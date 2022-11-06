СК возбудил уголовное дело после пожара в ночном клубе Костромы

СК завел уголовное дело о халатности после пожара в кафе «Полигон» в Костроме

После пожара в кафе «Полигон» в Костроме, где погибли 13 человек, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что по результатам проведенной процессуальной проверки по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ.

По версии следствия, проверки в здании «Полигона» ответственными должностными лицами не планировались и не проводились длительное время. В СК отметили, что ненадлежащее осуществление надзорных полномочий в сфере пожарной безопасности повлекло длительное отсутствие контроля за соблюдением в здании кафе требований пожарной безопасности, в связи с чем основная задача пожарной охраны в виде организации и осуществления профилактики пожаров на объекте не была обеспечена.

Кроме того, в медицинских службах сообщили, что врачи отпустили на амбулаторное лечение пятерых пострадавших при пожаре в клубе «Полигон», передает ТАСС.

Двоим пострадавшим диагностировали резаные раны, у одного мужчины – отравление продуктами горения, еще один получил ожоги лица и спины, у одной женщины была острая стрессовая реакция.

Пожар в ночном клубе в Костроме начался в ночь на субботу, 5 ноября, на площади 3,5 тыс. кв. метров, крыша здания полностью обрушилась. Жертвами пожара стали 13 человек. Вероятно, пожар был вызван выстрелом из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Сообщается, что несколько эвакуационных выходов оказались закрыты, это привело к давке.