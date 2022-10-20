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20 октября, четверг | Последнее обновление — 22:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украина начала переход на энергосбережение с полного затемнения в крупных городах
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В ходе операции «Багратион» советское наступление продвигалось не без проблем – как и всегда на серьезной войне. Но эти проблемы не носили фатального характера. Поэтому был достигнут фантастический темп продвижения до 20 километров в сутки.
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В современной Польше то ли не понимают, то ли не хотят понять, что размещение на территории их страны чужого ядерного оружия приведет к ликвидации польского суверенитета – а то и самой Польши.
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Я бы на месте локальных авторов и «политологов» избегал соблазна очень уж радужных надежд на «народные противостояния в Европе». Самое интересное сейчас резонирует в арабском мире, в Азии, в Африке. И если нам видеть путинистов – то именно там.
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Украина начала переход на энергосбережение с полного затемнения в крупных городах
Украина начала переход на энергосбережение, Киев погрузился во тьму
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На территории Украины сократят рабочий день и объем энергопотребления в домохозяйствах и на предприятиях страны, уменьшат количество рейсов общественного транспорта, наблюдаются проблемы с интернетом в некоторых регионах, тем не менее власти просят граждан вовремя оплачивать счета.
В офисе президента Украины Владимира Зеленского признали, что страна может остаться без тепла и света в ближайшие месяцы.
«Мы вполне можем оказаться перед ситуацией, когда мы неделями, а то и месяцами будем сидеть либо без воды, без света и тепла, либо с большими ограничениями», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича в интервью журналистке Юлии Латыниной (признана в России иноагентом).
Ранее глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба опубликовал памятку для населения о максимальном ограничении потребления электроэнергии с 7:00 и до 23:00, рекомендовано отключать на весь день холодильник, телевизор, чайник.
Российские войска обратили в бегство прорвавшиеся в Херсонской области батальоны ВСУ
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Подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск на Николаево-Криворожском направлении в районе пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Благодаря введенному танковому резерву российские войска уничтожили более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин ВСУ.
Они задействовали на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. Под населенным пунктом Суханово Херсонской области противник сумел вклиниться в оборону российских подразделений, однако за счет введения в бой российским командованием танкового резерва, а также благодаря засадными действиями, противнику нанесено значительное поражение.
В результате украинские подразделения беспорядочно бежали. По переднему краю обороны положение восстановлено, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На данном направлении за последние сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин. Захвачены два танка, боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77.
В плен сдались 18 украинских военнослужащих, сообщил Конашенков.
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ВСУ нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг утром вновь нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС в Херсонской области, заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев каналу «Россия-24».
По словам Леонтьева, Каховская электростанция подвергается атакам ВСУ многократно в течение пяти месяцев. Очередной ракетный удар был нанесен в четверг утром, передает ТАСС.
Ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что украинские военные могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами.
Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин заявил о подготовке Киевом массировнного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и по Херсону – без разбора целей, что может привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения.
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В Днепропетровской области заявили о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры
Власти Днепропетровской области заявили о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры
Российские войска нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровской области ночью, есть серьезные разрушения, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Резниченко написал в своем Telegram-канале, что в Криворожском районе Днепропетровской области разрушен объект энергетической инфраструктуры, также удар был нанесен по одному из предприятий.
По его словам, люди не пострадали, передает РИА «Новости».
Ранее украинские СМИ сообщали, что взрывы произошли в Бурштыне Ивано-Франковской области, где расположена теплоэлектростанция.
До этого взрывы были слышны в Винницкой области в районе ТЭС.
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Эксперт указал на ключевую роль танков для уничтожения максимума войск врага в Херсонской области
Военный эксперт Сивков: Танки играют ключевую роль для обрушения наступления ВСУ в Херсонской области
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Танки являются неотъемлемой частью обороны, организованной на Херсонском направлении. Те, кто называл танки устаревшим видом вооружений, ошибались, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в Херсонской области за счет подоспевшего танкового резерва были разбиты три батальона ВСУ.
«На Херсонском направлении организована маневренная оборона. Она представляет систему опорных пунктов. Когда противник проникает вглубь этой обороны, то по нему бьет артиллерия, затем наносятся удары специально подготовленным резервом, который окончательно уничтожает проникшую группировку», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
Маневренная оборона организуется для того, чтобы нанести противнику максимальный урон, объясняет собеседник. «Сейчас перед нашими войсками как раз стоит задача уничтожить максимум войск противника. Поэтому сообщение Минобороны РФ о том, что противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений, не стоит трактовать как взлом нашей обороны», – подчеркнул он.
«Противник был допущен внутрь обороны. А дальше операция прошла строго согласно плану. Она была реализована в рафинированном, классическом виде», – добавил военный эксперт. Сивков также указал на ключевую роль танков в этой операции, напомнив «вопли титулованных дилетантов о том, что танки якобы устарели».
«Эти заявления полностью опровергнуты на полях Украины. В высокотехнологичной войне танки были и остаются главной ударной силой сухопутных сил наряду с артиллерией и авиацией. Более того, артиллерия и авиация решают задачи обеспечения действий танков и мотопехоты. Танки – та сила, которая решает задачи по установлению контроля над территориями и позволяет обрушить планы противника», – заключил Сивков
В четверг стало известно о том, что подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск на Николаево-Криворожском направлении в районе пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области. Благодаря введенному танковому резерву российские войска уничтожили более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин ВСУ.
Отмечается, что ВСУ задействовали на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. Под населенным пунктом Суханово Херсонской области противник сумел вклиниться в оборону российских подразделений. Однако в результате боя украинские подразделения беспорядочно бежали. По переднему краю обороны положение восстановлено.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о трех сценариях нападения ВСУ на Херсон.
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Казахстан отреагировал на внесение Токаева в базу «Миротворца»
Глава МИД Казахстана Тлеуберди прокомментировал внесение президента страны Токаева в базу «Миротворца»
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База «Миротворец» не является госорганизацией, а значит, не отражает официальной позиции Украины, реагировать на нее не стоит, заявил глава Министерства иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
Тлеуберди указал, что центр «Миротворец» является негосударственной организацией, которая создана журналистами, экспертами и так далее, она не отражает официальной позиции.
По словам главы МИД Казахстана, президент Токаев указан там в связи с его высказыванием, ссылка на которое была размещена еще в 2019 году, поэтому определенная реакция, по мнению Тлеуберди, не нужна.
«Мне кажется понятным, что сейчас, в эпоху информационных войн, вы, как журналисты, должны сами расследовать актуальность этой информации», – приводит Экспресс К слова главы МИД Казахстана.
Ранее президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за публичное отрицание агрессии России против Украины в 2014 году.
До этого Владимир Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского после скандального заявления дипломата об убийстве русских.
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Эксперт усомнился в способности США восстановить энергообъекты Украины
Экономист Лизан: США придется решить несколько ребусов для восстановления энергетических объектов Украины
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Возможно, США попытаются заплатить европейцам за производство комплектующих для энергетической инфраструктуры Украины. Им также придется решать вопрос с кадрами. Вряд ли рабочие из условной Аризоны захотят ехать под Винницу, чтобы ремонтировать там ТЭС, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в США создали рабочую группу по восстановлению украинской инфраструктуры.
«Очевидно, что у Украины сегодня есть проблемы не только с нехваткой вооружений, но и с тылом. Без электричества Украина практически ничего не сможет производить. Более того, ежедневно где-то горит – то трансформатор, то генератор, то просто линия электропередач. Все это приводит к веерным отключениям, страдает связь», – рассказал экономист и политолог Иван Лизан.
По словам собеседника, поддерживать в рабочем состоянии энергетическую инфраструктуру очень непросто. «Система не сможет все время работать в состоянии ЧП. Например, на электроподстанциях есть масляные выключатели с ограниченным ресурсом – нельзя до бесконечности делать «вкл/выкл». Соответственно, речь пойдет о том, чтобы какие-то агрегаты и узлы для электроподстанций поставляли из Америки», – предполагает он.
«Как это будут ввозить на Украину – отдельный ребус. Так, наши в Мариуполь доставляли трансформатор на 220 кВ. Он просто исполинских размеров, его тащили тягачом. Габариты трансформатора, который привозили на Луганскую ТЭС, равняются двум железнодорожным угольным вагонам, поставленным друг на друга», – приводит пример эксперт.
Экономист добавляет, что в идеальных условиях производить такие агрегаты надо на месте. «Но Запорожский трансформаторный завод, судя по всему, уже не работает. Везти по железной дороге – тоже нетривиальная задача. Особенно с учетом того, что путь может пролегать по городской застройке, где уже совсем не тот ландшафт и крутые повороты. Большой проблемой в этом случае могут стать поврежденные или обветшалые мосты. Они просто не выдержат 150–200 тонн груза», – подчеркивает Лизан.
«Отдельная сложность – изготовить трансформатор. Такие громадины не лежат годами на складах в десятках экземпляров. Есть проблема и с кадрами. Очень сомневаюсь, что условный инженер из Аризоны захочет ехать под Винницу. Это же касается и рабочих. Поэтому пока не очень понятно, что и как собираются США поставлять Украине в перспективе. Да и будут ли?» – продолжает собеседник.
«По идее, Штаты могли бы дать денег европейцам, чтобы те построили необходимую инфраструктуру. Ведь у американцев своя специфическая электросистема. Там даже розетки другие. Возможно, подобным производством мог бы заняться условный Siemens. Но в любом случае из-за бюрократии все это будет очень долго ехать до пункта назначения. Да и не факт, что доедет – боевые действия продолжаются», – заключил Лизан.
Накануне в министерстве торговли США сообщили, что Вашингтон собирается создать совместную рабочую группу с Украиной для изучения ее инфраструктурных потребностей в военное время и планирования постконфликтного восстановления.
Совместное заявление о намерениях подписали украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр торговли США Джина Раймондо и министр транспорта Пит Буттиджеч. Сам Буттиджеч заявил, что США рады создать рабочую группу для помощи украинскому народу в укреплении инфраструктуры сейчас и ее поддержке «после окончания войны», передает РИА «Новости». Решение совпало с усилением российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Ранее в офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине, там посоветовали всем украинцам готовиться к отключениям теплоснабжения, электроэнергии и водоснабжения.
Помимо общего ограничения электропотребления, отдельные меры экономии принимаются и на уровне муниципальных образований. Например, в Киеве вместо троллейбусов по многим маршрутам городского транспорта пойдут автобусы. А в Харькове увеличен интервал движения поездов метро.
В Одессе общественный транспорт будет работать, однако освещение на улицах и подсветки коммерческих заведений будут отключены. В Сумах, напротив, отключают водоснабжение, прекращают работу электротранспорта и уличного освещения.
В Николаеве 60% троллейбусов не выйдут из депо, светофоры работать не будут. Схожая ситуация в Виннице, а в Житомире электротранспорт, скорее всего, не будет работать до конца недели.
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Выяснилась главная цель ударов Украины по дамбе Каховской ГЭС
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Возможность подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу исчезнет, если дамба Каховской ГЭС будет прорвана, заявил глава Новокаховского административного округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Соловьев Live».
Он подчеркнул, что если будет прорвана плотина гидроэлектростанции, то на много лет вперед, пока она не будет восстановлена, Cеверо-Крымский канал останется без воды, сообщает ТАСС.
Канал имеет важное значение для водоснабжения Крыма, а также восполнения запасов артезианских вод степной части полуострова, широко используемых для централизованного водоснабжения городов и сел региона.
Напомним, вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг утром вновь нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС в Херсонской области.
Ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что украинские военные могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами.
26 февраля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российскими военными была уничтожена дамба, которая перекрывала Северо-Крымский канал. В марте самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой. Новые власти Херсонской области гарантировали поступление воды в Крым.
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Взрывы прогремели в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Взрывы слышны в Николаеве, объявлена воздушная тревога по области и в городе, сообщают украинские СМИ.
Украинское издание «Клименко тайм» сообщило, что несколько взрывов произошло в четверг утром в Николаеве, передает ТАСС.
В Telegram-канале «Общественного» пишут, что из-за взрывов в Николаеве и области объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».
Ранее власти Днепропетровской области заявили о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры.
Также воздушная тревога была объявлена в нескольких областях Украины.
СМИ: Замглавы Минтранса уйдет в отставку после взрыва на Крымском мосту
РБК: Замглавы Минтранса Суханов уйдет в отставку после теракта на Крымском мосту
Замглавы Минтранса Александр Суханов, который отвечал за транспортную безопасность, включая Крымский мост, покинет пост, сообщили СМИ.
Как сообщил источник РБК, причиной тому стал взрыв на Крымском мосту. Другой близкий к Минтрансу источник подтвердил эту информацию.
О готовящемся увольнении рассказали также источник в одной из структур, подведомственных Минтрансу, и федеральный чиновник. Один источник утверждает, что отставка произойдет до конца недели, а другой утверждает, что все может затянуться или «переиграться».
8 октября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому на ФСБ возлагаются полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации.
Напомним, на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля с последующим возгоранием цистерн железнодорожного состава. В результате теракта погибли четыре человека.
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Байден прокомментировал введение военного положения в новых регионах России
Американский президент назвал «запугиванием» введение военного положения в новых регионах России
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Президент США Джо Байден назвал введение военного положения в новых регионах России «запугиванием», которое якобы отражает «сложное положение» российского лидера Владимира Путина.
По его мнению, введение военного положения означает попытку запугать украинцев, передает РИА «Новости».
При этом заместитель главы пресс-службы госдепа Ведант Патель заявил, что решение российского руководства – «отчаянная тактика в попытке усилить контроль над этими территориями».
Однако он заявил, что Россию не ждут в этих регионах, и народ Украины «отвергает безрассудное и незаконное вторжение и силовой захват земли».
Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования. Согласно указу президента, средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
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В ООН выразили беспокойство из-за ударов ВСУ по Белгородской области
ООН: Повреждение электростанций в Белгородской области вызывает беспокойство
Удары по энергетической инфраструктуре Белгородской области в преддверии зимы вызывают обеспокоенность, заявила пресс-секретарь управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани.
На вопрос о том, как организация оценивает многочисленные удары украинских военных по Белгородской области, Шамдасани ответила, что повреждение электростанций и линий электропередач перед наступающей зимой вызывает обеспокоенность по поводу защиты уязвимых групп населения», передает РИА «Новости»
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле со стороны вооруженных сил Украины города Шебекино в Белгородской области пострадали три человека, повреждены торговый центр, ФОК, разрушены линии электропередач и жилые дома.
Теракт на пророссийской демонстрации предотвратили в Энергодаре
Экс-член украинской теробороны рассказал о предотвращении теракта в Энергодаре
Боевики украинской территориальной обороны планировали теракт во время мирной пророссийской демонстрации в Энергодаре, рассказал бывший член теробороны Сергей Парамонов, который добровольно сдался российским силовикам.
По словам Парамонова, во время службы в теробороне Самойдюк (бывший замглавы Энергодара при киевском режиме) и Романенко выдали оружие для его применения по указанию бывшего мэра города Орлова, чтобы напасть на российских силовиков во время проведения пророссийских массовых акций, передает РИА «Новости». Однако благодаря своевременной информации теракт удалось предотвратить.
Ранее глава города Александр Волга в эфире канала «Россия 24» рассказал, что гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, выдворенный на Украину за сотрудничество с СБУ, нанес ущерб безопасной эксплуатации станции, он был координатором террористической деятельности.
Опубликовано видео уничтожения артиллерийской установки ВСУ возле Авдеевки
Артиллеристы 1-й Славянской бригады показали, как взаимодействуют БПЛА и противотанковые пушки
Российские военные показали видео, как артиллеристы 1-й Славянской бригады поразили позиции противника возле поселка Опытное в ДНР при взаимодействии БПЛА и противотанковой пушки МТ-12 «Рапира».
На видео с БПЛА показан удар по артиллерийской установке украинских вооруженных формирований, которую спрятали в развалинах населенного пункта Опытное (Авдеевское направление). Его обнаружил наземный наблюдательный пост, координаты передали артиллеристам, после чего последовал выстрел из противотанковой 100-миллиметровой пушки МТ-12 «Рапира», передает РИА «Новости».
Первый снаряд приземлился с перелетом, после молниеносной корректировки второй выстрел – точно в цель. Судя по масштабу взрыва и цвету, произошла детонация пороховых зарядов орудия.
Ранее артиллеристы 1-й Славянской бригады опубликовали видео уничтожения украинского укрепленного пункта под Донецком.
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Власти Украины объявили воздушную тревогу во всех областях страны. Ранее поступали сообщения о взрывах в Киеве и Николаеве.
О том, что по всей Украине объявлена воздушная тревога, говорят данные ресурса «Карта воздушных тревог Украины», передает ТАСС.
Ранее в четверг утром воздушная тревога объявлялась в Киеве, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской областях Украины. Украинские СМИ передавали данные о взрывах в Киеве и Николаеве.
В России указали Байдену на истинные причины введения военного положения
Лариса Шеслер: Байден забыл, что запугивание населения – это методы Киева, а не Москвы
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Военное положение вводится не из-за «сложного положения президента», а в условиях реальной опасности для жизней мирного населения, сказала в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее президент США назвал введение военного положения в новых регионах России «запугиванием», отражающим «сложное положение» президента Владимира Путина.
«Во-первых, проведенные референдумы в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях наглядно показали, насколько Россию ждали в этих регионах. Местные жители считают себя частью большой страны. Теперь их желание и позиция подкреплены юридически», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Во-вторых, введение военного положения говорит о непростой ситуации в этих регионах. Украинская армия обстреливает жилые массивы, терроризирует мирных жителей. Кроме того, на этих территориях действуют и диверсионные группы, и агенты разведки, которые передают информацию командованию ВСУ. Из-за опасности для жизни и здоровья гражданского населения, а не из-за якобы «сложного положения» президента Путина, о чем заявляет Байден, и было принято решение о введении военного положения в новых регионах России», – добавила собеседница.
«Естественно, что теперь США будут пытаться внедрить в головы своего населения мысль о том, что Россия пришла в эти регионы насильственно и ее там якобы никто не ждал. Аналогичные заявления они делали и по Крыму. К сожалению, распространяемая ими дезинформация принимается за правду частью западного населения. Но, подчеркну, эти слова не имеют ничего общего с реальностью», – уверена правозащитница.
По ее словам, «Байден путает главное: запугивание – это методы украинской власти, а не российской». «Все действия России показывают, что государство стремится минимизировать последствия военных действий для населения», – указала Шеслер, перечислив ряд принятых мер по поддержке гражданского населения.
Так, организовано перемещение гражданского населения на левый берег Днепра. «Фактически всем желающим предоставляется право поселиться в любом регионе РФ. При этом им предлагают жилищные сертификаты, то есть обеспечивают их жильем, обеспечивают социальную поддержку. Это еще раз подтверждает нелепость заявления Байдена. Население не то, что не запугивают, а наоборот – людей стараются поддержать в условиях непростой военной ситуации. Россия вкладывает деньги в людей, а не в войну», – заключила Шеслер.
Ранее президент США Джо Байден назвал введение военного положения в новых регионах России «запугиванием», которое якобы отражает «сложное положение» российского лидера Владимира Путина. При этом заместитель главы пресс-службы Госдепа Ведант Патель заявил, что решение российского руководства – «отчаянная тактика в попытке усилить контроль над этими территориями».
Однако он заявил, что Россию не ждут в этих регионах, и народ Украины «отвергает безрассудное и незаконное вторжение и силовой захват земли».
Накануне в ходе заседания Совбеза было объявлено о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках. Врио главы ДНР Денис Пушилин уже сообщил, что это никак не скажется на правах жителей региона.
Президент России Владимир Путин также поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования. Согласно указу президента, это касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как меняется жизнь во время военного положения.
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