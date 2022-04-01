Кремль выразил готовность разъяснить Депардье нюансы происходящего на Украине

Французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, не совсем понимает, что происходит на Украине в последние годы, и, если с его стороны будет желание, в Кремле готовы дать ему необходимые пояснения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания исполнителя по поводу российской спецоперации на Украине.

«Поскольку там упоминается президент, я предположу, что Депардье, скорее всего, не полностью понимает, что происходит», – передает ТАСС слова представителя Кремля о словах актера. «Мы при необходимости готовы будем все это ему рассказать и объяснить, чтобы он лучше понимал, – добавил Песков. – Если он захочет».

Пресс-секретарь предположил, что Депардье не очень осведомлен о событиях, происходивших в стране с 2014 года. «В силу того, что он не совсем погружен в политическую повестку дня, он не понимает, что произошло на Украине в 2014 году, он не понимает, что такое Минские договоренности, он не понимает, что такое Донецк и Луганск, он вряд ли понимает, что такое бомбежки мирных людей, он вряд ли знает о националистических элементах», – отметил представитель Кремля.

Напомним, в декабре французские правоохранители предъявили актеру Жерару Депардье обвинение в изнасиловании. Актриса Шарлотта Арнольд сообщила, что стала «жертвой Депардье».