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Путин призвал избавиться от бюрократии при обеспечении нужд армии
Путин призвал построить работу по обеспечению нужд ВС без бюрократических проволочек
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Работа по обеспечению потребностей Вооруженных сил (ВС) России не должна строиться бюрократически, обстановка требует от нас работы в совершенно другом режиме, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами координационного совета по обеспечению потребностей армии.
Путин обратил внимание, бюрократические нормативы и инструкции существуют и возникли не просто так, но обстановка требует работы в совершенно другом режиме, передает ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что работа по обеспечению нужд ВС должна быть построена таким образом, чтобы ничего не мешало нам добиваться конкретного, нужного всем результата.
Ранее в Совфеде сообщили об устранении недостатков в обеспечении участников спецоперации.
Эксперт предсказал управленческий хаос в ВСУ после российских ударов
Как полагает эксперт, удары по инфраструктуре Украины нарушили работу системы интернета Starlink
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Если Россия продолжит наносить в таком же темпе удары высокоточным оружием, то уже в ближайшее время управление частями ВСУ заметно нарушится, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Как заявили ранее в Минобороны РФ, удалось нарушить управление частями ВСУ и их тыловым обеспечением.
«Если удары высокоточным оружием продолжатся с той же интенсивностью, то украинские части продержатся на старых запасах, в том числе на боеприпасах, сутки-двое. Потом возникнут сложности», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
Нынешние массированные удары уже приводят к сбоям в передаче информации между частями ВСУ, в получении данных через систему американского спутникового интернета Starlink. «Нарушается работа электронных средств наблюдения, ведения разведки, в том числе разведки с помощью беспилотников. Их ведь нужно как-то заряжать, а теперь вся электроника ВСУ работает через пень-колоду. Для штабов ВСУ сложнее стали сбор и обработка информации, а отсюда – трудности с принятием решений. Все это уже чувствуется на линии огня», – убежден эксперт.
Во вторник в Минобороны сообщили, что в ходе массированного удара высокоточным оружием большой дальности было нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением, а также существенно затруднены перевозки в районы боев по железной дороге.
Накануне утром на всей Украине была объявлена воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье и других городах. Так, без света осталась часть украинской столицы. Местные СМИ писали также о ракетных ударах по Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС.
Массированные удары оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины российские Вооруженные силы наносят с 10 октября. По словам президента Владимира Путина, это стало ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
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Российские бомбардировщики провели серию пусков новых ракет Х-32 на Украине
Источник сообщил о серии пусков новых российских крылатых ракет Х-32 в ходе СВО на Украине
Российские дальние бомбардировщики в рамках специальной военной операции на Украине провели целую серию пусков новых сверхзвуковых крылатых ракет Х-32 по наземным объектам украинской военной инфраструктуры, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» сказал, что пуски выполняли Ту-22М3. Хотя ракета предназначена для модернизированных Ту-22М3М, под нее переоборудовали ряд бомбардировщиков предыдущей модификации Ту-22М3. По словам источника, подтверждена способность Х-32 эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты. Отмечается, что ПВО Украины не смогла перехватить ни одну Х-32.
Напомним, раньше уже высказывались предположения о том, что на Украине применяют Х-32. Однако поскольку внешне Х-32 является точной копией ракеты Х-22, сложно определить конкретную модификацию ракеты по фото в момент прилета.
Британская юрфирма решила подать в суд на «Группу Вагнера» из-за Украины
Британская юрфирма McCue Jury & Partners сообщила о решении подать в суд на «Группу Вагнера» из-за Украины
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McCue Jury & Partners подает иск в Высокий суд Лондона против «Группы Вагнера» в связи с деятельностью «вагнеровцев» на Украине, сообщила британская юридическая фирма.
Фирма сообщила, что ее попросили предоставить британскому парламентскому комитету по международным делам «доказательства» по делу «Группа Вагнера» и не только: частные военные компании-посредники», передает РИА «Новости» со ссылкой на inews.
Кроме того, фирма сообщила, что «жертвы среди украинцев сделали первый шаг к началу судебного разбирательства» против «Группы Вагнера». Речь идет о «требовании привлечения к ответственности и возмещения ущерба». Деятельность фирмы против «Группы Вагнера» собираются финансировать за счет краудфандинга. Иск поддерживают украинские чиновники и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. McCue Jury & Partners намеревается подать аналогичный иск и в США.
Напомним, «вагнеровцы» принимают активное участие в специальной военной операции на Украине. Сейчас они активно действуют в районе Артемовска (Бахмута), где, рискуя собственной жизнью, в том числе выводят мирных жителей из населенных пунктов под украинскими обстрелами.
Киев отказался признать более ста пленных в ЛНР
Украинская сторона не стала признавать более 100 военнопленных
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Украина отказалась признать своими более сотни военнопленных, которые сейчас содержатся в исправительных учреждениях Луганской народной республики, сообщила представитель уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева.
«Это не семь, не десять – это больше сотни», – передает РИА «Новости» слова Нечаевой.
Она отметила, что бросать своих уже стало правилом для украинской стороны. Двум военнопленным во вторник дали возможность позвонить родственникам по видеосвязи. Один из солдат пообщался с матерью, проживающей в Днепропетровской области, и сообщил, что он находится в плену, но его отказываются включать в список военнопленных украинские чиновники.
«Мам, надо, чтобы вы обратились к властям и подтвердили мою личность, так как меня не могут обменять. Украина не подтверждает мою личность», – сообщил матери по видеосвязи Владислав Кашенец.
Пленный добавил, что ранее он общался с родственниками в конце мая, и они знают, что он находится в плену.
Другой военнопленный Владимир Иванец из-за контузии не смог вспомнить телефоны родственников, поэтому попросил журналистов передать своим родным, что с ним всё хорошо.
Ранее сообщалось, что с подконтрольной украинским властям территории возвращены 50 российских военнопленных.
Минобороны показало уничтожение бронетехники и живой силы ВСУ артиллерией ВДВ
Минобороны показало видео уничтожения обнаруженных при помощи беспилотников бронетехники и живой силы Вооруженных сил Украины артиллерией ВДВ.
«Подразделения ВСУ предприняли попытку скрытно приблизиться к позициям российских десантников. Военнослужащие ВДВ оперативно обнаружили вражескую технику при помощи беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Сообщается, что огнем артиллерии бронетехника и личный состав ВСУ были уничтожены.
Ранее Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов в Энергодаре.
Расчеты САУ «Мста-С» уничтожили закрытые позиции артиллерии ВСУ
Расчеты САУ 2С-19 «Мста-С» уничтожили выявленные разведчиками закрытые позиции артиллерии ВСУ
В ходе спецоперации на Украине российские расчеты САУ 2С-19 «Мста-С» Западного военного округа уничтожили закрытые позиции артиллерии вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.
Как сообщает ведомство в Telegram, огневые позиции украинской ствольной артиллерии были выявлены разведывательными подразделениями. Разведка передала координаты для уничтожения, батарея гаубиц выдвинулась на огневой рубеж, выполнила нацеливание по основному орудию и беглым огнем уничтожила позиции ВСУ осколочно-фугасными боеприпасами с расстояния свыше 20 км.
Напомним, накануне российское военное ведомство показало видеозапись боевой работы ЗРК «Тор» Западного военного округа в ходе спецоперации на Украине. ЗРК с помощью радара обнаружил приближающиеся украинские беспилотники и поразил их ракетами.
Киевские власти предупредили об угрозе отключения электричества на две недели
Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба сообщил жителям региона об угрозе остаться без света на две недели
Киев и Киевская область могут на две недели остаться без электричества, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
По словам Кулебы, есть «реальная угроза», власти готовятся к этому. Как заявил глава администрации, если «будут повреждения», которые удастся восстановить за две недели, «это будет свидетельствовать о том, что две недели нужно продержаться». Однако, по его словам, ремонт может занять как больше, так и меньше времени. Он сообщил, что в области 400 тыс. абонентов остаются без света, передает ТАСС.
На днях Кулеба уже сообщал, что из-за массированных обстрелов повреждена энергетическая инфраструктура, в связи с чем региону грозит длительное отключение электричества. 31 октября сообщалось, что часть Киева осталась без света, а 80% жителей – еще и без воды.
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Харьковской области
Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в районе села Пасека в Харьковской области
Истребительной авиацией в районе населенного пункта Пасека Харьковской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны России.
Как сообщает ведомство в Telegram, на Купянском направлении противник предпринял попытку атаковать в направлении населенных пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики. Однако был отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 150 украинских военнослужащих и наемников, шесть танков, пять боевых машин пехоты и 10 автомобилей.
На Краснолиманском направлении российские военные вели огневое поражение противника дальнобойной артиллерией, штурмовой и армейской авиацией на дальних подступах. ВС России пресекли попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской народной республики, ликвидировано около 250 украинских военнослужащих. Уничтожены два танка, две боевых машины пехоты, пять пикапов и два автомобиля.
На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками предотвращены попытки прорыва ВСУ в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области. В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено 105 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин и семь единиц автомобильной техники. Также уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания зенитного ракетного комплекса С-300.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Кировск Донецкой народной республики, а также 73 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 169 районах.
В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение взводу реактивных систем залпового огня «Ураган» ВСУ в районе населенного пункта Малые Проходы Харьковской области.
Также уничтожены склад боеприпасов в районе населенного пункта Елизаветовка ДНР и хранилище топлива для украинской военной техники в районе населенного пункта Смела Черкасской области.
«Калашников» начал поставки в войска новейших беспилотников коптерного типа
Президент «Калашникова» Лушников: Уже поставляем в армию коптеры
Концерн «Калашников» начал поставки в российские войска в российские войска новейших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) коптерного типа, заявил глава холдинга Алан Лушников.
По словам Лушникова, концерн уже поставляем в армию линейку коптероы, часть из которых производится и поставляется серийно, а другая часть находится в разработке и выйдет на серию в 2023 году.
По его словам, беспилотники – важнейшее направление работы концерна. «Мы уделяем самое серьезное внимание его развитию. Подробности надо узнавать у заказчика. Был представлен прекрасный коптер ZALA 421-24, его можно было увидеть на форуме «Армия – 2022», – передает ТАСС слова Лушникова.
Он рассказал также, что АО «ЦНИИточмаш» (входит в концерн «Калашников» госкорпорации «Ростех») работает над экипировкой «Ратник» третьего поколения.
«Вы знаете, что экипировка «Ратник» – это второе поколение. Мы сейчас переходим к разработке третьего поколения. И ЦНИИточмаш – ключевой институт в этом процессе. Когда мы говорим об экипировке, там несколько систем, в том числе система поражения. Туда, конечно, входят и боеприпасы к стрелковому оружию. Рассматриваются разные варианты баллистических решений. Подробностей я не могу сказать, но работа эта ведется», – сказал Лушников.
Ранее бойцы российского спецназа выявили при помощи БПЛА ZALA замаскированные позиции украинских боевиков на южном выходе из села Слатино на харьковском направлении. За считанные минуты координаты были переданы артиллерийской батарее Вооруженных сил России и 152-милимитровые снаряды поразили неприятеля.
Пушилин отметил успехи союзных сил на Марьинском направлении
Пушилин: Фиксируем успехи в направлении Марьинки
Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отметил успехи союзных сил на Марьинском направлении, уточнив, что бои осложнены выстроенными Вооруженными силами Украины (ВСУ) укреплениями.
По его словам, на Марьинском направлении фиксируются успехи, в том числе последних часов. Бои идут в самой Марьинке, но с учетом укреплений ВСУ борьба идет за каждый дом. По словам Пушилина, союзные войска продвигаются вперед, передает ТАСС.
Он добавил, что на Угледарском направлении наши подразделения продолжают бои за Павловку, в районе Новомихайловки тоже продолжается продвижение наших сил.
Пушилин рассказал, что на Краснолиманском направлении противник продолжает попытки атаковать наши позиции, но атаки противника отбиваются, при этом союзные силы занимают новые и улучшают существующие позиции.
«Противник не считается с потерями. Если брать Краснолиманское направление, то за последние сутки-двое потери противника в живой силе можно исчислять уже сотнями», – сказал он.
Пушилин добавил, что по информации от новых пленных, у украинской стороны моральное настроение является всё более подавленным.
Ранее в среду Пушилин заявил, что почти по всей линии соприкосновения в ДНР российские силы продвигаются вперед.
Режиссер раскрыл цели фильма «Военкоры»
Один из авторов фильма «Военкоры» Артем Сомов рассказал о целях проекта
Автор документального фильма «Военкоры» из творческого коллектива RT режиссер Артем Сомов сообщил о главной цели проекта.
По его словам, проект был задуман давно, так как творческая команда считала крайне интересным и важным показать то, чем живут, чем дышат люди, которые работают на Донбассе. Сомов добавил, что то, как эти люди думают, что их мотивирует, что ими движет, к чему они стремятся, от чего они страдают, обычно остается за кадром, передает RT.
Тем временем в ООН фильм уже презентовали. Выход картины запланирован в конце 2022 года. В числе героев фильма – Мурад Газдиев, Евгений Поддубный, Семен Пегов.
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке был показан тизер фильма. После этого выступят авторы и герои фильма, они расскажут о создании картины и об особенностях своей работы.
Один из героев фильма журналист Евгений Поддубный во время презентации проекта заявил об отстаивании правды в Донбассе.
«К сожалению, за правду в 2022 году приходится биться. Свою правду приходится доказывать, свою правду приходится отстаивать. Этим в основном мы здесь и занимаемся. Стараемся показать и нашим зрителям, и западным зрителям, которые лишены доступа к объективной информации, к сожалению, как всё происходит на самом деле», – отметил он.
По мнению Поддубного, то давление, которое на российских журналистов оказывают оппоненты, показывает, что в целом российской стороне удается донести правду.
«Мы черное называем черным, а белое называем белое», – заключил он.
Минобороны сообщило о начале боевого слаживания региональной группировки в Белоруссии
Шойгу: В Белоруссии с 22 октября проводится боевое слаживание региональной группировки
Совместные с Россией мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей проводятся на территории Белоруссии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совместной российско-белорусской коллегии.
«Решением президентов наших стран с 22 октября на территории Республики Беларусь проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск», передает ТАСС слова Шойгу.
Он также уточнил, что Россия и Белоруссия продолжают формировать единое оборонное пространство.
«Основное внимание уделяем подготовке войск и повышению их боевых возможностей. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, в том числе в рамках международных организаций ОДКБ, СНГ и ШОС», – сказал министр обороны России.
Как заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин, на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии будут обсуждены основы замысла совместного оперативного учения вооруженных сил «Щит Союза – 2023».
«В ходе коллегии среди других вопросов мы заслушаем доклады об основных направлениях противодействия попыткам фальсификации истории, а также о состоянии и направлениях совершенствования Единой региональной системы противовоздушной обороны. Обсудим основы замысла совместного оперативного учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Щит Союза – 2023», которое станет главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в будущем году», – передает РИА «Новости» слова Хренина.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии с военным ведомством Белоруссии заявил, что численность группировок НАТО в странах в Восточной и Центральной Европы выросла в 2,5 раза до 30 тыс. человек, не исключено, что она будет расти и дальше.
Пять человек пострадали при обстреле ВСУ села в Курской области
Губернатор Старовойт: Пять человек, в том числе трое детей, пострадали при обстреле ВСУ села в Курской области
Пять человек, среди которых трое детей, пострадали при обстреле со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) села Гуево Суджанского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По словам Старовойта, в результате обстрела артиллерией ВСУ села Гуево Суджанского района Курской области пострадали пять человек, в том числе трое детей. Как рассказал губернатор, пострадавших доставили в больницу, угрозы их жизни нет, передает ТАСС.
Как добавил глава региона, в результате обстрела в селе пострадал продуктовый магазин, в нескольких домах разбиты окна, перебиты провода, электричества пока нет, ремонтные бригады готовятся к восстановлению повреждений.
Ранее Старовойт сообщил, что в результате обстрела поселка Теткино Курской области украинскими военными два человека госпитализированы.
Напомним, 10 октября Старовойт сообщил, что территориальный гарнизон Курской области в скором времени планируется усилить для защиты от обстрелов.
В Совфеде сообщили об устранении недостатков в обеспечении участников спецоперации
Сенатор Бондарев: Минобороны устранило недостатки в обеспечении экипировкой участников спецоперации
Министерство обороны России устранило все недостатки, связанные с обеспечением экипировкой участников специальной военной операции на Украине, сообщил в среду глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
«Все поставляется по полной программе: бронежилеты, новые наколенники, налокотники и так далее. Сейчас нехватки нет, даже в резерве уже очень много», – передает ТАСС слова сенатора.
Бондарев добавил, что комитет по обороне и безопасности продолжит держать эту тему на контроле, «чтобы и в дальнейшем не было перебоев в поставках».
Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов сказал, что Бондарев докладывал о том, что «закупочные цены [на снаряжение и экипировку], которые формировались министерством обороны, не изменились». А стоимость товара выросла на торговых площадках из-за ажиотажного спроса.
«Мы с ФАС в тесном контакте, но я не вижу сейчас проблем. Если они будут возникать, естественно, будем обращаться», – сказал он.
Ранее в Кремле заявили, что проблемы с экипировкой для мобилизованных россиян будут решены, для этого принимаются энергичные меры.
В результате обстрела ВСУ двух районов Донецка погибли три человека
ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, погибли три человека
В результате обстрелов ВСУ погибли трое жителей Петровского и Кировского районов Донецка, еще один ранен, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
В Telegram-канале штаба теробороны ДНР сообщили, что в результате обстрела ВФУ в Кировском районе Донецка погибли два человека, еще один мирный житель получил ранение.
Также в штабе сообщили, что ВФУ обстреляли Петровский район Донецка.
Ранее ВСУ обстреляли детскую больницу в городе Донецке, нанесли удар по Петровскому району города.