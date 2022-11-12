Миланский театр «Ла Скала» раскритиковал призыв отменить «Бориса Годунова»

Театр в «Ла Скала» в Милане выразил недовольство призывом отменить «Бориса Годунова» исходящего от генконсула Украины

Музыкальный директор миланского театра «Ла Скала» Риккардо Шайи выразил мнение, что отмена оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов» покажет наказание для русской культуры.

По его словам, показ такого произведения с безумием и смертью царя, может показать наказание для культуры. Изначально идея шедевра состояла в том, чтобы объединить «Макбета» с «Борисом», показав, к чему приводит злоупотребление властью. Шайи задается вопросом, не хотят ли отменить Шекспира, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera.

Режиссер напомнил, что в январе следующего года будет исполняться Чайковский, затем последует концерт, приуроченный к 70-летию со дня смерти украинского гения Прокофьева.

«Искусство не должно расплачиваться за хаос, происходящий с 24 февраля», – подытожил он.

Многие из руководства миланского театра сочли заявление украинского генконсула неприемлемым. Так, один из членов совета директоров театральный режиссер Франческо Микели отметил, что консул просто стремится устрашить.

В июне стало известно, что миланский театр «Ла Скала» отказался отменять русскую культуру.