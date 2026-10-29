В трех районах Киевской области экстренно отключили электроэнергию

Власти Киевской области ввели экстренные отключения света в трех районах

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ограничения касаются Бучанского, Обуховского и Фастовского районов, передает РИА «Новости» со ссылкой на киевскую областную военную администрацию.

Отключения вводятся по решению «Укрэнерго». В администрации уточнили, что длительность экстренных мер может варьироваться, и на данный момент невозможно предсказать сроки их отмены. Стабилизационные и почасовые графики подачи электроэнергии в этих регионах временно не действуют.

Ранее украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила о введении экстренных отключений электроэнергии в Голосеевском и Соломенском районах Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг украинский энергохолдинг ДТЭК предупредил о максимальной продолжительности отключений электроэнергии в Киевской области до 10 часов. Во вторник компания сообщила о повреждении своего офиса в Киеве в результате взрывов. В понедельник значительная часть украинской столицы лишилась подачи электричества.