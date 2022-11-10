«Новые люди» предложили отсрочить введение акциза на сахаросодержащие напитки

Партия «Новые люди» предложила отсрочить введение акциза на сахаросодержащие напитки

«Новые люди» внесли в Госдуму законопроект с предложением ввести поступательное введение этого акциза. Авторы инициативы – депутаты от «Новых людей» Максим Гулин, Антон Ткачев и Григорий Шилкин. Это предложение поддержало правительство.

«Новые люди» обсуждали смягчение акцизов на сахаросодержащие напитки на встрече с министром финансов Антоном Силуановым, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Сейчас предлагается ввести акциз на сахаросодержащие напитки с 1 января 2023 в размере 7 рублей за литр. Поправками «Новых людей» предлагается закрепить следующие сроки: с 2024 года – 3 рубля за 1 литр, с 2025 года – 5 рублей за 1 литр, с 2026 года – 7 рублей за 1 литр. В такой же логике устанавливается порог отсечения той продукции, которая не облагается акцизом.

«До сих пор нет готовой системы, которая позволила бы полноценно запустить сбор акциза с 1 января 2023 года. Появляется риск взимания акцизов с напитков, которые не должны ими облагаться. В итоге падение производства может перекрыть пользу от поступлений по акцизу. Новый сбор поднимет цены на сладкие напитки минимум на 10%. Нужно тщательнее проработать эту меру, потому что в конечном счете оплачивать этот акциз придется нашим гражданам. Поэтому партия «Новые люди» предлагает две поправки к законопроекту: отложить введение акциза до 2024 года и вводить акцизную нагрузку поэтапно, с годовым повышением на 2-3%», – говорит депутат от «Новых людей» Владимир Плякин.

«Новые люди» последовательно выступают против введения акциза на сахаросодержащие напитки. На первом чтении законопроекта депутаты фракции публично и аргументированно раскритиковали его, но несмотря на это, законопроект прошел первое чтение. «Новые люди» воздержатся от голосования во втором чтении законопроекта и призывают к этому коллег по Госдуме.

Ранее против введения акциза выступили представители отрасли. Они также называют меру непродуманной и призывают более тщательно ее проработать.

Напомним, в России с 1 июля 2023 года вводится акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр, из-под его действия выведены соки и морсы на растительной основе.