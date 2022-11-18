Путин и Эрдоган указали на продвижение совместных российско-турецких проектов Опрос ФОМ: Путину доверяют 76% россиян Опрос ФОМ: Путину выразили доверие 76% россиян 18 ноября 2022, 15:14 Текст: Кристина Цыцура

Большинство россиян заявили, что президент России Владимир Путин отлично выполняет свою работу, свое доверие главе государства выразили 76% опрошенных, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение». Согласно исследованию, 77% респондентов заявили, что он хорошо выполняет свою работу, не согласились с этим мнением 11% опрошенных, еще 12% затруднились дать ответ, передает РИА «Новости». Доверие высказали 76% граждан, скорее не доверяют – 14%, 11% не смогли дать ответ. Опрос «ФОМнибус» провели 11-13 ноября среди 1,5 тыс. респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пункта 53 российских регионов. Новости СМИ2

Путин раскритиковал «пьющие кровь» из пенсионеров банки Путин: Банки кровь пьют из пенсионеров прямо до гробовой доски 16 ноября 2022, 15:22

Фото: Андрей Холмов/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин считает, что нужно прекратить случаи, когда «банки пьют кровь» из пенсионеров, выдавая им легкие кредиты и затем взыскивая долги. «Прошу вас (главу Минэкономразвития Максима Решетникова) действительно уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам, потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей, прямо до гробовой доски – это, конечно, нужно прекратить», – передает ТАСС слова Путина в ходе совещания с правительством. Президент также призвал банки более ответственно подходить к выдаче кредитов. «Я думаю, что и финансовые учреждения, банки, имея в виду такие возможности для граждан (процедуру внесудебного банкротства – прим. ВЗГЛЯД), должны более ответственно подходить к потребительскому кредитованию», – сказал Путин Напомним, на съезде «Единой России» президент Владимир Путин в числе приоритетов назвал защиту получателей соцвыплат от кредиторов, заявив о необходимости законодательно запретить эту процедуру. Сделать это, по словам главы государства, нужно «задним числом», чтобы списанные ранее средства вернулись на счета граждан. Путин обновил состав Совета по правам человека Президент включил военкора Коца и юриста из ДНР Шишкину в состав СПЧ и исключил журналиста Сванидзе 17 ноября 2022, 14:38

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В состав Совета по правам человека по решению президента Владимира Путина включены военный корреспондент Александр Коц, член президиума движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и исключен журналист Николай Сванидзе. Среди новых членов совета – спецкор ИД «Комсомольская правда» Александр Коц, член президиума движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, председатель правления «Союза писателей России» Николай Иванов, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, руководитель ОНФ Московской области Юлия Белехова, детский омбудсмен Ульяновской области Екатерина Сморода, говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, из состава СПЧ исключены глава «Комитета за гражданские права» Андрей Бабушкин, журналисты Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова, а также Иван Засурский, Игорь Каляпин и Галина Осокина. Отметим, что Елена Шишкина, один из самых известных в ДНР юристов. Специалист по уголовному и административному законодательству. Ещё в 2018 году стала председательствующей судьёй народного трибунала ДНР по расследованию военных преступлений украинского режима. Юлия Белехова - руководитель ОНФ Московской области. В последнее время активно занимается защитой прав военнослужащих, помощью их семьям. Объединила вокруг себя активные семьи защитников отечества. Александр Коц - профессиональный военкор, это представитель традиционных СМИ и один из самых популярных блогеров одновременно. Алексей Мельников - секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы по защите прав человека в местах принудительного содержания. В СПЧ очевидно продолжит заниматься темой защиты прав заключённых. Екатерина Сморода - один из наиболее заметных и активных региональных Уполномоченных по правам ребёнка. Особенно себя проявила в период работы с беженцами в начале этого года. Также среди новых членов СПЧ Сергей Рукшин - математик, профессор, представитель Санкт-Петербурга. Зампред Общественного совета при Минпросе. Ян Власов сопредседатель союза общественных объединений пациентов. С начала пандемии неоднократно работал вместе с СПЧ над выработкой рекомендаций Совета по теме здравоохранения и социальной поддержки. Новости СМИ2 Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю звание «Город воинской славы» Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю почетное звание «Город воинской славы» 15 ноября 2022, 16:29

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю почетное звание «Город воинской славы», глава государства подписал соответствующий указ. «За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, присвоить городу Мелитополю звание Российской Федерации «Город воинской славы», – говорится в указе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Таким же указом президент присвоил звание и городу Мариуполю. Также Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску, Норильску, Орску и Якутску. Города получили его за «значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность». Ранее во вторник глава государства отметил, что города в новых регионах сыграли большую роль в победе в Великой Отечественной войне, они представлены для присвоения им почетных званий. Звание «Город воинской славы» – почетное звание России. В городе воинской славы устанавливают стелу с изображением его герба и текстом указа о присвоении звания. В День защитника Отечества, День Победы и День города проводятся публичные праздничные мероприятия. Путин призвал сделать покупку автомобилей доступнее для россиян Путин: Покупка автомобилей должна стать доступнее для россиян 16 ноября 2022, 15:45 Текст: Елизавета Шишкова

Покупка автомобилей должна стать гораздо более доступной для россиян, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Он отметил, что это необходимо учитывать при организации работы в сфере автомобильного производства, передает ТАСС. «Есть над чем работать. Несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей и так далее», – сказал он. Путин также призвал следить за ценами на машины, чтобы никто «под сурдинку» не поднимал их необоснованно. Кроме того, глава государства поддержал предложение распространить льготное автокредитование на военных, в том числе призванных в рамках мобилизации и их семей. Он добавил, что ситуация на автомобильном рынке непростая, но основные производители запустили конвейеры. В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров указал, что загрузка производственных конвейеров растет у «АвтоВАЗа», «Камаза», УАЗа и у ГАЗа, а также на российской площадке китайского Haval. По его словам, ситуация в отрасли постепенно стабилизируется. Ранее сообщалось, что на бывшем заводе Nissan в Петербурге решили наладить выпуск китайских авто. Новости СМИ2 Путин поддержал упрощение процедуры внесудебного банкротства граждан Путин: Новые предложения кабмина облегчат участь граждан в сложной финансовой ситуации 16 ноября 2022, 15:59 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин обсудил с членами правительства новые предложения кабмина по упрощению процедуры внесудебного банкротства граждан, он подчеркнул, что это позволит облегчить участь граждан, попавших в сложную финансовую ситуацию. «В качестве основного мы рассмотрим сегодня вопрос о совершенствовании процедуры внесудебного банкротства граждан, Решетников Максим Геннадьевич доложит», – приводит его слова ТАСС. Путин подчеркнул, что предложения министра экономического развития «делаются для того, чтобы облегчить участь граждан, которые попали в сложную финансовую ситуацию». Ранее Путин заявил, что нужно прекратить случаи, когда «банки пьют кровь» из пенсионеров, выдавая им легкие кредиты и затем взыскивая долги. Историк: Предатели всегда прикрывались псевдонационалистическими идеями 15 ноября 2022, 19:47

Фото: Израиль Озерский/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

«Происходящие сейчас события не менее сложны, глубоки и драматичны, чем то, что страна переживала во время Великой Отечественной», – сказал газете ВЗГЛЯД президент РГГУ Ефим Пивовар. Во вторник Владимир Путин провел заседание оргкомитета «Победа», где дал оценку нацизму на Украине и по итогам которого Мелитополю и Мариуполю были присвоены звания «Город воинской славы». «Слова президента о том, что люди, которые сотрудничали с нацистами из страха, попытались прикрыть свое предательство псевдонационалистическими идеями – прежде всего касаются событий Великой Отечественной войны, которым было посвящено заседание Российского организационного комитета «Победа». Но в истории нельзя избежать параллелей», – отметил президент РГГУ, директор Института постсоветских и межрегиональных исследований, профессор Ефим Пивовар. «В словах президента есть глубокий смысл, потому что эти слова касаются не только прошлого, но и настоящего», – подчеркнул историк. По его мнению, происходящие сейчас события не менее сложны, глубоки и драматичны, чем то, что страна переживала во время Великой Отечественной. «Российскому обществу всегда следует помнить и понимать, что такое предательство. Особенно подрастающему поколению», – подчеркнул Пивовар. Во вторник на заседании оргкомитета «Победа» президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничавшие с нацистами из страха и трусости в годы войны хотели таким образом «прикрыть это предательство интересов своих народов псевдонационалистическими интересами». «Это очень характерно и для сегодняшних деятелей с той же Украины. Очень хорошо ложатся все эти события в рамках бандеровского процесса: никто не хочет считать себя трусом, никто не хочет, чтобы о нем думали, как о трусе, а вот прикрыть свое предательство, сотрудничество с нацистами псевдонациональными интересами – это очень хорошее прикрытие для поведения подобного рода, для прикрытия своего предательства. В этом, мне кажется, в значительной степени и истоки бандеровского процесса», – подчеркнул он. По словам президента, и «в России были подобные же деятели, которые прикрывали свое предательство различными псевдонациональными интересами». По завершении заседания оргкомитета «Победа», своими указами президент присвоил Мелитополю и Мариуполю почетные звания «Город воинской славы» с формулировкой: «За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества». Нескольким российским городам, в том числе Луганску и Горловке, присвоено звание «Город трудовой доблести». Глава государства отметил, что города в новых регионах сыграли большую роль в победе в Великой Отечественной войне. Ранее Владимир Путин указал на важность формирования позиции молодежи по истории России. В августе ФСБ России обнародовала новые архивные документы, рассказывающие о том, как военная разведка гитлеровской Германии использовала украинских националистов из ОУН* при подготовке Третьего рейха к нападению на СССР. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Адвокат Горгадзе: Обновление СПЧ сделает его более полезным для общества 17 ноября 2022, 18:41 Текст: Алена Задорожная

Благодаря обновлению состава СПЧ, его деятельность станет более профессиональной, сказал газете ВЗГЛЯД член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе. В четверг Владимир Путин обновил состав СПЧ. «Правозащита должна быть не демагогией, а инструментом для отстаивания интересов общества, конкретного человека», – считает член президентского Совета по правам человека, председатель Коллегии адвокатов Москвы «Горгадзе и партнеры» Шота Горгадзе. В прошлом правозащитники ассоциировались с отстаиванием либеральных ценностей и были излишне политизированы, добавил адвокат. По его словам, некоторые дела по защите радикальных оппозиционеров получали более широкий общественный резонанс, чем дела «по вопросам интересов людей с ограниченными возможностями здоровья». «Такие перегибы и излишняя политизация вредила защите прав человека. Сегодня Совет состоит из профессионалов. Это делает нас более полезными для общества. Обновление состава СПЧ сделало его более профессиональным», – полагает Горгадзе. Собеседник признался, что обрадован включением в состав СПЧ журналиста Александра Коца: «Военкор Коц побывал во многих горячих точках, никогда не прятался за спинами военных». Горгадзе также отметил приход в Совет представителей от новых территорий России. По словам слобеседника, юрист, член президиума движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина «хорошо знакома с расследованием военных преступлений украинского режима». «Обновление СПЧ будет способствовать решению региональных проблем. В составе Совета есть представители самых разных отраслей: медицины, ОНК, образования, защиты интересов детей, семей военнослужащих, а также НКО», – подытожил Горгадзе. В четверг президент России Владимир Путин обновил состав Совета по правам человека. В него помимо Коца и Шишкиной вошли председатель правления «Союза писателей России» Николай Иванов, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, руководитель ОНФ Московской области Юлия Белехова, детский омбудсмен Ульяновской области Екатерина Сморода. Также среди новых членов СПЧ математик Сергей Рукшин и сопредседатель союза общественных объединений пациентов Ян Власов. Из состава СПЧ были исключены экс-глава «Комитета за гражданские права» Андрей Бабушкин (умер в мае этого года), журналисты Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова, а также Иван Засурский, Игорь Каляпин и Галина Осокина. В Кремле подтвердили подготовку к визиту президента Кубы Представитель Кремля Песков сообщил об ожидающемся контакте президентов России и Кубы 16 ноября 2022, 13:55 Текст: Александра Юдина

В Кремле ждут визита кубинского лидера в Москву, готовятся контакты глав государств, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Известно, что президент Кубы Мигель Диас-Канель посетит на следующей неделе Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным и участии в открытии памятника Фиделю Кастро. Открытие памятника лидеру кубинской революции состоится 22 ноября и делегация президента приедет в российскую столицу на пару дней раньше. К слову, Куба входит в список 14 стран, которые проголосовали против проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН о выплате Россией «репараций» Украине. Новости СМИ2 Песков: Путин не планирует поздравлять Байдена с юбилеем Песков: Путин не планирует поздравлять Байдена с 80-летием 20 ноября 16 ноября 2022, 13:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять президента США Джо Байдена с 80-летием 20 ноября. Сам он также не получал от американского лидера поздравления с 70-летием 7 октября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет, если я не ошибаюсь, таких планов нет», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, планируется ли направить Байдену поздравление. Он подтвердил, что 7 октября Путин не получал поздравления с 70-летием от американского президента. Путин присвоил наименование «гвардейский» 23-му полку истребительной авиации 17 ноября 2022, 15:29 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин подписал указ в четверг о присвоении почетного наименования «гвардейский» 23-му истребительному авиационному Таллинскому полку. В указе говорится, что сделано это за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество в боевых действиях по защите страны в условиях вооруженных конфликтов, передает ТАСС. 23-й гвардейский истребительный авиационный Таллинский полк является тактическим авиационным формированием Воздушно-космических сил России, который был образован в 2000 году путем слияния 60-го истребительного авиационного полка с 404-м истребительным авиационным Таллинским полком. Полк входит в состав 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. Базируется на аэродроме Дземги (Хабаровский край). Новости СМИ2 Путин обсудил с Совбезом вопросы гражданской обороны Президент России Владимир Путин провел очное заседание Совбеза 18 ноября 2022, 13:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин в пятницу провел в Кремле очное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. «У нас сегодня плановый вопрос: МЧС предлагает обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны. Давайте начнем работать», – передает ТАСС слова Путина в начале мероприятия, после чего совещание продолжилось за закрытыми дверями. Напомним, в воскресенье Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом. Путин назвал Горшкова спортивным деятелем мирового масштаба Путин выразил соболезнования семье фигуриста Горшкова 18 ноября 2022, 11:32 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким первого олимпийского чемпиона в танцах на льду, президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова. Ушел из жизни Александр Георгиевич Горшков – выдающийся спортсмен, талантливый, безгранично увлеченный любимым делом человек, приводятся слова Путина в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля. «С его именем связаны яркие, незабываемые страницы победной летописи отечественной школы фигурного катания, ее триумфы и достижения, первое в истории олимпийское золото в танцах на льду», – сказано в документе. Глава государства также отметил вклад Горшкова в качестве соучредителя и члена попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех» в поддержку юных дарований, их профессиональное становление. Светлая память об Александре Горшкове – многолетнем руководителе российского фигурного катания на коньках и спортивном деятеле поистине мирового масштаба – навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, всех поклонников фигурного катания, выразил уверенность Путин. Горшков умер в четверг в возрасте 76 лет. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль на Играх в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. Новости СМИ2 Кремль анонсировал визит Путина в Армению Песков: Путин на следующей неделе посетит саммит ОДКБ в Ереване 18 ноября 2022, 13:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует посетить саммит ОДКБ в Армении и проведет переговоры с кубинским лидером, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, на предстоящей неделе Путин проведет российско-кубинские переговоры и посетит саммит ОДКБ в Армении, передает РИА «Новости». Ранее Песков анонсировал участие Путина во внеочередном саммите ОДКБ. Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом 18 ноября 2022, 13:30 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин в пятницу провел телефонные переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, а во второй половине дня у главы российского государства запланировал еще один международный телефонный разговор, сообщили в Кремле. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что у президента, помимо закрытых встреч и совещаний, несколько международных телефонных разговоров. Разговор с Эрдоганом уже состоялся, сказал представитель Кремля, пообещав в скором времени опубликовать сообщение на этот счет. Во второй половине дня будет еще один международный разговор, добавил Песков, говоря о графике российского лидера на пятницу, передает РИА «Новости». Также Песков анонсировал, что Путин на следующей неделе планирует посетить саммит ОДКБ в Армении и проведет переговоры с кубинским лидером. Новости СМИ2 Путин и Эрдоган указали на продвижение совместных российско-турецких проектов 18 ноября 2022, 14:50 Текст: Алексей Дегтярев

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган отметили планомерное продвижение значимых российско-турецких проектов, сообщила пресс-служба Кремля. Продвижение наблюдается в том числе в атомной энергетике, заявили лидеры в ходе телефонных переговоров, сообщается на сайте Кремля. Кроме того, фиксируется положительная динамика торгово-экономических связей. Также в ходе переговоров политики уделили особое внимание перспективам инициативы о создании в Турции крупного газового хаба. Лидеры указали на важность полного выполнения «зерновой сделки» с учетом «устранения препятствий для экспорта на мировой рынок российской сельхозпродукции и удобрений». Главы государств условились продолжать регулярные контакты на различных уровнях. Ранее Эрдоган сообщал, что турецкая сторона может попросить российскую о помощи в строительстве третьей атомной электростанции. В октябре президент России отмечал, что строительство АЭС «Аккую» в Турции продвигается по графику, первый энергоблок может быть запущен к столетию Турции.