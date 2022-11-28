В Одессе приостановили работу электротранспорта

В Одессе приостановили работу троллейбусов и трамваев в целях экономии электроэнергии

Городской электротранспорт в Одессе отработал всего один день, со вторника он снова перестанет выходить на маршрут, сообщил местный городской совет.

В заявлении горсовета говорится, что во вторник, 29 ноября, в Одессе не будет работать электротранспорт, решение было принято с целью сохранения электроэнергии, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Одесса Новости Live».

Отмечается, что за выходные дефицит потребления электроэнергии увеличился до 27%, что связано с понижением температуры воздуха. Также из-за отсутствия электроснабжения и выключенных светофоров, как сообщает издание, на дорогах города начали работать регуляторы на критических участках для нормализации дорожного движения. Патрульные полицейские регулируют дорожное движение в ручном режиме на наиболее оживленных перекрестках.

Городские власти также добавили, что электротранспорт в Одессе возобновил свою работу в понедельник. Ранее 25 ноября электротранспорт Одессы был остановлен для снижения потребления электроэнергии.

В понедельник градоначальник Ровно Александр Третяк сообщил, что в городе перестали ходить троллейбусы из-за проблем с электричеством.

В октябре на Украине решили сократить рабочий день и объем энергопотребления в домохозяйствах и на предприятиях страны, также уменьшилось количество рейсов общественного транспорта, тем не менее власти просят граждан вовремя оплачивать счета.