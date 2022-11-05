Опознаны 12 погибших при пожаре в ресторане «Полигон» в Костроме

СК сообщил, что из 13 погибших при пожаре в кафе в Костроме опознаны 12 человек

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту возможного бездействия должностных лиц при организации проверок ночного клуба «Полигон» в Костроме, из 13 погибших при пожаре в кафе в опознаны 12 человек.

По данным ведомства, опознаны тела 12 погибших, передает РИА «Новости».

Также следственный комитет РФ начал доследственную проверку по факту возможного бездействия должностных лиц при организации проверок ночного клуба «Полигон» в Костроме, передает ТАСС.

«По результатам проверки будет дана правовая оценка деятельности уполномоченных контрольно-надзорных органов, в чью компетенцию входит контроль и принятие мер по обеспечению безопасной эксплуатация объектов с массовым пребыванием людей», – заявили в ведомстве.

Кроме того, следователи допросили собственника здания ночного клуба «Полигон» в Костроме, который сдавал помещения в аренду нескольким арендодателям», — отметили в ведомстве, не уточнив его фамилию.

Владельцем заведения является депутат костромской облдумы, член политсовета костромского регионального отделения «Единой России» Ихтияр Мирзоев.

На данный момент пожар в клубе в Костроме полностью потушен.

«Полная ликвидация пожара объявлена в 20:40 мск», – сообщили в экстренных службах.

Ранее в региональной прокуратуре сообщили, что несколько эвакуационных выходов в ночном клубе «Полигон» в Костроме, где в ночь на субботу произошел пожар, были заперты, что спровоцировало давку.

Между тем, в Костроме задержали директора фирмы по делу сгоревшего клуба «Полигон». По последним данным, при пожаре погибли 13 человек.

Предполагаемый виновник пожара в ресторане клуба «Полигон» в Костроме признал свою вину.

Пожар в ночном клубе в Костроме начался в ночь на субботу, 5 ноября, на площади 3,5 тыс. кв. метров, крыша здания полностью обрушилась.

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