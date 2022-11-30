Депутат назвал главный стимул коммерческих компаний защищать персональные данные россиян

Серьезные оборотные штрафы могут быть наложены на компании, халатно относящиеся к сохранности персональных данных россиян. Для коммерческих структур это серьезная мотивация защищать информацию, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов. При этом он призвал и самих пользователей соблюдать цифровую гигиену в Сети. В среду отмечается Международный день защиты информации.

«Персональные данные россиян должны быть защищены и государством, и коммерческими компаниями. Частные структуры отныне несут серьезную ответственность за сбор и хранение данных», – сообщил зампред думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов.

«30 ноября отмечается Международный день защиты информации, – напоминает депутат. – Это повод рекомендовать пользователям вспомнить о необходимости защиты содержимого своих компьютеров и смартфонов. Вопросы защиты информации получают все больше значение. Так, серьезный импульс цифровизации дал ковид».

По его словам, за последние полтора года электронные сервисы, которые до этого развивались постепенно, стали серьезным инструментом едва ли не для всех граждан. На этом фоне происходит все больше утечек информации. «Прежде всего, им подвергаются данные о клиентах компаний, информация о юрлицах, различная аналитика. С этим необходимо бороться. Нужно повышать меры ответственности за утечки, продажу и неправомерное использование информации и персональных данных», – считает Кирьянов.

Депутат напомнил о вступивших в силу в сентябре поправках в закон о защите персональных данных. Были расширены полномочия органов власти в сфере защиты информации и «регламентирован порядок трансграничной передачи данных». «Сегодня в условиях санкционного давления и на фоне спецоперации мы должны заботиться о том, чтобы персональные данные не были использованы во вред и в целом России, и конкретным людям или компаниям», – говорит Кирьянов.

В России сформировался тренд на постоянную работу по защите биометрических персональных данных, считает он. «Благодаря изменению законодательства теперь халатное отношение к персональным данным будет сопровождаться оборотными штрафами, которые могут заметно повлиять на доходы корпораций. Для коммерческих структур, которые собирают и используют данные россиян, это уже серьезная мотивация защищать информацию», – разъясняет собеседник.

По мнению депутата, российские компании теперь предлагают серьезное количество программных продуктов для безопасного интернета. «Меры господдержки в отношении IT-отрасли стимулировали создание российского программного обеспечения. Полученные результаты, возможно, будут признаны лучшими в мире. Мы уже имеем предложения по программному обеспечению для гаджетов и промышленных процессов. Это внушает серьезный оптимизм», – сказал депутат.

Кирьянов посоветовал и рядовым россиянам, и самим чаще соблюдать цифровую гигиену, не скачивать сомнительное программное обеспечение и не пользоваться VPN-сервисами, особенно теми, что были «неоднократно были замечены в сливе и продаже персональных данных». «Также нужно быть внимательнее с паролями и своими базами данных в интернете», – добавил собеседник.