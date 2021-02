Студентам разрешили вернуться к очному обучению с 8 февраля в Москве Российские ученые нашли антитела сильнее тех, которыми лечили Трампа 5 февраля 2021, 14:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские ученые из Сибирского отделения Российской академии наук нашли антитела против SARS-CoV-2, «обезвреживающие» коронавирус сильнее, чем те, которыми лечили экс-президента США Дональда Трампа, сообщил глава Российской академии наук РАН Александр Сергеев. Одним из направлений создания лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19 стал поиск так называемых нейтрализующих антител – молекул, вырабатываемых клетками иммунной системы в ответ на попадание вируса в организм. На основе таких антител возможно делать своего рода лекарственные «коктейли». «В Институте молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН получен целый спектр этих антител... Из всего большого спектра сейчас определены три антитела, которые имеют константу связи (с вирусными частицами) больше, чем соответствующие величины в первых двух американских препаратах, которые уже зарегистрированы фирмой Regeneron», – цитирует РИА «Новости» Сергеева. По словам Сергеева, эти антитела «имеют очень серьезные потенциальные возможности для того, чтобы на их основе были сделаны лекарства». Напомним, в начале октября тогдашний глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса.

В США отметили преимущества вакцины «Спутник V» 5 февраля 2021, 08:49

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Одним из преимуществ российской вакцины «Спутник V» от коронавируса является то, что при высокой эффективности она не требует поддержания сверхнизкой температуры во время хранения и транспортировки, в отличие от ряда других препаратов, считают специалисты трех американских университетов. Инфекционист медицинского центра при Стэнфордском университете (штат Калифорния) Дин Уинслоу заявил, что, по его мнению, указанный препарат сыграет важную роль в борьбе с пандемией в мире, передает ТАСС. Он констатировал, комментируя статью о вакцине «Спутник V» в журнале Lancet, что «в третьей фазе испытаний ее эффективность, по всей видимости, составила 91,6%». «Это немного меньше, чем у вакцин Pfizer и Moderna, их эффективность – около 95%», – отметил эксперт. Он добавил, что, «поскольку это ДНК-вакцина, она не требует хранения и перевозки при сверхнизких температурах, как РНК-вакцины». Руководитель отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвадского университета (штат Массачусетс) Дэниел Курицкис сказал: «Из того, что я прочитал о вакцине, я понимаю, что ее можно хранить при температуре, которую поддерживает обычный холодильник». «Это, разумеется, большое преимущество, поскольку позволяет доставить вакцину в те страны, где гораздо меньше возможностей обеспечить хранение при сверхнизкой температуре. Это означает, что в некоторых странах ее значительно проще применять», – отметил он. Инфекционист из Университета штата Джорджия в Огасте Роджер Макартур, говоря о том, что вакцина не требует поддержания сверхнизкой температуры при транспортировке, указал: «Это, конечно, преимущество, в особенности в том, что касается ее доставки в места, где вряд ли есть возможность достичь очень низкой температуры». «Но, думаю, в вакцине важнее всего эффективность и безопасность», – добавил эксперт. Комментируя публикацию в журнале Lancet о вакцине, он сказал, что препарат «выглядит очень многообещающе», это «потрясающая новость». «Очень интересная технология. Иной подход, нежели был использован в вакцине Johnson & Johnson, в которой также применен аденовирусный вектор, или в вакцине Оксфордского университета. В ней в качестве вектора использован аденовирус шимпанзе», – добавил Макартур. Курицкис сказал, что «уровень защиты, который позволяет обеспечить данная вакцина, сравним с тем, который дают вакцины Pfizer и Moderna, он несколько выше, чем, согласно поступившим предварительным данным, дают вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson». Однако «трудно сравнивать данные, полученные в результате разных исследований». Инфекционист подчеркнул, что продемонстрированная вакциной «Спутник V» эффективность позволяет говорить о том, что она входит в число препаратов, которые в перспективе помогут «положить конец пандемии коронавируса». Уинслоу считает, что для дальнейшего укрепления доверия к вакцине можно провести ее дополнительные исследования, в которых следует сравнить эффективность «Спутник V» с двумя РНК-вакцинами. Специалист Стэнфордского университета, говоря о статье в Lancet, также подчеркнул, что «это старейший медицинский журнал на Западе», хотя известны случаи, когда размещенные в нем «публикации приходилось отзывать».

В США с ростом доступности вакцин от коронавируса активизировались мошенники, которые предлагают американцам за деньги получить эксклюзивный препарат без очереди. Злоумышленники часто обещают доверчивым американцам за отдельную плату быстрее получить вакцину или даже предоставить личную партию препарата. Кроме того, мошенники за деньги предлагают доставить вакцину на дом или записать имя пациента в лист ожидания на вакцинацию, передает CNN. В профильных ведомствах напоминают, что вакцинация проводится бесплатно, а подробную информацию и личные данные не следует передавать через подозрительные платформы или сомнительным лицам. Кроме того, гражданам США разъясняют, что прививки делаются только в авторизованных пунктах вакцинации. Напомним, по всему миру людям ввели более 104 млн доз вакцин от коронавируса, что превысило число заразившихся, следует из подсчетов Bloomberg. По данным СМИ, с начала эпидемии коронавирус поразил более 103,8 млн человек. В США число инфицированных превысило 26 млн. В центре «Вектор» рассказали о продолжительности иммунитета после «ЭпиВакКороны» 4 февраля 2021, 16:08 Текст: Елизавета Булкина

После вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» иммунитет будет сохраняться в течение года, заявила и.о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ «Вектор» Татьяна Непомнящих в ходе выступления на круглом столе «Российская наука и медицина vs COVID-19. Вызовы и достижения». «Мы рассчитываем, что иммунитет от нее будет сохраняться в течение года», – передает ее слова РИА «Новости». Непомнящих добавила, что влияние мутаций коронавируса на эффективность препарата не зафиксировано. «Проводится мониторинг штаммов, которые циркулируют на территории России. Это позволяет нам оценивать, не произошли ли мутации в тех фрагментах белка, на которые, собственно, наша вакцина вызывает выработку антител. Мы непрерывно проводим такой мониторинг, и в настоящее время каких-либо мутаций [которые влияли бы на эффективность] нет. Она [вакцина] у нас рассчитана на консервативные участки [вируса]», – пояснила замгендиректора «Вектора», передает ТАСС. В октябре президент Владимир Путин объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Литва грозит лишать учителей зарплаты за отказ от прививок и тестов на COVID-19 4 февраля 2021, 20:56

Фото: Tomas Markelevicius/imago images

Scanpix/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Литовские власти намерены обязать работодателей отстранять педагогов, если они не будут вакцинированы от коронавируса или не сообщат о результатах теста на COVID-19. В этом случае сотрудник учебного заведения не будет получать зарплату, сообщают литовские СМИ. В министерстве образования, науки и спорта республики надеются, что такие меры не придется применять, поскольку учителя будут выполнять призывы властей вакцинироваться и проходить регулярное тестирование. При этом для педагогов вакцинация добровольна, пишет LRT. По словам руководителя юридического отдела министерства Томаса Даукантаса, отказ сотрудника учебного заведения от вакцинации не является основанием для увольнения, однако если учитель откажется от прививки, ему придется регулярно предоставлять результаты тестов на коронавирус. Руководителям учреждений поручено организовать подготовку плана по тестированию с обеспечением того, чтобы осмотр проводился не чаще, чем каждые семь дней, и не реже, чем каждые десять дней. Если же педагог не был вакцинирован и не прошел тестирование, работодатель будет обязан отстранить его и не платить ему до тех пор, пока он не сдаст тест, или же перевести его на другую работу, отмечается в сообщении. Сейчас в Литве вакцинировано порядка 1,2 тыс. учителей. Уточняется, что вакцинация учителей начнется в столице республики на следующей неделе. Как рассказал главы Антакальнисской поликлиники Вильнюса Эвалдас Навицкас, ее масштаб будет зависеть от количества получаемых вакцин. В Клайпеде на данный момент привиты работники только трех учебных заведений: там вакцинация была приостановлена из-за нехватки препаратов. После того, как привьют педагогов, начнется вакцинация граждан старше 80 лет. По словам директора департамента качества образования и региональной политики Айдаса Алдакаускаса, учителя дошкольных учреждений, начальных школ и специальных школ пройдут вакцинацию одними из первых. Их в Литве около 24 тыс. человек, еще 20% – другие кадры. В общей сложности для вакцинации в секторе образования потребуется около 30 тыс. доз вакцины, говорится в сообщении. Ранее литовцы пожаловались на самочувствие после вакцинации от коронавируса. Некоторые из вакцинированных обратились к медикам из-за побочных эффектов, но госпитализация им не потребовалась. С начала пандемии в стране коронавирусом заболели 184 тыс. человек, из них умерли 2867. В Италии оценили эффективность «Спутника V» 4 февраля 2021, 16:15 Текст: Абдулла Шакиров

Результаты третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавиурса «Спутник V» оказались «исключительно интересными», считает президент Высшего совета здравоохранения при минздраве Италии Франко Локателли. «Что касается российской вакцины «Спутник V», то публикация, появившаяся несколько дней назад в журнале The Lancet, является исключительно интересной. Я полагаю, что мы должны подходить к любой вакцине с позиции, которую я бы определил как «светскую», а именно: мы должны оценивать их уровень безопасности и эффективности посредством строгого анализа, который гарантируют европейский и итальянский регулирующие органы, и выносить оценки на основании научных публикаций, которые будут делаться», – передает слова Локателли РИА «Новости». Как сообщил президента совета, в феврале в Италии планируется использовать 4 млн доз вакцин, в марте – 8,3 млн доз и во втором квартале этого года – 25 млн. По его словам, это препараты Pfizer/BioNThec, Moderna и AstraZeneca. Научный журнал The Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. В Италии интерес к российскому препарату вырос после сокращения поставок вакцины Pfizer. Ранее власти Италии собрались подать в суд на американскую компанию Pfizer из-за задержек с поставками вакцин от коронавируса, разработанных совместно с немецкой BioNTech. Парагвай подписал соглашение о покупке вакцины «Спутник V» 5 февраля 2021, 06:25 Текст: Наталья Ануфриева

Правительство Парагвая подписало с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) соглашение о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил министр здравоохранения южноамериканской республики Хулио Массолени. Массолени сообщил, что «мы подписали контракт с РФПИ», передает ТАСС. «Речь идет о вакцине «Спутник V». Мы ждем (...) контракты, которые уже были подписаны, чтобы объявить объемы и сроки поставок», – отметил министр. Напомним, в середине января минздрав Парагвая в рамках ускоренной процедуры одобрил использование «Спутника V» в стране. На данный момент в республике было выявлено 136 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 2 тыс. 779 человек.

Эпидемиологическая ситуация в Москве постоянно улучшается, однако пока рано разрешать в столице проведение массовых мероприятий, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». «Эпидемиологическая ситуация в Москве демонстрирует постоянное улучшение. Не то чтобы в один день или неделю, на основании этого нельзя строить прогноз и решения. Поэтому мы, выходя из новогодних праздников, сделали паузу, чтобы посмотреть, как ситуация будет дальше развиваться. <…> Сегодня мы по уровню заболеваемости находимся в сентябрьских показателях», – передает слова градоначальника ТАСС. Однако, подчеркнул Собянин, пока «рано открывать массовые мероприятия» и снимать ограничения, связанные с пожилыми и хронически больными людьми. Мэр столицы добавил, что на данный момент прививку от коронавируса сделали около 400 тыс. москвичей. При этом у властей нет задачи привить все население Москвы, так как большинство жителей перенесли коронавирусную инфекцию. Напомним, Собянин объявил о смягчении антикоронавирусных мер: режим удаленной работы в столице перестает быть обязательным, а рестораны и клубы смогут работать ночью. Также он снял с работодателей обязанность перевести на удаленку как минимум 30% сотрудников, предоставив им право самостоятельно принимать соответствующие решения. Первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк сообщил, что масочно-перчаточный режим остается обязательным в офисах Москвы, а также в магазинах и транспорте Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, что позволяет аккуратно снимать введенные ограничения. РФПИ заявил о поставке Мексике 24 млн доз вакцины «Спутник V» 4 февраля 2021, 19:53 Текст: Вера Басилая

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставит 24 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» в Мексику, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью CNN Philippines. Принято решение о поставке российской вакцины в Мексику. «Мексиканский регулятор заключил соглашение с РФПИ на закупку 24 млн доз вакцины», – передает ТАСС заявление главы фонда. Мексика первой в Северной Америке зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V». Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. Ранее Египет объявил о планах одобрить российскую вакцину «Спутник V». Также министерство здравоохранения Бразилии заявило о готовности приобрести партии вакцины «Спутник V» и индийского препарата Covaxin для дальнейшего использования в рамках национальной программы иммунизации населения.

Власти Египта планируют одобрить российскую вакцину «Спутник V» в ближайшие дни, сообщило министерство здравоохранения и народонаселения страны. «В течение нескольких дней российская вакцина «Спутник V» получит лицензию на экстренное применение в Египте, и она будет среди вакцин, поставки которых осуществляются по линии Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). Мы ожидаем, что вакцина поможет ускорить процесс вакцинации в Египте, особенно если будет одобрено ее местное производство», – передает ТАСС, ссылаясь на источник в египетском минздраве. Ранее специалисты министерства в приоритетном порядке проводили клинические испытания российского препарата. Еще в августе Россия заявляла о готовности поставить в Египет «Спутник V», а в конце сентября одна из ведущих фармацевтических групп страны Pharco Pharmaceuticals подписала меморандум с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о поставках в арабскую республику. В РФПИ тогда отметили, что реализация соглашения позволит обеспечить доступ к вакцине четверти населения страны, а в дальнейшем планируется распространение «Спутника V» в соседних с Египтом государствах. Между тем 30 января Каир одобрил применение вакцины британско-шведской компании AstraZeneca в экстренных целях. На следующий день в страну поступила первая партия из 50 тыс. доз этой вакцины, но уже произведенной Институтом сыворотки Индии. Кроме того, ранее в январе было одобрено экстренное использование китайской вакцины корпорации Sinopharm. Первая партия была получена еще в декабре на безвозмездной основе из ОАЭ. Ведутся также переговоры о закупке препарата компаний Pfizer и BioNTech. 24 января в Египте началась массовая вакцинация от нового коронавируса. Кампания в первую очередь охватывает 207 тыс. человек медперсонала в карантинных госпиталях, а также больницах общего профиля по всей стране. Вакцинация включает также пациентов с хроническими заболеваниями и пожилых людей. В последующем она должна охватить все население страны. Ранее министерство здравоохранения Бразилии заявило о готовности приобрести партии вакцины «Спутник V» и индийского препарата Covaxin для дальнейшего использования в рамках национальной программы иммунизации населения.

Правительство Подмосковья намерено снять к концу недели оставшиеся в регионе ограничения, которые были введены в качестве борьбы с распространением коронавируса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Я думаю, что к концу недели мы найдем возможность снять все ограничения, о которых вы сейчас сказали», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1». Губернатор уточнил, что в области откроются музеи и ночные клубы. Также он отметил, что заболеваемость COVID-19 снижается на фоне активной вакцинации. «У нас идет активная вакцинация. Сразу хочу сказать, что она добровольная. Заболеваемость коронавирусом снижается. Мы сейчас активнее, чем планировали, снижаем количество коек. Нужно это для того, чтобы максимально сконцентрироваться на регулярной медицинской помощи», – объяснил он. Воробьев также рассказал, что в Московской области планируют в феврале вакцинировать около 10 тыс. жителей ежедневно. «Мы в сутки уже сейчас темпом идем 6-7 тыс. вакцин. В феврале, который начался, увеличим до 10 тыс. вакцин», – добавил губернатор. 12 января власти Московской области отменили рекомендательный домашний режим для жителей старше 65 лет. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по сравнению с весной нынешняя ситуация с коронавирусом носит более длительный, но контролируемый характер. Тем временем министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с лекарственным обеспечением в России в условиях пандемии начала меняться в лучшую сторону, но требует доработки. В РФПИ назвали сроки поставки «Спутник V» в Бразилию 4 февраля 2021, 17:05 Текст: Абдулла Шакиров

Бразилия может получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» уже через две недели после ее одобрения медицинским регулятором страны, сообщил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев бразильской газете Folha de S.Paulo. «После одобрения Национальным агентством по санитарному надзору (Anvisa) через две недели [производитель сможет] поставить первые дозы для вакцинации бразильцев «Спутником V», – передает ТАСС слова Дмитриева. По словам главы РФПИ, на первом этапе Россия поставит Бразилии несколько сотен тысяч доз вакцины, в будущем это количество может возрасти до нескольких миллионов. Также Дмитриев отметил, что фармацевтическая компания Uniao Quimica в ближайшее время выйдет на производство до 8 млн доз «Спутника V» в месяц. С учетом местного производства бразильцы смогут получить более 100 млн доз, считает гендиректор фонда. Ранее в четверг министерство здравоохранения Бразилии заявило о готовности приобрести партии вакцины «Спутник V» и индийского препарата Covaxin для дальнейшего использования в рамках национальной программы иммунизации населения.

Американская компания Johnson & Johnson направила запрос в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США об одобрении применения своей вакцины от коронавируса в чрезвычайных обстоятельствах. Разрабатываемая Johnson&Johnson вакцина дает эффект при введении одной дозы. Обращение «подготовлено на основе данных об эффективности и безопасности препарата, полученных в третьей фазе испытаний», передает ТАСС. Компания отмечает, что указанная информация свидетельствует о том, что вакцина соответствует необходимым требованиям. В корпорации отметили, что она готова начать поставки вакцины сразу после того, как будет получено соответствующее разрешение. В конце января Johnson & Johnson представила данные о третьей фазе испытаний своей вакцины в США и за их пределами. В исследованиях приняли участие более 43 тыс. человек, в частности, в США, Латинской Америке, Южной Африке. Согласно полученным данным, «среди всех участников испытаний во всех регионах», в том числе тех, где зафиксировано распространение новых разновидностей коронавируса, эффективность вакцины составила 66%. Данный эффект сохранялся минимум на 28 дней после прививки. Напомним, в октябре 2020 года Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19. Израильские врачи заявили о скачке заболеваний детей «британским» ковидом 5 февраля 2021, 07:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Распространение британской мутации коронавируса в Израиле привело к скачку заболеваемости среди детей в два с половиной раза, что потребовало открытия специализированных детских COVID-реанимаций в крупных клинических центрах страны, рассказал ведущий педиатр детской COVID-реанимации, открытой в иерусалимской больнице Хадасса Эйн-Керем, доктор Асаф Мандель. «Мы поняли, что в больницу поступает все больше детей с коронавирусом. Особенно в Иерусалиме. Так что нам пришлось открыть коронавирусную реанимацию для маленьких пациентов (...) Мы пока не знаем, насколько мутации влияют на детей. Сейчас это очень интенсивно изучают, и я надеюсь, у нас будет ответ в ближайшее время», – передает РИА «Новости» слова доктора Манделя. Предположения, что именно британская мутация, которая вызывает 70% ежедневных заражений коронавирусом в Израиле, поражает детей в значительно большей степени, пока не имеет научного подтверждения, и рост заболеваемости в младшей возрастной группе может быть связан с другими, в том числе, социальными факторами, считает иммунолог, профессор Полина Степенская. По мнению врача, это может объясняться массой факторов, которые до конца неясны, пока не будет сделана хорошая научная работа, «которая проведет мультифакториальный анализ и проверит, из-за чего это может быть, плюс (изучит) какие-то биологические данные: что мы видим у этих детей, почему, есть ли у них какая-то особенность, есть ли какая-то генетическая предрасположенность этих детей, которые подвержены инфекции». Социальным фактором, влияющим на высокую детскую заболеваемость, профессор назвала население ортодоксальных иерусалимских районов, значительная часть которого не соблюдает ограничения минздрава. Персонал детского COVID-отделения больницы Хадасса с тревогой отмечает, что среди госпитализированных тяжелобольных детей встречаются и пациенты без хронических заболеваний. «Например, у нас был ребенок 9 месяцев, который попал к нам с очень сильным воспалением легких из-за коронавируса. И лежал у нас в реанимации несколько дней, но слава Богу, его состояние быстро улучшилось, и мы перевели его в обычное отделение», – сказал доктор Мандель. Тем не менее, несмотря на то, что большая часть пациентов детской COVID-реанимации имели тяжелые сопутствующие заболевания, смертность в этой возрастной группе стремится к нулю. «Сначала было четверо детей, теперь двое: шестимесячный ребенок и девочка двух лет. У них очень серьезные хронические заболевания, на которые наложился коронавирус, который усугубил общее состояние. Поэтому они находятся под наркозом и на аппарате ИВЛ», – рассказал он. Но даже к самым тяжелым пациентам в детской COVID-реанимации круглосуточно допускаются родители. Единственное условие – они должны носить такие же защитные костюмы, что и персонал клиники, отметил врач. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что дети составляют около 8-10% в общей статистике случаев заражения коронавирусом в России, максимальное число заболевших приходится на подростков 13-15 лет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Гинцбург назвал срок окончательных итогов испытаний «Спутника V» 5 февраля 2021, 08:14 Текст: Алина Назарова

Окончательные результаты исследования вакцины «Спутник V», которые будут подведены в мае, не станут серьезно отличаться от уже имеющихся, считает директор разработавшего препарат Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Согласно протоколу, за вакцинированными ведется полугодовое наблюдение на предмет отдаленных последствий. Эти полгода для последнего вакцинированного в рамках третьей фазы наступят где-то в мае. Поэтому в мае будут подведены окончательные итоги. Никаких отклонений (от уже имеющихся промежуточных результатов) не должно быть», – сказал он, передает ТАСС. Гинцбург также сообщил, что хранить «Спутник V» при 2-8 градусах тепла можно два месяца. «В инструкцию к препарату была внесена возможность его хранения при температуре обычного бытового холодильника, а не при минус 18, в течение двух месяцев. Но сложность в том, что практически один месяц из этих двух уходит на контроль качества вакцины, поэтому для того, чтобы доставить вакцину и вколоть ее человеку, фактически остается один месяц. Это маловато. Но сейчас этот процесс исследуется. По мере дальнейшей работы, надеюсь, этот

Верхняя палата парламента Бразилии приняла законопроект, обязывающий национальный регулятор в течение пяти дней регистрировать вакцины от коронавируса, если эти препараты ранее были одобрены за рубежом. Это упростит регистрацию российской вакцины «Спутник V» в стране, сообщает пресс-служба Федерального сената. Документ будет направлен на подписание главе государства, передает ТАСС. «Таким образом, мы признаем, к примеру, что одобрение российским регулятором «Спутника (V)» позволит бразильскому агентству по ускоренной процедуре разрешить эту вакцину», – заявил сенатор Эдуарду Брага, слова которого цитирует портал G1. В соответствии с законопроектом, Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) должно будет признавать регистрацию препарата не только регуляторами Китая, США, Японии и Евросоюза, как допускалось ранее, но и Аргентины, Великобритании, Канады, России и Южной Кореи. Также предлагается признавать не только постоянную регистрацию вакцин, что предусмотрено действующим законодательством, но и временные разрешения на экстренную вакцинацию, выданную там. При этом приоритет при закупке вакцин должен будет отдаваться препаратам, производимым в Бразилии или бразильской компанией за рубежом. Ранее в РФПИ назвали сроки поставки «Спутник V» в Бразилию.