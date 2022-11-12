Депардье решил закрыть продюсерский центр в России

Жерар Депардье решил закрыть свой продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России

Французский актер Жерар Депардье закрывает продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России из-за паузы в проектах, решение не связано с конфликтом на Украине, подчеркнул друг и продюсер звезды Арно Фрилли.

Фрилли пояснил, что центр Депардье был создан для развития аудиовизуальных проектов, но сейчас система простаивает и бесполезна, передает ТАСС.

По его словам, решение о закрытии центра не связана с ситуацией из-за кризиса на Украине. Фрилли также сообщил, что приостановлена работа над фильмом «Нормандия – Неман» о французских летчиках, сражавшихся на стороне СССР против нацистов в годы Второй мировой войны из-за того, что Франция вышла из проекта после начала кризиса.

Также Фрилли отметил, что Депардье готов и мотивирован сниматься в российских проектах.

Ранее лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов высказал мнение о том, что французский актер Жерар Депардье должен быть лишен российского гражданства из-за того, что выступает против России, критикуя спецоперацию на Украине.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, не совсем понимает, что происходит на Украине в последние годы, и, если с его стороны будет желание, в Кремле готовы дать ему необходимые пояснения.