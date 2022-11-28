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В НАТО наметился раскол из-за позиции в отношении Китая
Politiko: В НАТО наметился раскол из-за Китая
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Политика НАТО в отношении Китая вызывает разногласия стран-членов альянса, среди приоритетов у них значатся два противоречащих пункта – сдерживание Пекина и сохранение связей с ним, заявила обозреватель газеты Politiko Лили Байер.
В статье она указала на то, что в ходе саммита в Мадриде союзники по НАТО признали попытки КНР бросить вызов их общим интересам, безопасности и ценностям.
Так, сейчас США пытаются подвести цели НАТО под свою политику, сдерживая Пекин, а с другой стороны некоторые страны настроены на работу с КНР. Также среди сторонников жесткого подхода есть нежелающие резкого противостоять Китаю, передает ТАСС.
Постпред США при НАТО Джулианна Смит уверена в схожести военных стратегий Вашингтона и НАТО.
Она указала, что часть стран хотят оставить в фокусе Россию, а другая часть – Китай. Но и сохранение экономических связей также входит в интересы многих стран.
Ранее в одной из статей издания указывалось, что курс президента США Джо Байдена на сдерживание Китая на фоне энергетического кризиса грозит Европе может стать экономической катастрофой.
В США раскрыли истинный замысел Байдена на Украине
Ведущий Fox News Карлсон заявил, что Байден намеренно затягивает конфликт на Украине для получения выгоды
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Администрация президента США Джо Байдена намеренно затягивает конфликт на Украине и использует климатическую повестку для получения собственной финансовой выгоды, но одновременно с этим вредит американцам, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Телеведущий отметил, что ни один из этих курсов не направлен на благо американского народа. По его словам, они разработаны для того, чтобы увеличить затраты на энергию, расширить полномочия людей, которые в настоящий момент находятся у власти, и, конечно же, обогатить их, передает РИА «Новости».
Однако, как отметил Карлсон, эта «безумная» стратегия Байдена приводит только к разрушению американской экономики, поскольку из-за высоких цен на энергоносители беднеет средний класс.
«Все процветание нашей страны зависит от энергии. На ней строится наша экономика потребления. Дорогая энергия разрушает нашу экономику – люди беднеют, некоторые из них даже умрут. Это не догадка. Так все и случится», – предупредил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США не дают Украине начать переговоры с Россией.
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В США назвали табу Вашингтона насчет Украины
В Белом доме учли уроки из предыдущих провальных интервенций и поэтому решили отказаться от прямого военного вмешательства в украинский конфликт, пишет американский журнал Atlantic.
В статье Atlantic говорится, что США должны по возможности избегать прямых боевых действий за рубежом и вмешиваться в конфликты только для поддержки народов и стран, готовых сражаться самостоятельно.
По мнению автора, активное участие американских солдат во Вьетнаме в конечном итоге подорвало легитимность южновьетнамского правительства. Все усилия американского персонала оказались напрасны, а ключевые цели не достигнуты, сообщает РИА «Новости».
Напомним, подход Вашингтона к конфликту на Украине слишком однобокий, США неправильно толкуют цели российской спецоперации, написал в статье для издания National Interest ветеран американской разведки Пол Пиллар.
Bloomberg: Затягивание конфликта на Украине невыгодно США
Дальнейшее затягивание конфликта на Украине перестанет приносить выгоду США, их издержки могут возрасти, пишет обозреватель Хэл Брэндс в статье для Bloomberg.
В материале Bloomberg говорится, что американские чиновники стали задумываться о том, что США получили уже все возможные плоды от украинского кризиса.
В статье отмечается, что со временем цена за ведение военных действий будет только расти. В частности, например, Белый дом не сможет уделять необходимое внимание другим регионам, запасы боеприпасов будут подходить к концу, передает РИА «Новости».
Кроме того, длительный кризис вскроет проблемы, связанные с американской оборонной промышленной базой, полагает автор. Он также добавляет, что обострение ситуации вокруг Тайваня повысит интерес администрации Байдена к прекращению военных действий в Европе.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что решающее слово в дискуссии о зимней кампании ВСУ остается за Белым домом, но он пока отмалчивается. Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес призвал ВСУ продолжать наступление, в то время как генерал США Марк Милли считает целесообразным переговорный процесс.
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В Британии назвали условие прекращения помощи Украине Западом
Британский историк Файджес: Запад может перестать помогать Украине в случае победы Трампа на выборах в США в 2024 году
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Запад может перестать помогать Киеву в случае прихода в США к власти в 2024 году 45-го американского президента Дональда Трампа, предположил британский историк, специалист по России Орландо Файджес в интервью Welt.
Эксперт отметил, что многое будет зависеть от следующих президентских выборов в Соединенных Штатах. При этом он выразил мнение, что для Украины будет плохо, если победит Трамп, передает РИА «Новости».
Он также заметил, что многое зависит от готовности Запада «идти до конца», так как, по его словам, Москва исходит из того, что Украина для России значит больше, чем для Запада, поэтому Кремль сделает ставку на то, что Запад не станет вечно поддерживать Украину. «И боюсь, что это правда», – сказал Файджес.
Ранее в Конгрессе США предупредили об ужесточении надзора за помощью Украине с января 2023 года. Тем временем премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак допустил возможность увеличения военной помощи Украине от Британии в 2023 году.
Эксперт: Пентагон находится в шаге от расширения зоны боевых действий на Украине
Военный эксперт Бартош: ВСУ могут получить возможность ударов по тылам ВС России
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Если у ВСУ появится возможность наносить удары по российскому тылу, они обязательно этим воспользуются. Нашим войскам надо оттеснить противника как можно дальше от новых и старых границ России, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее стало известно, что Пентагон рассматривает предложение Boeing о поставке Украине дешевых малогабаритных высокоточных бомб с радиусом поражения до 150-160 километров.
«Потенциальные поставки управляемых бомб малого диаметра GBU-39 – существенный шаг по повышению военного потенциала противника. В таком случае перед ВСУ открывается возможность нанесения ударов по Крыму и сухопутному коридору на полуостров, а также по тылам России в других регионах», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.
«Подобные бомбы хоть и предназначены для авиации, но могут быть установлены на ракеты, как об этом сообщают источники зарубежных СМИ. Кроме того, если бомба управляемая, то у нее есть системы GPS», – акцентирует эксперт.
«Адаптировать подобные боеприпасы не очень сложно. На территории Украины сохранился научно-технический потенциал, позволяющий состыковать данные системы и адаптировать их под свои нужды. При таком раскладе Пентагон и ВСУ серьезно повысят свои возможности по расширению географии конфликта», – подчеркивает собеседник.
«Для снижения рисков России необходимо оттеснить позиции ВСУ. Если ракета может поразить цель на расстоянии 150-160 км – значит, противник должен быть отброшен на 200 километров от границ нашей страны с учетом новых территорий. Но надо понимать, что под контролем придется держать тысячи километров», – резюмировал Бартош.
Ранее агентство Reuters сообщило, что рассматриваемое Пентагоном предложение Boeing о поставке Украине малогабаритных высокоточных бомб позволит ВСУ наносить удары глубоко в тыл России.
Ссылаясь на источники в военной отрасли, издание пишет, что военные запасы США и союзников стремительно сокращаются, в то время как Украина сталкивается с растущей потребностью в более совершенном оружии по мере затягивания конфликта. Предлагаемая Boeing система, получившая название бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), является одним из планов по запуску в производство новых боеприпасов для Украины и восточноевропейских союзников Штатов.
Сообщается, что расстояние поражения указанных снарядов составит 100 миль (приблизительно 150 километров). Это создает опасность для тыловых территорий Российской Федерации. Срок возможных поставок – весна 2023 года.
Напомним, в США опасаются, что не смогут в достаточной степени снабжать оружием Тайвань из-за того, что большая часть военной поддержки направлена на Украину. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. По имеющимся у издания сведениям, Вашингтон отстает от запланированных темпов поставок вооружений Тайваню на общую сумму 18,7 млрд долларов. В частности, Вашингтон так и не поставил на остров ни один из 215 предназначенных для Тайбэя зенитных ракетных комплексов Stinger, а также 208 противотанковых комплексов Javelin.
О том, что затягивание конфликта на Украине скажется на поддержке Тайваня, пишет и агентство Bloomberg. Отмечается, что со временем цена ведения военных действий будет только расти. В частности, Белый дом не сможет уделять необходимое внимание другим регионам, а запасы боеприпасов будут подходить к концу. Кроме того, как отмечают авторы материала, американские чиновники стали задумываться о том, что США получили уже все возможные плоды от украинского кризиса.
По мнению российских экспертов, таким образом пресса США готовит западное общество к росту военных расходов на Украину и Тайвань. Кроме того, ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как бум военно-промышленного производства в странах Восточной Европы связан с конфликтом на Украине, и как можно решить проблему «30+», связанную с якобы ограничением дальнобойности российских артиллерийских систем.
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Глава МИД КНР: Россия и Китай не признают однополярную гегемонию
Глава МИД КНР Ван И: Россия и Китай не признают однополярную гегемонию, вместе продвигают многополярный мир
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Россия и Китай не признают политику грубой силы и однополярную гегемонию, вместе продвигают многополярный мир и отстаивают миропорядок на основе международного права, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с послом РФ в КНР Игорем Моргуловым.
Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства КНР, слова которого приводятся пресс-службой ведомства, Китай и Россия вместе продвигают многополярный мир и не признают однополярную гегемонию, вместе упорно отстаивают систему международных отношений, ядром которой выступает ООН, и миропорядок на основе международного права, а также не признают политику грубой силы. Он выразил уверенность, что эта позиция находится на верной стороне истории и соответствует тенденциям развития современности, передает ТАСС.
Напомним, в конце октября президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии 19-го заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», выразив уверенность, что рано или поздно новым центрам многополярного мироустройства и Западу придется начать равноправный разговор об общем будущем. О начале слома гегемонии Запада президент России Владимир Путин объявил 30 сентября в своей речи в Георгиевском зале Кремля.
Ранее в Китае предрекли конец гегемонии США на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в Европе и углубления конфликта интересов с Евросоюзом.
В Китае прошли акции проеста против антиковидных ограничений
Жители Шанхая вышли на демонстрацию против жестких антиковидных ограничений
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Демонстрации против политики нулевой терпимости к коронавирусу прошли в ряде китайских городов, сообщили СМИ.
Associated Press сообщило, что в Шанхае на акцию протеста в полночь собрались примерно 300 человек. Полиция применила газовые баллончики, чтобы рассеять толпу, передает «Интерфакс».
Один из жителей Шанхая, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что в воскресенье в городе люди вышли на протест против политики жестких антиковидных ограничений, проводимой китайскими властями, пишет РИА «Новости».
В последние несколько дней в соцсетях стали появляться видео, предположительно снятые в разных городах Китая, на которых люди скандируют лозунги против жестких антиковидных ограничений и локдаунов. После появления подобные видеоролики быстро удаляются из китайских соцсетей.
Одна из российских студенток университета Цинхуа в Пекине, являющегося престижнейшим высшим учебным заведением Китая, рассказала, что в воскресенье днем студенты университета устроили протест из-за несогласия с жесткими антиковидными ограничениями.
Как пишут СМИ, демонстрации в стране начались после того, как десять человек погибли при пожаре в одном из жилых домов в городе Урумчи. Местные жители считают, что погибшие не смогли покинуть здание из-за строгих антикоронавирусных ограничений.
Накануне сообщалось, что третий день подряд в Китае фиксируется суточный антирекорд по числу выявленных случаев СOVID-19 за весь период пандемии.
Эксперт: Западное общество готовят к росту военных расходов на Украину и Тайвань
Эксперт Дудаков: Западное общество готовят к росту военных расходов на Украину и Тайвань
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Если обострится тайваньский конфликт, у США не хватит мощностей, чтобы в достаточном объеме помогать и Тайваню, и Украине. Поэтому Вашингтон хочет расширить производство военной продукции, увеличив свои бюджетные расходы. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Малек Дудаков. Ранее западные СМИ сообщили, что в США опасаются нехватки оружия для Тайваня из-за поставок Украине.
«У США действительно есть определенные проблемы с военно-промышленным комплексом. И дело не в нехватке денег, просто не хватает мощностей. Мы видим, что Штаты истратили немалую часть своих экспортных резервов. К примеру, американцы уже просят Южную Корею произвести и поставить 100 тыс. снарядов калибра 155 мм на Украину», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«С начала конфликта американцы поставили больше 900 тыс. снарядов, и запасы уже подходят к концу. Но быстро нарастить производство боеприпасов не получится. На восполнение потраченного на Украину уйдет больше 20 лет», – отметил собеседник.
«На этом фоне образуется проблема с поставками оружия на Тайвань, который перевооружается с 2019 года. Многое из того, что Тайбэй уже закупил у США, невозможно поставить. Сначала на логистических вопросах сказалась пандемия, а теперь большая часть оружия, причитающегося Тайваню, поставляется на Украину. В таких условиях Тайбэю придется еще несколько лет ждать, пока Вашингтон произведет новые ПТРК Javelin, гаубицы и другое», – полагает эксперт.
«Штаты сейчас хотят нарастить свои мощности, предоставить большие бюджеты Пентагону и военным корпорациям. В перспективе это может привести к тому, что в Вашингтоне будет все больше сторонников постепенного прекращения участия в украинском конфликте и переориентирования на противостояние с Китаем», – считает Дудаков.
«На текущий момент именно Китай рассматривается Вашингтоном как главный оппонент США. Конечно, это не значит, что Штаты завтра уйдут с Украины. Но в перспективе они могут сокращать свое участие в конфликте», – уверен политолог.
«Кроме того, через публикации в СМИ Запад может готовить общество к увеличению военных бюджетов, а также к противостоянию сразу и на Украине, и на Тайване. Вместе с тем одними деньгами не решить всех тех проблем, которые стоят сегодня перед американским ВПК в части нехватки производственных мощностей и персонала», – заключил собеседник.
Напомним, в США опасаются, что не смогут в достаточной степени снабжать оружием Тайвань из-за того, что большая часть военной поддержки направлена на Украину. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
По имеющимся у издания сведениям, Вашингтон отстает от запланированных темпов поставок вооружений Тайваню на общую сумму 18,7 млрд долларов. В частности, Вашингтон так и не поставил на остров ни один из 215 предназначенных для Тайбэя зенитных ракетных комплексов Stinger, а также 208 противотанковых комплексов Javelin.
О том, что затягивание конфликта на Украине скажется на поддержке Тайваня, пишет и агентство Bloomberg. Отмечается, что со временем цена ведения военных действий будет только расти. В частности, Белый дом не сможет уделять необходимое внимание другим регионам, а запасы боеприпасов будут подходить к концу. Кроме того, как отмечают авторы материала, американские чиновники стали задумываться о том, что США получили уже все возможные плоды от украинского кризиса.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась почему на фоне исчерпания запасов оружия у большинства стран НАТО в странах Восточной Европы отмечается бум военно-промышленного производства.
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Посол России в КНР заявил о несокрушимости дружбы с Китаем
Посол России в КНР Моргулов выразил уверенность в несокрушимости дружбы РФ с Китаем
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Российско-китайская дружба несокрушима и справится с любыми вызовами, заявил посол России в КНР Игорь Моргулов.
Глава российской дипмиссии в Китае на встрече с главой МИД КНР Ван И заявил, что российско-китайские отношения несокрушимы, дружба двух стран способна справиться с любыми вызовами. Российский дипломат также отметил, что РФ будет содействовать углублению сотрудничества с Китаем во всех сферах, будет прикладывать усилия, чтобы вместе с Китаем противодействовать однополярной гегемонии, сообща отстаивать миропорядок, основанный на международном праве и Уставе ООН, передает ТАСС.
Ранее глава МИД Китая Ван И на встрече с послом РФ в КНР Игорем Моргуловым заявил, что Россия и Китай не признают политику грубой силы и однополярную гегемонию, вместе продвигают многополярный мир и отстаивают миропорядок на основе международного права.
В начале сентября глава МИД КНР Ван И на встрече с послом России в Пекине Андреем Денисовым заявил, что Россия и Китай в контексте глубокой перестройки и эволюции международных отношений еще больше осознали важность взаимной поддержки.
Глава МИД Китая призвал усилить координацию между ШОС и БРИКС
Глава МИД Китая Ван И призвал усилить координацию между странами Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС
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Китай призывает усилить координацию между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), заявил глава МИД КНР Ван И на встрече в Пекине с послом России в Пекине Игорем Моргуловым.
Глава МИД Китая призвал усилить координацию и сотрудничество между государствами ШОС и БРИКС, защищать региональный и глобальный мир и стабильность. Ван И также отметил, что Китай будет поддерживать контакты с РФ на высоком уровне, и подчеркнул, что двум странам необходимо оказывать поддержку друг другу в национальном возрождении и развитии, передает ТАСС.
Ранее глава МИД Китая Ван И на встрече с послом РФ в КНР Игорем Моргуловым заявил, что Россия и Китай не признают политику грубой силы и однополярную гегемонию, вместе продвигают многополярный мир и отстаивают миропорядок на основе международного права. В свою очередь посол РФ в КНР Игорь Моргулов заявил о несокрушимости дружбы с Китаем.
В начале сентября глава МИД КНР Ван И на встрече с послом России в Пекине Андреем Денисовым заявил, что Россия и Китай в контексте глубокой перестройки и эволюции международных отношений еще больше осознали важность взаимной поддержки.
Временная поверенная в делах США рассказала о канале связи с Россией
Дипломат Руд рассказала о канале связи России и США для управления ядерными рисками
Канал между главами ЦРУ и СВР Уильямом Бернсом и Сергеем Нарышкиным существует для управления рисками, в особенности ядерными, заявила временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд.
Встреча Бернса с Нарышкиным, по данным СМИ, прошла 14 ноября в Анкаре.
По словам Руд, у России и США есть каналы управления ядерными рисками, именно это и было целью встречи Нарышкина и Бернса, который, в свою очередь, не проводил никаких переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости». По ее словам, Вашингтон и Москва снова могут задействовать этот канал связи, но пока «ничего не запланировано»,
Ранее журнал Newsweek сообщил, что цель встречи глав Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса заключается в передаче сигнала о последствиях якобы возможного применения Россией ядерного оружия, а урегулирование на Украине не обсуждалось.
Экс-главком силами НАТО в Европе обрисовал последствия отказа США от помощи Киеву
Экс-главком ОВС НАТО Ставридис заявил, что отказ США от помощи Киеву обернется катастрофой для Украины
Вероятное прекращение оказывать поддержку Киеву может вызвать упаднические настроения среди украинских военнослужащих, выразил мнение телеканалу MSNBC бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.
По его словам, в случае, если бы республиканцы смогли остановить поставку военной помощи Киеву, это оказало бы разрушительное воздействие для ВСУ. При этом экс-главком отметил, что находит такой исход событий маловероятным, передает ТАСС.
«Если отказаться прямо сейчас, то катастрофа неминуема», – резюмировал Ставридис.
Ранее в Конгрессе США предупредили об ужесточении надзора за помощью Украине с января 2023 года. Тем временем премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак допустил возможность увеличения военной помощи Украине от Британии в 2023 году.
В Китае упростили выдачу виз для россиян
Генконсул Сяоян заявил, что процедура получения китайской визы для россиян станет проще
Генеральное китайское консульство в Хабаровске облегчили россиянам процедуру для получения визы, сообщает генконсул Цзян Сяоян.
Так, жители России могут подать необходимые документы для получения экипажной, гостевой, рабочей, деловой, семейной и долгосрочной учебной визы. Генконсул Сяоян уточнил, что таким образом Китай вернулся к визовым требованиям, которые действовали до распространения пандемии коронавируса, передает «Интерфакс».
Отмечается, что число жителей Китая, посещающих по разным причинам Россию увеличивается с каждым годом. По информации консульства, показатель взаимных визитов между Россией и Китаем составил 3 млн пересечений.
Тем временем некоторые страны ЕС, напротив, закрыли въезд для россиян на их территорию. Так, Чехия закрыла въезд россиянам с туристической шенгенской визой, это шестая страна, которая приняла такие меры.
И.о. посла США в России заявила об уважении американцами русской культуры
Временная поверенная в делах США: Американцы с глубоким уважением относятся к русской культуре
Граждане США глубоко уважают русскую культуру, речи об ее «отмене» в Америке не идет, заявила временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд.
Она отметила, что американское посольство прилагает все усилия для сохранения контактов между людьми, культурных связей в «русле глубокого и неизменного уважения, которое мы испытываем по отношению к русской культуре, русскому искусству и русской литературе», передает ее слова РИА «Новости».
Однако Руд признала, что в США были случаи, когда российских артистов не принимали площадки, где они должны были выступать, из-за их позиции по
«Но это не означает, что можно говорить о так называемой отмене русской культуры в США», – заявила временный померенный.
Она добавила, что русская культура занимает особое место в сердцах американцев, а также в университетах США, концертных залах и театрах. В качестве примера она привела предстоящие рождественские праздники, в ходе которых по всей стране будет исполнять балет Чайковского «Щелкунчик», а также Шестую симфонию Шостаковича и Шестую симфонию Чайковского, кроме того, театры ставят «Евгения Онегина», а в книжных магазинах США продаются книги русских авторов, также русскую литературу изучают в колледжах и университетах.
Руд отметила, что у Вашингтона есть каналы связи с Москвой на рабочем уровне, несмотря на сокращение численности персонала дипмиссии. По ее словам, президенту США Джо Байдену важна работа посольства в России, хотя отношения между странами переживают период охлаждения.
В связи с этим, добавила Руд, Вашингтон может в скором времени окончательно утвердить кандидатуру посла США в России.
«Мы ждем того дня, когда наши посольства будут опять полностью укомплектованы», – сказала она, хотя и не смогла разъяснить, когда это будет сделано.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в Москве не видят стремлений прерывать двусторонние дипотношения со стороны Вашингтона и ожидают скорое назначение нового посла США в России и начала работы дипмиссии в полную силу.
Россия обеспокоена работой биолабораторий США за границей
Постпред России при ООН Гатилов назвал работу США над военными лабораториями вызывающую обеспокоенность
Военно-биологическая работа США, проводимая за пределами страны, вызывает обеспокоенность у России, а призывы к Вашингтону дать полный ответ по поводу проводимой деятельности остаются без ответа, заявил постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.
По его словам, подобная скрытность и игнорирование в этом вопросе со стороны США лишь подтверждают обоснованность переживаний и претензий России, передает ТАСС.
Также он назвал подобную деятельность США на территории Украины нарушением Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
Гатилов указал на «вскрывшиеся факты нарушающей КБТО военно-биологической деятельности США и Украины на украинской территории». Как заявил постпред, Москва не получила реакции на предоставленные документы и свидетельства, указывающие на истинный характер работы Пентагона и его украинских подрядчиков в военно-биологической сфере.
Сложившаяся ситуация остается неурегулированной, Россия будет добиваться от США и Украины ее исправления, подчеркнул представитель РФ.
Ранее сообщалось, что США выводят свои биолаборатории в третьи страны, в том числе на Украину, из-за высокого риска аварий в них.