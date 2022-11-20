Кадыров показал кадры обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал видео обстрела Запорожской АЭС со стороны украинских войск

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры очередного обстрела Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины, снятое командиром ОМОНа «Ахмат» Управления Росгвардии по региону Анзором Бисаевым.

Кадыров в своем Telegram-канале написал, что в то время, когда все международные организации вовсю трубят о якобы ядерной угрозе со стороны России, украинские боевики беспрепятственно бьют по крупнейшей атомной электростанции в Европе. По его словам, командир ОМОНа «Ахмат» управления Росгвардии по ЧР Анзор Бисаев прислал видеосъемки очередного обстрела АЭС со стороны ВСУ.

Глава Чечни добавил, что Запорожская АЭС в последнее время стала «объектом повышенного внимания всевозможных экспертов по ядерной энергетике», которые сходятся в том, что авария на данной станции приведет к масштабным последствиям в первую очередь на западной части континента.

«Так почему же атаки продолжаются? Ядерная угроза исходит не от России, а именно от преступного киевского режима, который изо дня в день отдает эти приказы», – уточнил он.

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) получила повреждения в результате ударов, нанесенных в субботу Вооруженными силами Украины (ВСУ).