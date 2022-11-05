Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

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5 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 14:51  |  vz.ru
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Европа еще может сохранить лицо и российскую нефть

Дата полного отказа ЕС от российской нефти все ближе Егор Алеев/ТАСС
Во Франции заявили, что якобы нашли хитрый способ, как заставить Россию продавать свою нефть в рамках потолка цен. Однако их предложение выглядит странной уловкой, на которую Москва вряд ли согласится. Однако у Европы, на самом деле, есть возможности сделать шаг назад, чтобы и отказаться от введения эмбарго на российскую нефть, и при этом сохранить лицо и объемы топлива, избежав массовых протестов. Каким образом? Подробности...
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Финнов и шведов вынудили жить под прицелом России

Премьер-министр Финляндии Санна Марин и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон Vesa Moilanen/AP/ТАСС
После вступления Финляндии и Швеции в НАТО на территории этих стран могут появиться не только американские солдаты и американские военные базы, но и ядерное оружие, скорее всего, тоже американское. Тем самым жители Северной Европы обрекают себя и своих детей на довольно незавидную участь, поскольку Россия не сможет оставить такой шаг без реакции. Подробности...
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«Нам еще вместе жить». Митрополит Тихон — о единстве России и Украины

Залы выставки «Украина. На переломах эпох» Ольга Андреева
«За этим разделением и конфликтом стоят надгосударственные и бесконечно жестокие силы... для которых что афганцы, что корейцы, что украинцы – абсолютно все равно». Такими словами председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон (Шевкунов), описал газете ВЗГЛЯД одну из идей выставки «Украина. На переломах эпох», открывающейся в Москве. Подробности...
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Грета Тунберг превращается в нового Ленина

«Мы не можем доверять элитам, которых породила капиталистическая система», - провозгласила Тунберг REUTERS/Dylan Martinez
Шведская эко-активиста Грета Тунберг призвала армию своих сторонников к свержению мировой капиталистической системы и действующих элит, ею порожденных. Это может выглядеть привлекательной трансформацией, если смотреть на Тунберг из тех стран, которые противостоят политическому Западу. Но Запад натравит «Ленина в юбке» прежде всего на Восток. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 15 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Теракт на «Северных потоках» может подорвать нынешнюю Европу

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Выяснение обстоятельств подрыва «Северных потоков» может стать настоящим расследованием века. Оно же может послужить спусковым крючком, который выпустит наружу все накопившиеся внутри Европы противоречия. Подробности...

Чем жестче на Россию давить, тем более сплоченной она становится

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Народное единство для России является ключевым, самым важным фактором ее существования. Причем даже не государства, а народа и страны. Народное единство – залог нашего выживания в самом буквальном смысле этого слова. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Англичанка продолжает усердно гадить

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Британская внешняя политика является одной из наиболее беспримесных в своей эгоистичности. А для России это становится дополнительным раздражающим фактором. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Грета Тунберг свергает капитализм

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Иран и саудиты: будет ли война?

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

    Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней
    		   5 ноября 2022, 14:04
    Фото: МЧС РФ

    В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 15 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов.

    В ночь на субботу в результате пожара в клубе «Полигон» в Костроме погибли, по предварительным данным, 15 человек. По информации экстренных служб города, тела были обнаружены при разборе завалов. Не менее девяти человек пострадали, но госпитализация им не потребовалась.

    Информация о возгорании поступила в 2.37 по Москве. В результате пожара полностью обрушилась крыша на площади 3,5 тыс. кв. метров. Возбуждены два уголовных дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Пожар тушили пять часов 50 сотрудников экстренных служб с привлечением 20 единиц техники.

    По словам источника ТАСС, в здании клуба штатно сработали системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения, что позволило эвакуировать 250 человек. Из-за сильного задымления экстренные службы также эвакуировали 15 жителей соседнего дома.

    Губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем Telegram-канале сообщил, что всем пострадавшим оказали необходимую помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, поручив оказать помощь их семьям.

    Прокуратура Костромской области считает одной вероятных причин пожара использование пиротехники: пьяный посетитель выстрелил из охотничьей ракетницы прямо внутри заведения. Мужчина был объявлен в розыск и задержан по горячим следам. По предварительным данным, он пришел в клуб с женщиной, заказал ей цветы, а потом на танцполе произвел выстрел, из-за чего загорелись декоративные элементы на потолке. Огонь начал мгновенно распространяться, а помещение наполнилось едким дымом. Как рассказали очевидцы, из-за дыма было плохо видны эвакуационные выходы, что спровоцировал давку и панику, люди спасались, вылезая через окна.

    Почему мужчина открыл стрельбу, выяснит следствие. Причем до начала пожара в клубе произошел словесный конфликт и массовая драка между посетителями. В результате несколько человек получили травмы. Но, по мнению правоохранителей, данный инцидент не имеет отношения к пожару.

    Владельцем «Полигона» оказался депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев. Политик выразил искренние соболезнования родственникам и близким погибших. «Я дал указание своим сотрудникам оказывать все необходимое содействие следственным органам. Окажу всю необходимую помощь родным и близким погибших. Семьям предоставлю и финансовую, и организационную поддержку», – пообещал Мирзоев.

    Известно, что в 2019 году был составлен акт непроведения проверки пожарной безопасности в связи с тем, что собственник относится к малому бизнесу, а арендатор объявил о прекращении деятельности, сообщили ТАСС в экстренных службах.

    Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова возразила тем, кто высказывается за ограничение работы ночных развлекательных заведений. В частности, некоторые губернаторы, главы городов и муниципальных образований неоднократно предлагали «в такое сложное время отказаться от новогодних размашистых торжеств». «Официально в России не введен режим, который  запрещал бы работу развлекательных заведений в ночное время», – напомнила Тополева-Солдунова.

    По ее словам, каждый вправе решать сам, участвовать ли в подобных мероприятиях. «Я-то считаю, что сейчас не время устраивать ночные пирушки, предаваться увеселениям. Но такое решение на совести каждого. На месте владельцев и посетителей я бы больше задумывалась о себе, о жизни, о том, чтобы помочь тем, кто нуждается в помощи, сейчас таких очень много», – считает собеседник. 

    Тополева-Солдунова выразила надежду на то, что компетентные органы выяснят, насколько строго соблюдались меры безопасности. По данным СМИ, чтобы спасти посетителей горящего клуба, пожарные были вынуждены выламывать двери, так как четыре эвакуационных выхода «Полигона» были заперты. Открыты были только три двери и в том числе из-за этого в клубе началась давка и паника. По информации телеканала РЕН ТВ, одну из дверей выломал посетитель Андрей Кузьмин. Это позволило людям быстрее покинуть горящее строение.

    «У меня сработала какая-то чуйка, или что. Мы были там с женой и с подругой жены, мы вышли в этот коридор, я стоял, курил и услышал выстрел, был какой-то хлопок, и задымление началось, пошел дым. Там началась паника, и мы стояли, и там была пожарная дверь – пожарный выход. Я начал на автомате каком-то по ней бить, я сказал «успокойтесь все», выбил эту дверь, и мы вышли одни из самых первых», – рассказал Кузьмин.

    По мнению Тополевой-Солдуновой, отказ от проверок пожарной безопасности мог быть одной из причин, почему не удалось быстрее эвакуировать посетителей. «Любая бесконтрольность расслабляет. Ответственные товарищи будут заботиться о соблюдении всех правил безопасности и без проверок, но, конечно, их отсутствие – не очень хороший стимул для того, чтобы соблюдать все правила и меры. Тут нужно найти грань, чтобы не душить бизнес проверками. Но контроль необходим – особенно в тех заведениях, где высокий риск возникновения драматических ситуаций с последующей гибелью людей», – считает член ОП.

    Независимый эксперт по оценке пожарных рисков Денис фон Мекк отмечает, что говорить о нарушении режимных требований можно будет только в том случае, если по итогам проверки выяснится, что закрытые двери были эвакуационными выходами. По его словам, отсутствие проверок не означает, что не было соответствия технической части требований пожарной безопасности. Те двери, которые пришлось взламывать пожарным, могли не приниматься в расчет как эвакуационные выходы, например, если не подходили по ширине и другим параметрам. «Давка может возникнуть при достаточном количестве эвакуационных выходов. Такова психология человека, когда он в панике. Если заведение увеселительное, то некоторые посетили могли находиться в состоянии опьянения. Кто-то уже мог с трудом передвигаться и упасть – и вот вам давка», – пояснил собеседник.

    Если по итогам следствия выяснится, что были закрыты несколько эвакуационных выходов, то это будет нарушением режимных требований. «Но каждый объект имеет свои особенности, реализация требований везде разная. После пожара в «Зимней вишне» выводы делают до сих пор, это огромная работа, которая осознается всем пожарным сообществом», – добавил фон Мекк. 

    Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Это была одна из самых ужасных трагедий в современной России. При пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. К таким жертвам привели в том числе закрытые эвакуационные выходы, которые не позволили посетителям торгового центра свободно эвакуироваться, а пожарным – своевременно прийти на помощь. ТЦ был демонтирован в августе того же года.


     
     
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