Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 15 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов.

В ночь на субботу в результате пожара в клубе «Полигон» в Костроме погибли, по предварительным данным, 15 человек. По информации экстренных служб города, тела были обнаружены при разборе завалов. Не менее девяти человек пострадали, но госпитализация им не потребовалась.

Информация о возгорании поступила в 2.37 по Москве. В результате пожара полностью обрушилась крыша на площади 3,5 тыс. кв. метров. Возбуждены два уголовных дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Пожар тушили пять часов 50 сотрудников экстренных служб с привлечением 20 единиц техники.

По словам источника ТАСС, в здании клуба штатно сработали системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения, что позволило эвакуировать 250 человек. Из-за сильного задымления экстренные службы также эвакуировали 15 жителей соседнего дома.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем Telegram-канале сообщил, что всем пострадавшим оказали необходимую помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, поручив оказать помощь их семьям.

Прокуратура Костромской области считает одной вероятных причин пожара использование пиротехники: пьяный посетитель выстрелил из охотничьей ракетницы прямо внутри заведения. Мужчина был объявлен в розыск и задержан по горячим следам. По предварительным данным, он пришел в клуб с женщиной, заказал ей цветы, а потом на танцполе произвел выстрел, из-за чего загорелись декоративные элементы на потолке. Огонь начал мгновенно распространяться, а помещение наполнилось едким дымом. Как рассказали очевидцы, из-за дыма было плохо видны эвакуационные выходы, что спровоцировал давку и панику, люди спасались, вылезая через окна.

Почему мужчина открыл стрельбу, выяснит следствие. Причем до начала пожара в клубе произошел словесный конфликт и массовая драка между посетителями. В результате несколько человек получили травмы. Но, по мнению правоохранителей, данный инцидент не имеет отношения к пожару.

Владельцем «Полигона» оказался депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев. Политик выразил искренние соболезнования родственникам и близким погибших. «Я дал указание своим сотрудникам оказывать все необходимое содействие следственным органам. Окажу всю необходимую помощь родным и близким погибших. Семьям предоставлю и финансовую, и организационную поддержку», – пообещал Мирзоев.

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Известно, что в 2019 году был составлен акт непроведения проверки пожарной безопасности в связи с тем, что собственник относится к малому бизнесу, а арендатор объявил о прекращении деятельности, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова возразила тем, кто высказывается за ограничение работы ночных развлекательных заведений. В частности, некоторые губернаторы, главы городов и муниципальных образований неоднократно предлагали «в такое сложное время отказаться от новогодних размашистых торжеств». «Официально в России не введен режим, который запрещал бы работу развлекательных заведений в ночное время», – напомнила Тополева-Солдунова.

По ее словам, каждый вправе решать сам, участвовать ли в подобных мероприятиях. «Я-то считаю, что сейчас не время устраивать ночные пирушки, предаваться увеселениям. Но такое решение на совести каждого. На месте владельцев и посетителей я бы больше задумывалась о себе, о жизни, о том, чтобы помочь тем, кто нуждается в помощи, сейчас таких очень много», – считает собеседник.

Тополева-Солдунова выразила надежду на то, что компетентные органы выяснят, насколько строго соблюдались меры безопасности. По данным СМИ, чтобы спасти посетителей горящего клуба, пожарные были вынуждены выламывать двери, так как четыре эвакуационных выхода «Полигона» были заперты. Открыты были только три двери и в том числе из-за этого в клубе началась давка и паника. По информации телеканала РЕН ТВ, одну из дверей выломал посетитель Андрей Кузьмин. Это позволило людям быстрее покинуть горящее строение.

«У меня сработала какая-то чуйка, или что. Мы были там с женой и с подругой жены, мы вышли в этот коридор, я стоял, курил и услышал выстрел, был какой-то хлопок, и задымление началось, пошел дым. Там началась паника, и мы стояли, и там была пожарная дверь – пожарный выход. Я начал на автомате каком-то по ней бить, я сказал «успокойтесь все», выбил эту дверь, и мы вышли одни из самых первых», – рассказал Кузьмин.

По мнению Тополевой-Солдуновой, отказ от проверок пожарной безопасности мог быть одной из причин, почему не удалось быстрее эвакуировать посетителей. «Любая бесконтрольность расслабляет. Ответственные товарищи будут заботиться о соблюдении всех правил безопасности и без проверок, но, конечно, их отсутствие – не очень хороший стимул для того, чтобы соблюдать все правила и меры. Тут нужно найти грань, чтобы не душить бизнес проверками. Но контроль необходим – особенно в тех заведениях, где высокий риск возникновения драматических ситуаций с последующей гибелью людей», – считает член ОП.

Независимый эксперт по оценке пожарных рисков Денис фон Мекк отмечает, что говорить о нарушении режимных требований можно будет только в том случае, если по итогам проверки выяснится, что закрытые двери были эвакуационными выходами. По его словам, отсутствие проверок не означает, что не было соответствия технической части требований пожарной безопасности. Те двери, которые пришлось взламывать пожарным, могли не приниматься в расчет как эвакуационные выходы, например, если не подходили по ширине и другим параметрам. «Давка может возникнуть при достаточном количестве эвакуационных выходов. Такова психология человека, когда он в панике. Если заведение увеселительное, то некоторые посетили могли находиться в состоянии опьянения. Кто-то уже мог с трудом передвигаться и упасть – и вот вам давка», – пояснил собеседник.

Если по итогам следствия выяснится, что были закрыты несколько эвакуационных выходов, то это будет нарушением режимных требований. «Но каждый объект имеет свои особенности, реализация требований везде разная. После пожара в «Зимней вишне» выводы делают до сих пор, это огромная работа, которая осознается всем пожарным сообществом», – добавил фон Мекк.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Это была одна из самых ужасных трагедий в современной России. При пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. К таким жертвам привели в том числе закрытые эвакуационные выходы, которые не позволили посетителям торгового центра свободно эвакуироваться, а пожарным – своевременно прийти на помощь. ТЦ был демонтирован в августе того же года.