ЦБ разрешил ВЭБ и уполномоченным банкам вывозить более 10 тыс. долларов наличными

ЦБ разрешил ВЭБ.РФ и уполномоченным банкам вывозить из России свыше 10 тыс. долларов наличными

Совет директоров Банка России разрешил уполномоченным банкам и ВЭБ.РФ вывозить за рубеж наличную иностранную валюту в сумме более 10 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте, сообщили в пресс-релизе регулятора.

В ЦБ пояснили, что наличную валюту свыше 10 тыс. долларов США разрешено вывозить за рубеж госкорпорации ВЭБ.РФ и уполномоченным банкам. Отмечается, что решение предусматривает, что банки и ВЭБ.РФ смогут вывозить изъятые из обращения или объявленные к изъятию из обращения денежные знаки для их обмена, передает ТАСС.

В Банке России добавили, что при условии обратного ввоза в Россию такой же суммы наличной иностранной валюты достаточно будет направить в Банк России уведомление о планируемой операции.

Кроме того, по данным ЦБ, уполномоченные банки и ВЭБ.РФ могут получить разрешение на вывоз наличной иностранной валюты для других случаев, не связанных с внешнеторговой деятельностью или возвратом и предоставлением займов. Но только при условии обратного ввоза такой же суммы наличной иностранной валюты.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий вывозить из страны более 10 тыс. долларов США.