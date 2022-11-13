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В ДНР сообщили о ликвидации за сутки более 50 украинских боевиков
Басурин: Бойцы ДНР уничтожили за сутки более 50 украинских боевиков
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За последние сутки военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили свыше 50 боевиков и их технику, заявил заместитель начальника Управления народной милиции Эдуард Басурин.
Басурин отметил, что уничтожено следующее «вражеское вооружение» и военная техника: три гаубицы (две М777 и Д-20), два танка (Т-80БВ и Т-72М1), 16 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито пять БПЛА, передает «Донецкое агентство новостей».
Он добавил, что также были ликвидированы свыше 50 украинских военнослужащих.
Ранее Минобороны России рассказало о боевой работе многоцелевых истребителей Су-35С ВКС РФ в ходе спецоперации на Украине и уничтожении одним из них украинского самолета.
Собчак впечатлила реакция жены Зеленского на откровения о семье
Телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на «бесценную» реакцию жены Владимира Зеленского, когда он признался, что они живут отдельно и ему некому готовить завтрак.
Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала отрывок интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу CNN, где он «пошутил», что жена готовит завтраки детям, а ему нет. Зеленский пояснил, что у них нет возможности завтракать вместе в этот «сложный период», поскольку они живут отдельно.
Собчак обратила внимание на реакцию Елены Зеленской, которая явно была удивлена и недовольна откровениями супруга. «Реакция жены бесценна», – написала она.
Ранее Елена Зеленская заявила The Guardian, что ее супруг очень капризный, не любит следить за своим физическим здоровьем, приходится устраивать сцену, чтобы он померил температуру.
Зеленский назвал адом российские атаки в Донбассе
Президент Украины Зеленский рассказал об аде в Донбассе из-за российских атак
Президент Украины Владимир Зеленский назвал адом российские атаки на Донбассе и рассказал о невероятных жестоких боях.
Зеленский в своем видеобращении заявил, что в Донбассе творится ад из-за российских атак, по его словам, «там ежедневно идут невероятно жестокие бои», передает РИА «Новости».
Ранее ВСУ бежали после продолжительной осады из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона в ДНР.
Также врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России в ДНР полностью освободили населенный пункт Павловка.
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В Британии оценили мощь военной авиации России на Украине
The Spectator: Западу нельзя недооценивать мощь российской авиации на Украине
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Западные страны, поддерживающие Украину, сделают опасную ошибку, если не будут помнить о мощи российской военной авиации, которая наносит серьезный ущерб ВСУ, заявил специалист Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI) Джастин Бронк в статье для The Spectator.
Бронк заявил, что российские самолеты имеют несколько значительных преимуществ, благодаря которым наносят серьезные потери украинским воздушным силам. Эксперт указал это в статье для The Spectator, основываясь на последних исследованиях RUSI. Он считает, что недооценка российской авиации стала бы опасной ошибкой, передает РИА «Новости».
Он также указал, что российские самолеты оснащены более эффективными радарами, у которых гораздо больше дальность действия. Также эксперт просил не забывать, что российские ракеты класса воздух – воздух обладают гораздо большей эффективной дальностью и большей тактической гибкостью, чем украинские.
Бронк отметил, что истребители с ракетами большой дальности поражают украинские самолеты на расстоянии и практически неуязвимы для противника.
Отдельно он выделил и стратегию российских летчиков, которым удается грамотно использовать численное и техническое преимущество на поле боя.
Ранее летчик МиГ-31 ВКС России рассказал об уничтожении украинского Су-24 в воздухе.
В Сети восхитились песней немца о переговорах с Россией
Немецкий активист Шаттауэр опубликовал видеоклип, в котором призывает Берлин приступить к переговорам с Россией
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Активист и байкер из Германии Ове Шаттауэр выложил в Сеть видеоклип, в котором побуждает немецкие власти приступить к диалогу с Россией.
В песне активист напомнил о погибших ради победы над нацизмом солдатах, призвал подумать, кому выгоден конфликт между Россией и Украиной и назвал жителей России – друзьями. Клип выполнен под немного измененный мотив гимна России, передает РИА «Новости».
Видео опубликовано в его YouTube-канале.
«Россиянин – мой друг. Давайте говорить с Россией только на языке мира. Долой русофобию! Неужели мы забыли о 27 миллионах погибших солдат, которые спасли мир от нацизма?» – спрашивает активист.
Более того, Шаттауэр назвал членов бундестага марионетками США.
«Ради того, чтобы нанести вред россиянам, немцы должны мерзнуть. Сложившаяся ситуация радует американцев, которые хотят заколотить денежки на конфликте. Это ваши западные ценности?» – говорится в песне.
Немецкие и российские пользователи поддержали призыв рэпера.
«Привет из Мюнхена! Спасибо за правду!» – написал один из пользователей.
«Привет всем россиянам! Расстояние не помеха для нашей дружбы», – добавил другой.
«Эстонцы поддерживают призыв к переговорам и дружбе», – пишет один из подписчиков немца.
Украинцы стали шутить по поводу поездок в лифте
Украинцы стали грустно шутить по поводу поездок в лифте
На Украине снимают шуточные видео по поводу застревания в лифте из-за аварийных отключений света.
На Украине в соцсетях выставляют ролики с грустными шутками на тему выключения света. Так, на одном из опубликованных видео женщина перед тем, как зайти в лифт, крестится. Ролик сопровождается подписью: «Когда через 8 минут могут выключить свет, а ты живешь на 12-м этаже», передает «Царьград».
Отмечается, что в Киеве из-за аварийных отключений жители стали застревать в лифтах, диспетчера на помощь вызвать сложно тоже из-за отсутствия света.
Ранее исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в Киеве может вырасти продолжительность отключения света из-за понижения температуры.
Анкара: Москва запретила проход судов через Керченский пролив
Анкара: Москва запретила проход судов в Азовское море через Керченский пролив
Москва приостановила проход некоторых судов в Азовское море через Керченский пролив, которые были заполнены за пределами России, сообщили в Главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.
Из информации ведомства следует, что такое сообщение получено от морской администрации Российской Федерации, передает ТАСС.
Эксперт назвал возможные направления для новых атак ВСУ после вхождения в Херсон
Эксперт пояснил, что после перехода Херсона под контроль ВСУ украинская хунта не остановится
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В ближайшие дней десять следует ожидать новых атак противника. После перехода Херсона под контроль ВСУ Киев может высвободить до восьми бригад и перебросить их на другие участки фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. О том, что следующей целью Киева может стать Запорожская область, ранее заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«После входа в Херсон вооруженные силы украинской хунты высвобождают в несколько раз больше людей, чем наши войска, которые должны занимать оборону на низком – левом – берегу, и в любом случае не будут наступать через Днепр. А противнику достаточно расположить на правом – высоком – берегу артиллерию, одну-две бригады, а, как минимум, восемь бригад перебросить на другие участки фронта», – считает военный аналитик Михаил Онуфриенко.
На этой неделе, по данным Минобороны, Россия отвела из Херсона более 30 тыс. военных. «Половина из них останется на левом берегу в обороне, потому что со стороны ВСУ будут вылазки, провокации», – предположил собеседник.
По его прогнозу, уже дней через десять следует ожидать новых атак противника. «Безусловно, будет усилен Угледар, дополнительные силы будут переброшены Киевом в Артемовск», – уверен Онуфриенко.
В субботу председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что за счет освободившихся сил в Херсонской области Киев начал наращивать военную группировку на Запорожском направлении. По оценке Рогова, с херсонского направления противник может перекинуть около 40 тыс. человек. ВСУ, предупреждает Рогов, планируют дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь.
Онуфриенко согласен, что подобные предположения не лишены оснований. Для Киева является приоритетным Запорожское направление, потому что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы рассечь фронт и выйти к Бердянску. Это позволит Украине усилить свою переговорную позицию, назвав условием для заключения мира с Россией передачу под полный контроль Херсонской и Запорожской областей. «Для Киева важно занять территории за пределами Донецкой и Луганской народных республик. После чего он может заявить, что «выбил русских» практически на границы до начала спецоперации. Это будет поводом вступить в переговоры и предлагать Москве прекратить огонь», – предположил Онуфриенко.
Эксперт опроверг прогнозы западных аналитиков о том, что с приходом холодов обе стороны будут не заинтересованы вести интенсивные бои и возьмут оперативную паузу до весны следующего года. На самом деле такой сценарий невыгоден ни Москве, ни Киеву, тем более что с учетом постепенного поступления на фронт мобилизованных российских военных начнет меняться соотношение сил и на линии фронта будет больше паритета.
«Как показывает история, у нас зимой боевые действия никогда не прекращались. Зачем ждать пять месяцев, когда снова наступит распутица. Вот США заинтересованы затягивать конфликт до бесконечности, а для России – это неприемлемо в том числе и потому, что после отвода сил с правого берега Днепра мы оставили территорию РФ. В любом случае нам надо освобождать ее и ждать пять месяцев усиления противника, который продолжает получать западные вооружения и готовить своих вояк за границей, по меньшей мере глупо», – подытожил Онуфриенко.
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Блинкен дал совет украинским властям по переговорам с Россией
Блинкен заявил Кулебе, что Киев сам должен определить необходимость переговоров с Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Камбодже указал, что Киев должен сам решать, когда вступать в переговоры с Россией.
В сообщении Госдепартамента указано, что на встрече с Кулебой Блинкен заявил о приверженности США помощи Украине в решении вопросов последствий ударов России, а также подготовке к предстоящей зиме, передает ТАСС.
Также он в очередной раз подчеркнул, что выбор времени и содержания любых переговорных процессов должен оставаться за Украиной.
Ранее Кулеба допустил возможность личной встречи с Лавровым в Камбодже.
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По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу на всей территории Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению.
Сообщения о воздушных тревогах начали поступать с 15.08 (14.08 по московскому времени), передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что тревога была объявлена в четырех областях страны. В Полтавской, Сумской и Харьковской областях. А утром тревога объявлялась в Полтавской и Харьковской областях.
Минфин Британии обвинил в неизбежной рецессии Россию
Глава минфина Британии Хант счел Москву ответственной за неизбежную рецессию в стране
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Рецессия в Великобритании неизбежна, заявил глава минфина страны Джереми Хант, добавив, что рецессия «сделана в России».
Хант признал, что речь идет уже не о том, сможет ли Великобритания избежать рецессии или нет, а о том, можно ли рецессию сделать «короче и меньше», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.
По словам министра, если его ведомство вместе с Банком Англии удержит под контролем инфляцию, то получится сдерживать эффект от глобального повышения процентных ставок и рост ставок по ипотеке. Тогда, сказал он, появится «шанс вернуть все на круги своя», передает ТАСС.
Хант утверждает, что «стабильность» была потеряна в основном из-за действий России на Украине. По его словам, «это рецессия с маркировкой «сделано в России», Лондону требуется «восстановить стабильность в качестве первого шага к росту».
Times указывает, что с июля по сентябрь экономика сократилась на 0,2%, ожидаемое сокращение этого показателя в четвертом квартале позволит официально говорить о том, что страна столкнулась с рецессией. Банк Англии заявил, что экономика вошла в рецессию, которая, вероятно, сохранится до второй половины 2024 года, то есть окажется самой продолжительной за 100 лет ведения статистики. Годовой показатель инфляции перевалил за 10% и продолжает расти.
Напомним, правительство Лиз Трасс решило заморозить цены на электроэнергию и снизить при этом часть налогов. Это привело к обрушению фунта стерлингов, а Банку Англии пришлось срочно печатать новые деньги. Новый премьер Великобритании Риши Сунак собирается закрыть дыру в бюджете, повысив налоги. Британский королевский советник Альпер Али Риза заявил, что выход из Европейского союза, пандемия, военные действия на Украине, а также проблемы с бюджетом страны «поставили Британию на колени».
Минобороны сообщило об уничтожении украинского самолета российским Су-35С
Украинский самолет был уничтожен ракетным ударом российского истребителя Су-35С
Минобороны России рассказало о боевой работе многоцелевых истребителей Су-35С ВКС России в ходе спецоперации на Украине и уничтожении одним из них украинского самолета.
Ведомство сообщило в Telegram, что полеты истребителей проводятся с подвешенными ракетами различного класса. Су-35С обнаружил воздушную цель и опознал ее как самолет противника. Цель была уничтожена ракетным вооружением. Сообщается, что истребители выполняют патрулирование и прикрывают штурмовую авиацию, а также вертолеты при нанесении авиаударов по военным объектам и технике вооруженных сил Украины.
Напомним, российское военное ведомство также сообщило об уничтожении украинской бронетехники штурмовиками Су-25 ВКС России.
Пушилин и Соловьев посетили батальон «Спарта» в Донецком аэропорту
Пушилин и Соловьев встретились с командиром батальона «Спарта» Жогой в Донецком аэропорту
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Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что побывал вместе с журналистом Владимиром Соловьевым на территории Донецкого аэропорта, где они поговорили с командиром батальона «Спарта» Артемом Жогой.
Видеозапись опубликована в Telegram Пушилина. Жога рассказал о полной зачистке района аэропорта от украинских военных. Он отметил, что район, который прежде был передним краем боев, стал для ДНР глубоким тылом. Жога указал, что интенсивность украинских обстрелов Донецка стала слабее после того, как украинских военных отбросили дальше от города, передает ТАСС.
Кроме того, Пушилин и Соловьев побывали в госпитале и поговорили с врачами, а также проходящими лечение раненными бойцами ДНР. «Даже на больничных койках наши бойцы не унывают. Проведали их с Владимиром Соловьевым», – говорится в сообщении.
Напомним, «Спарта» установила контроль над так называемыми большим и малым «муравейниками», где были серьезные укрепления противника. Как пояснял Пушилин, речь идет о «внешние территории аэропорта» и «части взлетно-посадочной полосы». По его словам, освобождение этой территории дает российским силам возможность начать продвижение в нескольких направлениях.
Взрывы произошли в украинском Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Запорожье
Взрывы слышны в подконтрольном Украине городе Запорожье, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».
О взрывах в украинском Запорожье сообщила в Telegram-канале «Страна.ua». До этого здесь объявили воздушную тревогу, передает РИА «Новости».
Ранее в субботу воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.
Стало известно об испытаниях Западом созданных для НАТО наркотиков на Луганщине
Источник заявил об испытании западными компаниями в лабораториях на Луганщине разработанных для военных НАТО наркотиков
В лабораториях, которые были обнаружены на территории ЛНР, украинские власти и западные компании проводили испытания наркосодержащих назальных анальгетиков, созданных для военных НАТО, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» заявил, что в Рубежном выявлена схема проведения слепых испытаний новейшего наркосодержащего назального обезболивающего средства. Сообщается, что испытания на Украине проводили западные фармацевтическими компании для НАТО и Киева. Позднее анальгетики использовались для военных нужд Украины.
Преподаватель кафедры анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи Луганского медицинского университета, главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко, который до 2014 года участвовал в испытаниях различных медпрепаратов, указал, что наркосодержащих назальных анальгетиков «нет в мире», то есть речь идет об «очень современных разработках».
Он подчеркнул, что для этого требуются мощные фармацевтические базы, которых до 2014 года на Украине не было. Проведение испытаний на Украине, по его словам, позволяло сделать испытания дешевле – добровольцам и специалистам можно было платить меньше, чем в странах разработчиков. «Нахождение в Донбассе, недалеко от передовой, минимизировало риски «выхода» ненужной информации в случае неудач», – сказал Докашенко. Он отметил, что при провале исследований на Украине результаты «не были бы приданы столь быстрой огласке, как случилось бы в любой европейской стране».
Напомним, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил в августе, что на жителях города Рубежного до его освобождения Россией проводили испытания незарегистрированных фармпрепаратов с высокой токсичностью.
В США спрогнозировали политику в отношении Украины после победы республиканцев
Fox News: Политика США по Украине останется неизменной в случае победы республиканцев
Не стоит ждать разворота в политике США в отношении Украины, если республиканцы получат большинство мест в палате представителей и сенате, поддержка киевским властям продолжится, заявил обозреватель Fox News Джей Карафано.
Он считает, что в случае победы республиканцы проведут более четкую черту между реальной помощью Украине и расточительной политикой администрации Джо Байдена, передает РИА «Новости».
Карафано подчеркнул, что «красные» могут потребовать от ЕС партнеров увеличения объемов поддержки ВСУ, а конгрессу США придется приложить усилия, чтобы не допустить превращения Украины во второй Ирак или Афганистан.
Между тем, член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин, выступая перед избирателями в Су-Сити (штат Айова) заявила, что если республиканцы победят на промежуточных выборах, Украине не достанется ни цента.
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