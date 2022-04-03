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При взрыве в ночном клубе в Баку один человек погиб, более 30 пострадали
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В результате взрыва в ночном клубе в центре Баку как минимум один человек погиб, 31 человек пострадал, сообщила генпрокуратура Азербайджана.
Взрыв произошел около 03.00 (02.00 мск). МЧС Азербайджана сообщило, что после взрыва начался пожар, сейчас его уже потушили. Минздрав сообщил о госпитализации 24 человек, шестеро находятся в тяжелом состоянии, семеро после оказания им первой помощи были отпущены домой. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа, передает РИА «Новости».
Польша придумала новые санкции против России
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направил главе Еврокомиссии новый перечень санкций в отношении России, куда включено предложение о конфискации имущества РФ и олигархов на территории ЕС, сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
Он пояснил, что польский премьер предлагает ЕС «реализовать обещания, чтобы закрыть финансовые потоки с Россией».
«Второй постулат – отключение поставок российских нефти, газа и угля на территорию ЕС, или хотя бы ясное описание перспективы, когда это может произойти. Еще один важный момент – конфискация имущества РФ и олигархов на территории ЕС. То, что мы сейчас видим – это заморозка активов», – цитирует РИА «Новости» Мюллера.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что введенные против России санкции не оказывают желаемого эффекта, о чем свидетельствует укрепление рубля.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Польша собирает против России крупнейшую армию.
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В США предсказали падение роли доллара в мировой экономике и взлет рубля
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Введение американских санкций против России ускорит процесс выдавливания США из мировой экономики, роль доллара в которой будет снижаться, при этом обеспеченность рубля золотом должно усилить значение российского денежного знака, выразил мнение преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик.
Как отметил эксперт, американская политика санкций вынудила многие страны переходить на другие валюты в международных расчетах. «Нынешнее введение против России санкций этот процесс лишь ускорит. Как я повторяю на протяжении многих лет, санкциями США выдавят себя из мировой экономики, именно это и происходит на наших глазах», – заявил Ковалик в беседе с RT.
Эксперт отметил, что рубль, в отличие от доллара, обеспечен золотом, что должно усилить значение российского денежного знака, а роль американской валюты будет снижаться. «В отличие от американского доллара, подкрепленного лишь статьей американской Конституции о «полном доверии», рубль будет иметь реальную ценность. Люди, конечно же, все меньше верят в американский доллар, поскольку у США серьезные долги», – заключил Ковалик.
Накануне курс доллара на валютных торгах Мосбиржи впервые с 23 февраля опустился ниже 81 рубля. Ранее в Китае назвали спецоперацию России на Украине «похоронами» гегемонии США. «Эпоха, когда США могли диктовать, как вести глобальные дела, подошла к концу. Различные институциональные механизмы, в которых доминируют Штаты, включая гегемонию доллара, неизбежно приходят в упадок», – говорится в публикации Global Times.
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Украинская беженка устроила скандал в европейском отеле
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Жители европейских стран продолжают делиться в соцсетях шокирующими историями поведения беженцев из Украины.
Так, супруга работника одного трехзвездочного отеля в Европе рассказала о скандале, который устроила гражданка Украины, которой предоставили номер.
«Полиция привезла беженку из Украины. Моя реакция – женщину привезли из Украины, а значит ей нужны еда, одежда, деньги. Все что нужно – мы ей организовали. Вечером нам звонит администратор и говорит: «Женщина из Украины устроила скандал», – передает слова автора публикации Telegram-канал «360».
Оказалось, было три причины: ей не нравится жить в номере отеля на первом этаже, так как там холодно, ей не предоставили халат и не было сливок для кофе.
Ранее на жительница Закарпатья Ангелина Перегенська выразила возмущение, что беженцы из Киева жалуются на условия, «сидят в барах, цедят водяру», хамят местным жителям, не уважают венгерский, при этом уже хотят всем управлять.
О неподобающем поведении украинских беженцев ранее жаловались и жители Молдавии.
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Захарова наглядно продемонстрировала, как Запад решает созданные санкциями проблемы
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Официальный представитель МИД Мария Захарова показала, как западные страны пытаются преодолеть созданные ими самим проблемы с помощью слов.
В своем Telegram-канале Захарова с иронией привела примеры, как на Западе пытаются словами решать созданные санкциями проблемы.
«Несмотря на то, что я вегетарианец, я не буду проповедовать, что все должны перейти на вегетарианство. Но скажем так: употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против Путина», – цитирует Захарова министра продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира.
Также он призывает «объявить войну «хомякам». «Речь идет о людях, которые запасаются впрок макаронами, мукой или растительным маслом. В результате это приводит к тому, что продуктов на полках в магазинах становится меньше. Продажу товаров в одни руки можно даже нормировать», – заявил Оздемир.
Он же предложил «по возможности не брать машину, а ездить на велосипеде, автобусе или поезде, совсем необязательно ездить по автострадам быстро, напротив, каждый может выбирать более экономный вариант передвижения с низкой скоростью».
«Учитывая высокие цены на энергоносители и сильную зависимость от России, я могу только посоветовать вам так поступать. Одним махом можно было бы сэкономить много энергии», – приводит его высказывание Захарова.
Также, в качестве примера, представитель МИД цитирует главу Ассоциации немецких профсоюзов Райнера Хоффмана.
«Мы можем ограничить скоростной лимит до 100 километров в час на автобанах и до 30 в городах, чтобы снизить потребление энергии. Было бы правильно сохранять каждую каплю бензина, которую мы можем сэкономить», – призвал Хоффман.
«В настоящее время если есть желание нанести немного ущерба Путину, то следует экономить электричество. Но это, конечно, не призыв к гражданам, это политическое обязательство в том числе для меня самого и моего министерства, которое выражается в подготовке необходимых законов и шагов», – приводит Захарова слова главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека.
Также дипломат опубликовала цитату министра сельского хозяйства федеральной земли Баден-Вюртемберг Хаук.
«15 градусов зимой можно пережить, надев свитер. Никто от этого не умрет. И поэтому я скажу так: мы должны перекрыть Путину «золотой» кран, прекратить поставки газа и нефти, чтобы Европа снова получила шанс на свободу», – считает министр.
«Если ничего не предпринять, то страну неизбежно ждут проблемы с электроснабжением. Нам всем нужно экономить газ и электричество, в противном случае нам следующей зимой не поздоровится. Не только промышленность, государственные и образовательные учреждения, но и каждый из нас должен приложить максимальные усилия для экономии энергии: снизить температуру в батареях квартир, экономить на кондиционерах и освещении. Мы находимся в чрезвычайной ситуации и каждый должен внести свой вклад. Настоящий кризис должен научить тому, что общественный интерес превыше личного», – призывает глава Комитета по регулированию энергетики Франции Ж.-Ф.Каренко.
Также Захарова процитировала спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси.
«Путинский налог. Это действительно… Путинское повышение цен на бензин… Это его повышение цен на бензин. Во многом это… растет… налог на бензин… цены на бензин… началось… несколько недель назад, что привело к тому, что произошло», – заявила Пелоси.
Напомним, что после начала специальной военной операции России на Украине страны Запада ввели против РФ санкции, которые обернулись для ЕС угрозой продовольственного и топливного кризисов.
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Медведев напомнил шутку Черномырдина о вступлении Украины в ЕС
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Украина сначала хотела стать частью Евросоюза, а позднее – вступить в НАТО, однако ее саму НАТО брать не хочет, «нет пока условий для брака», саркастически прокомментировал ситуацию на Украине зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Украина хочет в ЕС. Давно и искренне. А потом раз – и перехотела. Очень захотела вступить сразу в НАТО. И тоже просила-просила, молила-молила, но потом опомнилась. Вроде поняла, что не хочет ее саму брать НАТО. Типа нет условий пока для брака, много опасений в отношении такого марьяжа», – написал он в своем Telegram-канале.
Медведев добавил, что российская позиция украинцам известна. «Если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена. Только есть одна закавыка: опыт последних лет с Черногорией и Македонией свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе, как через НАТО. Это взаимозависимые организации. По-европейски, политкорректно говоря, партнеры», – отметил он.
По словам Медведева, «в НАТО, как известно, командует Вашингтон, а в ЕС – «вроде Брюссель». Однако само НАТО в отношениях с ЕС «старший партнер, более зрелый, 1949 рождения», в отличие от «еще юного, 30-летнего Евросоюза».
«Брюсселем в целом тоже командует Вашингтон, хотя Брюссель и не любит в этом признаваться. А потому вопрос: как вступить в ЕС без членства в НАТО? Без согласия старшего партнера и захода в главный... альянс. Ответа нет. Сегодня, получается, никак», – рассуждает зампред.
При этом Медведев допустил, что «бывает по-разному» и напомнил историческую шутку «из недавнего прошлого», слова в которой приписывают В.С. Черномырдину.
«В тот период, когда он был послом на Украине, его якобы спросили: «Когда Украина вступит в ЕС?». Он очень быстро ответил: «Сразу после Турции». «А Турция когда?», – уточнили у него. «Турция? Никогда...», – заключил Медведев.
Ранее Киев в рамках своего пакета предложений на сегодняшних переговорах в Стамбуле выдвинул инициативу, что Россия не должна возражать против вступления Украины в Евросоюз.
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Пушков жестко высмеял европейские гигиенические меры «назло Путину»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков жестко отреагировал на предложение Еврокомиссара Маргрет Вестагер европейцам «не мыться долго в душе» назло России и президенту Владимиру Путину.
«Можно еще также не спускать унитаз. Эта «мера» даже покруче будет», – сыронизировал он в своем Telegram-канале.
Ранее Вестагер потребовалат от европейцев и их детей не мыться долго в душе назло России и Путину, и призвал «каждый раз, выключая воду, приговаривать «Получи, Путин!».
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Блогеры на прощание посмеялись над уехавшей гендиректором «Яндекса»
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Российские блогеры посмеялись над решением гендиректора «Яндекса» Елены Буниной уехать в Израиль из-за «нежелания жить в стране, которая воюет со своими соседями».
«Гендиректор Яндекса уехала из России, потому что «не может жить в стране, которая воюет со своими соседями». И поэтому теперь живет в Израиле. В Израиле, Карл», – написала в Telegram-канале гендиректор RT Маргарита Симоньян.
«С одной стороны, параграфы «не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями» и «я перелетела в Израиль» вполне можно назвать взаимоисключающими. И тем ограничиться. С другой стороны, можно также предположить, что Елена тайно и не привлекая внимание санитаров руководила перспективным направлением «Яндекс.Логика», но что-то пошло не так. В этом случае – безусловно, слава богу за все», – сыронизировал спецкор газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев.
Уехавшей в невоюющий Израиль Буниной медиаэксперт Антон Коробков-Землянский рекомендовал загуглить Palestine.
«Так мы узнали, что гендиректор Яндекса не знает то ли географии, то ли истории, то ли текущей политики, то ли всего перечисленного сразу. Иначе она была бы в курсе, что Израиль воюет ровно с половиной своих соседей: с 2 из 4», – говорится в сообщении «Мюсли вслух».
«Бунина не хочет возвращаться в страну, которая «воюет со своим соседом», но сама почему-то сидит в Израиле, находящемся в непрекращающемся военном конфликте с Палестиной. Ничего у нее при этом не отщелкивает», – удивился «Медиатехнолог».
Ранее СМИ сообщили, что генеральный директор «Яндекса» в России Бунина покинула должность. По данным The Bell, Елена Бунина уехала из России и сейчас работает в израильском офисе «Яндекса», она заявила, что «не может жить в стране, которая воюет со своими соседями».
Немецкие СМИ: Запад может не выдержать жестких санкций против России
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Усиление ограничительных мер против России станет «тестом на прочность» для западных стран и может нарушить единство среди них, пишет Торстен Рике для немецкой газеты Handelsblatt.
Среди последствий ужесточения санкционного давления на Москву для Запада Рике отмечает более высокие траты на энергию и продукты питания, потерю рабочих мест и прибытие миллионов беженцев. «В прошлом экономические санкции по большей части не работали, потому что они были слишком слабыми. Теперь санкции против России могут стать жестче, как и негативные последствия для нас», – передает РИА «Новости» его слова.
Как заявляет автор статьи, Россия, в отличие от Ирана, Венесуэлы и КНДР, плотно встроена в мировую экономику, и связи с ней особенно важны для Европы и, в частности, Германии. «Раскол мировой экономики на враждебные блоки ударит по этим странам еще сильнее», – считает он.
При этом обозреватель добавил, что Китай может помочь России свести на нет действия Запада, чье намерение изолировать Москву также не поддержали многие страны Африки, Латинской Америки и Азии, поскольку им придется потерпеть наибольшие потери от роста цен на энергоносители и продукты питания.
Ранее китайская Global Times заявила, что военная операция России на Украине может стать катализатором для «похорон» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире.
В среду глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая и их единомышленников двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».
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Премьер Польши заявил о не действующих санкциях против России
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Введенные против России санкции не оказывают желаемого эффекта, о чем свидетельствует укрепление рубля, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Санкции, которые мы до настоящего времени ввели против России, не действуют. Доказательство – курс рубля, который возвращается к уровню до момента агрессии России на Украине. Это означает, что наши действия не принесли желаемого европейскими лидерами эффекта», – указал глава польского правительства, передает ТАСС.
Также он назвал требование России об оплате за российский газ в рублях шантажом, заявив, что Варшава ему «не поддастся».
«Одновременно я призываю канцлера Германии, канцлера Австрии и других не поддаваться этому шантажу», – добавил глава польского правительства.
По его утверждению, переводя оплату за газ в рубли, российская сторона хочет обойти европейские санкции.
«Санкции должны соблюдаться, должны быть крепкими. Система должна быть жесткой. Мы не можем довести до ее ослабления. Все это критически важно», – отметил Моравецкий.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Польша собирает против России крупнейшую армию. Сотни тысяч солдат уже в ближайшие годы должны пополнить ряды Войска Польского, и еще больше поляков – пройти специальную военную подготовку.
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Дано объяснение ракетному удару России по последнему действующему украинскому НПЗ
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Удар высокоточным оружием по хранилищам с бензином и дизтопливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода – это «ответка» России на атаку украинских вертолетов на нефтебазу в Белгородской области, считает политолог Марат Баширов.
«Ответка за вчерашний ракетный удар по Белгороду. Разбомбили Кременчугский НПЗ (принадлежит Игорю Коломойскому). Больше на Украине НПЗ нет», – написал в своем Telegram-канале политолог Марат Баширов.
О том, что российская армия высокоточным оружием большой дальности утром в субботу уничтожила хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, откуда снабжалась украинская группировка войск в центре и на востоке Украины, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
На территории Украины расположено шесть крупных нефтеперерабатывающих заводов. Судя по информации из открытых источников, все, кроме Кременчугского НПЗ, ранее были остановлены. Последним прекратил работу в марте 2012 года Лисичанский НПЗ, который контролировала Роснефть. Кременчугский нефтеперерабатывающий завод – крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов на Украине. Таким образом, если стратегический завод прекратит работу, то донбасская группировка украинской армии останется без топлива.
Ранее в соцсетях звучали замечания, что ВС РФ наносят ракетные удары по нефтебазам по всей территории Украины, но по какой-то причине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий днепропетровскому олигарху Игорю Коломойскому, продолжал работать.
В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на нефтебазе в административном центре региона произошел пожар вследствие авиаудара двух вертолетов ВСУ, проникших на территорию России на низкой высоте. Пострадавших и погибших нет. Площадь возгорания емкостей с топливом составила 1,2 тыс. кв. метров.
В Минобороны уточнили, что база была атакована украинскими военными вертолетами Ми-24.
Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос американских журналистов о том, приказывал ли он наносить удар по этой нефтебазе. «Я не обсуждаю мои приказы в качестве главнокомандующего или главы государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными, а они сообщают мне», – заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News.
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Экономист оценил шансы Запада забрать активы России в пользу Украины
Ожидать изъятия российских активов по всему миру в пользу Украины можно в случае, если Россия проиграет в спецоперации на территории Украины, заявил профессор кафедры финансов РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков.
«Если мы проиграем, то они заберут все. Если не решим спецоперацию в свою пользу, то с нами могут поступить как угодно. Поскольку они по-бандитски арестовали наши средства, то по-бандитски могут и не вернуть. Первыми это начали делать американцы, могут продолжить и по всему миру», – цитирует канал 360 Юденкова.
При этом он напомнил, что американцы не потратили ни доллара в пользу СССР на восстановление страны после Великой Отечественной войны, то же самое было и с Германией.
«Германия была разрушена США и Великобританией в ходе бомбардировок, немцы могли воспользоваться золотом Гитлера для восстановления страны, но ничего подобного, золото осталось в США», – заявил экономист.
«У нас нет другого выхода, кроме как идти до конца. Если оставим власть Зеленского и остальных, то все будет трактоваться в пользу Украины. Немцы говорят уже, что надо арестовать все, что принадлежит русским, и национализировать. Уже звучат такие предложения, то почему не пойти и дальше, о чем говорит Зеленский», – считает экономист.
Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что украинские власти хотят получить в фонд восстановления страны 400 млрд долларов из замороженных российских активов.
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В Германии предрекли крах промышленности из-за эмбарго на газ из России
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Президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли.
По мнению эксперта, отказ от российского газа может поставить отрасль в безвыходное положение. «Мы говорим (при таком сценарии) о крахе нашей промышленности, которая спасла нас во время пандемии коронавируса», – заявил Руссвурм в эфире телеканала ZDF, слова которого передает РИА «Новости».
Накануне советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Из указа о правилах торговли газом с недружественными странам стало известно, что Газпромбанку поручено на основании заявлений иностранных покупателей из недружественных стран открыть специальные рублевые счета типа «К» и специальные валютные счета типа «К» для расчетов за поставляемый природный газ. При этом покупатели будут продавать валюту для конвертации в рубли за оплату газа на торгах Московской биржи.
В среду в правительстве Германии сообщили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от предложенной Россией схемы оплаты за поставки природного газа. В Берлине заявили, что поставки энергии, согласно договорам, оплачиваются исключительно в евро или долларах.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
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Уничтожены хранилища принадлежащего Коломойскому Кременчугского НПЗ
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Российская армия высокоточным оружием большой дальности уничтожила хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, которые снабжали топливом украинские войска, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Сегодня утром высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, с которого осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны», – передает слова Конашенкова РИА «Новости».
Кременчугский нефтеперерабатывающий завод – крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов на Украине, сообщает «Крым-инфо», НПЗ принадлежит предпринимателю Игорю Коломойскому.
Ранее в соцсетях звучали замечания, что ВС России наносят ракетные удары по нефтебазам по всей территории Украины, но по какой-то причине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий днепропетровскому олигарху Игорю Коломойскому, продолжал работать.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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Россия заступилась за украинскую модель – участницу съемок в мариупольском роддоме
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту удержания украинскими боевиками заложников в роддоме в Мариуполе: глава СК Александр Бастрыкин поручил признать потерпевшей по делу участницу съемок в развалинах мариупольского роддома украинскую модель Марианну Подгурскую.
По данным ведомства, в марте 2022 года неустановленные лица из числа военнослужащих ВСУ и добровольческих националистических батальонов в Мариуполе обстреливали здание роддома по улице Пашковского 36. После чего разместили технику и тяжелое вооружение, захватили и насильно удерживают внутри здания не менее 100 мирных жителей, в том числе беременных женщин и не менее 40 детей, используя их в качестве заложников и живого щита, согнав их в подвал, передает РИА «Новости».
Глава СК Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела зафиксировать показания женщины, которая пребывала в захваченном украинскими военными роддоме.
«Бастрыкин поручил следователям проработать процессуальный статус женщины в качестве потерпевшей в данном уголовном деле, а также принять исчерпывающие меры к установлению всех причастных лиц с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности», – добавляется в сообщении.
Ранее народная милиция ДНР сообщала, что родильный дом уже несколько раз подвергался обстрелам украинских войск. В оборонном ведомстве отмечали, что «медработники вынуждены проводить роды при свечах и прятать новорожденных детей в подвалах». В мариупольском роддоме №2 находится около 100 человек, из них 37 детей, пять новорожденных.
Напомним, украинская модель и блогер Марианна Подгурская, оказавшаяся участницей видеороликов на развалинах роддома №1 в Мариуполе, рассказала, что националисты отобрали у беременных еду и сделали из медицинского учреждения казарму для боевиков.
Бойцы «Азова» обстреляли роддом на левом берегу Мариуполя.
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В Минобороны заявили об уничтожении «Искандером» украинского штаба обороны в Харькове
В результате высокоточного удара комплексом «Искандер» по штабу обороны Харькове уничтожены свыше 100 националистов и наемников из западных стран, выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В результате нанесенного в четверг, 31 марта, высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по штабу обороны в городе Харьков, подтверждено уничтожение более ста националистов и наемников из западных стран», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.
В Минобороны сообщили, что ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили бронетанковую технику, боеприпасы и цистерны с топливом в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград на Украине, передает ТАСС.
«Выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожены обнаруженные на его замаскированных стоянках несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения», – заявил Конашенков.
Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1888 танков и других боевых бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1771 единица специальной военной автомобильной техники.
Ранее Минобороны опубликовало видео с ударом ВС России по топливным хранилищам Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.
Газета ВЗГЛЯД писала, как уничтожение топливных хранилищ Кременчугского нефтеперерабатывающего завода ускорит разгром украинской армии.
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