|
|
Хуснуллин назвал новые регионы самым большим строительным проектом России
Вице-премьер Хуснуллин рассказал в Совфеде о планах строительства в новых регионах России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Около 44 тыс. строителей работают в новых субъектах РФ, это самый большой строительный проект страны, уже восстановлены 3,5 тыс. объектов, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на правительственном часе в Совете Федерации.
По словам Хуснуллина, на новых территориях уже восстановлены 3,5 тыс. объектов, 6,2 тыс. объектов находятся в работе, все, что там должны сделать, расписано на три года, передает ТАСС.
Хуснуллин отметил, что работа в правительстве ведется на постоянной основе, в том числе в рамках рабочей группы.
Он также отметил, что часть Крымского моста будет восстановлена в декабре текущего года, после чего сразу же перейдут к приведению в порядок той части, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность.
Хуснуллин доложил, что к 1 декабря трасса от Джанкоя до Новоазовска, которая свяжет Крым и Ростовскую область, будет полностью восстановлена.
«У нас в планах было от Джанкоя, Крыма, до Новоазовска - это выход на Таганрог - отремонтировать дорогу. Мы ее, к счастью, уже больше чем на 70% построили, отремонтировали. К 1 декабря мы закончим ее полностью, то есть у нас будет 380 км полностью трасса от Ростовской области до Крыма в хорошем состоянии», – отметил Хуснуллин.
Вице-премьер заявил, что сейчас по этой трассе уже идет весь поток грузовых машин, который не может проехать по Крымскому мосту.
Ранее Хуснуллин сообщил о готовности 188 котельных в ДНР к отопительному сезону.
Также вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что проект восстановления железной дороги на Крымском мосту будет подготовлен к началу ноября, а поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря.
Эксперты объяснили значение успеха ВС России на Угледарском направлении
Военный блогер Татарский: Взятие Павловки и Угледара открывает ВС России дорогу на Курахово
|
|
Вероятная зачистка Павловки и дальнейшее освобождение Угледара открывает российским военным дорогу на Курахово. Это ухудшит положение украинских войск в Марьинке, которые обстреливают Донецк, считают эксперты. Ранее в Минобороны сообщили о том, что российские военные подошли к окраинам Павловки в ДНР. В то же время появились сообщения, что Павловка «частично наша».
Военный блогер Владлен Татарский сообщил о том, что главным сдерживающим фактором для более стремительных действий российских штурмовых подразделений стала погода: «Идет дождь. Тем не менее нашим войскам удалось прорвать оборону противника и зайти в Павловку под Угледаром».
Он также отмечает, что освобождение Угледара открывает дорогу на Курахово. Тогда положение противника в Марьинке станет критическим, «и многострадальный Петровский район Донецка после восьми с лишним лет огневого прессинга наконец-то избавится от минометных обстрелов».
В свою очередь отраслевой телеграм-канал «Рыбарь» пишет: «Учитывая темпы продвижения российских бойцов, в ближайшее время завершится зачистка Павловки, а Угледар будет взят в полукольцо. Российские войска вернут позиции, утраченные летом». Если к украинским формированиям не перебросят подкрепления, совсем скоро российские войска выйдут к Водяному и шахте Южно-Украинская.
В таком случае ВСУ придется отходить и выстраивать оборону по рубежу Успенка – Константиновка вдоль реки Сухие Ялы. А это, в свою очередь, поставит под угрозу снабжение донецкой группировки противника по трассе Запорожье – Донецк.
Напомним, в Минобороны сообщили, что российские войска продвинулись в глубину обороны украинских войск более чем на три километра, военные РФ вышли к окраинам села Павловка в Донецкой народной республике.
Между тем командир батальона «Восток» Александр Ходаковский написал в Telegram, что «Павловка частично наша – бои продолжаются». Накануне он также напомнил, что «Павловка находилась под нашим контролем», но еще летом была утеряна. «Само по себе это село площадью примерно в три раза больше Угледара – если противник не решит отойти, выравнивая фронт, то сил и времени взятие Павловки может отнять немало», – предупредил Ходаковский.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названы основные сложности при наступлении на Угледар
Донецкий депутат Бердичевский: России необходимо как можно скорее нанести удар по ВСУ в Угледаре
|
|
ВСУ продолжают стягивать силы в район Угледара, поэтому ВС России необходимо как можно скорее нанести удар по противнику. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя активизацию боевых действий под Угледаром и Артемовском.
«В Артемовске сейчас в основном работают «вагнеровцы». И они уверенно продвигаются, постепенно перемалывая украинские подразделения», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Ситуацию осложняет тот факт, что туда постоянно перебрасываются дополнительные силы в виде украинского спецназа. Там идет серьезная борьба, противник яростно защищается. Но, на мой взгляд, там недостаточно активно работает наша артиллерия и авиация», – продолжил он.
Отдельного внимания заслуживают Угледар и село Павловка. «Эти населенные пункты расположены таким образом, что вокруг них находятся господствующие высоты. Именно там расположился противник», – заметил Бердичевский.
«Взять Павловку – это одно. Но нам надо будет активно продвигаться дальше. Несмотря на то, что Угледар почти в три раза меньше Павловки, именно он доставит нам больше всего проблем», – рассуждает донецкий депутат.
«Город очень хорошо укреплен, почти как Авдеевка. И туда постоянно перебрасываются дополнительные силы ВСУ. Так что нам просто нельзя ждать стабилизации погоды или пока подмерзнут дороги. Угледаром надо заняться очень плотно прямо сейчас», – уверен Бердичевский.
Между тем командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале написал, что противнику бессмысленно дальше удерживать Павловку.
«Это не ключевая для ВСУ позиция. Но переправиться через наполненную дождями реку им будет непросто, учитывая огневой контроль российских войск. Так что врагу остается либо драться, либо сдаться», – пишет он.
Военачальник также объяснил, почему после летнего отступления приходится снова брать Павловку. «Проблема организации линии обороны в селах в том, что под укрытия приходится использовать подвалы, в которых пробиваются бойницы в направлении фронта. И тогда боец видит только то, что происходит впереди. В прошлый раз противник залетел на обычных машинах с фланга и оказался вне поля зрения», – рассказал Ходаковский.
«Когда ты сидишь в подвале во время зачистки, твое убежище становится твоей же ловушкой. Поэтому тогда попало в плен немало морпехов, включая командиров рот. Не потому, что они были слабы духом, а потому что оказались заложниками организации обороны», – подчеркнул командир бригады.
Он так же, как и Бердичевский, указал на то, что Павловка фактически находится «как на ладони». «Сам Угледар, нависающий над местностью, та еще проблема. От Павловки до первых многоэтажек Угледара всего тысяча восемьсот метров. Угледар все эти месяцы видел все на десятки километров вокруг, наводя артиллерию даже без БПЛА», – отмечает Ходаковский.
«На шахтных копрах рядом с Угледаром стоит мощная оптика, которую так и не смогли по какой-то причине уничтожить вместе с копрами ни авиацией, ни артиллерией. Пока она стоит, противник, и так имеющий преимущество по высоте, может не бояться наших РЭБ и корректировать огонь в любом направлении», – сетует военачальник.
Он также уверен, что переходить к наступлению на Угледар пока рано. «На этом участке фронта, взяв Павловку, просто необходимо двигаться дальше. В противном случае защитники Павловки снова попадут в заложники. Подвоз необходимого и ротации будут затруднены, перемещаться по Павловке будет невозможно. Кроме того, брать укрепленный Угледар при такой погоде будет очень непросто», – заключил Ходаковский.
Ранее в «Группе Вагнера» сообщили, что стягивают силы к Артемовску для зачистки и уничтожения диверсантов. По словам одного из бойцов формирования, эти действия необходимы для дальнейшего наступления на Артемовск. Он также уточнил, что продвижение сил на этом направлении активно обеспечивает артиллерия. По его словам, украинские войска пытаются им помешать при помощи ответного артиллерийского огня и ударных беспилотников.
Между тем в Минобороны сообщили, что армия России продвинулась в глубину обороны украинских войск более чем на три километра, военные РФ вышли к окраинам села Павловка в Донецкой народной республике.
В ходе наступления на Южно-Донецком направлении российские военные уничтожили силы противника в районах Новомихайловки и Владимировки в ДНР, а также завладели рядом опорных пунктов и господствующих высот.
Газета ВЗГЛЯД писала о значении успеха ВС России на Угледарском направлении. Эксперты отмечали, что вероятная зачистка Павловки и дальнейшее освобождение Угледара открывает российским военным дорогу на Курахово. Это, в свою очередь, ухудшит положение украинских войск в Марьинке, которые обстреливают Донецк.
Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о борьбе за каждый клочок земли в Артемовске, куда вооруженные силы Украины стягивают резервы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В «Группе Вагнера» рассказали о стягивании сил к Артемовску
Один из бойцов «Группы Вагнера» рассказал о стягивании подразделений к Артемовску для зачистки и уничтожения диверсантов
|
|
«Группа Вагнера» стягивает подразделения к городу Артемовск, который власти Украины переименовали в Бахмут, для зачистки и уничтожения диверсионных групп, сообщил один из бойцов вагнеровской группировки «Бахмут».
Как сообщил один из бойцов вагнеровской группировки «Бахмут», подразделения «Группы Вагнера» выдвигаются в сторону лесополос под Артемовском для зачистки, обнаружения неразминированных участков, уничтожения диверсионных групп, передает РИА «Новости».
По словам бойца, эти действия необходимы для дальнейшего наступления на Артемовск. Он также уточнил, что продвижение сил на этом направлении активно обеспечивает артиллерия. По его словам, украинские войска пытаются им помешать при помощи ответного артиллерийского огня и ударных беспилотников.
Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о борьбе за каждый клочок земли в Артемовске, куда вооруженные силы Украины стягивают резервы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сигнальщика ВМФ представили к госнаграде за обнаружение дрона в Севастополе
Сигнальщика ВМФ Жильцова, который первым заметил дрон в Севастополе, приставили к госнаграде
|
|
Сигнальщик ВМФ, который первым заметил дрон во время теракта в акватории Севастополя, представлен к госнаграде, сообщили в Минобороны России.
«Радиотелеграфист боевой части связи сторожевого корабля «Ладный» Черноморского флота матрос Артем Жильцов, исполняя обязанности вахтенного сигнальщика на посту противовоздушного наблюдения, в темное время суток 29 октября с. г. первым обнаружил неизвестный беспилотный морской аппарат, движущийся на вход в гавань по Севастопольской бухте», – приводит сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что сигнальщик доложил вахтенному офицеру о дроне, что дало возможность «огнем из корабельного вооружения уничтожить беспилотный аппарат».
Там отметили, что матрос Артем Жильцов представлен командованием к государственной награде.
Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ходаковский назвал сложности наступления на Павловку
Командир батальона «Восток» перечислил сложности ведения наступательных действий на Павловку в ДНР
|
|
При установившейся погоде Павловка в ДНР для противника как на ладони, наступление в село преждевременно, заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
В своем Telegram-канале военный отметил, что ночью были приостановлены боевые действия, так как ни российские военные, ни противник толком не понимали, кто где находится. По этой логике удерживать Павловку противнику теперь уже нет большого смысла, так как она для него не является ключевой позицией, а переправа через наполненную дождями речку ставит противника в затруднительное положение: «отойти ему будет непросто, а значит – или драться, или сдаваться».
По его словам, проблема организации линии обороны в селах заключается в том, что под укрытия приходится использовать подвалы, в которых боец не видит ничего вокруг – только то, что впереди. В Павловке противник залетел на обычных машинах с фланга и оказался вне поля зрения.
«А когда ты сидишь в подвале во время зачистки, подвал становится твоей ловушкой», – пояснил он.
Нависающий над местностью Угледар также является проблемой. «От Павловки до первых многоэтажек Угледара всего тысяча восемьсот метров, при этом водная преграда, как нельзя более полноводная при такой погоде. Угледар все эти месяцы видел все на десятки километров вокруг, наводя артиллерию даже без БПЛА – Павловка для него вообще как на ладони», – подчеркнул Ходаковский.
По его мнению, наступление на Павловку в данный момент преждевременно. «На этом участке фронта, взяв Павловку, просто необходимо двигаться дальше на Угледар – иначе защитники Павловки снова попадут в заложники. Подвоз необходимого и ротации будут затруднены, перемещаться по Павловке будет невозможно: тысяча восемьсот метров до преобладающих высот делают наших парней мишенью даже для пулеметов – а брать укрепленный Угледар при такой погоде будет очень непросто», – заметил он.
Пушилин сообщил о продвижении российских сил в ДНР
Пушилин сообщил о продвижении российских сил почти по всей линии боев в ДНР
|
|
Почти по всей линии соприкосновения в ДНР российские силы продвигаются вперед, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
При этом Украина направляет на линию соприкосновения свежие резервы. «Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать», – приводит слова Пушилина ТАСС.
Пушилин в видеообращении, опубликованном в Telegram, рассказал, что «есть определенные успехи» на марьинском направлении. В самой Марьинке также заняты новые позиции. Идут бои за Павловку. Также продолжаются бои в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского. Наиболее сложной по-прежнему является обстановка на краснолиманском направлении, передает РИА «Новости».
Напомним, из 300 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации, в районы боевых действий направлены 87 тыс. человек, которые уже завершили боевое слаживание. Остальные пока проходят подготовку и не участвуют в боевых действиях. Российские войска начали два наступления в Донбассе – на участке фронта от Угледара и вокруг Авдеевки.
Пушилин заявил о продвижении союзных сил на Угледарском направлении
|
|
Временно исполняющий обязанности Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что союзные силы продвигаются на Угледарском направлении.
Продвигаемся, сказал он ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что российские войска после артиллерийской и воздушной подготовки, в которой принимала участие в том числе и ТОС «Солнцепек», перешли в наступление на участке фронта от Угледара и вокруг Авдеевки. В наступлении принимают участие части и соединения 29-й общевойсковой армии, 68-го армейского корпуса ВС РФ и Народной милиции ДНР.
Между тем донецкий депутат Владислав Бердичевский в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал основные сложности наступления на Угледар.
Пушилин также заявил, что Киев нарушает права военнопленных. Среди тех, кто содержался в плену на Украине, никто не сказал о человеческом отношении, подчеркнул он. По его словам, украинские власти не соблюдают никакие конвенции, никакие права человека.
Напомним, в субботу прошел обмен пленными по формуле «50 на 50». В Минобороны подтвердили, что 50 российских военных, которым грозила смертельная опасность, вернулись с подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса.
Во вторник девять освобожденных из украинского плена военнослужащих ДНР и ЛНР встретились со своими семьями. Военные рассказали о пытках и издевательствах в украинском плену. С вернувшимися бойцами также пообщался Пушилин.
В МИД рассказали, от чего зависит судьба «зерновой сделки»
Замглавы МИД Руденко: Говорить о возвращении России в «зерновую сделку» возможно после расследования атак в Cевастополе
Россия рассчитывает на контакты с ООН и Турцией по зерновой сделке, они могут пройти в ближайшее время. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. При этом обсуждать условия возвращения к сделке можно только после расследования атак на бухту Севастополя и корабли Черноморского флота.
«В первую очередь нужно обстоятельно выяснить все обстоятельства случившегося – это полнейшее безобразие нарушает все условия, которые были согласованы ранее. Поэтому, наверное, только после того, как станут известны все подробности, детали, после этого можно будет говорить о том, какими будут дальнейшие шаги. Вы знаете, Россия созвала Совет Безопасности ООН, где будет обсуждаться эта проблема», – цитирует слова Руденко РИА «Новости».
Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk. Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия ответит на срыв «зерновой сделки».
В Донецке зафиксировано прямое попадание снаряда ВСУ в детский сад
Мэр Донецка Кулемзин сообщил об обстреле ВСУ детского сада
Детский сад пострадал при обстреле ВСУ Петровского района Донецка, зафиксировано прямое падание, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
По его словам, масштаб разрушений выясняется. «Зафиксировано прямое попадание в здание детского сада по улице Красногоровской», – написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
В Совместном центре по контролю и координации вопросов ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Петровский район Донецка в 20.00, в ходе которого выпустили четыре снаряда калибром 152 мм.
Напомним, Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра.
Бойцы ДНР захватили опорный пункт ВСУ западнее Донецка
Басурин: Бойцы ДНР захватили опорный пункт ВСУ западнее Донецка
Военнослужащие 100-й гвардейской бригады Народной милиции Донецкой народной республики в ходе наступления у поселка Невельское к западу от Донецка взяли позиции противника, захватив пленных и технику, сообщил замначальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин.
В ходе наступательных действий в районе н. п. Невельское военнослужащими 100-й гвардейской бригады НМ ДНР были взяты штурмом позиции украинских боевиков, приводятся слова Басурина в сообщении НМ ДНР в Telegram.
В ходе боестолкновения было захвачено большое количество вооружения, в том числе иностранного производства, захвачены пленные, добавил Басурин.
Ранее во вторник временно исполняющий обязанности Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что союзные силы продвигаются на Угледарском направлении.
ФСБ предотвратила украинскую диверсию на объекте энергетики Крыма
|
|
Силовики предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму, сообщает ЦОС ФСБ.
Как сообщили в ФСБ, предотвращена планировавшаяся спецслужбами Украины диверсия на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму, задержан завербованный СБУ гражданин Украины 1978 года рождения, у которого изъяты три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схема расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма, передает РИА «Новости».
В ФСБ рассказали, что в случае совершения теракта более пяти тысяч жителей Крыма остались бы без электроэнергии.
Следственными органами заведено дело по статьям «Незаконный оборот взрывчатых веществ» и «Приготовление к диверсии» УК РФ. Кроме того, проверяется причастность задержанного к другим преступлениям на территории России.
Ранее ФСБ России предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу.
При ударе ВСУ по Волновахе погибли люди
В результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS по Волновахе есть погибшие
Из-за обстрела трассы в районе Волновахи со стороны украинских военнослужащих из РСЗО HIMARS есть погибшие, сообщил представитель комендантского полка Донецкой народной республики.
По его словам, украинскими военными был нанесен удар по гражданской трассе. Уточняется, что обстрел был произведен с позиций в Красноармейске, было выпущено три снаряда, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Тем временем российские войска устроили ВСУ «Херсонский гамбит» под Угледаром. Таким условным названием военные аналитики обозначают то, что происходит прямо сейчас на полях сражений на Украине. Российские войска начали сразу два новых наступления в Донбассе.
В результате обстрелов ВСУ в центре Донецка возникли пожары в жилых домах
Обстрелы ВСУ в Донецке вызвали пожары в жилых домах
Украинские войска в ходе обстрелов попали по жилым домам в Донецке, после этого произошло несколько пожаров, заявил глава города Алексей Кулемзин.
«Зафиксированы попадания в жилые дома по проспекту Ватутина. В результате возникли возгорания», – цитирует Кулемзина РИА «Новости».
Ранее представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявляло, что ВСУ выпустили три ракеты по городу из РСЗО.
Были обстреляны населенный пункт Карловка и Ворошиловский район Донецка.
В воскресенье ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив восемь снарядов калибра 155 мм.
ВСУ обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра
Украинские военные провели обстрел Киевского района Донецка, по городу выпустили четыре снаряда калибра 155 мм стандарта НАТО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Обстрел произошел в 14.32 по направлению населенного пункта Орловка в Киевском районе Донецка, сообщили в представительстве, передает РИА «Новости».
Всего было выпущено четыре снаряда калибром 155 мм.
Также были обстреляны Зайцево и Ясиноватая, по ним выпущено девять снарядов калибром 152 мм.
Ранее в ДНР сообщали, что ВСУ обстреляли трассу в районе Волновахи, погибло несколько человек.
Пушилин призвал бойцов батальона «Сомали» принять участие в конкурсе «Лидеры возрождения»
Пушилин призвал бойцов батальона «Сомали» принять участие в конкурсе «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика»
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин наградил замкомандира батальона «Сомали» Андрея Николюка Звездой Героя ДНР. Он также призвал бойцов батальона «Сомали» принять участие в конкурсе «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика».
«Не всегда получается оперативно выдать присвоенные награды. Так вышло и в данном случае: вручил Звезду Героя Донецкой народной республики замкомандира в/ч 08828 Андрею Николюку. Андрей Николюк в свои 29 лет гвардии подполковник. Сам из Иловайска, начал воевать с июня 2014 года. Не раз, управляя танковым взводом, уничтожал и захватывал в боях вражескую технику», – цитирует Пушилина ТАСС.
Также награжден командир взвода войсковой части 08828 Николай Губченко, ему вручили такую же награду. Боец воюет с 2016 года, он командует взводом минометчиков и проводит артподготовку перед штурмовыми атаками.
«Это неоднократно приводило к уничтожению живой силы противника до нескольких десятков человек, а также вражеской техники», – указал глава республики.
Пушилин указал, что еще девять бойцов «Сомали» получили другие награды: «За отвагу», «Георгиевский крест», орден Республики.
После церемонии награждения Денис Пушилин рассказал бойцам о кадровом конкурсе «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика», регистрация на который сейчас идет в ДНР и завершится 3 ноября. Он призвал их регистрироваться на конкурс, чтобы проявить свои лидерские качества и после победы восстанавливать мирную жизнь и развивать республику.