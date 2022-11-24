Путин наградил военкора Пегова орденом Мужества Путин: Потолок цен на нефть из России может привести к тяжелым последствиям Путин: Потолок цен на нефть из России может привести к тяжелым последствиям для мирового рынка 24 ноября 2022, 18:29 Текст: Ольга Иванова

Попытки Запада ввести потолок цен на нефть из России могут привести к тяжелым последствиям в мире, об этом заявил президент России Владимир Путин в телефонной беседе с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани, сообщила пресс-служба Кремля. «Затрагивалась ситуация в связи с попытками ряда западных стран ввести ограничения на стоимость нефтяного сырья из России. Владимир Путин подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов», – сообщается на сайте Кремля. Между тем ранее сообщалось, что переговоры между странами Евросоюза (ЕС) о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик. Новости СМИ2

Берлин объяснил обращение Шольца к Путину на ты Представитель кабмина Германии Хебештрайт сообщил, что Шольц при общении с Путиным обращается к президенту России на Вы 22 ноября 2022, 01:56

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт объяснил, почему, призывая прекратить спецоперацию на Украине, канцлер Олаф Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину на ты. Хебештрайт заверил, что Шольц с Путиным общаются «не на ты, а на Вы». Обращение на ты, по мнению Хебештрайта, было риторической фигурой. Он также призвал не «выносить никаких суждений» из-за того, что Шольц несколько раз называл Путина только по фамилии, без упоминания должности, передает РИА «Новости». Напомним, Шольц выразил сожаление о неучастии Путина в саммите G20, а также заявил, что собирается продолжить диалог с главой Российского государства. Путин рассказал о последнем разговоре с Фиделем Кастро 22 ноября 2022, 16:32 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин вспомнил о последнем разговоре с Фиделем Кастро, он рассказал, что Кастро говорил о вещах, созвучных времени. «В моей памяти остались многочасовые беседы с ним. Особенно наш последний разговор в июле 2014 года. Он говорил о вещах, удивительно созвучных времени – времени становления многополярного мироустройства... О том, что каждый народ имеет право на свободное развитие, на выбор своего пути, а в по-настоящему справедливом мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму», – сказал Путин на встрече с кубинским лидером, сообщает ТАСС. Ранее Путин и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро. Монумент изготовлен из бронзы, художественная подготовка велась около полугода. Памятник высотой три метра, его внешний вид, по замыслу авторов, должен демонстрировать героический путь активного человека, отстаивавшего права и свободы людей в своей стране. Памятник расположили на одноименной площади в столичном районе Сокол. Новости СМИ2 Путин поручил создать независимую от вмешательства систему международных платежей Путин предложил создать независимую от вмешательства систему международных платежей 24 ноября 2022, 16:37

Фото: IMAGO/Felix Schlikis/Globa Look Press

Текст: Ольга Иванова

На базе технологий цифровых валют и блокчейна можно создать независимую систему международных платежей, заявил президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey, AIJ). Путин раскритиковал существующую сейчас систему международных платежей, он указал на то, что она подконтрольна узкой группе стран, а также привел пример восточной системы хавала, которая обеспечивала взаиморасчеты еще задолго до появления банков. По его словам, она до сих пор работает, передает ТАСС. «На базе технологий цифровых валют и распределенных реестров можно создать новую систему международных платежей, причем гораздо более удобную, но при этом полностью безопасную для участников и, что важно, независимую от банков и вмешательства третьих стран», – рассказал Путин. По его словам, что-то подобное будет развиваться, потому что «диктат монополистов никому не нравится». Путин добавил, что существующая система международных платежей контролируется узким клубом стран и финансовых групп, а сфера расчетов стала одной из линий атак на Россию. «Существующая сегодня система международных платежей дорогостоящая, система ее корреспондентских счетов и регулирование находятся под контролем узкого клуба государств и финансовых групп. По сути, они хозяева жизни, они реально, монопольно все контролируют», – сказал он. Ранее Путин заявил, что место России в мире в будущем во многом будет определяться успехами в области искусственного интеллекта. Путин: Россия добилась полного самообеспечения по мясу Президент Путин: Россия добилась уровня самообеспечения по мясу в 100,8% 21 ноября 2022, 18:48 Текст: Валентина Григоренко

Уровень самообеспечения России мясной продукцией в 2022 году уже превысил 100%, заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии по вопросам развития отечественной селекции и генетики. Глава государства отметил, что в России уровень самообеспечения по мясу, по мясной продукции в соответствии с доктриной продовольственной безопасности должен быть не менее 85%. «А в этом году мы уже добились 100,8%, и это, безусловно, показательный, хороший результат, с чем я всех, кто работает по этому направлению, поздравляю», – приводит его слова ТАСС. Ранее Путин заявил, что российская сторона будет продолжать оказывать помощь странам, которые столкнулись с дефицитом продовольствия из-за авантюрной западной политики. Новости СМИ2 Путин назвал обстановку в Афганистане сложной Путин назвал обстановку в Афганистане сложной, велика вероятность проникновения боевиков на территорию стран ОДКБ 23 ноября 2022, 17:32 Текст: Ольга Иванова

Обстановка в Афганистане остается сложной, велика вероятность проникновения боевиков на территорию стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил президент России Владимир Путин на саммите объединения. «Разделяю озабоченности коллег, которые высказались по поводу обстановки в Афганистане. Она остается, безусловно, сложной. Опасность проникновения боевиков различных международных террористических организаций на территорию государств ОДКБ по-прежнему велика, а распространение экстремистской идеологии среди населения стран Центральной Азии повышает риск активизации радикального подполья в регионе», – приводит его слова ТАСС. Также он добавил, что Россия поддерживает решение об оснащении миротворческих сил ОДКБ современными вооружениями. «Можно с удовлетворением отметить, что полученный в ходе миротворческой операции в Казахстане весьма ценный практический опыт был проанализирован нами и секретариатом Организации. Россия, безусловно, поддерживает вынесенное на наше утверждение важное решение об оснащении миротворческих сил Организации современными вооружениями, военной и специальной техникой, а также специальными средствами», – сказал Путин. Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Ереван для участия в очередной сессии Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Путин подтвердил готовность России расширить экспорт удобрений Путин: Москва готова к расширению экспорта удобрений и работе с партнерами 23 ноября 2022, 10:46 Текст: Александра Юдина

Москва намерена увеличить экспорт удобрений и наладить работу абсолютно со всеми партнерами в этой области, заявил российский лидер Владимир Путин в беседе с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по минеральным удобрениям Дмитрием Мазепиным. В частности, глава государства пообещал помощь в развертывании проекта бесплатной поставки удобрений «Уралхима» в Африку под эгидой ООН, отметив группу его компаний как одного из крупнейших производителей азотных, аммиачных и калийных удобрений в мире, передает ТАСС. Также Путин рассказал, что несколько лидеров африканских стран связывались с ним по вопросу блокировки Западом поставок удобрений из России. Президент назвал эту ситуацию неприемлемой, так как речь идет о безвозмездной помощи беднейшим странам, где зачастую царит голод. Напомним, во время согласования окончательной декларации саммита G20 западные страны долгое время отказывались учитывать пакетный характер зерновой сделки – они утверждали, что продовольствие должно поступать на мировые рынки, но при этом не признавали тот факт, что Россия согласилась на сделку, чтобы помочь беднейшим странам и снизить риск голода. Также России пришлось опровергать слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака в адрес Москвы о том, что она якобы превращает продовольствие в оружие. В Кремле при этом заявили, что обвинения в корне неверные: Россия, наоборот, помогает поставкам продовольствия на мировые рынки. Новости СМИ2 Путин: ОДКБ помогает защищать интересы стран-участниц, несмотря на проблемы Путин: В работе ОДКБ есть проблемы, но организация помогает защищать интересы стран-участниц 23 ноября 2022, 17:56 Текст: Ольга Иванова

В работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) есть проблемы, но при этом она все равно помогает обеспечивать защиту суверенитета стран-членов, заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ. «Мы, конечно же, видим не только достижения, но и проблемы... Сегодня мы поговорим, думаю, что без всяких камер, об этом, и поподробнее», – приводит его слова ТАСС. Также Путин подчеркнул, что «совместная работа в рамках ОДКБ приносит видимую практическую отдачу, помогает обеспечивать защиту национальных интересов, суверенитета и независимость наших стран». Ранее Путин заявил, что обстановка в Афганистане остается сложной, велика вероятность проникновения боевиков на территорию стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Президента Кубы впечатлила речь Путина о вхождении новых регионов в состав России Президент Кубы рассказал о своем впечатлении от речи Путина о вхождении новых регионов в состав России 22 ноября 2022, 17:28 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным рассказал, что его впечатлила речь российского коллеги по поводу вступления в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Бермудес признался, что был очень заинтересован речью Путина. «Вы сделали очень тщательный, четкий анализ, начиная с момента распада СССР. Вы осуждали там роль империалистических держав», – передает его слова РИА «Новости». Путин, по словам президента Кубы, провел очень обстоятельный анализ того, что происходит в мире, и что мир должен все-таки очнуться, кто навязывает нам эти правила. Своими мыслями Путин должен делиться с миром, считает Бермудес. «Я был очень рад познакомиться с этой речью, мы совпадаем в подходах и точках зрения по глобальным вопросам», – отметил глава Кубы. Напомним, 30 сентября Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России. Новости СМИ2 Песков отказался сравнивать Путина с Хрущевым Представитель Кремля Песков не стал сравнивать президента Владимира Путина с советским лидером Никитой Хрущевым 22 ноября 2022, 14:07

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Сравнение российского лидера Владимира Путина и его советского коллеги Никиты Хрущева невозможно, выразил мнение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля нашел такое сравнение неуместным и подчеркнул, что Путина вообще невозможно ни с кем сравнивать, передает РИА «Новости». Ранее Песков высказался о предложении сравнить современный кризис с Карибским, обозначив одну общую черту – противостояние коллективному Западу во главе с Соединенными Штатами. Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола «Якутия» Президент Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола «Якутия» 22 ноября 2022, 13:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола «Якутия». Это третий серийный ледокол, создаваемый в рамках строительства серии универсальных атомных ледоколов (УАЛ) проекта 22220, передает РИА «Новости». Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт предназначены для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина ледокола составит 173,3 метра, ширина – 34 метра, водоизмещение – 33,5 тыс. тонн. Ледоколы этого проекта могут проводить караваны судов в Арктике, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Ранее пресс-служба «Балтийского завода» сообщала, что ледокол «Якутия» проекта 22220 будет спущен на воду в Санкт-Петербурге 18 ноября. Новости СМИ2 Путин продлил валютное регулирование до конца 2023 года 23 ноября 2022, 19:54 Текст: Алексей Дегтярев

Экономические меры, направленные на финансовую стабилизацию валютного регулирования, продлены до 31 декабря 2023 года, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Изначально документ рассчитывался сроком до 31 декабря 2022 года, глава государства своим указом продлил его действие до конца следующего года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Российским юридическим и физическим лицам было запрещено оплачивать доли в имуществе зарубежных юрлиц, а Центробанк был наделен правом определять суммы операций по переводу средств иностранным компаниям и физическим лицам. В марте 2022 года президент издал указы о специальных мерах в экономике. Один из документов касался дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности страны в сфере валютного регулирования. Путин заявил о схожести позиций России и Кубы Путин: Россия и Куба всегда были против различных ограничений и эмбарго 22 ноября 2022, 16:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия всегда выступала против различных ограничений, эмбарго и блокад, Куба занимает такую же позицию в отношении РФ, это результаты традиционной дружбы двух стран, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. «Мы всегда выступали против различного рода ограничений, эмбарго, блокад и так далее. Всегда поддерживали на международных площадках, и мы видим, что Куба занимает такую же позицию в отношении нашей страны, в отношении России», – передает РИА «Новости» слова Путина. Президент России отметил, что «всё это – результат традиционной дружбы, которая была заложена товарищем Фиделем Кастро». Ранее во вторник российский президент Владимир Путин и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро. Новости СМИ2 Путин на встрече с Пашиняном назвал союзниками Россию и Армению 23 ноября 2022, 21:59 Текст: Ольга Иванова

Отношения России и Армении носят союзнический характер, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном после саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване. «Вы отметили наши двусторонние отношения, которые, безусловно, являются союзническими, имеют древние, глубокие корни», – приводит его слова ТАСС. Он отметил также рост товарооборота между двумя странами за девять месяцев текущего года на 67%. Напомним, президент России Владимир Путин, выступая на саммите ОДКБ, заявил, что надеется на заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Путин выразил президенту Индонезии соболезнования в связи с жертвами землетрясения Путин выразил президенту Индонезии соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясения 22 ноября 2022, 13:07 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными разрушениями и жертвами землетрясения в провинции Западная Ява. «Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия», – говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля. В результате стихийного бедствия в Индонезии погибли 252 человека, по меньшей мере 377 человек получили травмы. Землетрясение магнитудой 5,1 в Индонезии произошло 21 ноября. Новости СМИ2 Путин прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ 23 ноября 2022, 15:37 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин прибыл в Ереван для участия в очередной сессии Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Заседание пройдет в узком и расширенном составе, также планируется подписание итоговых документов, передает ТАСС. Напомним, президент России Владимир Путин проведет отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване в рамках саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 23 ноября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.