Миланский театр «Ла Скала» отказался отменять русскую культуру

Знаменитый миланский театр «Ла Скала» откроет новый сезон оперой русского композитора Модеста Мусоргского «Борис Годунов», программа была представлена управляющим театром Домеником Мейером, сообщает агентство АНСА.

«Я не охочусь за ведьмами, я против отмены русских опер, а когда читаю Пушкина, не прячусь», – сказал управляющий, передает ТАСС.

Ранее на встрече с деятелями культуры президент Владимир Путин заявил, что на Западе процветает так называемая культура отмены, остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в их шаблоны. Он также сравнил нынешнюю атаку на русскую культуру на Западе с тем, что происходило в гитлеровской Германии. Но, по словам главы государства, через культуру правда о России пробьет себе дорогу в мире.

Музей «Эрмитаж в Амстердаме» изменил название на «Голландское наследие Амстердама», сообщила представитель музея Мадлен ван Флит. В прошлом месяце музей прекратил взаимодействие с Эрмитажем в Петербурге из-за российской спецоперации на Украине. Кроме того, Национальная галерея в Лондоне переименовала картину Эдгара Дега «Русские танцовщицы», заменив слово «русские» на «украинские». «Название этой картины было предметом постоянного обсуждения. Мы сочли, что это подходящий момент для обновления названия картины, чтобы лучше отразить ее тему», – цитирует The Guardian представителя учреждения.

На днях театр «Беллини» в Неаполе заменил в своей программе «Лебединое озеро» на «Жизель». «Лебединое озеро» должна была исполнить прибывшая в Италию сборная труппа украинского классического балета – Национальной оперы Украины, Одесского театра оперы и балета и Харьковского театра оперы и балета. Администрация «Беллини» запретила им танцевать под русскую музыку. Такое же решение о запрете принял театр в Лониго, а в театре Фриули-Венеции-Джулии в Триесте и в городском театре Феррары вместо русского балета пройдет «Украинский гран-гала».