Пушков опроверг отставку Джонсона из-за миллионных доходов

Сенатор Пушков: Джонсон отказался от поста премьер-министра, потому что не имел шансов на полноценное возвращение

Борис Джонсон отказался от борьбы за пост главы правящей в Британии Консервативной партии и премьер-министра не из-за миллионных доходов, а потому что за 45 дней до отставки Трасс сам ушел с этого поста со скандалом, он не имел шансов на полноценное возвращение, сообщил сенатор Алексей Пушков.

Пушков в своем Telegram-канале написал, что Джонсон отказался от борьбы за кресло премьера потому, что за 45 дней до отставки Трасс сам ушел с этого поста со скандалом, потому что у него не было реальных шансов на полноценное возвращение.

Он также добавил, что Джонсон отказался от поста потому что, проиграв Сунаку, он бы почти полностью подорвал бы любые свои шансы вернуться в будущем.

«Мне довелось пересечься с Джонсоном в его бытность главой МИД Британии в ноябре 2017 года на крупной международной конференции, организованной в Лондоне Chatham House. В отличие от того, что многие о нем думают, это хладнокровный и трезвый политик, знающий когда и что говорить, и умеющий просчитывать свои ходы, но скрывающий все это за частой клоунадой и образом лохматого увальня. Однако это обманчивый образ», – отметил сенатор.

«Тогда он готовился ехать в Москву на встречу с Лавровым и охотно рассказывал о своих одесско-русских корнях по линии деда и о том, что ощущает свою причастность к России. Сегодня вы такого от него не услышите. Но он сознательно уклонился от борьбы: не было смысла ввязываться в схватку, которую нельзя было выиграть», – добавил Пушков.

Ранее британские СМИ сообщили, что Борис Джонсон в октябре решил не бороться за пост главы правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра, чтобы не лишиться доходов в размере 10 млн фунтов (11,3 млн долларов) в год от публичных выступлений и продажи мемуаров.