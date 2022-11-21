Путин подписал закон о введении акцизов на сладкие напитки с июля 2023 года

В России с 1 июля 2023 года вводится акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Акциз вводится на упакованные напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды (кроме изготовленных и упакованных организациями и ИП из сферы общепита), в которых содержится сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), сироп с сахаром, мед. Количество углеводов в пищевой ценности таких напитков должно составлять более 5 граммов на 100 миллилитров. При этом объемная доля этилового спирта в этих напитках не должна превышать 1,2%, передает РИА «Новости».

Акцизом не будут облагаться специализированная пищевая продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, а также обогащенная пищевая продукция, кроме тонизирующих и газированных напитков.

Соки и сокосодержащие напитки также выведены из-под действия акциза. Сахаросодержащими напитками не является алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5%; квас с содержанием этилового спирта не более 1,2%.

Между тем ранее партия «Новые люди» предлагала отсрочить введение акциза на сахаросодержащие напитки.