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Путин подписал закон о введении акцизов на сладкие напитки с июля 2023 года
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В России с 1 июля 2023 года вводится акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Акциз вводится на упакованные напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды (кроме изготовленных и упакованных организациями и ИП из сферы общепита), в которых содержится сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), сироп с сахаром, мед. Количество углеводов в пищевой ценности таких напитков должно составлять более 5 граммов на 100 миллилитров. При этом объемная доля этилового спирта в этих напитках не должна превышать 1,2%, передает РИА «Новости».
Акцизом не будут облагаться специализированная пищевая продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, а также обогащенная пищевая продукция, кроме тонизирующих и газированных напитков.
Соки и сокосодержащие напитки также выведены из-под действия акциза. Сахаросодержащими напитками не является алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5%; квас с содержанием этилового спирта не более 1,2%.
Между тем ранее партия «Новые люди» предлагала отсрочить введение акциза на сахаросодержащие напитки.
В Госдуме предупредили Киев о «сокрушительном ударе» в случае наступления ВСУ на Крым
Депутат Шеремет пообещал Киеву «окончательный сокрушительный удар» в случае наступления ВСУ на Крым
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Если ВСУ попытаются начать наступление на Крым, им будет нанесен «окончательный сокрушительный удар», заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Он отметил, что Киев продолжает «бряцать оружием и пытаться запугивать крымчан». Поэтому Шеремет предупредил, что Россия еще не начала по-серьезному применять имеющееся у нее оружие, сообщает РИА «Новости».
«Поэтому в случае попыток наступления на Крым украинские войска получат не только отпор, но и окончательный сокрушительный удар. Это будет началом конца для нынешней киевской хунты», – сказал депутат.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом. При этом он не назвал сроков наступления на полуостров.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на украинские угрозы «вернуть Крым» напомнил, что Киев за свою историю был столицей Древней Руси, крупным малороссийским городом в составе Российской империи, республиканской столицей в составе СССР и просто русским городом, в котором всегда говорили и думали по-русски.
В Крыму назвали условие для прибытия боевиков ВСУ на полуостров
Крымский депутат Гемпель: Боевики ВСУ могут попасть на территорию Крыма только в качестве военнопленных
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Существует только один способ добраться до Крыма для украинских боевиков – в роли военнопленных, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, реальное осуществление намерений Киева захватить Крым окажется для ВСУ бедствием, так как ответ ВС России в этом случае будет незамедлительным и сокрушительным. Кроме того, Гемпель заметил, что в роли военнопленных бойцы ВСУ принесут пользу на строящихся объектах, передает РИА «Новости».
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ напомнил, что Киев за свою историю был столицей Древней Руси, крупным малороссийским городом в составе Российской империи и просто русским городом, в котором всегда говорили и думали по-русски.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет на угрозы Киева ответил, что в случае, если ВСУ попытаются начать наступление на Крым, им будет нанесен «окончательный сокрушительный удар».
ВСУ заняли глухую оборону вблизи Артемовска и Соледара
Офицер ЛНР Марочко: ВСУ отказались от наступления и заняли глухую оборону вблизи Артемовска и Соледара
Украинские военнослужащие в направлениях Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) отошли от боевого наступления и перешли к поддержанию глухой защиты, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В своем Telegram-канале он отметил, что ВСУ ушли за линию обороны из-за каждодневных человеческих и технических потерь. Командование ВСУ приняло решение сосредоточиться на контроле имеющихся у них позиций.
Ранее Марочко заявлял о положительных докладах с направлений Артемовска и Соледара.
Песков ответил на вопрос о второй волне мобилизации в России
Песков: В Кремле не обсуждается вторая волна мобилизации
Возможность второй волны частичной мобилизации в Кремле не обсуждается, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Никаких обсуждений на этот счет нет, приводит его слова ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что не может говорить за Министерство обороны России, но акцентировал, что в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет.
Ранее Песков сообщал, что в указе о частичной мобилизации говорилось о призыве до 300 тыс. человек, он выполнен.
Росэнергоатом осудил цинизм МАГАТЭ в вопросе ударов Украины по Запорожской АЭС
Советник гендиректора Росэнергоатома Карчаа назвал верхом цинизма заявление МАГАТЭ об ударах Украины по Запорожской АЭС
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Утверждения МАГАТЭ о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на Запорожской АЭС после украинских обстрелов являются верхом цинизма, заявил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
Карчаа раскритиковал заявление о том, что критическая инфраструктура не пострадала: «А что на АЭС является не критической инфраструктурой?». Он указал, что формально к таковой не относятся, например, емкости с турбинным маслом, азотно-кислородная станция и емкости с водородом, которые украинские войска активно обстреливали, передает ТАСС.
«Вы представляете, что было бы, если загорелись 240 тонн масла, если бы взорвались два других объекта? К чему привел бы такой пожар?» – заявил он, добавив, что говорить о некритичности повреждений в данном случае – верх цинизма. Карчаа подчеркнул, что «по атомной станции нельзя стрелять никогда ничем вообще».
Он сообщил, что инспекторы МАГАТЭ получат доступ для осмотра Запорожской АЭС, но только в рамках мандата. Хотя сами инспекторы считают, что мандат действует без ограничений, МАГАТЭ отвечает за ядерную безопасность, поэтому они получат доступ на «соответствующие объекты», сказал Карчаа. Если же они пожелают осмотреть объект, никак не связанный с ядерной безопасностью, им в этом будет отказано. «Не потому, что мы что-то скрываем, а потому что работать надо в рамках мандата», – пояснил он.
Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал остановить обстрелы ЗАЭС. При этом он заявил: «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить». В заявлении также сказано, что на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, но разрушения пока не критичны для ядерной безопасности.
Правозащитник в NYT приравняла расстрел ВСУ пленных россиян к военным преступлениям
Эксперт NYT: Расстрел ВСУ пленных россиян в Макеевке подпадает под Римский статут Международного уголовного суда
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Убийство бойцами вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда, заявила медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар.
Хаар указала, что большинство россиян, судя по всему, убиты выстрелами в голову – «есть лужи крови», которые указывают, что «их просто оставили там мертвыми», не предпринимая попыток поднять их или помочь им. Указывается, что российские солдаты лежали, очевидно, безоружные, с вытянутыми руками или за головой. Хаар подчеркнула, что их следует считать нонкомбатантами, военнопленными, пишет New York Times.
Украина подпадала бы под несколько статей Римского статута Международного уголовного суда, будь она участником данного соглашения, включая статью об убийстве военного, который «сложив оружие или не имея больше средств защиты, сдался по собственному желанию». Это является нарушением законов международного вооруженного конфликта, говорится в статье.
New York Times также подтвердила подлинность видеокадров с места расстрела российских военнопленных в Макеевке. Указывается, что видеокадры сравнили со спутниковыми снимками, они были сделаны в Макеевке, передает РИА «Новости».
В пятницу в интернете опубликовали видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что «выродки ВСУ» казнили свыше десяти российских военнослужащих прямыми выстрелами в голову. СК России открыл уголовное дело.
Гендиректора МАГАТЭ удивило знание Путиным ситуации на Запорожской АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Гросси выразил удивление детальным знанием Путина о ситуации на Запорожской АЭС
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Глава российского государства Владимир Путин знает каждую деталь происходящего на Запорожской АЭС, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гросси сказал, что его поразила осведомленность Путина – президент хорошо осведомлен не только о структуре ЗАЭС, но и о «доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии». По словам Гросси, ЗАЭС – это объект, который Путин знает очень хорошо, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Отвечая на вопрос о том, была ли у экспертов МАГАТЭ возможность беспрепятственно работать на Запорожской АЭС, Гросси сказал: «Да, вы же знаете, мы – МАГАТЭ». Он подтвердил, что эксперты столкнулись с некоторыми ограничениями, но «все, что нужно было увидеть, смогли увидеть».
Он призвал организовать зону безопасности вокруг ЗАЭС. По его словам, пока станция не будет защищена, сохраняется риск ядерной катастрофы. Такая зона, как заявил Гросси, «означает «не атакуйте станцию». Ситуация вокруг ЗАЭС «беспрецедентна во многих отношениях», обстановка «нестабильна и требует срочных действий», сказал он.
Напомним, Гросси встретился с Путиным в Санкт-Петербурге в октябре. В воскресенье он сообщил, что снова посетит Россию и Украину в целях обеспечения безопасности ЗАЭС. Гросси заявил о необходимости прекратить обстрелы ЗАЭС. При этом он сказал: «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить». В заявлении говорится, что на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, но разрушения пока не критичны для ядерной безопасности.
Эрдоган переложил на Россию ответственность за новую военную операцию Турции
Daily Sabah: Эрдоган связал начало новой операции Турции с «невыполнением» Россией соглашений по Сирии
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Турция провела воздушную операцию в Сирии и Ираке из-за позиции России, которая «отказывается выполнить обещания» по отводу курдских формирований от границы республики, заявил президент республики Тайип Эрдоган.
«Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, на которой лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии в соответствии с нашим Сочинским соглашением 2019 года, Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Daily Sabah.
По словам Эрдогана, Турция заявила, что «не будет молчать против террора» и примет меры, если «они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) этого не сделают».
Так, турецкие ВВС нанесли удары и ликвидировали 12 «гнезд террористов» в Кобани, сказал президент Турции.
«Турция не будет сдерживаться, эта антитеррористическая операция как с воздуха, так и с земли будет продолжаться», – сказал он.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что Турция может готовиться к проведению наземной операции на севере Сирии.
Боррель призвал развивать коридоры между ЕС и Средней Азией в обход России
Боррель выразил поддержку развитию транспортных коридоров между ЕС и Средней Азией в обход России
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ЕС нужно углублять связи со странами Средней Азии, в том числе с помощью строительства транспортных коридоров в обход России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель признал, что Россия и Китай сохраняют ведущую роль в Средней Азии, но, по его словам, регион хочет диверсифицировать свои отношения и считает ЕС подходящим партнером для этого. Как заявил Боррель, лидеры Средней Азии проводят реформы, отношения между странами региона улучшаются.
Он заявил, что ЕС стремится воспользоваться этими переменами. В ЕС хотят развивать связи со Средней Азией. Боррель заявил, что Средняя Азия обладает огромным потенциалом, который представлен «в энергетических поставках, поставках критически важного сырья и новых транспортных коридорах, которые не зависят от России». В частности, Боррель указал на Транскаспийский транспортный маршрут, передает РИА «Новости».
Напомним, Боррель встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Он обещал, что ЕС возместит Казахстану ущерб, который нанесли антироссийские санкции.
Запад столкнулся с проблемой из-за отправки оружия на Украину
WP: США и ЕС столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для отправки на Украину
США и страны Европы столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для отправки на Украину, сообщили СМИ.
Как сообщила Washington Post со ссылкой на представителя страны – члена НАТО, западным странам для отправки оружия на Украину приходится копаться в запасах, а решение проблемы с дефицитом оружия требует «стратегических и долгосрочных действий», передает РИА «Новости». В то же время источник отметил, что Москва имеет большие запасы военной техники, поскольку российские заводы работают в три смены.
Ранее уполномоченная Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам обороны Ева Хегль заявила, что Германии нужно закупить боеприпасы на десятки миллиардов евро, чтобы полностью обеспечить свои вооруженные силы.
Москва взялась за поиск убийц российских военнопленных
В Кремле заверили, что казнившие российских военнопленных преступники будут наказаны
Россия самостоятельно займется поиском преступников, казнивших российских пленных, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Такое действие сто стороны российского правительства он назвал безусловно важным, преступники будут обнаружены и наказаны, передает РИА «Новости».
В пятницу в интернете опубликовали видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что «выродки ВСУ» казнили свыше десяти российских военнослужащих прямыми выстрелами в голову. СК России открыл уголовное дело.
Правозащитник доктор Рохини Хаар в New York Times подтвердила, что убийство бойцами вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда.
РЖД направили пожарный поезд для помощи в ликвидации возгорания в центре Москвы
РЖД направили пожарный поезд для помощи в ликвидации возгорания в районе Комсомольской площади в Москве, сообщили в пресс-службе компании.
В сообщении говорится, что для помощи в ликвидации возгорания в районе Комсомольской площади в Москве направлен пожарный поезд станции Люблино, передает РИА «Новости».
В пресс-службе МЧС России также добавили, что для тушения пожара привлечены три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд. На месте пожара для замера воздуха на предмет превышения вредных веществ работает передвижная лаборатория.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в складском здании на Комсомольской площади в центре Москвы. Позже стало известно, что два человека заблокированы в складском здании на Комсомольской площади в центре Москвы.
Токаев обещал переход к новой форме политического устройства в Казахстане
Токаев заявил о доверии народа и обещал привести Казахстан к новой форме политического устройства
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Выборы в Казахстане были справедливыми и открытыми, страна переходит к новой форме политического устройства, заявил действующий президент Касым-Жомарт Токаев, отметив, что народ выразил ему доверие.
Токаев отметил, что в ходе избирательной кампании «никаких ограничений в отношении кого-либо не было», гражданам страны предоставили свободу выбора. «Эта кампания, несомненно, останется в нашей истории», – приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что нужно дождаться официальных итогов выборов, но результаты экзитполов свидетельствуют, что народ выразил доверие ему как президенту. Он обещал последовательно проводить конституционную реформу и заявил, что страна переходит к новой форме политического устройства. По словам Токаева, экономику Казахстана ждут кардинальные изменения, власти намерены повышать благосостояние граждан.
«Президентские выборы открывают новую политическую эпоху, и в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, данные exit poll свидетельствуют, что Токаев на выборах президента Казахстана набирает 82% голосов. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Токаева с победой на выборах.
Северная Корея сравнила Гутерриша с сотрудником Госдепа
Глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи назвала Гутерриша марионеткой США и сравнила с сотрудником Госдепа
Генсек ООН Антониу Гутерриш в ситуации вокруг Корейского полуострова проявил себя как марионетка США, заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи.
Цой Сон Хи призвала международное сообщество для поддержания стабильности на Корейском полуострове громче заявлять о необходимости прекратить американские провокации, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.
МИД КНДР заявил, что США – источником всех бедствий в регионе, а Гутерриш проявил попустительство, когда США и «их сателлиты» хотели провести через СБ ООН «вопрос о реализации» Пхеньяном суверенного права на самозащиту. Цой Сон Хи указала, что в последнее время часто принимала генсека ООН за сотрудника Белого дома или Госдепа.
Она выразила сожаление в связи с тем, что Гутерриш забыл о целях и принципах Устава ООН, беспристрастности и объективности, назвал право КНДР на самооборону провокацией. Цой Сон Хи подчеркнула, что США с союзниками устраивают «репетиции ядерной войны», но Гутерриш «переложил вину на КНДР».
Напомним, участились запуски Северной Кореей ракет в сторону Японского моря, которые КНДР считает ответом на отказ США и Южной Кореи прекратить военные учения. В Пхеньяне учения с участием американцев называют репетицией войны против КНДР.
Сын Трампа опубликовал мем о Байдене и Зеленском
Трамп-младший опубликовал фотоколлаж о помощи Украине со стороны США
Сын бывшего президента США Дональд Трамп – младший опубликовал мем*, высмеяв политику действующего хозяина Белого дома Джо Байдена по оказанию помощи Украине.
На своей странице в Instagram* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) Трамп-младший разместил фотоколлаж с президентом Украины Владимиром Зеленским, который будто бы спрашивает у американского коллеги по телефону: «Где мои деньги, Джо?».
«Успокойся, мои 87 тыс. налоговых инспекторов собирают их прямо сейчас», – отвечает Байден.
В комментариях Трамп-младший отметил, что это всего лишь пародия, передает РИА «Новости».
При этом сын бывшего американского лидера добавил, что не удивится, как и любой здравомыслящий человек, что так все и было на самом деле.
Байден все чаще подвергается критике за военную поддержку Украины и игнорирование внутренних экономических проблем в США. После прошедших выборов в Конгресс республиканцы внесли в Палату представителей Конгресса США проект закона об аудите средств, которые Вашингтон выделяет на поддержку Украины.
Американист Малек Дудаков в комментарии газете ВЗГЛЯД не исключил, что если республиканцам удастся доказать факты коррупции, то Джо Байдену будет угрожать импичмент.