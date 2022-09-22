Названа сумма универсального пособия на детей

На универсальное пособие для семей с детьми, которое вводится с 1 января, будет направлено 1,7 трлн рублей, в среднем по стране оно составит от 7 до 14 тыс. рублей, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Министр пояснил, что универсальное пособие – единое пособие для семей с невысокими доходами на детей в возрасте до 17 лет, а также для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки. Действующие меры поддержки объединяются в единое пособие, которая будет предоставляться на единых правилах Социальным фондом России. При этом для тех семей, где дети родились до 31 декабря 2022 года, предусмотрены сохранные нормы: родители смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на универсальное пособие.

«Универсальное пособие будет предоставляться семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году в зависимости от региона это составит 7 тыс., 10,5 тыс. и 14 тыс. рублей», – приводятся слова министра в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, по словам министра, вводится дополнительное направление использования средств материнского капитала – семьи с доходом ниже 2 прожиточных минимумов на человека смогут оформить ежемесячную выплату в размере 1 прожиточного минимума на ребенка вне зависимости от очередности рождения ребенка. Сейчас такое право есть только на второго ребенка.

«Благодаря решению будет увеличен размер выплат для нуждающихся беременных женщин. Он будет составлять не 50% прожиточного минимума как сейчас, а 50,75 или 100% прожиточного минимума трудоспособного – то есть, увеличится до 15,7 тыс. рублей в среднем по стране», – говорится в сообщении министерства.

Заявление на оформление универсального пособия и выплат из материнского капитала на любого ребенка в возрасте до 3 лет вне зависимости от очередности рождения можно будет подать с 1 января 2023 года. Всех детей в семье в возрасте до 17 лет можно будет указать в одном заявлении и оформить одним заявление выплату сразу на каждого ребенка.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство вводит с 1 января 2023 года универсальное пособие для семей с низкими доходами, которое объединит ряд действующих выплат.

Позже в Минтруде сообщили, что в следующем году планируется увеличить прожиточный минимум до 14 375 рублей, а минимальный размер оплаты труда – до 16 242 рублей.