В центре Полтавы загорелся памятник архитектуры XIX века

Пожарные в Полтаве более четырех часов пытаются локализировать возгорание, которое рано утром в среду произошло в бывшем Доме дворянского собрания, сообщили в областном управлении госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«9 декабря в 4.30 (5.30 мск) в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, возникшем на летней площадке кафе на улице Соборности в Полтаве. Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит кровля кафе на площади около 150 кв. м, также огонь по смежным помещениям распространился на здание кинотеатра им. И. П. Котляревского», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По информации спасателей, идет локализация пожара. В тушении участвует 44 человека и 13 единиц техники. «Предварительно, жертв и пострадавших нет», – заверили в службе. Местное издание «Новости Полтавщины» сообщило, что в 07.37 (08.37 мск) у горящего здания обрушилась крыша. Движение в центре города перекрыто.

Дом Дворянского собрания построен 1810 году, в настоящий момент ему присвоен статус памятника архитектуры, он входит в исторический ансамбль Круглой площади. В последние годы в нем располагались кинотеатр, ресторан и ночной клуб.