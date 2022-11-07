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Россиянам напомнили, как получить выплаты на детей
Россиянам объяснили, как получить выплаты за детей по нацпроекту «Демография»
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Выплаты в размере регионального прожиточного минимума полагаются, когда детям исполнится три года, на второго ребенка пособие выплачивается из материнского капитала, ежемесячно уменьшая его размер.
По данным на сайте национального проекта «Демография», ежемесячные выплаты полагаются семьям, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен до 1 января 2018 года.
Выплата полагается также за второго ребенка, она осуществляется из средств маткапитала, при этом его размер уменьшается. Также пособие положено семьям с третьим или последующим ребенком, которое частично финансируется из федерального бюджета в регионах с неблагоприятной демографической ситуацией, а также во всех регионах Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов, передает канал «360».
Уточняется, что за выплатой на первого, третьего или последующего ребенка надо обращаться в МФЦ или орган социальной защиты по месту жительства. Если же необходимо оформить выплату на второго ребенка по достижении им трехлетнего возраста, то заявление следует подавать лично в отделении пенсионного фонда, в МФЦ или дистанционно в личном кабинете на «Госуслугах» или ПФР.
Нацпроект «Демография» действует до 2024 года.
Ранее Госдума одобрила законопроект об универсальном пособии для семей с детьми: оно будет выплачиваться беременным и семьям с детьми, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума.
Напомним, на универсальное пособие для семей с детьми, которое вводится с 1 января, будет направлено 1,7 трлн рублей, в среднем по стране оно составит от 7 до 14 тыс. рублей.
В Сети появилось видео «дерзкого» поражения танка ВСУ
Украинский танк попытался атаковать российские позиции, но в итоге сам попал под обстрел, видео произошедшего попало в Сеть.
Как отмечают блогеры, танк ВСУ решил атаковать позиции российских войск, но делал это «дерзко и глупо». При этом в засаде его ждал «наш, еще более дерзкий, но умный русский танк». «Это не World of Tanks. Это русская реальность», – пишут авторы Telegram-канала «Обыкновенный царизм».
Отмечается, что наводкой занимались «наши друзья из русского спецназа».
На кадрах видно, как украинский танк едет по дороге, в тоже время за поворотом его ждет российский танк, который в итоге сумел атаковать противника первым.
Ранее российские военные уничтожили пять греческих БМП-1 сразу после их получения украинской стороной.
Политолог объяснил, почему Стратком США считает конфликт на Украине «разминкой»
Политолог Дудаков: Военные США опасаются растраты «арсенала демократии» на Россию вместо Китая
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США растрачивают на Украине свой «арсенал демократии», и американские генералы – и отставные, и действующие – все больше беспокоятся, что Штаты могут оказаться в уязвимом положении в случае обострения отношений с Китаем, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков.
«Мы наблюдаем некоторое недовольство политикой Байдена на Украине со стороны военного истеблишмента США. Но это происходит не потому, что военный истеблишмент позитивно относится к России – это совсем не так», – сказал Дудаков, комментируя высказывание командующего Стратегическим командованием США (Стратком) адмирала ВМС Чарльза Энтони Ричарда о том, что украинский конфликт является для ВС США лишь «разминкой». При этом крупное противостояние, по словам адмирала, не за горами.
По словам Дудакова, многие из отставных и действующих генералов недовольны тем, что Америка растрачивает свой потенциал в борьбе с Россией, а не Китаем. «Таким образом, по их мнению, США могут оказаться в уязвимом положении, если, например, обострится противостояние с Китаем в Тихом океане», – объяснил он.
Эксперт напомнил, что общий объем только военной помощи, которую США оказали Киеву с начала спецоперации, достиг почти двух десятков миллиардов долларов. «Америка растрачивает свой «арсенал демократии» на Украине – это и снаряды, и ракеты. Запасы США заметно истощились, а для их восполнения потребуются годы. Если обострится ситуация, например, в Тихом океане, то американский ВПК просто не справится с задачей нарастить производство вооружения для противостояния с Китаем», – отметил собеседник.
По его словам, эта проблема все чаще звучит в публичном пространстве. Тем самым военный истеблишмент пытается повлиять на политику Белого дома, намекая, что пора переходить к мирному урегулированию конфликта на Украине, пояснил Дудаков. «Другое дело, что Белый дом вряд ли на это пойдет. В стратегии нацбезопасности США говорится о том, что нужно противостоять одновременно на двух фронтах – и России, и Китаю. Но, как мы видим, не все в вашингтонском истеблишменте с этим согласны», – заметил политолог.
При этом существует способ заставить США перейти к мирным переговорам по Украине, считает Дудаков. «Для этого необходимо создать на украинском фронте такую ситуацию, где успехи России будут очевидными. Я думаю, что только в этом случае США будут готовы быстро замириться с Россией и взяться за Китай. Пока же в Вашингтоне и в других западных столицах царит головокружение от успехов. Западные политики убеждены, что у Украины все хорошо. Именно поэтому они считают, что нет смысла идти на мирные переговоры. Повторю, России нужно заставить их поменять точку зрения», – призвал американист.
Дудаков также указал, что США продолжают сосредотачивать силы на территории Европы. «При этом нужно учитывать, что потенциал и численность американской армии сейчас ограничены – у них недобор рекрутов. Но Вашингтон не станет отказываться от этого, поскольку считает, что таким образом США оказывают давление на Россию, а также психологическую поддержку членам НАТО. Повторю, только уверенными победами на фронте можно убедить западных политиков в том, что у них не получится победить Россию. И лишь затем последует мирное урегулирование на Украине и переориентация Америки на Индо-Тихоокеанский регион», – резюмировал американист.
Ранее Дудаков говорил, что в случае победы республиканцев финансовый поток помощи Киеву сократится.
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Вучич предсказал решающую битву в конфликте на Украине
Президент Сербии Вучич: Предстоит решающая в войне на Украине битва за Херсон
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Президент Сербии Александр Вучич сравнил предстоящее сражение вооруженных сил России и Украины за город Херсон со Сталинградской битвой и выразил мнение, что оно будет иметь решающее значение в конфликте на Украине.
Вучич заявил в эфире телеканала «ТВ пинк», что предстоит решающее сражение в войне на Украине – битва за Херсон, в которой обе стороны конфликта используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии. Он сравнил предстоящее сражение со Сталинградской битвой, передает ТАСС.
По словам президента Сербии, Запад думает, что таким образом сможет разрушить Россию, а Россия считает, что так сможет защитить «то, что взяла в начале войны», и привести войну к концу. Вучич также выразил мнение, что впереди предстоит тяжелое время, а следующая зима будет еще труднее.
Накануне в соцсетях появилось видео большой колонны бронетехники ВСУ на Херсонском направлении, в которой есть французские бронеавтомобили VAB и британские Husky.
Королевский советник: Борьба с Россией погубила Brexit и поставила Британию на колени
Королевский советник Альпер Али Риза: Конфликт на Украине сорвал Brexit и поставил Британию на колени
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В наши дни за внешнюю политику Британии отвечают «неуклюжие дураки», которые не стремились «успокоить озабоченность» Москвы по поводу возможного вступления Украины в НАТО, считает британский королевский советник Альпер Али Риза. Противодействие России погубило возможные выгоды от Brexit и поставило Британию на колени, уверен он.
В статье для кипрского издания Cyprus Mail Альпер Али Риза пишет, что украинский конфликт стал одним из событий, «которое сорвало Brexit». По его словам, выход из Европейского союза, пандемия, военные действия на Украине, а также проблемы с бюджетом страны «поставили Британию на колени».
По его словам, пандемия COVID-19 была «просто невезением», но когда она начала спадать, начался вооруженный конфликт на Украине, что еще больше осложнило ситуацию с Brexit. Альпер Али Риза уверен, что «более мудрое и прагматичное британское правительство под сильным американским руководством могло бы удержать Россию от решительных шагов вместо того, чтобы неразумно настаивать на суверенном праве каждой страны вступить в НАТО, независимо от соображений по безопасности Москвы».
«Лорд Пальмерстон – вероятно, лучший министр иностранных дел Великобритании (Генри Джон Темпл Пальмерстон (1784-1865) руководил обороной, затем внешней политикой Великобритании, 35-й премьер-министр Великобритании – прим. ВЗГЛЯД), – видел бы британские интересы гораздо яснее, чем неуклюжие дураки, отвечающие за британскую внешнюю политику в наши дни. Мудрый министр иностранных дел прилетел бы в Россию, чтобы заверить Кремль в том, что Великобритания и ее союзники не будут поощрять или поддерживать членство Украины в НАТО и стремиться успокоить озабоченность России», – подчеркнул британский государственный советник.
Он посетовал на то, что «никто не удосужился подумать о последствиях войны на Украине, разразившейся вслед за глобальной пандемией». «Теперь людям приходится собирать осколки разрушенного мирового порядка и энергетического кризиса, вызванного полным отсутствием реальной политики», – написал автор.
«Прагматичные британцы утратили свой прагматизм», – констатировал он. «Они послали Лиз Трасс – из всех людей – поговорить с очень опытным министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и неудивительно, что она вернулась с пустыми руками. Лавров подумал, что она совершенно не в себе, и продемонстрировал свое презрение к ее некомпетентности, назвав свою встречу с ней диалогом с глухим», – добавил он.
«Русские мыслят в терминах стратегической обороны огромного массива суши, и если вы не признаете их озабоченности, они не прислушаются ни к одному вашему слову. Доктор Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США, понимал это очень хорошо, как и бывший лидер Германии Ангела Меркель совсем недавно», – отметил Альпер Али Риза.
Демонстрация желто-голубого украинского флага на общественных зданиях в Великобритании, украшенные ими лацканы пиджаков правительственных министров – эти жесты, по словам британского королевского советника, хороши лишь до тех пор, пока британцы не поймут, что они не оплачивают счета.
«Чтобы отучить себя от ископаемого топлива, миру нужно, чтобы Россия постепенно регулировала свою добычу и поставки нефти и газа, а для этого необходимо восстановить связь с Россией и заставить ее и Украину добиваться мира любой ценой», – пишет он, называя конфликт между Россией и Украиной «междоусобной войной, которой не видно конца».
Али Риза сетует, что при всей своей «культуре, цивилизованности и утонченности» европейцы, включая британцев, не нашли возможным начать разговор с Россией о мире на Украине.
Brexit мог бы сработать для Британии в другое время, считает королевский советник. По его мнению, жители королевства вряд ли бы поддержали решение о выходе из ЕС, если бы знали о грядущих событиях, «сговорившихся против его успеха».
«Последствиями стали энергетический кризис, беспрецедентный рост стоимости жизни, повышение процентных ставок, стагфляция и рецессия, которые берут свое. И худшее еще впереди, как только они достигнут кумулятивного эффекта (суммируются со временем – прим. ВЗГЛЯД). Каждое из них достаточно тяжело, но когда они наступают друг другу на пятки, то тянут все жилы британского государства и потрясают страну до глубины души. И все же [в Великобритании не звучит] ни слова против войны на Украине – первопричины нынешнего кризиса. Невероятно!» – возмутился британский королевский советник.
Brexit, считает Альпер Али Риза, стал вредом, который Британия сама себе причинила. Британцы, пишет он, хотели выхода из Евросоюза, «такие рискованные люди, как Найджел Фарадж и Борис Джонсон, убедили их, что если действовать в одиночку, Британия сможет взаимодействовать с миром с большой выгодой». «И что тогда происходит? Как по сигналу – единственный раз за столетие – вспыхнула пандемия, и мировая торговля замирает на два года», – рассуждает автор статьи.
После 2019 года события разворачивались так, как будто существовал заговор, направленный на то, чтобы показать глупость Brexit, считает Альпер Али Риза.
История могла бы сложиться иначе, если бы не пандемия и не конфликт на Украине, но они произошли, и теперь Великобритании приходится переживать их ужасные последствия, продолжает автор публикации.
Королевский адвокат также призвал Европу найти мирный способ решения конфликта. Он напомнил, что дважды в прошлом веке Европа «ввергала человечество в мировые войны», в которых погибли миллионы людей. Она обязана остановить этот бесполезный конфликт ради Украины, остального мира и собственного народа, подчеркивает автор статьи.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что мир ожидает самое важное и опасное со времен Второй мировой войны десятилетие.
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В США назвали плату за час «содержания» Украины
Бывший советник Трампа Келлог заявил, что США выделяют Украине 2,5 млн долларов в час
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США выделяют Украине порядка 2,5 млн долларов в час, заявил американский генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.
Келлог в интервью Fox News отметил, что США оказали экономическую, гуманитарную и военную помощь на 18 млрд долларов. По его словам, это большая цифра, и если представить ее в почасовом выражении, то получится, что США выделяют Украине порядка 2,5 млн долларов в час. «Это деньги американских налогоплательщиков. И опять-таки без какой-либо подотчетности», – добавил он, передает РИА «Новости».
Бывший советник Трампа также сослался на исследование Кильского института мировой экономики, согласно которому Вашингтон выделяет Киеву вдвое больше денег, чем все европейские страны вместе взятые.
«Необходимо объяснить американцам, почему мы это делаем, почему мы на Украине, должны ли мы там быть и каков желаемый исход событий», – резюмировал генерал.
Ранее в Пентагоне заявили, что киевские власти в скором времени получат от Вашингтона очередной пакет военной помощи на 400 млн долларов, в него включены 45 танков и сотни бронетранспортеров.
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Дуда обвинил Брюссель в попытке сместить власть в Польше
Президент Польши Дуда: Варшава больше не пойдет на уступки Брюсселю по вопросу реформ
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Политики Брюсселя хотят, чтобы в Польше сменилась власть, заявил президент страны Анджей Дуда.
Он в интервью изданию Sieci отметил, что группа политиков в Брюсселе хочет добиться смены власти в Польше, передает РИА «Новости».
«Я не верю в то, что дальнейшее движение навстречу ожиданиям той стороны (со стороны ЕС – прим. ВЗГЛЯД) принесет какие-либо результаты. Я считаю, что с польской стороны было проявлено много доброй воли. Мы точно знаем, что там есть группа (в Еврокомиссии – прим. ВЗГЛЯД), которая проводит политику, противоречащую основным интересам польского государства, и потирает руки, когда Польше наносят вред в Брюсселе. Мне жаль, но это факты. Как и факт, что леволиберальный лагерь, представители которого в основном сидят в ЕС, хочет любой ценой добиться смены власти в Польше», – заявил польский президент.
«Я уже не буду делать никаких ответных шагов на предложения с той стороны. Насколько мне известно, мы выполнили все условия, чтобы получить деньги, наш план расходов был утвержден. Мы ждем выплаты того, что нам причитается», – заявил Дуда.
Речь в том числе идет о плане восстановления Польши, пострадавшей от пандемии COVID-19, принятом ЕК. Брюссель должен был выделить Варшаве 35 млрд евро, но в итоге план одобрили с задержкой из-за претензий Евросоюза к польским властям. ЕК обещает, что выделит обещанную сумму, если Варшава пойдет на требуемые реформы.
Ранее суд Европейского союза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать 1 млн евро в сутки в пользу Европейской комиссии в качестве штрафа за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей.
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СМИ: На Западе обсуждают условия мира на Украине
WSJ: Страны Запада обсуждают условия мирного соглашения по Украине
Страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом. Об этом известно The Wall Street Journal от осведомленных источников.
В то время как Вашингтон и союзники на официальном уровне заявляют, что не видят особых перспектив прекращения конфликта на Украине путем переговоров, американские законодатели встревожены ценой войны и возможностью ее эскалации. В связи с этим они настаивают на мирных переговорах. Республиканцы, пишет The Wall Street Journal, ставят под сомнение продолжение финансирования Украины. Опрос издания показал, поддержка Киева среди избирателей-республиканцев ослабевает.
«В западных столицах нет четкого представления о том, как может выглядеть окончательное мирное урегулирование... Я думаю, что ни Берлин, ни Париж, ни Вашингтон сейчас не стали бы подталкивать Киев к принятию чего-то, что, по мнению Зеленского, не отвечает интересам Украины», – сказал глава варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям Петр Бурас.
Между тем, источники издания считают, что между западными правительствами могут возникнуть разногласия по Украине.
Издание также напомнило, что президент Франции Эммануэль Макрон недавно говорил о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в конечном итоге придется вести мирные переговоры с Владимиром Путиным. Однако он настаивал на том, что сроки и условия таких переговоров должна решить Украина.
Кроме того, в Вашингтоне группа законодателей-демократов призвала Белый дом начать мирные переговоры с Кремлем по Украине, но позже они отозвали свое заявление. С другой стороны, лидер меньшинства в Палате представителей республиканцев Кевин Маккарти 18 октября предупредил, что правительство Зеленского не получит «карт-бланш» в случае, если республиканцы переберут палату на промежуточных выборах на этой неделе.
Источники также заявляют, что между западными столицами ведутся частные разговоры о возможных условиях мира, при этом публично почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают замечаний, которые могут поставить Украину в тупик.
Напомним, шанс на мирное урегулирование конфликта на Украине появился спустя месяц после начала российской спецоперации, однако переговоры между Москвой и Киевом сорвались из-за вмешательства британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена, пишут британские СМИ.
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Вучич допустил национализацию «дочки» «Газпром нефти»
Вучич заявил о рассмотрении возможности национализации «Нефтяной индустрии Сербии»
Сербия рассматривает возможность приобрести контрольный пакет акций Нефтяной индустрии Сербии (NIS), большая часть которой принадлежит российским компаниям, заявил президент страны Александр Вучич.
Вучичу в интервью Financial Times отметил, что Сербии нужно рассматривать «все возможности», в том числе национализацию NIS. «Если против российских предприятий введут другие санкции, это будет для нас серьезной проблемой... Если никто не захочет работать с NIS..., тогда мы будем действовать», – уточнил он, добавив, что пока подобные действия не требуются, передает РИА «Новости».
Газета приводит слова трех своих осведомленных источников о том, что несколько субъектов, в том числе правительство Сербии и венгерская энергокомпания MOL, рассматривали возможность приобрести у «Газпром Нефти» контрольный пакет акций, но переговоры относительно продажи зашли в тупик.
По данным FT, Сербия хочет приобрести долю в 10-15% в венгерской АЭС «Пакш», однако Вучич отметил, что окончательное решение по этому вопросу еще не было принято.
Ранее Вучич заявил, что Сербия по договору с Венгрией начнет строительство нефтепровода протяженностью 128 км для соединения с венгерскими нефтепроводами.
Губернатор Приморья Кожемяко заподозрил вброс спецслужб Украины в данных о потерях морпехов в ДНР
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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко не исключил вброса СБУ в данных о потерях морпехов в районе Павловки в ДНР и поручил компетентным органам проверить эти сведения.
В соцсетях распространилось сообщение якобы о «больших неоправданных» потерях в районе Павловки в ДНР от имени морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота к главе Приморского региона Олегу Кожемяко.
«Мы направили это обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации. Не исключено, что это вброс со стороны противника – украинских спецслужб», – говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Приморья от имени главы региона Кожемяко.
Ранее в соцсетях появились сообщение якобы от имени морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота к главе Приморского региона Кожемяко. В сообщениях говорилось о якобы больших неоправданных потерях в боях в районе Павловки в Донецкой народной республике. В Минобороны заявляли, что на Южнодонецком направлении огнем артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Павловка.
Байдена обвинили в тягчайшем преступлении против США
Ведущий Fox News Карлсон назвал наплыв нелегальных мигрантов тягчайшим преступлением президента США Байдена
Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон назвал наплыв нелегальных мигрантов тягчайшим преступлением президента США Джо Байдена.
Корреспонденту телеканала Fox News Биллу Мелуджину удалось запечатлеть ситуацию на пограничной реке Рио-Гранде, где визуально бесконечная толпа нелегалов из Мексики пересекает границу Соединенных Штатов, не встречая никакого сопротивления. В репортаже отмечается, что мигранты уверены, что при администрации Байдена, если они смогут вступить на территории США, то их пропустят. Ведущий Fox News Карлсон подчеркнул, что такое отношение к мигрантам – тягчайшее преступление, когда-либо совершенное против Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».
Напомним, в июле 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что миллионы незаконных мигрантов «вторгаются» в США из-за незащищенных границ.
В ЮНИСЕФ спрогнозировали новую волну беженцев с Украины
Детский фонд ЮНИСЕФ предупредил о новой волне беженцев с Украины
Детский фонд ЮНИСЕФ предупреждает о новой волне беженцев из Украины этой зимой, ожидается, что волна может достичь 800 тыс. человек, сообщает газета Mirror.
По данным Mirror, детская организация прогнозирует, что до 800 тыс. человек пересекут границу с Польшей, чтобы избежать низких температур и отключений электроэнергии, сообщает РИА «Новости».
По словам координатора ЮНИСЕФ Дмитрия Третьяка, число прибывающих увеличивается. Так, людей, пересекающих границу обратно по направлению на Украину становится меньше.
Ранее британская газета Guardian назвала пять возможных сценариев развития ситуации на Украине. В одном из них говорилось, что приход зимы ускорит новый кризис с беженцами и создаст возможность для той стороны, которая сможет лучше к нему подготовиться. Так, издание со ссылкой на представителя гуманитарной организации сообщает, что зимой ожидается новая волна миграции, и, вероятно, «до 2 млн человек перейдут границу в Польшу». При этом весной, по мнению газеты, может ожидаться новый виток военного противостояния после затишья.
Макрон испугался слов Путина о ядерных ударах по Хиросиме
Daily Mail сообщила о тревоге Макрона из-за слов Путина о ядерных ударах по Хиросиме
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Российский лидер Владимир Путин встревожил президента Франции Эммануэля Макрона, упомянув о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки в телефонном разговоре, пишет Daily Mail.
Дипломатические источники таблоида заявляют, что Путин выразил мнение, что применение ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки, по мнению президента России, показало, что «не обязательно атаковать крупные города, чтобы победить», пишет Daily Mail.
«Макрон был явно встревожен. Это звучало как очень серьезный намек на то, что Путин может применить тактическое ядерное оружие на востоке Украины, не тронув при этом Киев», – сказал один из источников, передает РБК.
Источник во французском правительстве предположил, что «два президента, несомненно, обсуждали риск применения ядерного оружия».
Последний телефонный разговор президента Франции с Путиным состоялся 11 сентября, когда Макрон «потребовал прекращения огня в Украине и восстановления суверенитета и территориальной целостности страны».
Президент России Владимир Путин в клубе «Валдай» заявил, что в разговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном всегда исходит из того, что разговор могут слушать третьи лица.
Также президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что опасность применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует.
Ранее в МИД России напомнили условие применения Россией ядерного оружия: таковое гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения (ОМУ), либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства.
Политолог раскритиковал обвинения США о якобы вмешательстве России в выборы
Политолог Дудаков раскритиковал обвинения США о якобы вмешательстве России в выборы
Политолог-американист Малек Дудаков обратил внимание на то, что либеральные медиа в США вновь превратились в свидетелей «русского вмешательства» в американские выборы, при этом он отметил, что влияние соцсетей, о которых идет речь, на выборы околонулевое.
«На этот раз они пытаются уличить немногочисленные группы в альтернативных соцсетях в причастности к России, Китаю или Ирану. Речь идет о Gab, Parler и Getter – соцсетях, куда ушли из Twitter и Facebook* подвергшиеся цензуре пользователи. Там якобы имеются аккаунты, критикующие Байдена – и они напоминают разведсообществу США «страшных» русских ботов из 2016 года», – написал он в Telegram-канале.
Он отметил, что необходимо признать, «что влияние этих аккаунтов на выборы околонулевое – их читают считаные тысячи человек. Но вспомнили о «вмешательстве» России неслучайно – ведь нужно заранее объяснить причины вероятного поражения Демпартии на выборах в Конгресс».
«Демократы уже давно закатывают истерику о том, что республиканцы якобы ограничивают избирательные права меньшинств. Тем, что принимают законы о контроле за избирательным процессом – и особенно за оскандалившимся почтовым голосованием. Поэтому, мол, если Демпартия и проиграет, то только из-за такой политики «новой сегрегации» на выборах», – написал Дудаков.
Он также отметил, что многие представители либеральной публики в США наверняка откажутся признавать легитимность предстоящих выборов. «Это будет очень иронично – ведь они столько времени поносили сторонников Трампа за оспаривание итогов выборов 2020 года, хотя сами вскоре займутся тем же самым», – добавил политолог.
«И даже Байден может не признать поражения демократов – особенно если оно будет разгромным. Основанием для этого как раз и станет «русское вмешательство» вкупе с «новой сегрегацией». Но в таком случае доверие к институту выборов в американском обществе еще сильнее подорвется, и последствия этого для политической системы США будут очень негативными», – заключил Дудаков.
Напомним, Россия якобы пытается вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США, которые запланированы на 8 ноября, считают американские эксперты в области цифровой безопасности и исследователи, пишет New York Times.
Так, New York Times пишет, что исследователями была выявлена серия российских информационных операций по влиянию на американские выборы и для возможного ослабления поддержки Украины.
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В Китае призвали Запад отступить из-за неуязвимых ракет России
Baijiahao: Россия обладает неуязвимыми для ПРО межконтинентальными баллистическими ракетами и Западу следует отступить
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Российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Ярс» способна поразить любой уголок мира, при этом ни одна система противоракетной обороны не может остановить это оружие, говорится в статье, опубликованной в китайском издании Baijiahao.
Как отмечается в публикации, главная особенность российской МБР «Ярс» заключается в том, что ракета обладает дальностью стрельбы в 12 тыс. километров, то есть способна поразить любой уголок мира при запуске с территории РФ. В статье также говорится, что полезная нагрузка «Ярса» – общая взрывная мощь – может быть эквивалентна 1 млн тонн. Издание обращает внимание, что максимальная предельная скорость ракеты достигает 14 Махов и большинство противоракет не смогут зафиксировать даже ее хвостовое пламя, передает РИА «Новости».
Авторы статьи подчеркивают, что странам Запада следует правильно оценить ситуацию и отступить, даже если это будет трудно.
Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что помощник президента США Джейк Салливан провел серию конфиденциальных контактов с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым по недопустимости расширения конфликта на Украине и использования ядерного оружия.
Напомним, в конце октября президент России Владимир Путин возглавил учения, в ходе которых ВС России отработали задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника.
Во всех районах Херсона пропал свет
Херсоноблэнерго: Во всех районах Херсона нет света
Во всех районах Херсона пропал свет, причины прекращения подачи электроэнергии уточняются, сообщили в пресс-службе
«Херсоноблэнерго».
«Света нету по всему городу, да. Ждем информацию, где что (произошло)», – рассказал представитель пресс-службы РИА «Новости».
Представитель экстренных служб области сообщил журналистам, что в результате теракта на магистрали Берислав-Каховка повреждены 3 железобетонные опоры высоковольтных линий электропередач. Без света остались более 10 населенных пунктов области. Бригада экстренных служб работает по ликвидации последствий теракта.
По его словам, один из обесточенных населенных пунктов – Херсон.
Ранее ВСУ подвергли обстрелу Херсонскую область. Под огнем оказались Херсон, Новая Каховка, Забарино, Голая Пристань.