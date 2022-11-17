Представитель России в G20: Запад не хотел признавать пакетный характер зерновой сделки

Представитель России Лукаш рассказала, что в обсуждении зерновой сделки лицемерие западных стран прослеживалось во всем

Во время согласования окончательной декларации саммита G20 западные страны долгое время отказывались учитывать пакетный характер зерновой сделки, заявила шерпа России Светлана Лукаш.

По ее словам, представители западного сообщества сами утверждали, что продовольствие должно поступать на мировые рынки. При этом факт, что Россия согласилась на это, чтобы помочь беднейшим странам и снизить риск голода, Запад не признавал, отказываясь интерпретировать зерновую сделку как пакетное соглашение, состоящее из равнозначных и взаимосвязанных частей, передает РИА «Новости».

Лукаш добавила, что повсеместно слышно только о черноморской инициативе по вывозу зерна с Украины, однако все умалчивают другую, без которой нельзя говорить о продлении сделки.

«С трудом, но они это признали. Лицемерие с их стороны было во всем», – резюмировала Лукаш.

Ранее сообщалось, Турция планирует предложить продление на один год зерновой сделки, действие которой истекает 19 ноября.

Украинский президент Владимир Зеленский на G20 заявил, что нужно расширить зерновую сделку на порты в Николаевской области.