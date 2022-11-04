Пациент с самым продолжительным случаем COVID выздоровел в Британии

Sky News: Британец с самым продолжительным случаем COVID выздоровел спустя 411 дней болезни

Житель Великобритании с самым продолжительным случаем заболевания коронавирусом выздоровел спустя 411 дней болезни, сообщили местные СМИ.

Как сообщает телеканал Sky News, 59-летний мужчина с ослабленным после пересадки почки иммунитетом сдал первый положительный тест на вирус в декабре 2020 года, но, несмотря на постепенно исчезающие симптомы, его тесты продолжали давать положительный результат до января 2022 года, передает РИА «Новости».

По данным телеканала, генетический анализ показал, что мужчина в течение всего периода болезни был инфицирован ранним вариантом исходного штамма из Уханя, и только когда врачи установили вариант вируса, они вылечили пациента с помощью того же «лекарственного коктейля», который принимал во время болезни Дональд Трамп.

Sky News сообщает, что вылечившие мужчину врачи ранее лечили пациента с COVID, который умер после 505 дней болезни, при этом в обоих случаях было установлено, что пациенты не заражались повторно.

Напомним, в начале октября 2020 года тогдашний глава Белого дома Трамп сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса. Российские ученые из Сибирского отделения Российской академии наук нашли антитела против SARS-CoV-2, «обезвреживающие» коронавирус сильнее, чем те, которыми лечили Трампа.