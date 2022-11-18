Новак: Россия и Китай переходят на взаиморасчеты в национальных валютах

Вице-премьер Новак: Оплата поставок газа из России в Китай идет в паритетном порядке в юанях и рублях

Россия и Китай переходят на расчеты в национальных валютах за поставки энергоресурсов, плата за российский газ уже осуществляется на паритетной основе в рублях и юанях, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

Как рассказал Новак по итогам заседания российско-китайской межправительственной комиссии, Россия и Китай переходят на расчеты в национальных валютах за поставляемые энергетические ресурсы, взаиморасчеты, которые происходят за поставки оборудования из Китая, передает ТАСС. В качестве примера он привел поставки газа, которые осуществляются в рублях и в юанях.

Он добавил, что оплата поставок нефти и нефтепродуктов также активно переходит в валюты двух стран.

Ранее президент России Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами этих стран на полях саммита ШОС в Самарканде призвал во всех возможных сферах переходить на национальные расчетные системы в торговле с Китаем и Монголией.

Напомним, в сентябре Газпром и китайская CNPC подписали дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по «восточному» маршруту. В частности, зафиксирован переход на осуществление расчетов за поставки российского газа в Китай в национальных валютах стран – рублях и юанях.