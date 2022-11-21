Путин: Россия продолжит помогать продовольствием бедным странам

Президент Путин указал на продолжение помощи странам, сталкивающимся с дефицитом продуктов из-за политики Запада

Российская сторона будет продолжать оказывать помощь странам, которые столкнулись с дефицитом продовольствия из-за авантюрной западной политики, заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области.

Путин отметил, что Россия помогает и будет помогать странам, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия из-за тех дисбалансов, к которым привела авантюрная – без всякого преувеличения, непрофессиональная политика некоторых западных стран, передает ТАСС.

Глава государства поблагодарил всех, кто принял участие в реализации проекта по созданию племенного центра. «Новый комплекс будет выпускать крайне нужную, востребованную продукцию – инкубационные яйца, которые поступят непосредственно на предприятия для последующего выращивания птицы», – добавил он.

Путин подчеркнул, что такие проекты значимы и призваны значительно укрепить продовольственную безопасность и независимость России, обеспечить хозяйства отечественным племенным материалом, повысить качество продукции.

В мероприятии также приняли участие глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и представители профильных хозяйств из Тюмени, Подмосковья, Курской и Калининградской областей, работающих над улучшением различных пород птицы и скота.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что Россия в рамках зерновой сделки экспортировала свыше 15 млн тонн зерна, а также большой объем минеральных удобрений. Большая часть зерна направляется в беднейшие страны.