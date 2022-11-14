В Израиле заявили о необходимости признать Украину врагом

Израильский политолог Ципис: Украина стала настоящим врагом Израиля

Киев в очередной раз продемонстрировал свою двуличность и лицемерие. Однако такое давление на Израиль приведет к обратной реакции властей страны, нежели ожидали в Киеве, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Украина дважды проголосовала в ООН за антиизраильские резолюции.

«Такое давление только ухудшит отношения Израиля с Украиной. И нам пора признать, что Киев – не наш союзник, партнер или друг. Украина стала настоящим врагом Израиля», – сказал сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.

«Если посмотреть на США, которые действительно являются нашими союзниками, то они всегда поддерживают произраильские решения. Если же им принципиально что-то не нравится, то они выбирают хотя бы нейтральную позицию», – приводит пример собеседник.

«Очевидно, что никаких поставок систем ПВО теперь быть не может. Если Украина допустила серьезную ошибку. Все это приведет к обратной реакции. Более того, у нас хорошая память, мы запомним это голосование», – утверждает эксперт.

Ципис также указал, что израильтяне в большинстве своем в целом не интересуются украинским кризисом. «Нас больше волнуют те конфликты, которые происходят рядом – Палестинская автономия, сектор Газа, ХАМАС, Сирия, «Хезболла», Иран и Ливан. Для 80% населения вообще загадка, где на карте находится Украина», – подчеркнул он.

«Вместе с тем вопрос Украины активно обсуждает русскоязычная община, которая на сегодняшний день расколота. Таким образом получается, что одни поддерживают Россию, а другие – Украину», – заключил Ципис.

Напомним, что ранее посол Израиля на Украине Михаэль Бродский заявил, что поддержка Киевом резолюции ООН «Действия Израиля», отрицающей связи евреев с Храмовой горой и требующей консультативного заключения Международного суда, крайне разочаровывает.

Бродский подчеркнул, что поддержка инициатив в ООН, направленных против Израиля, не способствует укреплению доверия между Украиной и Израилем.

Речь идет о проекте резолюции «Действия Израиля, затрагивающие права человека палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим», утвержденном Четвертым комитетом Генеральной Ассамблеи ООН. Поддержали резолюцию 98 стран, против выступили 17, а еще 52 страны воздержались.

За последние две недели это уже второй случай, когда Украина поддержала антиизраильские решения в ООН. Так, Киев проголосовал за резолюцию «Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке», которая также сказывается на интересах Израиля.

Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что страна не может поставлять Украине средства противовоздушной обороны. «Мы не можем опустошить наши собственные запасы ПВО. Необходимо помнить, что за Украиной стоит НАТО», – цитирует политика издание The Jerusalem Post.

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