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Китайские инвесторы «Мотор Сич» выступили против насильственной национализации компании
Китайские инвесторы «Мотор Сич»: Решительно выступаем против бесстыдного поведения Украины
Китайские инвесторы «Мотор Сич» выступили против насильственной национализации активов компании, говорится в заявлении представителя китайских инвесторов компании ПАО «Мотор Сич» Ван Цзина.
«Мы решительно выступаем против бесстыдного поведения государства Украины, касающегося политизации нормального делового поведения, насильственной национализации компании ПАО «Мотор Сич» и необоснованного разграбления законных прав и интересов китайских инвесторов», – передает РИА «Новости» текст заявления, опубликованного в аккаунте компании Beijing Skyrizon, китайского инвестора «Мотор Сич», в соцсети WeChat.
В заявлении указано также, что китайские инвесторы украинского предприятия «Мотор Сич» после национализации активов компании выступили против злоупотребления Киевом государственной властью и подмены концепции национальной безопасности.
«Мы всегда решительно выступали против преступных действий государства Украины, касающихся злоупотребления государственной властью, подмены концепций национальной безопасности, смешения правды с ложью и подавления нормальной деловой деятельности предприятий», – говорится в заявлении.
В документе указано также, что китайские инвесторы «Мотор Сич» никогда не откажутся от борьбы за защиту своих прав законным путем.
«Мы будем продолжать поддерживать активную связь со всеми сторонами различными способами и мы никогда не откажемся от борьбы за защиту наших прав законным путем», – говорится в заявлении.
В то же время, отмечается в документе, «мы будем использовать все законные методы, чтобы постоянно, решительно и безоговорочно защищать все наши законные права».
В понедельник издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и миноритарных акционеров «Укрнафты» сообщило, что НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», ЧАО «АвтоКрАЗ», ПАО «Мотор Сич» и ЧАО «Запорожтрансформатор».
Напомним, Beijing Skyrizon – китайский инвестор предприятия «Мотор Сич» – через Арбитражный суд в Гааге добивается выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 млрд долларов. В сентябре 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич», одного из крупнейших производителей авиадвигателей и газотурбинных установок. В конце января на Украине ввели санкции против китайских инвесторов, которые в 2016 году приобрели 56% акций завода. 20 марта суд в Киеве по инициативе СБУ вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО «Мотор Сич» с последующей передачей государственному агентству АРМА.
Российские войска на четырех направлениях уничтожили более 350 украинских военных
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На Купянском направлении российские войска уничтожили более 60 украинских военнослужащих, на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, на Южно-Донецком направлении уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, в тыловом районе обороны уничтожено 110 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, на Купянском направлении активными действиями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.
На Краснолиманском направлении противник силами четырех мотопехотных и одной танковой роты, усиленных иностранными наемниками, предпринимал попытки одновременных атак позиций российских войск в направлениях населенных пунктов Макеевка, Площанка, Голиково и Кременная Луганской народной республики. Огнем артиллерийских подразделений, тяжелых огнеметных систем и ударами армейской авиации подразделения противника были остановлены и отброшены к исходным рубежам.
«Нанесением упреждающего огневого поражения пресечены попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Червонопоповка и Стельмаховка Луганской народной республики. Всего на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, один танк, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и три пикапа», – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на Южно-Донецком направлении противник в течение суток пытался контратаковать, чтобы замедлить наступательные действия российских войск. Нанесением огневого поражения и активными действиями штурмовых групп в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой народной республики подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля.
«На Николаево-Криворожском направлении ВСУ силами до трех ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок Херсонской области. После нанесения огневого поражения подразделения противника, понеся значительные потери, были рассеяны и отступили», – сообщили в Минобороны.
Кроме того, подразделениями российских войск за сутки были обнаружены и пресечены попытки проникновения двенадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. Всего на данном направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и 14 автомобилей.
Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили за сутки на четырех направлениях более 400 украинских военных.
Дезертир из «Азова» рассказал об использовании жилых домов для боев в Мариуполе
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Дезертировавший с поля боя боевик из полка «Азов» (организация, запрещенная в РФ) Иван Кузнецов подробно рассказал, как их подразделения занимали позиции в жилых домах.
Кузнецов рассказал, что дислоцировались они на девятом этаже, позиция боевиков находилась на седьмом этаже, а люди были в подвале. После потеряли контроль над улицей и заняли дом чуть ниже по улице, сообщил он. Прошлись по этажам, проверили квартиры, рассказал Кузнецов в ходе следственного эксперимента.
Кроме того, он показал еще несколько позиций, которые их подразделения занимали ранее. Все огневые точки были или на территории частных домов или в непосредственной близости к жилым домам, передает РИА «Новости».
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что следственным отделом МГБ региона возбуждено уголовное дело в отношении жителя Мариуполя Ивана Кузнецова, 2002 года рождения в соответствии с ч.2 ст. 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Кузнецов был задержан августе 2022 года, с апреля 2020 он служил в «Азове» на должности старшего стрелка-наводчика, принимал активное участие в боевых действиях, совершил убийство военнослужащих ДНР и РФ.