Ростех: Казанский авиазавод начал производство первых Ту-214 для поставок в 2023 году

Производство первых Ту-214 для коммерческих поставок авиакомпаниям в 2023 году уже началось, на Казанском авиазаводе приступили к процессу наращивания мощностей для выпуска Ту-214 в необходимом объеме, сообщил исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

По его словам, Ту-214 оснащен отечественными серийными двигателями ПС-90А и полностью состоит из российских комплектующих. На Казанском авиационном заводе ОАК, где ведется серийный выпуск Ту-214, начали готовить технологические мощности к наращиванию выпуска этих машин, передает ТАСС.

По словам Евтушенко, ОАК должна поставить «Аэрофлоту» 40 Ту-217 до 2030 года. Первые машины уже находятся в производстве.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» до 2030 года приобретет 339 самолетов российского производства: 210 самолетов МС-21, 89 самолетов SSJ-New и 40 Ту-214.