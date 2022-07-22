ЦБ в сентябре продлит ограничение на выдачу наличной валюты физлицам

Банк России в сентябре продлит ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физическим лицам, сообщила председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Она выразила мнение, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты вряд ли улучшится в будущем. «К сожалению, у нас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты изменится к лучшему в ближайшем будущем», – сказала она, напомнив, что решения недружественных стран о запрете ввоза в Россию наличной валюты остаются в силе, передает ТАСС.

«При этом наши банки должны иметь возможность реализовывать для всех граждан их права на открытые раньше валютные счета получить сумму в рамках разрешенного лимита на сумму в 10 тыс. [долларов]. Поэтому в сентябре мы вынуждены будем продлить те ограничения, которые ввели в начале марта», – заключила Набиуллина.

Напомним, 9 марта ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой.

Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах были сохранены и учтены в валюте вклада, однако клиент может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Также сообщалось, что юрлица и индивидуальные предприниматели из числа резидентов России смогут получить иностранную валюту до 5 тыс. долларов для зарубежных командировок.

Кроме того, президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран», по которому экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года.

Этим же указом Путин запретил резидентам России переводы денег без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками. С 1 марта было запрещено зачисление резидентам России иностранной валюты на свои счета и вклады в зарубежных банках.