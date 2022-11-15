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На Украине уничтожили снабжавший электричеством две области энергообъект
На Украине уничтожили энергообъект, снабжавший электричеством часть Херсонской и Николаевской областей
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Энергетический объект, который обеспечивал электричеством правобережье Херсонской области и часть Николаевской, уничтожен, заявил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнего» Владимир Кудрицкий.
По его словам, он больше не существует. Были взорваны два автотрансформатора, весом 250 тонн.
«Зал релейной защиты, компрессорная, аккумуляторная... дополнительно расстреляно и сокрушено», – написал Кудрицкий на своей странице в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть – прим. ВЗГЛЯД), передает РИА «Новости».
Он добавил, что сейчас идет работа по налаживанию поставок энергии в занятую украинскими войсками части Херсонской области и соседние регионы. Для этого Киев уже попросил у Запада необходимое оборудование. Помочь согласились Польша и Франция.
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе один из ключевых объектов энергетики Украины был серьезно поврежден.
Блогеры отреагировали на призыв освобожденной из плена бойца ВСУ к убийству русских детей
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Медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал фрагмент эфира украинского ТВ, в котором освобожденная из плена украинская военнослужащая Ольга Лакунова заявляет о необходимости «убить всех русских, включая маленьких детей», а ведущие с ней соглашаются, говоря, что «это справедливо».
Фрагмент эфира размещен в Telegram-канале Шария.
Когда Лакунову спросили, что она думает о России и русских после того, как побывала в российском плену, она пожелала всем жителям страны смерти, включая детей. Это (Россия) – какая-то очень длинная граница между Финляндией и Китаем», – добавила украинская военнослужащая.
Ведущая телеэфира сочла ответ Лакуновой «острым», но «справедливым».
Высказывание Лакуновой вызвало широкий резонанс среди журналистов и блогеров.
«Эту тварь мы отдали по обмену. (…) Это все, что нужно знать о том, с кем мы воюем!» – прокомментировал видео репортер ВГТРК Андрей Руденко.
На публикацию видео обратила внимание журналист ВГТРК Ольга Скабеева.
«Коротко про «на-украине-нацизма-нет», – пишет Telegram-канал «ВестиFM+».
«Найдите разницу между тем, что вещает эта нацистка, и словами «уберменша» – палача Хатыни из фильма Климова «Иди и смотри»: «...Вас не должно быть! Не все народы имеют право на будущее», – пишет Telegram-канал «Ерофей Палыч».
«Самый натуральный нацизм, как и 80 лет назад. И что на кону, они заявляют сами – жизнь НАШИХ людей, включая самых маленьких и беззащитных. Вот поэтому СВО должна достичь всех поставленных целей вплоть до уничтожения киевского режима», – пишет Telegram-канал «Денацификация UA».
В свою очередь политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя интервью Лакуновой, заявил в комментарии «360», что Запад создал на Украине искусственный тоталитарный режим, «режим убийц и негодяев». Марков подчеркнул, что этот режим создан не народом, а военными политтехнологами США и Британии, и целью его является убийство русских на Украине и в России, геноцид. «Они захлебываются в этой пропаганде геноцида», – сказал политолог.
Жители Украины превращены в участников тоталитарной террористической секты, их заставляют участвовать в этом режиме, считает Марков. По его словам, часть из них уже стали убийцами, часть – нет, но «идет искусственное формирование банды убийц». И против это банды Россия проводит специальную военную операцию, заключил политолог.
Отметим, высказывания об убийстве русских звучат на Украине часто, даже на высоком уровне. Так, в начале сентября посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявил, что чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям». Позднее он принес извинения за свои слова.
Стало известно о повреждении одного из ключевых энергообъектов Украины
Компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении одного из ключевых энергообъектов страны
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На прошлой неделе один из ключевых объектов энергетики Украины был серьезно поврежден, сообщили в украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго».
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Укрэнерго», говорится, что повреждение одного из ключевых объектов повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остается сложной.
Уточняется, что сложная ситуация в энергообеспечении отмечается в Киеве, Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях. В этих регионах применяются плановые и аварийные отключения.
Председатель правления компании Владимир Кудрицкий заявил, что Киевский и Харьковский энергоузлы – это большие регионы потребления электроэнергии, туда передается электроэнергия из тех регионов, где она сейчас производится. Сеть в этих областях «понесла очень серьезные повреждения», сообщил он, добавив, что она постепенно восстанавливается силами «Укрэнерго» и других энергокомпаний.
Таким масштабным повреждениям, которые с 10 октября понесла украинская энергетика, не подвергалась ни одна энергосистема, подчеркнул Кудрицкий.
О веерных отключениях электроэнергии на Украине на прошлой неделе сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Жителей Херсона после прихода ВСУ привязали к столбам
Associated Press опубликовало фото из Херсона с привязанными к столбам людьми
Иностранные СМИ опубликовали фотографии из Херсона, где после прихода украинских военнослужащих людей стали привязывать к столбам в качестве наказания за сотрудничество с российскими властями.
По данным Associated Press, снимки сделаны в воскресенье, 13 ноября.
В подписи к одному из снимков уточняется, что к столбам привязаны «предполагаемые коллаборационисты».
Фотографии также публикует британское издание The Daily Mail. Газета уточняет, что за последние несколько недель многие жители Херсона, поддерживающие Россию, покинули город.
Командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин ранее отмечал, что обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. К началу ноября с правобережья вывезены 115 тыс. человек. Временной административной столицей Херсонской области стал Геническ.
Зеленский признал высокие потери ВСУ под Херсоном
Washington Post: Президент Украины Зеленский рассказал, какой ценой Киеву достался Херсон
Херсон очень дорого обошелся Киеву, рассказал президент Украины во время своего визита в город, сообщает газета Washington Post.
Зеленский добавил, что за установление контроля над городом Киев заплатил «большим количеством раненых и очень большим количеством мертвых», передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон, где заявил, что страна готова к миру.
Напомним, российские военные переместились на левый берег Днепра, в Херсон зашли подразделения ВСУ.
Командующий группировкой российских войск Сергей Суровикин ранее заявил, что за октябрь на херсонском направлении ВСУ потеряли свыше 12 тыс. военнослужащих, 18 самолетов, 12 вертолетов, шесть ЗРК, более 200 танков, 21 РСЗО. Также уничтожено порядка 350 наемников. Российские потери в 7–8 раз меньше, чем у противника.
В Донецке заявили о лишении ВСУ важного железнодорожного узла
Донецкий депутат Бердичевский: Взятие Майорска сокращает логистические возможности ВСУ
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Взятие Майорска не только частично разорвет поставки вооружения для ВСУ в Донбассе, но и снизит интенсивность обстрелов Горловки. При этом нам необходимо поскорее добить первую линию обороны ВСУ, продвигаясь через Павловку на Угледар, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Бердичевский, комментируя военную обстановку в регионе.
«На данный момент в Павловке осталось зачистить всего три дома на окраине населенного пункта. И после этого нам надо продвигаться на Угледар. Необходимо перерезать трассу в районе Новомихайловки и Константиновки – двух сел, расположенных между Угледаром и Марьинкой», – рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский.
Он добавил, что у Марьинки идут активные бои. «Там есть серьезные успехи, поэтому мы надеемся, что в скором времени город будет освобожден от ВСУ», – пояснил он.
Бердичевский также указал на значимость взятия под контроль поселка Майорск. «Это железнодорожный узел, через который украинская армия получала подкрепление и военную технику. Для нас было крайне важно прервать эти поставки. Кроме того, взятие населенного пункта может привести к снижению интенсивности обстрелов Горловки», – отметил он.
«В целом, пока вся первая линия обороны ВСУ в Донбассе не будет взята, говорить о продвижении дальше очень тяжело. Нам необходимо сначала занять позиции в Красногоровке, Марьинке и Угледаре», – заключил Бердичевский.
Накануне Минобороны сообщило, что в результате наступления российских военных на Донецком направлении полностью взят под контроль поселок Майорск.
Также отмечается, что высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему так важно получить контроль над Угледаром. Так, Владислав Бердичевский рассказал, что город – часть серьезного укрепрайона. «Далее за ним идут Новомихайловка, Марьинка и Красногоровка, расположенные соответственно к юго-западу и западу от Донецка. Это первая линия обороны ВСУ в Донбассе», – отметил он.
В свою очередь военный аналитик Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД спрогнозировал тяжелые бои за Угледар после взятия расположенной рядом Павловки.
Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, как связаны Угледар и планы украинского наступления на Мариуполь.
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Названы не поддержавшие резолюцию о выплате Россией «репараций» страны
Против резолюции ГА ООН о выплате Россией «репараций» Украине проголосовали 14 стран, еще 73 государства воздержались
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Против проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН о выплате Россией «репараций» Украине проголосовали 14 стран, еще 73 государства воздержались.
Против продвигаемого Западом проекта резолюции проголосовали 14 стран: Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Содружество Багамских Островов, Центрально-Африканская Республика, Эритрея и Эфиопия.
Кроме того, 73 государства воздержались при голосовании по резолюции.
Из стран постсоветского пространства такую позицию заняли Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. При этом Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Украина и Эстония поддержали резолюцию. Азербайджан и Туркмения не принимали участия в голосовании.
Из входящих в БРИКС стран при голосовании воздержались Бразилия, Индия и ЮАР. Такую же позицию заняли Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Белиз, Королевство Бутан, Боливия, Ботсвана, Бруней, Бурунди, Камбоджа, Конго, Египет, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Королевство Эсватини, Габон, Гамбия, Гренада, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Гондурас, Индия, Индонезия, Ирак, Израиль, Ямайка, Иордания, Лаос, Ливан, Лесото, Ливия, Мадагаскар, Малайзия, Мавритания, Маврикий, Монголия, Мозамбик, Намибия, Непал, Нигерия, Оман, Пакистан, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Саудовская Аравия, Сербия, Сьерра-Леоне, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Суринам, Таиланд, Восточный Тимор, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уганда, ОАЭ, Вьетнам, Йемен.
Еще 11 стран не принимали участия в голосовании. Помимо Азербайджана и Туркмении, это Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Содружество Доминики, Марокко, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Королевство Тонга, Танзания, Венесуэла.
Как отметил заместитель постпреда России Дмитрий Полянский, больше половины членов ООН, несмотря на давление, шантаж и выкручивание рук, не поддержали проект продвигавшейся Западом резолюции. Дипломат выразил уверенность, что это фиаско для тех, кто навязывает всему миру порядок, основанный на правилах, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник ГА ООН приняла резолюцию о выплате Россией «репараций» Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя и вице-спикер Совфеда Константин Косачев указали на юридическую ничтожность резолюции.
В Израиле заявили о необходимости признать Украину врагом
Израильский политолог Ципис: Украина стала настоящим врагом Израиля
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Киев в очередной раз продемонстрировал свою двуличность и лицемерие. Однако такое давление на Израиль приведет к обратной реакции властей страны, нежели ожидали в Киеве, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Украина дважды проголосовала в ООН за антиизраильские резолюции.
«Такое давление только ухудшит отношения Израиля с Украиной. И нам пора признать, что Киев – не наш союзник, партнер или друг. Украина стала настоящим врагом Израиля», – сказал сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
«Если посмотреть на США, которые действительно являются нашими союзниками, то они всегда поддерживают произраильские решения. Если же им принципиально что-то не нравится, то они выбирают хотя бы нейтральную позицию», – приводит пример собеседник.
«Очевидно, что никаких поставок систем ПВО теперь быть не может. Если Украина допустила серьезную ошибку. Все это приведет к обратной реакции. Более того, у нас хорошая память, мы запомним это голосование», – утверждает эксперт.
Ципис также указал, что израильтяне в большинстве своем в целом не интересуются украинским кризисом. «Нас больше волнуют те конфликты, которые происходят рядом – Палестинская автономия, сектор Газа, ХАМАС, Сирия, «Хезболла», Иран и Ливан. Для 80% населения вообще загадка, где на карте находится Украина», – подчеркнул он.
«Вместе с тем вопрос Украины активно обсуждает русскоязычная община, которая на сегодняшний день расколота. Таким образом получается, что одни поддерживают Россию, а другие – Украину», – заключил Ципис.
Напомним, что ранее посол Израиля на Украине Михаэль Бродский заявил, что поддержка Киевом резолюции ООН «Действия Израиля», отрицающей связи евреев с Храмовой горой и требующей консультативного заключения Международного суда, крайне разочаровывает.
Бродский подчеркнул, что поддержка инициатив в ООН, направленных против Израиля, не способствует укреплению доверия между Украиной и Израилем.
Речь идет о проекте резолюции «Действия Израиля, затрагивающие права человека палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим», утвержденном Четвертым комитетом Генеральной Ассамблеи ООН. Поддержали резолюцию 98 стран, против выступили 17, а еще 52 страны воздержались.
За последние две недели это уже второй случай, когда Украина поддержала антиизраильские решения в ООН. Так, Киев проголосовал за резолюцию «Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке», которая также сказывается на интересах Израиля.
Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что страна не может поставлять Украине средства противовоздушной обороны. «Мы не можем опустошить наши собственные запасы ПВО. Необходимо помнить, что за Украиной стоит НАТО», – цитирует политика издание The Jerusalem Post.
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Зеленский в Херсоне заявил о готовности Украины к миру
Зеленский прибыл в Херсон и заявил о готовности Украины к миру
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон, где заявил, что страна готова к миру.
«Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны», – цитирует президента Украины Reuters. В Херсоне Зеленский выступил перед силовиками, передает ТАСС.
Напомним, российские военные переместились на левый берег Днепра, в Херсон зашли подразделения ВСУ.
В Белгородской области задержали украинскую ДРГ
Группу украинских диверсантов задержали в Белгородской области, они прошли подготовку на территории одной из европейских стран, пишут СМИ.
Украинская диверсионно-разведывательная группа состояла из трех человек, у одного из подозреваемых нашли поддельные документы и оружие, сообщают «Известия».
Такое оружие стоит на вооружении у ВСУ.
Ранее сообщалось, что украинская ДРГ провела попытку высадиться на Кинбурнскую косу, но высадку сорвали, уничтожено до 20 бойцов ВСУ.
Также в понедельник у города Алешки Херсонской области задержали группу украинских наводчиков.
Названы три категории воюющих на Украине иностранных наемников
MWM: На Украине воюют три категории иностранных наемников
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Американские СМИ рассказали о трех категориях наемников, которые воюют на Украине на стороне украинских националистов.
Первой категорией являются сотрудники армий и разведывательных служб других государств, которые оказывают серьезное влияние на ход боевых действий на Украине, пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).
По информации издания, эти люди получают зарплату от правительств западных стран, а на Украину они отправляются по приказу.
Ко второй группе MWM относит наемников из восточноевропейских стран, в особенности из Польши. Отмечается, что они принимают активное участие в боях и несут серьезные потери.
В третью категорию автор статьи включил наемников из западных государств. Утверждается, что они направляются на Украину по идеологическим причинам.
MWM пишет, что одним из наиболее известных иностранных подразделений, которые воюют на стороне ВСУ, является так называемый Грузинский легион, куда входят около тысячи военных. По данным издания, в его составе «примерно 50 британских военнослужащих и неизвестное количество представителей других западных стран». В статье говорится, что члены легиона «объявили войну против всех россиян», передает ОСН.
Ранее российский военнослужащий в Харьковской области рассказал о том, что польские женщины-наемники участвовали в украинском наступлении наряду с мужчинами.
Эксперты объяснили, почему гибель Зеленского невыгодна России
Эксперты оценили разумность огневого поражения Зеленского российскими войсками
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«Стоит убрать Зеленского, и на его место поставят такую же марионетку, делающую все, что говорят вышестоящие люди из США», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виктор Водолацкий, комментируя дискуссию, вызванную приездом украинского президента в оккупированный ВСУ Херсон. По его мнению, ликвидация Зеленского также создаст новые проблемы Москве во внешнеполитической сфере.
«Все прекрасно понимают, что Зеленский – «никто, и звать его никак». Это говорящая кукла, которая высказывается так, как прикажут люди из Госдепа. Стоит его убрать, и на его место поставят такую же марионетку, делающую все, что говорят вышестоящие люди из США», – подчеркнул первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
«Даже охрана Зеленского состоит из представителей западных спецслужб. Поэтому можно однозначно заявить, что он находится под жестким контролем кураторов из Вашингтона. Он во всем процессе украинского кризиса никакой роли не играет», – заметил собеседник.
Если допустить, что нынешний глава киевского режима будет при каких-то обстоятельствах ликвидирован, то эта ликвидация никак не повлияет на происходящие события, считает депутат. «Но это лишь прибавит проблем России путем ввода большого негатива во внешнеполитическую сферу», – заметил Водолацкий.
«По поводу всех рассуждений в духе «необходимо убить», «необходимо взорвать», могу сказать только одно: Зеленский – откровенно слабый лидер. Он всего лишь зависимый комик, причем зависимый не только от внешних хозяев, но и от внутренних слабостей. Склонен принимать эмоциональные и необдуманные решения», – сказал газете ВЗГЛЯД донецкий политолог и историк Владимир Корнилов.
«Если с ним что-то произойдет, в смысле, например, убийство, в котором наверняка обвинят Россию, то он непременно станет мучеником. В каком-то роде Сальвадором Альенде по-украински. Вокруг него станет выстраиваться общество, как вокруг некоего символа. Целые поколения будут его воспевать», – считает собеседник.
«Мне кажется, лучше дождаться момента, когда собственные граждане будут поднимать его «на штыки» или те же американские хозяева. В противном случае вместо Зеленского придет другой, действительно сильный лидер», – резюмирует Корнилов.
В понедельник Зеленский прибыл в Херсон, где сделал ряд заявлений. За установление контроля над городом Киев заплатил «большим количеством раненых и очень большим количеством мертвых», передавала The Washington Post слова украинского президента.
«Мы оставляем это без комментариев: вы знаете, что это территория Российской Федерации», – отвечая на вопрос о приезде Зеленского в Херсон, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Визит Зеленского в оккупированный вооруженными силами Украины Херсон вызвал дискуссию в российских соцсетях. Ряд авторов указывал на то, что глава киевского режима и сотрудники его офиса находились в сфере досягаемости российских ракетных вооружений, котры могли бы быть применены.
Напомним, что 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу по предложению командующего группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина приказал отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где в том числе расположен областной центр, на левый берег.
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Группу наводчиков ВСУ из бывших заключенных задержали в Херсонской области
В районе города Алешки Херсонской области на левом берегу Днепра задержана группа наводчиков ВСУ, состоявшая из освобожденных заключенных, сообщили в администрации Скадовского района.
Наводчики должны были выявлять и передавать места сосредоточения российской техники, сообщается в Telegram-канале администрации.
В сообщении говорится, что наводчики были из числа заключенных, которых выпустили из тюрем около 4-7 дней назад. Все они были судимы по 115 статье УК Украины «Убийство». Наводчикам выдали радиостанцию и переправили на левый берег.
Ранее в ЛНР были задержаны более 20 человек, подозреваемых в сотрудничестве со службой безопасности Украины.
Небензя: Запад намерен финансировать поставки оружия Киеву из российских активов
Постпред России при ООН Небензя: Запад хочет разморозить активы РФ для оплаты вооружений Украине
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Запад давно хочет разморозить попавшие под санкции активы РФ, для того, чтобы профинансировать поставки оружия Киеву, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании спецсессии ГА ООН по Украине, посвященном рассмотрению украинского проекта резолюции о репарациях Киеву.
Небензя отметил, что не сомневается в том, откуда будут черпаться средства для так называемого возмещения ущерба. По его словам, Запад всеми силами пытается придать своим действиям хотя бы какую-то видимость легитимности, чтобы начать тратить замороженные, а по сути, украденные у Российской Федерации суверенные активы стоимостью в сотни миллиардов долларов, передает ТАСС.
Он добавил, что им уже давно очень хочется их разморозить, но не для того, чтобы вернуть законному владельцу, и не для того, чтобы тратить их на помощь Украине, а на финансирование своих постоянно растущих поставок оружия Киеву и погашение его долгов за уже переданные вооружения.
Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у ГА ООН нет полномочий для создания механизма по взиманию «репараций» с России для Украины.
Военкор: ВСУ разместили артиллерию в жилой застройке Херсона
Украинские военные успели разместить в жилой застройке на занятом им берегу Днепра артиллерию, которая начала обстреливать приграничные районы, сообщил военный корреспондент Роман Сапоньков.
Обстрелы слышны рядом с городом Алешки в Херсонской области, сообщил Сапоньков в своем Telegram-канале.
«Думал, миномет, оказалось, гаубица 152 или 155 миллиметров», – указал он.
Военкор со ссылкой на данные артиллерийской разведки пояснил, что огонь ведется из самого Херсона, из района Остров.
«Освободители» первым делом поставили артиллерию в жилую застройку. Потом будут орать, что мы бьем по жилой застройке», – заключил Сапоньков.
Ранее в администрации Скадовского района Херсонской области поймали группу наводчиков ВСУ, состоявшую из бывших заключенных. Там поясняли, что группу задержали в районе Алешек.
Генассамблея ООН приняла резолюцию по выплате Россией репараций Украине
Генассамблея ООН приняла проект резолюции по механизму выплаты Россией репараций Украине
Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине.
Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена ООН воздержались. Заседание прошло по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины, сообщает ТАСС.
Резолюция «рекомендует создание ее членами в сотрудничестве с Украиной международного реестра нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, потерь и ранений, понесенных в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее, а также для продвижения и координации сбора данных».
Напомним, инициатива стран Запада создать через Генеральную Ассамблею ООН механизм по взиманию репараций с России «юридически ничтожна», заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на спецсессии ГА ООН по Украине, на которой рассматривает проект резолюции о взимании репараций с России.
Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у ГА ООН нет полномочий для создания механизма по взиманию «репараций» с России для Украины.