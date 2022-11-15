Китай выступил против исключения России из состава G20

МИД Китая выступил против исключения России из состава G20 и других международных площадок

Китай против исключения России из G20 и других международных площадок, заявил глава МИД КНР Ван И.

По словам Ван И, Китай рад тому, что Россия участвует в саммите, а также добавил, что считает, никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов, передает РИА «Новости».

В ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым Ван И намерен обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес.

В ходе выступления дипломат из Китая отметил, что проведение идеологических границ, продвижение блоковой политики и блоковой конфронтации только разделит мир, затормозив глобальное развитие и прогресс человечества.

«Мы живем в одной глобальной деревне и, сталкиваясь с различными рисками и вызовами, мы должны помогать друг другу», – заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД Китая.

Он отметил, что в XXI веке менталитет холодной войны давно устарел. Страны должны уважать друг друга, находить точки соприкосновения, сохраняя различия, мирно сосуществовать, продвигать выстраивание мировой экономики открытого типа, сказал Ван И.

Ранее сообщалось, что в Верховную раду Украины внесен проект заявления об обращении к G20 с просьбой исключить Россию из состава группы.