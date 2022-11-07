Губернаторы новой волны разработали региональные меры поддержки семьям военнослужащих

Семьям мобилизованных граждан из Ярославской области с 1 ноября отменили плату за детсады, а в Кировской области получателями мер поддержки стали добровольцы. Губернаторы новой волны разработали новые варианты помощи, составленные по запросам жителей регионов.

Так, в Тюменской области при помощи губернатора Александра Моора запустили региональную сеть «социальных гостиных», которые представляют собой центры поддержки членов семей военнослужащих. В центрах работают профессиональные психологи, прошедшие дополнительную подготовку и готовые помочь в решении любого вопроса, с которым к ним обратятся близкие военнослужащих. Как сообщил в своих соцсетях Моор, региональная сеть центров поддержки уже насчитывает около полусотни пунктов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В Республике Саха (Якутия) принято решение о персональном закреплении каждой семьи военнослужащих за муниципалитетами, министерствами и ведомствами с целью оказания адресной помощи, когда для нее возникнет необходимость.

В Кировской области глава региона Александр Соколов расширил категорию получателей мер поддержки в регионе – помимо семей мобилизованных граждан в нее вошли семьи тех, кто служит в зоне СВО по контракту, а также добровольцев. По решению губернатора, также введены новые меры поддержки семей военнослужащих, которые будут распространяться и на мобилизованных, и на добровольцев, и на служащих по контракту. Дети военнослужащих смогут бесплатно посещать кружки и секции в государственных образовательных организациях и физкультурно-спортивные организации, подведомственные министерству спорта и туризма Кировской области. Помимо этого, члены семей военнослужащих смогут бесплатно посещать концерты, спектакли, выставки и другие культурные мероприятия, инициированные областными госучреждениями.

В Рязанской области губернатор Павел Малков принял решение о внеочередном предоставлении членам семей мобилизованных соцуслуг в стационарной и полустационарной форме, а также в форме соцобслуживания на дому. Также члены семей мобилизованных жителей Рязанской области получили право на бесплатную юридическую поддержку с момента мобилизации гражданина, а также в течение трех лет со дня его увольнения с военной службы.

Семьям мобилизованных граждан из Ярославской области с 1 ноября отменили плату за детские сады, предоставили бесплатное горячее питание для школьников всех возрастов и продуктовые наборов для детей, которые учатся дома, а также оказали материальную помощь для газификации жилых домов, организовано первоочередное и бесплатное социальное обслуживание пожилых родственников и инвалидов из семей мобилизованных.

С 1 ноября в Мурманской области начал работу Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников СВО. Сотрудники организации будут решать проблемы, возникающие у семей. Каждая проблема будет отрабатываться в индивидуальном порядке с координаторами от муниципалитетов и органов власти.

По словам политического консультанта Владимира Лубянко, губернаторам в целом удается составить оптимальные пакеты для поддержки военнослужащих и семей благодаря своему пониманию регионов, постоянной эффективной работе и коммуникации с жителями, стандартам «новой волны». Меры поддержки при этом не статичны, а постоянно дополняются новыми решениями, инициаторы которых – сами мобилизованные и члены их семей.