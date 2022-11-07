Ростех оценил сроки восстановления отношений с Западом

Ростех: На восстановление отношений с Западом может потребоваться 20-30 лет

На восстановление отношений с Западом может потребоваться 20-30 лет, сообщил исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

По словам Евтушенко восстановление отношений и с Европой займет много времени, может потребоваться и 20, и 30 лет, но отношение к России на Западе рано или поздно изменится в лучшую сторону, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что уже несколько лет на партнеров корпорации за рубежом давят, заставляя отказаться от совместной, даже если это не выгодно. В результате западные компании прекратили поставки комплектующих, важной для промышленности России продукции.

По словам исполнительного директора, сейчас активно идет импортозамещение, есть успехи, но важно понимать, что по ряду позиций полной технологической независимости в современном мире не может быть.

«На 100% локализованный продукт будет очень дорогим, это ударит по экономике. Это касается не только России, но и других стран», – уточнил он.

Евтушенко добавил, что «Ростех» в результате не сворачивает международное сотрудничество, а наоборот усиливает работу.

«Происходит серьезный поворот на Восток. У нас есть хорошие, многолетние связи с Индией и Китаем, эти страны не отвернулись от России, товарооборот с ними сильно вырос», – отметил Евтушенко.

Ранее Евтушенко сообщил, что производство первых Ту-214 для коммерческих поставок авиакомпаниям в 2023 году уже началось, на Казанском авиазаводе приступили к процессу наращивания мощностей для выпуска Ту-214 в необходимом объеме.