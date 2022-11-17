Российские войска за сутки уничтожили более 180 украинских военных на трех направлениях

Российские войска за сутки уничтожили более 180 украинских военных на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщили в Минобороны России.

Так, на Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения района сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена попытка противника атаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих и два бронеавтомобиля, говорится в Telegram-канале ведомства.

«На Краснолиманском направлении в результате огня российской артиллерии, ударов армейской авиации и тяжелых огнеметных систем сорваны попытки ВСУ атаковать силами пяти ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Коломыйчиха, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской народной республики. Потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, два бронеавтомобиля и три пикапа», – сообщили в ведомстве.

На Южно-Донецком направлении взята под полный контроль российских войск дорога между населенными пунктами Павловка и Никольское Донецкой народной республики. Кроме того, активными действиями подразделений российских войск пресечены три атаки ВСУ силами до трех ротных тактических групп из районов населенных пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка Донецкой народной республики. В результате огневого поражения подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, два танка и шесть боевых бронированных машин.

Ранее сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных на четырех направлениях.