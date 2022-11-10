«Новые люди» предложили отсрочить введение акциза на сахаросодержащие напитки

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10 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 18:56  |  vz.ru
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Российская нефть нашла свободный от санкций маршрут

По Северному морскому пути пустили российскую нефть Rosatom/Global Look Press
Россия второй раз в истории отправила свою нефть в Китай по Северному морскому пути. Нефтяное эмбарго ЕС, которое вступит в силу через месяц, делает этот маршрут более привлекательным. Он короче и быстрее, и главное – свободен от западных санкций. Сможет ли Севморпуть стать спасением для российской нефти?  Подробности...
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Результат выборов в США опять не совпал с прогнозом

Демократы показали результат значительно лучше того, который им предсказывали REUTERS/Tom Brenner
Формально Республиканская партия имеет право праздновать победу: по итогам выборов в Конгресс ей досталось большинство в Палате представителей. Но это будет очень грустный праздник: победа оказалась горше поражения. Особенно для Дональда Трампа, позиции которого в партии пошатнулись. Его переизбрание президентом теперь крайне сомнительно.  Подробности...
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Отход российских сил за Днепр заставит ВСУ сменить направление атак

Российской армии предстоит укрепиться на левом берегу Днепра Станислав Красильников/ТАСС
Группировка ВСУ в Херсонской области не станет форсировать Днепр перед укрепленными позициями российских войск, а сместит наступление на другое направление. Такой прогноз дают эксперты, оценивая решение командования ВС РФ оставить Херсон и отвести войска на левый берег Днепра. Как устроена оборона левобережья и где стоит ждать нового удара ВСУ? Подробности...
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Зачем Россия усиливает Эрдогана и Турцию

Эрдоган становится важнейшим партнером Москвы Keystone Press Agency/Global Look Press
Резкое усиление Турции – таким стало одно из главных геополитических последствий российской специальной военной операции на Украине. Иначе говоря, Россия вольно или невольно помогает резкому усилению своего соседа. Зачем она это делает, к каким последствиям это может привести и почему для Евросоюза в этом нет ничего хорошего? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Польша открыла охоту на «русских шпионов»

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польские власти предлагают ввести в Уголовный кодекс новый вид преступления – «непреднамеренный шпионаж». До «мыслепреступления» в стиле романа «1984» остаётся не так уж много. Подробности...

Те, кто уехал – воюют сами с собой

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
После февраля 2022 года некоторые, стремящиеся сохранить свою жизнь и принципы, решили уехать за границу – подальше от одной битвы, не подразумевая о том, что рискуют оказаться в другой. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Только движение вперед способно переломить ситуацию

Александр Ходаковский
Александр Ходаковский, командир бригады «Восток»
Тяжело, горько, хочется много говорить резкого – но вспоминаю фильм, в котором нашего разведчика перед приговором на суде адвокат спрашивает: а вы совсем не волнуетесь? – и получает ответ: а это поможет? Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
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Выборы в Конгресс: победили не те

Дефицит лекарств на Западе

Кому нужны переговоры с Украиной

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    геополитические последствия


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    отвод войск


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    настоящая история


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    «Новые люди» предложили отсрочить введение акциза на сахаросодержащие напитки

    Партия «Новые люди» предложила отсрочить введение акциза на сахаросодержащие напитки

    10 ноября 2022, 17:33

    «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект с предложением ввести поступательное введение этого акциза. Авторы инициативы – депутаты от «Новых людей» Максим Гулин, Антон Ткачев и Григорий Шилкин. Это предложение поддержало правительство.

    «Новые люди» обсуждали смягчение акцизов на сахаросодержащие напитки на встрече с министром финансов Антоном Силуановым, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Сейчас предлагается ввести акциз на сахаросодержащие напитки с 1 января 2023 в размере 7 рублей за литр. Поправками «Новых людей» предлагается закрепить следующие сроки: с 2024 года – 3 рубля за 1 литр, с 2025 года – 5 рублей за 1 литр, с 2026 года – 7 рублей за 1 литр. В такой же логике устанавливается порог отсечения той продукции, которая не облагается акцизом.

    «До сих пор нет готовой системы, которая позволила бы полноценно запустить сбор акциза с 1 января 2023 года. Появляется риск взимания акцизов с напитков, которые не должны ими облагаться. В итоге падение производства может перекрыть пользу от поступлений по акцизу. Новый сбор поднимет цены на сладкие напитки минимум на 10%. Нужно тщательнее проработать эту меру, потому что в конечном счете оплачивать этот акциз придется нашим гражданам. Поэтому партия «Новые люди» предлагает две поправки к законопроекту: отложить введение акциза до 2024 года и вводить акцизную нагрузку поэтапно, с годовым повышением на 2-3%», – говорит депутат от «Новых людей» Владимир Плякин.

    «Новые люди» последовательно выступают против введения акциза на сахаросодержащие напитки. На первом чтении законопроекта депутаты фракции публично и аргументированно раскритиковали его, но несмотря на это, законопроект прошел первое чтение. «Новые люди» воздержатся от голосования во втором чтении законопроекта и призывают к этому коллег по Госдуме.

    Ранее против введения акциза выступили представители отрасли. Они также называют меру непродуманной и призывают более тщательно ее проработать.

    Напомним, в России с 1 июля 2023 года вводится акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр, из-под его действия выведены соки и морсы на растительной основе.


    Байден прокомментировал уход России из Херсона
    		    10 ноября 2022, 04:30
    Фото: Sarah Silbiger/Pool/CNP/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    После выхода российских войск из Херсона Россия и Украина будут зализывать раны, решать, что делать зимой, и готовы ли они к компромиссам, заявил глава американского государства Джо Байден, добавив, что США не хотят напрямую вступать в бой с Россией, но продолжат предоставлять Украине «все рациональные средства для самозащиты».

    По словам Байдена, ситуация вокруг Херсона «как минимум даст всем время на пересмотр позиций в течение зимнего периода», передает ТАСС. Он полагает, что «обе стороны будут зализывать раны, решать, что делать зимой, и готовы ли они к компромиссам», передает РИА «Новости».

    Байден ожидает, что США продолжат помогать Украине. Он подчеркнул, что Киеву «не предоставляли карт-бланш». Так, США не собираются направлять американские самолеты для обеспечения бесполетной зоны над Украиной. Он заверил, что США не намерены развязывать новую мировую войну и напрямую вступать в бой с Россией, сбивать ее самолеты. Кроме того, США не планируют передавать Киеву РСЗО HIMARS с ракетами высокой дальности, так как Байден «не хочет, чтобы они начали бомбить российскую территорию».

    Он заверил, что США предоставят Украине «все рациональные средства для самозащиты», и выразил надежду, что итоги промежуточных выборов не отразятся на политическом курсе Вашингтона в отношении России и Украины.

    Напомним, украинская сторона заявляла, что договор между Украиной и США по запрету на обстрел территории России не касается регионов, которые Киев считает своими, хотя они и решили вернуться в состав России. Представители американских властей также заявляли, что имеющиеся у Киева системы GMLRS на HIMARS «могут достичь большинства целей на поле боя», в том числе в Крыму, который, по мнению США, является украинской территорией.

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    Коментарии (53)
    Трамп оценил итоги выборов в США
    Трамп счел итоги выборов в США личной большой победой

    9 ноября 2022, 22:56

    Текст: Антон Антонов

    Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что результаты промежуточных выборов в стране оказались несколько разочаровывающими, но лично для него стали большой победой.

    Трамп сказал, что выборы «в определенной степени» стали «в чем-то разочаровывающими». Однако с его «личной точки зрения» можно говорить о большой победе – «219 побед и 16 поражений в общем», подчеркнул Трамп, имея в виду кандидатов, поддержанных им в ходе кампании. «У кого когда-либо было лучше?» – приводит ТАСС заявление Трампа в его соцсети Truth Social.

    Напомним, по итогам выборов Республиканская партия получила большинство в Палате представителей Конгресса США, которая прежде контролировалась демократами. Однако пока контроль над Сенатом республиканцам получить не удалось, демократы могут сохранить там свое лидерство.

    Газета ВГЛЯД подробно писала о неожиданных итогах выборов в Конгресс и о том, что они значат для Трампа.

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    Военкоры рассказали, что думают о гибели Стремоусова
    Военкоры Харченко и Шилов не увидели на месте гибели Стремоусова признаков теракта
    		    10 ноября 2022, 03:31
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Военкоры РИА «Новости» Александр Харченко и Сергей Шилов заявили, что гибель вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова – трагическая случайность, а не результат теракта или нападения.

    Военкоры в Telegram-канале «Свидетели Байрактара» рассказали, что ехали по скоростной трассе Мелитополь – Херсон, когда увидели место аварии, кто попал в ДТП, они не знали. Поскольку там уже были люди, которые работали на месте трагедии, военкоры не стали останавливаться. О гибели Стремоусова стало известно, когда военкоры находились уже в Херсоне.

    Харченко и Шилов остановились на месте аварии на обратном пути. Они рассказали, что под Херсоном нет связи и интернета, поэтому получать и передавать информацию сложно. С этим, возможно, связана отрывочность сообщений о гибели Стремоусова. Осмотрев место аварии и части автомобиля, военкоры не увидели признаков подрыва или нападения. «На военных дорогах бывают и ДТП, бывает и подбитая техника, – заявили они. – Это не теракт, а просто трагическая случайность».

    Напомним, заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о его награждении орденом Мужества посмертно.

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    Опубликованы фото и видео с места гибели Стремоусова
    		    9 ноября 2022, 19:53
    Фото: Оф. канал Стремоусова/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Авария с замгубернатора Херсонской области Кириллом Стремоусовым произошла после столкновения с грузовиком, сообщают информационные агентства со ссылкой на источники.

    Водитель грузовой машины, по предварительным данным, совершил опасный маневр, после чего водитель замгубернатора не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения, сообщил собеседник РИА «Новости».

    Внедорожник, на котором везли Стремоусова, получил сильные повреждения, его бронекапсулу оторвало от шасси.

     

    В среду появились сведения о гибели Стремоусова в автоаварии. Врио главы региона Владимир Сальдо подтвердил смерть своего заместителя.

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    Кадыров поддержал решение об отводе войск из Херсона
    Глава Чечни Кадыров поддержал решение генерала Суровикина об отводе войск из Херсона за Днепр
    		    9 ноября 2022, 20:08
    Фото: Таисия Боршигова/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение командующего Объединенной группировкой войск генерала армии Сергея Суровикино об отводе войск из Херсона за Днепр.

    «Взвесив все «за» и «против», генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат. Херсон – очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла. Почему это не было сделано с первых дней спецоперации? Это уже другой вопрос. Но в данной сложной ситуации генерал поступил мудро и дальновидно – эвакуировал мирное население и отдал приказ о перегруппировке», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что речи о «сдаче» Херсона не идет, «сдают вместе с бойцами», а «Суровикин и солдат бережет, и занимает более выгодную стратегическую позицию – удобную, безопасную».

    Кадыров напомнил о сложности Херсона. «Бойцы моих подразделений также сообщали, что вести бои в этой местности очень сложно. Да, его можно удержать, можно организовать хоть какой-то подвоз боеприпасов, но ценой будут многочисленные человеческие жизни. И такой прогноз нас не устраивает», – отметил глава Чечни.

    «Поэтому считаю, что Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики. Ему отвечать за людей. Ему виднее. Спасибо, Сергей Владимирович, что бережете ребят! Мы выполним приказ Верховного главнокомандующего, врага бить не перестанем и не устанем», – заключил Кадыров.

    Напомним, ВС России в зоне СВО займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра, доложил министру обороны России Сергею Шойгу командующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

    Российские войска получили приказ к отводу за реку Днепр, соответствующий приказ отдал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

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    Ветеран Афганистана объяснил отвод войск из Херсона за Днепр
    Клинцевич: Решение Суроковина и Шойгу по Херсону непростое, но разумное
    		    9 ноября 2022, 19:34
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Олег Исайченко

    Наша задача теперь – сохранить жизни мирных жителей и личного состава, измотать противника в условиях зимы, скопить силы и нанести противнику поражение. И тогда земли Херсонщины будут освобождены, заявил газете ВЗГЛЯД экс-сенатор Франц Клинцевич. Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу отдал приказ об отводе войск из Херсона за Днепр.

    «Как человек военный, я прекрасно понимаю, что решение об отводе войск за Днепр обусловлено теми стратегическими задачами, которые перед нами поставлены. Мы выпрямляем фронт и обеспечиваем себе надежную оборону. Кроме того, мы никуда не торопимся, поскольку понимаем, что в этой ситуации время играет на нас. Поэтому мы бережем жизни мирных людей и личного состава», – рассказал экс-сенатор, лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.

    «Страны НАТО концентрируют колоссальные усилия не только на Николаево-Криворожском направлении, но и по всей линии фронта. Это касается буквально всего: от финансов и разведывательных данных до материально-технических и иных вопросов», – отметил собеседник.

    «Таким образом, сегодняшние решения приняты на основе здравого смысла и разумного расчета. А расчет такой: сохранить жизни наших военных, вымотать противника в условиях зимы, занять надежную оборону, скопить необходимые силы и нанести противнику поражение. Поэтому как только мы выполним стоящие перед нами задачи, земли Херсонщины будут освобождены», – уверен он.

    «Кроме того, текущая ситуация коренным образом отличается от того, что мы с вами наблюдали в Харьковской области. Здесь, во-первых, попытки прорывов ничего противнику не давали, а во-вторых – они, неся избыточные потери, намеревались ударить по Каховской ГЭС в надежде на большой потоп. Для нас идти на такой риск немыслимо с гуманитарной точки зрения. Поэтому решение принято непростое, но верное», – заключил Клинцевич.

    В среду командующий российской Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации (СВО) генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны России Сергею Шойгу о том, что военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. «Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки», – сказал Суровикин.

    Приказ к отводу российских войск за Днепр отдал Шойгу. «Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», – сказал Шойгу Суровикину.

    Суровикин на встрече с министром пояснил, что Херсон и прилегающие населенные пункты в текущих условиях не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. По словам генерала, инженерные подразделения каждый день восстанавливают переправы через Днепр и поддерживают их в работоспособном состоянии. 

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    Пригожин дал оценку решению Суровикина отвести войска из Херсона
    Пригожин считает, что Суровикин поступил как мужчина при решении отвести войска из Херсона

    10 ноября 2022, 03:59

    Текст: Антон Антонов

    Решение отвести войска из Херсона непростое, но командующий российской Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин поступил как мужчина, не боящийся ответственности, заявил основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин.

    Пригожин указал, что Суровикин «сделал это организованно, без страха взяв на себя всю полноту принятия решений». Пригожин подчеркнул, что подобные операции «всегда крайне сложны», ведь «повернувшись к противнику спиной, невозможно покидать позиции», а потому отвести войска с минимальными потерями – величайшее достижение, которое предстоит сделать Суровикину, передает РИА «Новости».

    Однако, как заявил Пригожин, такое решение не делает чести русскому оружию, это «не победный шаг». Пригожин заявил, что нужно «не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками». «А после этого понять, кто прав, кто виноват и в чем суть проблемы», – заявил он. Пригожин заявил: «Ни я, ни ЧВК «Вагнер» Херсон не оставляли».

    Суровикин, когда стал командующим СВО, «понимал, что произойдет в октябре-ноябре, и прекрасно знает, какие шаги будут в будущем», сказал Пригожин. По его словам, Суровикин должен вывести войска и спасти тысячу солдат, находящихся фактически в окружении на территории противника, которая полностью отрезана от путей снабжения.

    Напомним, в среду было объявлено об отводе российских войск из Херсона с правого берега Днепра на левый. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение Суровикина.

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    Американский генерал оценил военные потери России и Украины
    Генерал армии США Милли заявил об убитых и раненых России и Украины по 100 тыс. военнослужащих
    		   10 ноября 2022, 11:47
    Фото: Chris Kleponis/Pool via CNP/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Россия якобы потеряла ранеными и убитыми на Украине значительно больше 100 тыс. человек, такие же потери с украинской стороны, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Марк Милли.

    Милли считает, что за время СВО на Украине российские потери убитыми и ранеными оцениваются значительно больше 100 тыс. человек, скорее всего, такая же ситуация с украинской стороны, отмечает он. Также американский генерал заявил, что во время боевых действий с февраля 2022 года на Украине погибли до 40 тыс. мирных жителей, пишет Deutsche Welle* * (внесено в список СМИ-иноагентов).

    Также генерал отметил, что вывод российских войск из Херсона займет несколько недель, поскольку в городе находится группировка в 30 тыс. человек. Милли объяснил такую тактику стремлением сохранить силы для восстановления оборонительных рубежей к югу от Днепра, но не исключил подготовку к весеннему наступлению, хотя возможны и переговоры.

    Ранее командующий объединенной группировкой СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что в октябре ВСУ потеряли более 12 тыс. военнослужащих.

    Напомним, в сентябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери России составляют 5937 человек погибшими. Также он подчеркнул, что на начальном этапе украинские войска составляли около 200 тыс. человек, Украина потеряла более 100 тыс. человек, включая раненых, то есть половину армии.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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    Подоляка назвал ключевые участки обороны левобережья Днепра
    Военный аналитик Подоляка назвал Новую Каховку ключевым узлом обороны левого берега Днепра
    		    10 ноября 2022, 11:32
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Олег Исайченко

    Насколько известно, на протяжении последнего месяца на левом берегу Днепра российскими военными возводились три линии оборонительных сооружений. Можно прогнозировать, что противник перенесет попытки прорыва с Херсонского на Запорожское направление, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Юрий Подоляка, оценивая обстановку на Херсонском направлении после отвода войск за Днепр.

    «Ключевой узел для обороны левого берега Днепра – город Новая Каховка, так как именно этот населенный пункт примыкает к дамбе Каховской ГЭС. Она станет точкой проникновения как с одной, так и с другой стороны. То есть этот пункт будет тем местом, куда противник точно попытается попасть», – прогнозирует военный аналитик Юрий Подоляка.

    То же самое касается и Антоновского автомобильно-пешеходного моста через Днепр, соединяющего пригород Херсона Антоновку с городом Цюрупинск (Алешки) на левом берегу реки, пояснил собеседник. «Собственно, эти позиции и являются ключевыми, которые необходимо удерживать», – подчеркнул Подоляка.

    «Насколько мне известно, там три линии обороны: бетонные сооружения создавались на протяжении последнего месяца», – указывает эксперт. Он полагает, что после закрепления российских войск на левом берегу со стороны ВСУ не будет активных попыток прорыва на левобережье, «это будет пассивное направление».

    «ВСУ пытаются перебросить все ударные части на Запорожское направление для нанесения удара по Мелитополю – если у них получится, конечно, в чем я сомневаюсь. Здесь логистических проблем у нас нет – ситуация от Херсона отличается в разы», – поясняет Подоляка. По его оценке, все основные действия будут направлены на север. Как ранее отмечал эксперт в своем обзоре на RuTube, по состоянию на четверг на северном театре боевых действий – по направлению на Сватово (запад ЛНР), и на Угледарском направлении (к юго-западу от Донецка) – ситуация стабильна.

    «Херсон оставлен. Теперь все зависит от того, насколько противник хочет его забрать. ВСУ будут делать то же самое, что и мы: организовывать оборону, ведь атаковать через Днепр – трудно. Будут иметь место ровно те же логистические проблемы», – продолжает собеседник.

    «Атаковать через Днепр и наступать на Крым – это самоубийство. Что касается Херсона, то теперь, согласно Конституции РФ, – это территория России. Соответственно, какие-то действия для возвращения города будут предприняты», – полагает Подоляка.

    «Пока самое важное, с учетом тех обстоятельств, которые есть, – сосредоточиться на Донбассе, то есть закончить операцию по освобождению ДНР. После этого заняться Харьковским направлением и только потом думать над тем, как выйти на правобережье Днепра», – резюмирует эксперт.

    В среду командующий Объединенной группировкой войск в районе СВО Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу: ВС России в зоне СВО займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Держать группировку войск на правом берегу бесперспективно, пояснил Суровикин. Шойгу отдал  приказ об отводе войск за Днепр.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем продиктовано решение военного руководства и как оно отразится на зимней кампании 2023 года.

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    Суровикин назвал процент сбитых украинских ракет силами ПВО России

    9 ноября 2022, 18:59

    Текст: Елизавета Шишкова

    Войска Украины бьют по больницам, школам и мирным жителям Херсона, которые эвакуируются на другой берег Днепра, до 90% этих ракет сбиваются российскими средствами ПВО, доложил главе Минобороны Сергею Шойгу командующий Объединенной группировкой войск РФ в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

    «Противник наносит удары по органам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально значимым объектам, мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, а также по пунктам раздачи гуманитарной помощи», – передает его слова ТАСС.

    Суровикин уточнил, почти 80–90% ракет сбиваются российскими средствами противовоздушной обороны, однако часть из них попадает в цель.

    Ранее в среду Сергей Шойгу отдал приказ российским войскам отойти за реку Днепр. Суровикин уточнил, что войска займут оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.

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    Минобороны сообщило о маневре российских войск на левый берег Днепра
    		    10 ноября 2022, 14:12
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Елизавета Шишкова

    Российские войска перемещаются на левый берег Днепра на Николаево-Криворожском направлении в соответствии с планом, сообщили в Минобороны России.

    Уточняется, что на этом направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу Днепра, в строгом соответствии с ранее утвержденным планом, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Напомним, накануне было объявлено об отводе российских войск из Херсона с правого берега Днепра на левый.

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    Эрдоган оценил вывод российских войск из Херсона
    Президент Турции Эрдоган назвал вывод российских войск из Херсона положительным решением
    		    10 ноября 2022, 11:14
    Фото: Depo Photos/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Вывод российских войск из Херсона считаю положительным и значимым решением, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    В ответ на вопрос журналистов о том, как он оценивает последние события на Украине, Эрдоган заявил, что последнее решение российской стороны по выводу российских войск из Херсона на левый берег Днепра положительным моментом и значимым решением, передает «Коммерсант».

    Напомним, в среду было объявлено об отводе российских войск из Херсона с правого берега Днепра на левый. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение Суровикина.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, чем продиктовано такое решение и как оно отразится на зимней военной кампании 2023 года.

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    В Госдуме отреагировали на проект Украины о «независимости Татарстана»
    Депутаты Госдумы возмутились из-за проекта Рады о «независимости Татарстана»

    10 ноября 2022, 13:39

    Текст: Вера Басилая

    Депутаты Госдумы Айрат Фаррахов и Олег Морозов назвали откровенной провокацией и демонстрацией комплекса неполноценности зарегистрированный в Раде проект постановления о признании «независимости Татарстана».

    Проект постановления о признании независимости Республики Татарстан зарегистрирован в Верховной раде Украины, пока просмотреть его нельзя.

    Депутат Госдумы Айрат Фаррахов в своем Telegram-канале назвал откровенной провокацией инициативу украинских властей. Он считает намерение признать Радой независимость Татарстана от России попыткой отвлечь внимание от решения проблем своих граждан.

    «Я татарский сын великого русского народа и воевать против матери не буду никогда!» – ответил украинским парламентариям депутат строчкой из стихотворения Героя Советского Союза, татарского поэта Мусы Джалиля.

    Согласен с коллегой и депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.

    Он назвал проект о признании независимости Татарстана демонстрацией комплекса неполноценности. И предположил, что у украинских властей – болезненный синдром утраченного Крыма и Донбасса. Морозов подчеркнул, что Татарстан без советчиков из распадающейся страны определяет себя как неотъемлемую часть России, которая олицетворяет пример межконфессионального и межнационального согласия в отличие от того, что собой представляет Украина, передает РИА «Новости».

    Ранее украинский парламент признал «суверенитет» Чеченской республики Ичкерия, свой голос «за» отдали 287 украинских депутатов.

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    Определен глава делегации России на G20
    Посол России в Индонезии заявил, что российскую делегацию на саммите G20 возглавит глава МИД Лавров
    		   10 ноября 2022, 09:47
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии, президент Владимир Путин может участвовать в онлайн-формате, сообщил пресс-атташе посольства России в Индонезии Александр Тумайкин.

    По словам дипломата, делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Тумайкин уточнил, что формат участия Владимира Путина уточняется, возможно, он выйдет на связь в формате ВКС, передает РИА «Новости».

    Ранее министр-координатор по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди заявил, что Путин не приедет на саммит G20 на Бали.

    До этого Владимир Путин заявлял, что пока еще не принял решение о личном участии в саммите, но Россия будет представлена на G20 на высоком уровне.

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    Минобороны показало штурм Павловки морпехами ТОФ
    		    10 ноября 2022, 13:56
    Фото: t.me/mod_russia

    Боевую работу подразделений 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) на Южно-Донецком направлении сняли на видео, его опубликовало Министерство обороны.

    В ролике запечатлен бой возле одного из домов в Павловке, военные обстреляли противника внутри помещения. Ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.

    Также на видео зафиксирована перестрелка из полуразрушенного здания. Один из российских военных осуществил запуск двух снарядов из гранатомета по противнику. В конце записи показаны кадры работы артиллерии и танков.

    В ролике один из военных сообщил, что матросы-гвардейцы дерутся достойно и мужественно, также хорошо проявили себя добровольцы мобилизационного резерва.

    «Штурмовыми отрядами морпехов и взаимодействующими с ними подразделениями был прорван глубоко эшелонированный и хорошо укрепленный район обороны противника, что позволило российским военнослужащим приступить к освобождению населенного пункта Павловка», – указали в министерстве.

    До этого приморский губернатор Олег Кожемяко опубликовал ролики, в которых приморские морпехи опровергли сообщения о якобы тяжелых потерях 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты в боях за Павловку.

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