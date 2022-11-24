Путин поручил подготовить обновленную стратегию развития искусственного интеллекта

Приоритеты технологического, цифрового, культурного, образовательного суверенитета должны быть зафиксированы в обновленной национальной стратегии развития искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey, AIJ).

По словам Путина, Россия должна быть способна к формированию подлинного технологического, цифрового и в немалой степени культурного, образовательного, ценностного суверенитета России и всего нашего общества, эти приоритеты должны быть зафиксированы в обновленной национальной стратегии развития искусственного интеллекта, передает ТАСС.

«Я прошу в этой связи администрацию президента совместно с правительством и альянсом компаний в сфере искусственного интеллекта подготовить соответствующий проект указа», – заявил президент, отметив, что документ будет подписан и принят.

Путин подчеркнул, что для цифровизации и применения технологий искусственного интеллекта в какой-либо сфере нужно сначала навести в ней порядок.

Также глава государства отметил, что для перехода на современную модель управления на основе данных «нужны готовность, зрелость, а также определенные базовые условия».

«Не зря говорят: если оцифровать хаос, то получится всего лишь цифровой хаос», – отметил Путин.

Ранее Путин заявил, что будущее России зависит от успехов в сфере искусственного интеллекта.