Россияне в сентябре вывели на зарубежные счета рекордные 6,7 млрд долларов

Россияне в сентябре перевели на депозиты в иностранных банках рекордные 6,7 млрд долларов

Россияне в сентябре перевели на депозиты в иностранных банках рекордные 6,7 млрд долларов, что больше показателя августа на четверть, следует из расчетов на основе данных Банка России. При этом с начала года сумма вкладов граждан за рубежом увеличилась вдвое, впервые превысив 60 млрд долларов.

Как передает РИА «Новости», по состоянию на январь этого года россияне хранили в банках-нерезидентах около 30,6 млрд долларов, весной на фоне введения ЦБ лимитов на вывод средств за границу объемы таких операций снизились: в марте граждане вывели 1,7 миллиардов, в апреле – 1,4 миллиардов, в мае – 1,7 млрд долларов.

В середине мая регулятор смягчил ограничения на переводы за границу, в результате чего объем операций россиян в пользу зарубежных банков вырос втрое – до 5,2 млрд долларов. С 1 июля россияне смогли переводить за границу уже 1 млн долларов, что позволило вывести на иностранные счета 5,6 млрд долларов. В августе произошло небольшое снижение в объемах операций – до 5,4 млрд долларов.

Однако в сентябре вывод средств вновь усилился – до рекордных 6,7 млрд долларов. В результате за девять месяцев объем вкладов россиян за рубежом увеличился вдвое – до 63,1 млрд долларов.

Ранее председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора сообщила, что Банк России в сентябре продлит ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физическим лицам.