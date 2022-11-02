Хуснуллин назвал новые регионы самым большим строительным проектом России

Названы основные сложности при наступлении на Угледар

Донецкий депутат Бердичевский: России необходимо как можно скорее нанести удар по ВСУ в Угледаре

ВСУ продолжают стягивать силы в район Угледара, поэтому ВС России необходимо как можно скорее нанести удар по противнику. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя активизацию боевых действий под Угледаром и Артемовском.

«В Артемовске сейчас в основном работают «вагнеровцы». И они уверенно продвигаются, постепенно перемалывая украинские подразделения», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Ситуацию осложняет тот факт, что туда постоянно перебрасываются дополнительные силы в виде украинского спецназа. Там идет серьезная борьба, противник яростно защищается. Но, на мой взгляд, там недостаточно активно работает наша артиллерия и авиация», – продолжил он.

Отдельного внимания заслуживают Угледар и село Павловка. «Эти населенные пункты расположены таким образом, что вокруг них находятся господствующие высоты. Именно там расположился противник», – заметил Бердичевский.

«Взять Павловку – это одно. Но нам надо будет активно продвигаться дальше. Несмотря на то, что Угледар почти в три раза меньше Павловки, именно он доставит нам больше всего проблем», – рассуждает донецкий депутат.

«Город очень хорошо укреплен, почти как Авдеевка. И туда постоянно перебрасываются дополнительные силы ВСУ. Так что нам просто нельзя ждать стабилизации погоды или пока подмерзнут дороги. Угледаром надо заняться очень плотно прямо сейчас», – уверен Бердичевский.

Между тем командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале написал, что противнику бессмысленно дальше удерживать Павловку.

«Это не ключевая для ВСУ позиция. Но переправиться через наполненную дождями реку им будет непросто, учитывая огневой контроль российских войск. Так что врагу остается либо драться, либо сдаться», – пишет он.

Военачальник также объяснил, почему после летнего отступления приходится снова брать Павловку. «Проблема организации линии обороны в селах в том, что под укрытия приходится использовать подвалы, в которых пробиваются бойницы в направлении фронта. И тогда боец видит только то, что происходит впереди. В прошлый раз противник залетел на обычных машинах с фланга и оказался вне поля зрения», – рассказал Ходаковский.

«Когда ты сидишь в подвале во время зачистки, твое убежище становится твоей же ловушкой. Поэтому тогда попало в плен немало морпехов, включая командиров рот. Не потому, что они были слабы духом, а потому что оказались заложниками организации обороны», – подчеркнул командир бригады.

Он так же, как и Бердичевский, указал на то, что Павловка фактически находится «как на ладони». «Сам Угледар, нависающий над местностью, та еще проблема. От Павловки до первых многоэтажек Угледара всего тысяча восемьсот метров. Угледар все эти месяцы видел все на десятки километров вокруг, наводя артиллерию даже без БПЛА», – отмечает Ходаковский.

«На шахтных копрах рядом с Угледаром стоит мощная оптика, которую так и не смогли по какой-то причине уничтожить вместе с копрами ни авиацией, ни артиллерией. Пока она стоит, противник, и так имеющий преимущество по высоте, может не бояться наших РЭБ и корректировать огонь в любом направлении», – сетует военачальник.

Он также уверен, что переходить к наступлению на Угледар пока рано. «На этом участке фронта, взяв Павловку, просто необходимо двигаться дальше. В противном случае защитники Павловки снова попадут в заложники. Подвоз необходимого и ротации будут затруднены, перемещаться по Павловке будет невозможно. Кроме того, брать укрепленный Угледар при такой погоде будет очень непросто», – заключил Ходаковский.

Ранее в «Группе Вагнера» сообщили, что стягивают силы к Артемовску для зачистки и уничтожения диверсантов. По словам одного из бойцов формирования, эти действия необходимы для дальнейшего наступления на Артемовск. Он также уточнил, что продвижение сил на этом направлении активно обеспечивает артиллерия. По его словам, украинские войска пытаются им помешать при помощи ответного артиллерийского огня и ударных беспилотников.

Между тем в Минобороны сообщили, что армия России продвинулась в глубину обороны украинских войск более чем на три километра, военные РФ вышли к окраинам села Павловка в Донецкой народной республике.

В ходе наступления на Южно-Донецком направлении российские военные уничтожили силы противника в районах Новомихайловки и Владимировки в ДНР, а также завладели рядом опорных пунктов и господствующих высот.

Газета ВЗГЛЯД писала о значении успеха ВС России на Угледарском направлении. Эксперты отмечали, что вероятная зачистка Павловки и дальнейшее освобождение Угледара открывает российским военным дорогу на Курахово. Это, в свою очередь, ухудшит положение украинских войск в Марьинке, которые обстреливают Донецк.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о борьбе за каждый клочок земли в Артемовске, куда вооруженные силы Украины стягивают резервы.

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