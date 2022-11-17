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Представитель России в G20: Запад не хотел признавать пакетный характер зерновой сделки
Представитель России Лукаш рассказала, что в обсуждении зерновой сделки лицемерие западных стран прослеживалось во всем
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Во время согласования окончательной декларации саммита G20 западные страны долгое время отказывались учитывать пакетный характер зерновой сделки, заявила шерпа России Светлана Лукаш.
По ее словам, представители западного сообщества сами утверждали, что продовольствие должно поступать на мировые рынки. При этом факт, что Россия согласилась на это, чтобы помочь беднейшим странам и снизить риск голода, Запад не признавал, отказываясь интерпретировать зерновую сделку как пакетное соглашение, состоящее из равнозначных и взаимосвязанных частей, передает РИА «Новости».
Лукаш добавила, что повсеместно слышно только о черноморской инициативе по вывозу зерна с Украины, однако все умалчивают другую, без которой нельзя говорить о продлении сделки.
«С трудом, но они это признали. Лицемерие с их стороны было во всем», – резюмировала Лукаш.
Ранее сообщалось, Турция планирует предложить продление на один год зерновой сделки, действие которой истекает 19 ноября.
Украинский президент Владимир Зеленский на G20 заявил, что нужно расширить зерновую сделку на порты в Николаевской области.
На групповое фото лидеров G20 остались лишь пять человек
После неформального обеда лидеров стран G20 и международных организаций в рамках саммита «Большой двадцатки» на Бали состоялось групповое фото, в нем приняли участие только пять человек.
Так, на фотосессию остались глава Южной Кореи Юн Сок Ель, президент Индонезии Джоко Видодо, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Австралии Энтони Албанез и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Но на самом ужине присутствовало гораздо больше человек. Например, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц и другие, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что общее фото перед началом саммита лидеров G20 на Бали отсрочили из-за главы МИД России Сергея Лаврова. Организаторы сообщили, что европейские и американские лидеры отказались фотографироваться вместе с главой МИД России.
Лавров обратился к западным журналистам после слухов о госпитализации
Лавров обратился к западным журналистам после слухов о госпитализации на Бали
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, прибывший в Индонезию для участия в саммите G20, записал видеообращение к западным журналистам, растиражировавшим фейк о его якобы госпитализации.
Комментарий Лаврова записала и опубликовала в Telegram представитель МИД Мария Захарова. Министр отметил, что игра с публикацией фейков о состоянии здоровья политиков различного уровня не новая.
Лавров посоветовал западным журналистам «быть почестнее, чем они есть», чаще писать правду и не ограничиваться в репортажах лишь одной точкой зрения, которую они транслируют по всем вопросам, где так или иначе задействованы интересы Российской Федерации, которые игнорируются.
Захарова отметила, что много вопросов о здоровье Лаврова после этих публикаций ей поступает и от российских граждан. Министр выразил им огромную благодарность за поддержку российской внешней политики, которую определяет президент, а внешнеполитическое ведомство в меру сил старается реализовывать во всех направлениях.
Лавров, сидя за столом в футболке и шортах и работая с бумагами, сообщил, что сейчас он готовится к саммиту G20, во вторник у него запланировано несколько выступлений. Только что, сообщил глава МИД России, ему звонила министр иностранных дел Индонезии, которая является председателем министерского процесса.
«Всем огромный привет!» – добавил Лавров.
Ранее Захарова назвала фейком сообщения о якобы госпитализации главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Об этом, в частности, писало агентство Bloomberg.
Небензя: Запад намерен финансировать поставки оружия Киеву из российских активов
Постпред России при ООН Небензя: Запад хочет разморозить активы РФ для оплаты вооружений Украине
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Запад давно хочет разморозить попавшие под санкции активы РФ, для того, чтобы профинансировать поставки оружия Киеву, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании спецсессии ГА ООН по Украине, посвященном рассмотрению украинского проекта резолюции о репарациях Киеву.
Небензя отметил, что не сомневается в том, откуда будут черпаться средства для так называемого возмещения ущерба. По его словам, Запад всеми силами пытается придать своим действиям хотя бы какую-то видимость легитимности, чтобы начать тратить замороженные, а по сути, украденные у Российской Федерации суверенные активы стоимостью в сотни миллиардов долларов, передает ТАСС.
Он добавил, что им уже давно очень хочется их разморозить, но не для того, чтобы вернуть законному владельцу, и не для того, чтобы тратить их на помощь Украине, а на финансирование своих постоянно растущих поставок оружия Киеву и погашение его долгов за уже переданные вооружения.
Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у ГА ООН нет полномочий для создания механизма по взиманию «репараций» с России для Украины.
Часть участников саммита G20 отказались осудить конфликт на Украине
Часть участников саммита G20 осудили конфликт на Украине, но были и другие мнения
Большинство представителей стран G20 осудили конфликт на Украине, но были высказаны и другие мнения, сообщает Reuters со ссылкой на проект совместного коммюнике.
При этом подчеркивалось, что G20 не является площадкой «для решения вопросов безопасности».
«Проблемы безопасности имеют значительные последствия для глобальной экономики», – передает ТАСС со ссылкой на текст заявления.
Также, согласно проекту, представители стран «Группы двадцати» дали положительную оценку зерновой сделке. Отметили и недопустимость применения ядерного оружия.
Проект заявления по итогам саммита содержит как осуждение действий России, так и несогласие ряда стран в связи с санкциями, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на индонезийских официальных лиц.
Ранее сообщалось, что представители стран согласовали итоговое коммюнике, в котором отвергли «эпоху войны».
По утверждению издания, текст был согласован после нескольких дней переговоров между официальными лицами западных стран, России и Китая.
Саммит G20 начался во вторник на индонезийском острове Бали. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Общее фото перед началом саммита лидеров G20 на Бали отсрочили из-за Лаврова
Киодо: Традиционное групповое фото перед началом саммита стран «Большой двадцатки» на Бали «отсрочено» из-за Лаврова
Традиционное групповое фото перед началом саммита стран «Большой двадцатки» на Бали «отсрочено», сообщили СМИ.
Как сообщает агентство Киодо, в правительстве Индонезии сообщили, что групповое фото было отсрочено, так как европейские и американские лидеры отказались фотографироваться вместе с главой МИД России (Сергеем) Лавровым, передает РИА «Новости».
Ранее спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что американские дипломаты в разных странах упрашивают зарубежных коллег не фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Напомним, российский посол в Индонезии Людмила Воробьева сообщила, что на министерской встрече G20 на острове Бали не было речи об «изоляции» России, на двусторонние встречи с Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, кроме участниц G7. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен решил избегать групповых фото глав МИД G20 из-за Лаврова. В результате совместное фотографирование глав МИД G20 отменили.
Китай выступил против исключения России из состава G20
МИД Китая выступил против исключения России из состава G20 и других международных площадок
Китай против исключения России из G20 и других международных площадок, заявил глава МИД КНР Ван И.
По словам Ван И, Китай рад тому, что Россия участвует в саммите, а также добавил, что считает, никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов, передает РИА «Новости».
В ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым Ван И намерен обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес.
В ходе выступления дипломат из Китая отметил, что проведение идеологических границ, продвижение блоковой политики и блоковой конфронтации только разделит мир, затормозив глобальное развитие и прогресс человечества.
«Мы живем в одной глобальной деревне и, сталкиваясь с различными рисками и вызовами, мы должны помогать друг другу», – заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД Китая.
Он отметил, что в XXI веке менталитет холодной войны давно устарел. Страны должны уважать друг друга, находить точки соприкосновения, сохраняя различия, мирно сосуществовать, продвигать выстраивание мировой экономики открытого типа, сказал Ван И.
Ранее сообщалось, что в Верховную раду Украины внесен проект заявления об обращении к G20 с просьбой исключить Россию из состава группы.
Небензя назвал «юридически ничтожной» резолюцию ООН о репарациях Украине
Постпред России при ООН Небензя: Проект резолюции Генассамблеи о репарациях Киеву является «юридически ничтожным»
Инициатива стран Запада создать через Генеральную Ассамблею ООН механизм по взиманию репараций с России «юридически ничтожна», заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на спецсессии ГА ООН по Украине, на которой рассматривает проект резолюции о взимании репараций с России.
Небензя отметил, что ущербность этой инициативы очевидна. По его словам, с юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики, являются юридически «ничтожными» и попыткой легализовать нелегализумое с точки зрения действующего международного права, передает ТАСС.
Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у ГА ООН нет полномочий для создания механизма по взиманию «репараций» с России для Украины.
Коммюнике G20 осудило «войну на Украине» при наличии «других оценок ситуации»
Коммюнике G20: Большинство членов G20 осудило войну на Украине, но были и другие мнения
Большинство стран «Большой двадцатки» «резко осуждает войну на Украине», тем не менее среди участников встречались другие мнения и оценки этой ситуации, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам саммита на Бали.
«Большинство членов «двадцатки» резко осудило войну на Украине.., она причиняет человеческие страдания и усугубляет проблемы в мировой экономике, увеличивая инфляцию, нарушая цепочки поставок, усиливая энергетическую нестабильность... Были и другие взгляды, оценки ситуации и санкций», – передает ТАСС текст документа.
Там указано также, что страны G20 считают применение или угрозы применения ядерного оружия недопустимыми.
«Важно поддерживать международное право и систему, обеспечивающую мир и стабильность. Это включает в себя защиту целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН, и соблюдение норм международного права, включая защиту гражданских лиц и инфраструктуры в вооруженных конфликтах. Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы», – говорится в документе.
«Мирное разрешение конфликтов, усилия по урегулированию кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение. Нынешняя эпоха не должна быть эпохой войны», – отмечается в заявлении.
Напомним, во вторник агентство Reuters со ссылкой на проект совместного коммюнике сообщило, что большинство представителей стран G20 осудили конфликт на Украине, но были высказаны и другие мнения.
Захарова расценила как «абсурдистику» выступление Зеленского на G20
Захарова: Выступление Зеленского на G20 – какая-то абсурдистика
Выступление украинского лидера Владимира Зеленского на саммите «Большой двадцатки» в семь раз превысило по длительности речь других членов организации, при этом то, что он говорил – какая-то абсурдистика, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Она отметила, что выступление Зеленского по времени в несколько раз превысило норму, установленную членам «Двадцатки» для выступления. По словам Захаровой, всем руководителям крупнейших стран, которые на протяжении 14 лет своими деньгами и ресурсами восстанавливали подорванную США в 2008 году экономику, было выделено три минуты на выступление. «А эта наглость киевского режима выступала 20 минут», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.
«Про то, что было в выступлении, даже говорить не хочу, это какая-то абсурдистика, но мы это уже слышали. Просто для понимания: прийти туда, куда не звали, забраться к тем, кем не являешься, выдать себя за несуществующего персонажа и навязывать свою болезненную точку зрения», – пояснила она.
По словам Захаровой, фото привязанных к столбам людей в Херсоне ее шокировали.
«Чудовищный акт линчевания людей – привязывание к столбам – шокировал мир. Причем не дикарями, а людьми, которые провозглашают себя цивилизованными», – подчеркнула Захарова.
Ранее Зеленский на саммите G20 заявил, что соглашения «Минск-3» «будут нарушены Россией» сразу после заключения.
Байден опоздал на первую сессию саммита G20 на Бали
Президент США Байден с опозданием прибыл на первую сессию саммита G20 на Бали
Президент Соединенных Штатов Джо Байден с опозданием прибыл на место проведения саммита Группы двадцати (G20) на остров Бали в Индонезии.
Глава администрации Соединенных Штатов опоздал примерно на полчаса. Первая сессия, посвященная продовольственной и энергетической безопасности, должна была начаться в 09.30 по местному времени (04.30 мск). В результате всем участникам пришлось ждать Байдена в зале. Без него сессия не начиналась, передает ТАСС.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале, что на саммите G20 в Индонезии всем опять пришлось ждать Байдена. На прошлой неделе Байден опоздал на открытие Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене.
Напомним, в прошлом году Байден опоздал на пресс-конференцию по итогам саммита G20 из-за «игры с лифтами».
Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20
Президенту Аргентины Фернандесу стало плохо на саммите G20
Президент Аргентины Альберто Фернандес плохо себя почувствовал на саммите G20 на Бали, сообщили врачи главы страны.
Он почувствовал головокружение из-за пониженного давления. Было принято решение провести необходимые диагностические исследования, чтобы избежать осложнений, говорится в заявлении медиков лидера, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
По данным издания Clarin, президенту стало плохо за несколько минут до выступления в начале саммита. Причиной мог стать тепловой удар.
Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15–16 ноября.
Ранее о якобы госпитализации главы МИД России Сергея Лавров написало издание Bloomberg. Представитель российского ведомства Мария Захарова назвала фейком подобные сообщения.
Лавров и генсек ООН начали переговоры на полях саммита G20
Представитель МИД России Захарова заявила о начале встречи Лаврова и генсека ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях саммита G20, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Сообщение о начале переговоров она сопроводила фото Лаврова и Гутерриша, сообщается в Telegram-канале Захаровой.
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо призвал отказаться от начала новой холодной войны. Он добавил, что миру будет трудно в случае продолжения войны.
Напомним, саммит сейчас идет на Бали, начался 14 ноября. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров.
Си Цзиньпин на саммите G20 назвал главные вызовы мировой экономике
Председатель КНР Си Цзиньпин: Энергетическая безопасность – это самый значительный вызов для глобального развития
Вопросы энергетической безопасности следует считать главным вызовом для развития мировой экономики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
«Энергетическая безопасность – самый значительный вызов для глобального развития, он требует безотлагательного решения», – передает ТАСС слова китайского лидера на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии.
Как уточнил Си Цзиньпин, в мире складывается кризисная ситуация, которая вызвана не проблемами спроса и предложения, а нарушением глобальных цепочек поставок.
По его словам, размежевание государств по идеологическому принципу и блоковое противостояние могут только помешать мировому экономическому прогрессу.
«Мы живем в мировой деревне. Сталкиваясь с рисками и угрозами, мы должны действовать вместе. Идеологическое размежевание, игры в политику противостояния альянсов и блоков могут расколоть мир и воспрепятствуют глобальному развитию», – сказал Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что на данный момент глобальная экономика сталкивается с угрозой рецессии.
«Мы должны содействовать более стойкому развитию. Экономическая глобализация сталкивается со встречным ветром. Всем сейчас приходится нелегко, а первыми оказываются под ударом развивающиеся страны», – сказал китайский лидер.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом заявил, что Китай надеется, что Евросоюз, НАТО и США начнут вести с Москвой всесторонний диалог.
Президент Индонезии призвал не развязывать новую холодную войну
Глава Индонезии Видодо призвал не допустить начала новой холодной войны
Президент Индонезии Джоко Видодо призвал не допустить разделение мира на части и начала новой холодной войны.
По его словам, если война не завершится, то миру будет трудно, он погрузится в очередную холодную войну, заявил политик на саммите G20 на Бали, сообщает передает ТАСС слова CNN.
Саммит G20 начался во вторник на индонезийском острове Бали. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Песков рассказал о переданном Лавровым властям Индонезии послании Путина
Министр иностранных дел Сергей Лавров передал руководству Индонезии – страны, принимающей в этом году саммит «Большой двадцатки», – послание от президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков отметил, что у Путина достаточно насыщенный диалог с руководством страны-председательницы. Лавров, по его словам, передал от главы государства самые наилучшие пожелания и слова признательности за конструктивный диалог в преддверии этого саммита, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля сообщил, что Россия на саммите G20 представлена на высоком уровне в лице министра Лаврова. «И, собственно Лавров общается с большим кругом участников этого саммита. И все остальные, если они проявляют желание, они имеют возможность на высоком уровне с российской стороной пообщаться», – добавил Песков.
По его словам, Путин не смог поехать на саммит из-за обстоятельств, которые продиктовали ему приоритет нахождения в России.
Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Россию на нем представит глава МИД России Сергей Лавров.