Прокуратура установила, что эвакуационные выходы во время пожара в ресторане в Костроме были заперты

Несколько эвакуационных выходов в ночном клубе «Полигон» в Костроме, где в ночь на субботу произошел пожар, были заперты, что спровоцировало давку, сообщили в региональной прокуратуре.

В прокуратуре заявили, что проверка установила нарушения законодательства о пожарной безопасности в части запертых эвакуационных выходов из помещения, где находились люди, передает ТАСС.

Кроме того, выявлены факты бездействия должностных лиц в части организации проверки здания клуба «Полигон» в Костроме, материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».

Ранее в Костроме задержали директора фирмы по делу сгоревшего клуба «Полигон». По последним данным, при пожаре погибли 15 человек.

Предполагаемый виновник пожара в ресторане клуба «Полигон» в Костроме признал свою вину.

Пожар в ночном клубе в Костроме начался в ночь на субботу, 5 ноября, на площади 3,5 тыс. кв. метров, крыша здания полностью обрушилась.

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