Устроивший пожар в ресторане «Полигон» в Костроме признал вину

Устроивший пожар в ресторане «Полигон» в Костроме заявил, что выстрелил из ракетницы из-за конфликта

Предполагаемый виновник пожара в ресторане клуба «Полигон» в Костроме признал свою вину, и рассказал, что выстрелил из ракетницы во время конфликта, после чего произошло возгорание, сообщили в правоохранительных органах.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина, стрелявший из ракетницы в клубе «Полигон», в результате чего произошел пожар, признал вину в содеянном. По его словам, причиной стал конфликт в клубе, передает ТАСС.

Между тем, стало известно, что траур по погибшим при пожаре в ресторане в Костроме объявлен в регионе 7 ноября, передает РИА «Новости».

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Ситников. На территории региона будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, будут отменены развлекательные программы на региональном телевидении и радио.

Ранее в экстренных службах сообщили, что тела погибших при пожаре в клубе «Полигон» в Костроме были найдены в курилке, подсобном помещении и около туалетов.

Сотрудниками полиции в Костроме задержан предполагаемый виновник пожара в ресторане «Полигон», произошедшем в ночь на субботу и унесшем жизни по меньшей мере 15 человек.

Пожар в ночном клубе в Костроме начался в ночь на субботу, 5 ноября, на площади 3,5 тыс. кв. метров, крыша здания полностью обрушилась. При эвакуации из здания возникла давка. По последним данным, погибли 15 человек. Пожар начался после запуска охотничьей ракетницы. Возбуждено два уголовных дела.

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