Экс-посол Украины Мельник нахамил лидеру фракции в Бундестаге

Взгляд
6 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:33  |  vz.ru
Разделы

Европа еще может сохранить лицо и российскую нефть

Дата полного отказа ЕС от российской нефти все ближе Егор Алеев/ТАСС
Во Франции заявили, что якобы нашли хитрый способ, как заставить Россию продавать свою нефть в рамках потолка цен. Однако их предложение выглядит странной уловкой, на которую Москва вряд ли согласится. Однако у Европы, на самом деле, есть возможности сделать шаг назад, чтобы и отказаться от введения эмбарго на российскую нефть, и при этом сохранить лицо и объемы топлива, избежав массовых протестов. Каким образом? Подробности...
Перейти в раздел…

Финнов и шведов вынудили жить под прицелом России

Премьер-министр Финляндии Санна Марин и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон Vesa Moilanen/AP/ТАСС
После вступления Финляндии и Швеции в НАТО на территории этих стран могут появиться не только американские солдаты и американские военные базы, но и ядерное оружие, скорее всего, тоже американское. Тем самым жители Северной Европы обрекают себя и своих детей на довольно незавидную участь, поскольку Россия не сможет оставить такой шаг без реакции. Подробности...
Перейти в раздел…

«Нам еще вместе жить». Митрополит Тихон — о единстве России и Украины

Залы выставки «Украина. На переломах эпох» Ольга Андреева
«За этим разделением и конфликтом стоят надгосударственные и бесконечно жестокие силы... для которых что афганцы, что корейцы, что украинцы – абсолютно все равно». Такими словами председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон (Шевкунов), описал газете ВЗГЛЯД одну из идей выставки «Украина. На переломах эпох», открывающейся в Москве. Подробности...
Перейти в раздел…

Грета Тунберг превращается в нового Ленина

«Мы не можем доверять элитам, которых породила капиталистическая система», - провозгласила Тунберг REUTERS/Dylan Martinez
Шведская эко-активиста Грета Тунберг призвала армию своих сторонников к свержению мировой капиталистической системы и действующих элит, ею порожденных. Это может выглядеть привлекательной трансформацией, если смотреть на Тунберг из тех стран, которые противостоят политическому Западу. Но Запад натравит «Ленина в юбке» прежде всего на Восток. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Теракт на «Северных потоках» может подорвать нынешнюю Европу

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Выяснение обстоятельств подрыва «Северных потоков» может стать настоящим расследованием века. Оно же может послужить спусковым крючком, который выпустит наружу все накопившиеся внутри Европы противоречия. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Чем жестче на Россию давить, тем более сплоченной она становится

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Народное единство для России является ключевым, самым важным фактором ее существования. Причем даже не государства, а народа и страны. Народное единство – залог нашего выживания в самом буквальном смысле этого слова. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Англичанка продолжает усердно гадить

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Британская внешняя политика является одной из наиболее беспримесных в своей эгоистичности. А для России это становится дополнительным раздражающим фактором. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

Грета Тунберг свергает капитализм

Обсуждение: 8 комментариев

Финны и шведы как мишень для России

Иран и саудиты: будет ли война?

Перейти в раздел…

Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
Подробности...

В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
Подробности...

Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Стал ли праздник 4 ноября для вас более значимым за последние годы?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Как вы оцениваете риск начала конфликта с применением ядерного оружия в ближайшее время?
  • Очень высокий

  • Высокий

  • Умеренный

  • Низкий

  • Очень низкий
Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
  • Донбасское

  • Запорожское

  • Харьковское

  • Херсонское
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Трамп усомнился в способности США просуществовать два года
    Депутат: Французские военные в Румынии мерзнут и голодают В Киеве призвали нанести удары по Ирану Боррель призвал Косово выполнять обязательства В Китае увидели плохой знак в заявлении Зеленского о Путине
    Киев готовится к «тотальной эвакуации» жителей города Британия и Япония собрались подписать военный пакт Захарова на примере показала, как «творится демократия» в ООН Российские войска с антидроновыми ружьями перехватили десятки БПЛА в Энергодаре
    Мельник нахамил лидеру фракции в Бундестаге США направили военные самолеты в сторону Ирана Вице-спикеру сейма Польши не понравилась русская речь на улицах Тбилиси Зеленский захотел флот морских дронов

    Главная тема


    Эксперименты с газом из Европы заморозят Молдавию

    «усталость от Украины»


    США просят Зеленского показать готовность к переговорам с Россией

    контрбатарейная борьба


    В ДНР рассказали о смене тактики украинских войск

    Удар по М777


    Опубликовано видео поражения американской гаубицы «Ланцетом»

    Видео

    украинский конфликт


    Дружба Путина и Нетаньяху спасет отношения России и Израиля

    потолок цен


    Европа еще может сохранить лицо и российскую нефть

    300 тысяч россиян


    Мобилизованные обеспечат успех новому наступлению России

    выгодный конфликт


    США хотят развязать войну между партнерами России на Ближнем Востоке

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    разговоры и споры


    Андрей Полонский: Российская политическая нация показала свои качества

    контроль ситуации


    Александр Разуваев: Почему нам нужна копейка

    новый мировой порядок


    Сергей Миркин: Четыре причины бороться и победить

    на ваш взгляд


    Стал ли праздник 4 ноября для вас более значимым за последние годы?

    Экс-посол Украины Мельник нахамил лидеру фракции в Бундестаге

    Экс-посол Украины Мельник высмеял слова главы фракции СДПГ Мютцениха о внесении Киевом в список террористов

    6 ноября 2022, 09:58

    Текст: Антон Никитин

    Бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник поднял на смех лидера парламентской фракции СДПГ Рольфа Мютцениха, ответив на заявление немецкого политика о том, что украинское правительство внесло его в «список террористов».

    «Мимими. «Списка террористов» украинского правительства не существует», – написал Мельник на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Он также призвал Мютцениха не изображать себя «невинной жертвой», передает РИА «Новости».

    В субботу Мютцених заявил на дискуссионном съезде в Берлине, что Киев внес его в «список террористов», поскольку он предлагал дипломатическое решение украинского конфликта и выступал за прекращение огня. Парламентарий сообщил, что ему поступали угрозы. Мютцених пожаловался на дискриминацию тех, кто выступает за урегулирование ситуации на Украине.

    При этом МИД Украины опроверг внесение лидера парламентской фракции СДПГ в «список террористов».

    Еще в период работы Мельника в Берлине Мютцених критиковал его за «далеко не полезное» поведение. Мютцених заявлял, что Мельник своими требованиями в адрес Германии «перешел границы». Мельник в ответ потребовал прекратить «учить посла суверенного государства».


    Военкор Сладков заявил о новой российской тактике ведения боев в небе
    Военкор Сладков: Россия пошла по пути генерации новой тактики ведения боев в небе
    		    5 ноября 2022, 14:09
    Фото: t.me/Sladkov_plus
    Текст: Антон Никитин

    Россия в ходе специальной военной операции на Украине пошла по пути генерации новой тактики ведения боевых действий в небе, заявил военный корреспондент Александр Сладков, комментируя сообщения о применении российского барражирующего боеприпаса «Ланцет».

    «В военном отношении барражирующий БПЛА, до 5 кг взрывчатки, до часа полета, до 70 км дальность. Короче, фигачим противника», – отметил военкор.

    В своем Telegram-канале Сладков задался вопросом о том, появятся ли у России «Анти-Ланцеты». «Барражирующие над нашими позициями многоразовые БПЛА-истребители. Возможен вариант истребителей-камикадзе. То есть, отдежурил в полете четыре часа (я, понятное дело, фантазирую), и потом полетел, шарахнул по плановой цели!» – описал военкор.

    По его словам, Россия идет по пути генерации новой тактики ведения боевых действий в небе. «Возможно, и в других форматах войны мы возьмем свое. Например, у нас величайшие в мире ВДВ. Надо учиться их применять. Они готовы», – написал он.

    После применения «Ланцетов» результативность ВС РФ заметно выросла в ходе спецоперации, приводит слова Сладкова ФАН.

    Ранее в Сети появилось видео уничтожения российским барражирующим боеприпасом «Ланцет» украинского военного катера в акватории Днепра.

    Коментарии (29)
    Российские военные уничтожили пять греческих БМП-1 сразу после передачи Киеву
    Iskra: Армия России уничтожила пять греческих БМП-1 сразу после передачи Киеву
    		    5 ноября 2022, 15:01
    Фото: Darkone/wikipedia.org
    Текст: Кристина Цыцура

    Российские военные уничтожили пять греческих БМП-1 сразу после их получения украинской стороной, военная техника была направлены в Донбасс, сообщают греческие СМИ.

    Это произошло 28 октября, когда российская армия подавила наступление украинских войск в Берестовом Харьковской области, пишет сайт iskra.gr, передает РИА «Новости».

    «В результате 150 украинских солдат погибли или получили ранения, были уничтожены один танк и пять БМП-1, четыре бронетранспортера и девять пикапов», – говорится в сообщении на iskra.gr.

    Сайт сообщает, что греческие бронированные машины были отличным подкреплением для ВСУ.

    Греческие БМП-1 горят как факелы в степях Украины вместо того, чтобы защищать греческие острова, пишет портал pronews.gr. указывается, что на одном из танков до сих пор стоит герб греческих ВС.

    «В бой их отправили в такой спешке, что даже не успели ни покрасить, ни убрать герб, настолько его «уважают» в правительстве и руководстве вооруженными силами. Позже, видимо, была неуклюжая попытка его стереть, при этом еще добавили украинский трезубец», – сообщает портал.

    Он отмечает, что греческие острова после вывода с них БМП-1 так и остались не прикрытыми, так как их не заменили, как признался премьер-министр Кириакос Мицотакис.

    Бывший бригадный генерал, имевший в своем подчинении на острове в восточной части Эгейского моря эти самые БМП, рассказал сайту pronews.gr, что военные не могли добиться поставок запчастей, но они сразу появились, когда БМП решили отправить на Украину.

    Ранее бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что Европа стала главным проигравшим геополитически из-за кризиса на Украине, США не теряют ничего, а Россия не понесла экономического ущерба.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (30)
    Украинский пленный рассказал о недостатках вооружения НАТО
    Украинский военный сравнил вооружение НАТО с российским и советским
    		    5 ноября 2022, 11:08
    Фото: army.mil/wikipedia.org
    Текст: Кристина Цыцура

    Пленный украинский военный рассказал, что вооружение НАТО имеет несколько недостатков в сравнении с российскими (советскими) образцами.

    Он рассказал о NLAW с севшими батареями, Javelin к которому нет «мозгов», потому выделают одни на бригаду, а самих ракетных комплексов может быть 50 штук.

    «Часто бывает сама пусковая установка, но нет пульта управления к ней», – передает РИА «Новости» со ссылкой на военнослужащего 25-й отдельной штурмовой бригады украинских силовиков Александра Барляна, который сейчас находится в ЛНР.

    Также он добавил, что за утерю комплекса Javelin может грозить уголовное преследование, так как это дефицитное имущество.

    «АТшки, которые стреляли через раз (AT-4 шведский одноразовый ручной противотанковый гранатомет – прим. ВЗГЛЯД). Они сырые и могли «бахнуть», как только вылетела», – рассказал Барлян о недостатках шведского гранатомета.

    Он отметил, что чаще ВСУ используют советское вооружение, например, РПГ-7. 

    Ранее сообщалось, что компания Lockheed Martin испытывала нехватку компьютерных чипов, из-за этого возникли проблемы с поставками Киеву ракет для противотанковых комплексов Javelin.

    Коментарии (31)
    В ДНР рассказали о смене тактики украинских войск и потерях среди иностранцев в ВСУ
    Подполковник НМ ДНР Баевский сообщил о смене украинской тактики контрбатарейной борьбы и оценил потери иностранцев в ВСУ
    		    6 ноября 2022, 07:48
    Фото: Maxym Marusenko/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    За время конфликта в Донбассе вооруженные силы Украины изменили тактику контрбатарейной борьбы, они перешли на работу одиночными орудиями, это затрудняет уничтожение огневых позиций ВСУ, заявил подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский.

    «Мы их приучили уже, мы очень эффективно отрабатывали с 2016 года. С точки зрения контрбатарейной борьбы больше, чем у нас, опыта нет ни у кого. Поэтому мы их натренировали и на время покидания огневой позиции, и на работу отдельными орудиями, и на прочие элементы боевой работы», – приводит слова Баевского ТАСС.

    Баевский отметил, что расчет одной машины РСЗО или одного орудия ствольной артиллерии – «это единицы людей в поле». Это позволяет ВСУ уменьшить потери среди артиллеристов. По словам Баевского, хотя «больших потерь ожидать здесь не следует», уничтожение артиллерии остается приоритетной задачей.

    Кроме того, он сообщил, что в доле именно для артиллерийских подразделений значительны потери среди воюющих за Киев иностранцев. Однако эти потери «малы» и «просто теряются», если сравнивать с потерями пехоты ВСУ или в целом «с мобилизованными необученными украинцами».

    «Опять же: ну приехал там в Пенсильванию какой-нибудь гроб, и что? Человек уволился со службы, поехал в хорошо оплачиваемую командировку, и ему не повезло. Он сам захотел, подписал контракт с какой-нибудь военной компанией. Выплатили страховку семье, и все нормально. С учетом тотальной зацензурированности западных СМИ мы сейчас и не узнаем об этих историях», – сказал Баевский.

    Он отметил, что иностранные специалисты зачастую являются членами артиллерийских расчетов, а там потери всегда ниже, чем у пехоты. Как пояснил Баевский, «крайне тяжело вычислить и нанести огневое поражение по огневой позиции, которая находится в зоне от 15 до 30 км от линии фронта».

    Так, «Град» без пристрелки может выпустить 40 ракет за 20 секунд, с пристрелкой могут потребоваться минуты. До того, как начнется стрельба, орудия не видно, а после стрельбы оно немедленно покидает огневую позицию, рассказал Баевский.

    Напомним, Баевский заявил, что пока украинские военные не научились сами управлять сложными вооружениями НАТО. В связи с этим командирами расчетов становятся западные специалисты.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (21)
    Экс-советник главы Пентагона раскрыл план США на Украине
    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Идет серьезное планирование использования сил США на Украине
    		    5 ноября 2022, 13:13
    Фото: foxnews.com
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты занимаются серьезным планированием использования собственных вооруженных сил на Украине, считает американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор, который при Дональде Трампе несколько месяцев был советником главы Пентагона.

    «К сожалению, я действительно думаю, что идет серьезное планирование использования сил США на Украине», – приводит его слова «Царьград». Заявление прозвучало в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    «Я думаю, это очень опасно. Я думаю, что это непродуманно», – добавил Макгрегор.

    Между тем командующий Стратегическим командованием США адмирал ВМС Чарльз Энтони Ричард заявил, что украинский конфликт является для ВС США лишь разминкой.

    Адмирал считает, что крупное противостояние не за горами – через некоторое время после Украины наступят непростые времена для ВС США. «Этот украинский кризис, в котором мы сейчас находимся, – это всего лишь разминка», – заявил приводит его слова газета The Wall Street Journal.

    Ричард признал, что не тешит себя иллюзиями по поводу возможности США что-либо противопоставить Китаю, военная мощь американцев угасает. И на контрасте – способность США противостоять угрозе из КНР сродни медленно тонущему кораблю.

    Адмирал подчеркнул, что Пекин внедряет свои возможности быстрее, чем Вашингтон. «Раньше мы знали, как двигаться быстро, но мы утратили это искусство», – констатировал он.

    Коментарии (11)
    Зеленский захотел флот морских дронов
    Зеленский заявил о намерении Украины создать флот морских дронов
    		    5 ноября 2022, 23:27
    Фото: Ukraine Presidency/
    Keystone Press Agency/Global Look Pres
    Текст: Антон Антонов

    Запускается платформа по сбору средств на создание украинского флота морских дронов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    В видеообращении, опубликованном в Telegram, Зеленский заявил, что украинские власти собираются открыть новое «фандрайзинговое направление», которое должно «аккумулировать средства для флота морских дронов». Как пояснил президент Украины, такой флот нужен стране, чтобы защищать акватории. «Абсолютно каждый понимает, что это и для чего это, – приводит его слова РИА «Новости». – Как это работает – все уже видели».

    В октябре Украина устроила террористический налет беспилотников на Севастопольскую бухту. Российские силы отразили атаку. При этом был уничтожен вражеский подводный дрон. В сентябре местные СМИ сообщали о дроне неизвестного типа у Севастополя. Внешне дрон был похож на «камикадзе» с детонирующей боевой частью. Ранее стало известно, что Великобритания передала Украине подводные дроны для поиска мин.

    Коментарии (35)
    Guardian: Байден и Джонсон сорвали мирные переговоры России и Украины
    		    5 ноября 2022, 12:44
    Фото: Europa Press/E. Parra. Pool/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Шанс на мирное урегулирование конфликта на Украине появился спустя месяц после начала российской спецоперации, однако переговоры между Москвой и Киевом сорвались из-за вмешательства британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена, пишут британские СМИ.

    Президент Украины Владимир Зеленский был готов рассмотреть требования России, но мирных переговоров между Украиной и Россией не произошло в результате вмешательства Байдена и Джонсона в деятельность украинских властей, передает Ura.ru текст статьи The Guardian.

    В итоге это привело к тому, что конфликт на Украине превратился в опосредованное противостояние России и Запада, добавляет британское издание.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что сейчас нет условий для обсуждения возможности договоренностей с Украиной, поскольку у Киева нет желания вести переговоры. Глава государства добавил, что Россия подождет, «может быть, созреют какие-то необходимые условия».

    Коментарии (10)
    Воевавшего за ВСУ австралийского снайпера ликвидировали в Донбассе
    The Sun: В Донбассе ликвидирован австралийский снайпер, воевавший за Украину

    5 ноября 2022, 17:59

    Текст: Вера Басилая

    В Донбассе ликвидирован австралийский наемник Тревор Кьелдал, участвовавший в боевых действиях на стороне украинских войск, сообщает издание The Sun.

    Согласно сообщению издания, Кьелдал был ликвидирован в начале ноября в Донбассе, в каком населенном пункте уничтожили наемника, не уточняется, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что австралиец был снайпером в рядах украинских войск, получил ранения в июне, а в сентябре вернулся обратно в зону боевых действий.

    Ранее Минобороны рассказало о боевой работе подразделения разведки ЗВО в зоне спецоперации на Украине, которое уничтожило группу наемников.

    Коментарии (17)
    Захарова высмеяла заявление Кулебы об улучшении рождаемости на Украине
    Представитель МИД России Захарова высмеяла заявление украинского коллеги Кулебы об улучшении рождаемости
    		    5 ноября 2022, 15:26
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об улучшении рождаемости на Украине из-за отсутствия света, указав, что за 30 лет украинское население сократилось на 10 млн человек – и это при наличии электроэнергии.

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, возможно, на Украине «улучшится рождаемость из-за этих отключений электроэнергии, потому что люди должны оставаться дома без света. «Так что это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью. И я говорю это серьезно», – отметил глава украинского МИД.

    Захарова едко отреагировала на слова министра иностранных дел в своем Telegram-канале, она напомнила, что за 30 лет, «начиная с Кравчука и до Зеленского, население Украины сократилось на 10 млн человек». По логике Кулебы в этом виновато наличие электричества, а также исправные выключатели вместе с Россией, пошутила официальный представитель МИД России.

    «Теперь-то, по холодку, без света и тепла, дело сдвинется с мертвой точки. По логике Кулебища, если Банковая останется без света, премия за первого беременного мужчину Зеленскому обеспечена», – высказалась Захарова.

    Ранее руководитель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявлял, что сам Киев и регион могут остаться без света на две недели из-за последствий массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины. В пятницу без электроэнергии остались 450 тыс. квартир в Киеве.

    До этого Дмитрий Кулеба пожаловался на отсутствие отопления и света в здании МИД Украины.

    Коментарии (15)
    Появилось видео большой колонны бронетехники ВСУ на херсонском направлении
    В Сети опубликована видеозапись колонны бронеавтомобилей ВСУ на херсонском направлении
    		    6 ноября 2022, 03:57
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    В соцсетях публикуют кадры большой колонны бронеавтомобилей вооруженных сил Украины на херсонском направлении.

    Как сообщают в соцсетях, на видеозаписи можно увидеть французские бронеавтомобили VAB, британские Husky и украинские «Козак-2».

    В Telegram ANNA-News сообщается, что на видео – 46-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ.

    Напомним, в субботу украинским обстрелам в Херсонской области подверглись ХерсонНовая Каховка, Забарино, Голая Пристань. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо вывести гражданское население Херсона из наиболее опасных районов.

    Коментарии (17)
    США рекомендовали Зеленскому изображать готовность к переговорам с Россией
    Washington Post узнала о призывах США к Зеленскому изображать открытость к переговорам с Россией
    		    6 ноября 2022, 03:31
    Фото: kremlin.ru, Sergii Kharchenko/
    Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Белый дом в частном порядке призывает президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с Россией, но не пытается подтолкнуть его к самим переговорам, сообщают источники.

    Указывается, что США не пытаются подтолкнуть Зеленского сесть за стол переговоров, их усилия направлены на то, чтобы «сохранить моральное достоинство в глазах международных сторонников», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Источник считает это «продуманной попыткой обеспечить правительству в Киеве поддержку со стороны других стран», жители которых не хотят затягивания конфликта. Также от Зеленского добиваются отказа от указа, объявляющего невозможными переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

    Washington Post пишет, что подобные призывы демонстрируют, насколько сложной стала позиция по Украине администрации Джо Байдена, которая продолжает публично заверять в готовности помогать Киеву «столько, сколько потребуется».

    При этом, как утверждает WP, в Белом доме считают, что Россия якобы не настроена на серьезные переговоры. Однако в Вашингтоне видят, что отказ Зеленского от диалога беспокоит страны Европы, Африки и Латинской Америки на фоне роста цен на продукты и топливо. Как заявил один из источников, «для некоторых партнеров» США «усталость от Украины стала реальностью».

    Чиновники Белого дома считают, что Зеленский, вероятно, согласится на переговоры и в конечном итоге пойдет на уступки. По их мнению, Украина хочет «добиться как можно больших военных успехов до наступления зимы, когда может появиться окно для дипломатии».

    Напомним, Зеленский заявил, что не готов вести переговоры с Россией, и даже подписал указ об отказе от переговоров с Владимиром Путиным.

    Британские СМИ сообщали, что весной Зеленский был готов рассмотреть требования Москвы, но переговоры оказались сорваны из-за мешательства британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (15)
    Российская авиация сбила МиГ-29 и Ми-8 ВСУ
    Минобороны сообщило об уничтожении самолета МиГ-29 и вертолета Ми-8 воздушных сил Украины
    		    5 ноября 2022, 14:36
    Фото: Danil Shamkin/Zumapress/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Российской авиацией сбит самолет МиГ-29 в Николаевской области, а средства ПВО уничтожили в Угледаре в ДНР вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Как сообщает Минобороны в Telegram-канале, истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Великоалександровка Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Также в ведомстве заявили, что средствами ПВО возле Угледара в ДНР сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

    По словам Конашенкова, армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления, в том числе 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Красный Лиман ДНР подразделений 60-й пехотной бригады ВСУ в Новой Каменке, Высокополье, Червоное Херсонской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах.

    «В районе населенного пункта Купянск Харьковской области поражен пункт управления СБУ, а в районе Вольнянска Запорожской области уничтожена база хранения вооружения и военной техники ВСУ», – говорится в сообщении военного ведомства.

    Кроме того, уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Славянск, Дружковка, Красноармейск ДНР, Новая Каменка и Петропавловка Херсонской области.

    Также в районе населенного пункта Белогорка уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а в Новониколаевке Херсонской области – украинская радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, заявили в Минобороны.

    Конашенков добавил, что е за сутки в воздухе уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Калининское, Садок, Томарино Херсонской области, Степное, Николаевка и Зеленый Гай ДНР, перехвачено 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Ленинское, Моспино ДНР и Новая Каховка Херсонской области.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 169 вертолетов, 2435 беспилотных летательных аппаратов, 386 зенитных ракетных комплексов, 6335 танков и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3554 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7048 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска сорвали три атаки ВСУ на краснолиманском направлении.

    Коментарии (6)
    Российские войска сорвали три атаки ВСУ на краснолиманском направлении
    Минобороны сообщило о трех сорванных атаках ВСУ на крансолиманском направлении

    5 ноября 2022, 14:16

    Текст: Вера Басилая

    На краснолиманском направлении сорваны атаки трех ротных тактических групп ВСУ возле Площанки, Стельмаховки, Кременной Луганской народной республики (ЛНР), сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Как сообщает Минобороны в Telegram, на краснолиманском направлении сорваны атаки трех ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Кременная ЛНР, российские войска и артиллерия нанесли противнику поражение, уничтожено более 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа и один автомобиль.

    Кроме того, на купянском направлении противник предпринял попытку силами до батальонной тактической группы атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Куземовка ЛНР. Огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 140 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля и пять автомобилей различного назначения, заявили в военном ведомстве.

    «На южнодонецком направлении огнем артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой народной республики. Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два бронеавтомобиля, пикап и два автомобиля», – говорится в сообщении Минобороны.

    Также на николаево-криворожском направлении противник силами двух мотопехотных рот, усиленных танками, атаковал позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Суханово Херсонской области. По словам Конашенкова, все атаки отражены. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

    Ранее Минобороны России рассказало о боевой работе подразделения разведки ЗВО в зоне спецоперации на Украине, которое уничтожило группу наемников, участвовавших в боях на стороне Киева.

    Коментарии (0)
    Global Research: Власти Украины хотят очистить страну от этнических русских

    5 ноября 2022, 14:31

    Текст: Кристина Цыцура

    Киевские власти хотят очистить свою страну от всех этнических русских и навязать России «войну поколений», говорится в материале издания Global Research.

    «Политическая элита Украины хочет, чтобы это была война поколений. Киев использует это как способ очистить Украину от всех этнических русских», –  передает Ura.ru со ссылкой на материал, опубликованный работающим в Донбассе Джорджем Элиасоном.

    По его словам, Киев хочет уничтожить всех тех, кто чтит своих предков, которые были убиты солдатами немецкой армии во время ВОВ. Он также сообщил, что власти Украины ведут борьбу против советского наследия и воспитывают детей в атмосфере ненависти ко всему русскому.

    Ранее сообщалось, что на Украине готовится законопроект, обязывающий государственных служащих выучить английский язык.

    Коментарии (5)
    Опубликовано видео поражения американской гаубицы «Ланцетом» на Украине
    Российский «Ланцет» поразил американскую гаубицу в ходе СВО на Украине на Николаево-Криворожском направлении
    		    6 ноября 2022, 01:04
    Фото: Jose E. Guillen/USMC/
    Wikipedia/Общественное достояние
    Текст: Антон Антонов

    В ходе специальной военной операции на Украине, российский барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил американскую гаубицу М777 на Николаево-Криворожском направлении, сообщают информационные агентства.

    Опубликованы соответствующие кадры объективного контроля за беспилотником. Также представлена видеозапись уничтожения украинской САУ 2с3 «Акация», передает РИА «Новости».

    Напомним, военный корреспондент Александр Сладков, оценивая использование «Ланцетов» на Украине, заявил, что Россия развивает новую тактику ведения боевых действий в небе. С использованием «Ланцетов» результативность российских войск заметно выросла, подчеркнул он.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •