Миланский театр «Ла Скала» отказался отменять русскую культуру

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6 июня, понедельник | Последнее обновление — 16:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Приднестровье сообщили о диверсии против миротворцев
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Украинское командование выбрало самый циничный вариант ведения войны, при котором войска, сражающиеся на линии соприкосновения, удерживаются на позициях до последней стадии, практически до полного их уничтожения.
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Украина, больная своим опоздавшим родиться и оформиться национализмом (в самой Европе давно разрушенным), сама готова уничтожить свою культуру. Сама готова вырвать свой последний глаз (если только ей пообещают, что соседу вырвут оба).
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Люди в России жаждут скорейшего освобождения Харькова, Одессы и даже Киева. При этом они не понимают, какую цену придется заплатить за их нетерпение.
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Миланский театр «Ла Скала» отказался отменять русскую культуру
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Знаменитый миланский театр «Ла Скала» откроет новый сезон оперой русского композитора Модеста Мусоргского «Борис Годунов», программа была представлена управляющим театром Домеником Мейером, сообщает агентство АНСА.
«Я не охочусь за ведьмами, я против отмены русских опер, а когда читаю Пушкина, не прячусь», – сказал управляющий, передает ТАСС.
Ранее на встрече с деятелями культуры президент Владимир Путин заявил, что на Западе процветает так называемая культура отмены, остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в их шаблоны. Он также сравнил нынешнюю атаку на русскую культуру на Западе с тем, что происходило в гитлеровской Германии. Но, по словам главы государства, через культуру правда о России пробьет себе дорогу в мире.
Музей «Эрмитаж в Амстердаме» изменил название на «Голландское наследие Амстердама», сообщила представитель музея Мадлен ван Флит. В прошлом месяце музей прекратил взаимодействие с Эрмитажем в Петербурге из-за российской спецоперации на Украине. Кроме того, Национальная галерея в Лондоне переименовала картину Эдгара Дега «Русские танцовщицы», заменив слово «русские» на «украинские». «Название этой картины было предметом постоянного обсуждения. Мы сочли, что это подходящий момент для обновления названия картины, чтобы лучше отразить ее тему», – цитирует The Guardian представителя учреждения.
На днях театр «Беллини» в Неаполе заменил в своей программе «Лебединое озеро» на «Жизель». «Лебединое озеро» должна была исполнить прибывшая в Италию сборная труппа украинского классического балета – Национальной оперы Украины, Одесского театра оперы и балета и Харьковского театра оперы и балета. Администрация «Беллини» запретила им танцевать под русскую музыку. Такое же решение о запрете принял театр в Лониго, а в театре Фриули-Венеции-Джулии в Триесте и в городском театре Феррары вместо русского балета пройдет «Украинский гран-гала».
В США призвали Зеленского отдать часть территорий под контроль России
Ситуация на Украине должна завершиться мирно на условиях России, пишет обозреватель American Thinker Фрэнк Говард.
«Соединенные Штаты должны оказать сильное давление на президента Зеленского, чтобы он согласился на урегулирование и позволил русскоязычным районам на юге и востоке Украины отделиться и остаться под контролем России», – цитирует статью РИА «Новости».
По мнению автора статьи, при наилучшем исходе событий Украина по итогам будущих переговоров останется нейтральной в геополитическом конфликте Запада и Москвы. Такой шаг защитит национальные интересы России.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Российские военные отправили ВСУ листовки с Арестовичем в образе «Люсеньки»
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С использованием агитационных снарядов на позиции ВСУ доставлены российские листовки, на которых советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович запечатлен в женских платье и парике, сообщают информационные агентства.
Российские военные доставили листовки на позиции украинских войск в Запорожской области – на территорию населенных пунктов Орехово и Гуляйполе. Для доставки использовались 122-мм гаубицы Д-30. Агитснаряды не наносят ущерба инфраструктуре, они сконструированы так, чтобы шел разброс исключительно листовок, без поражающих элементов и взрывчатки. На листовках изображены Арестович, олигарх Игорь Коломойский и президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».
На листовке с Арестовичем тот запечатлен в женском обличье: парике и платьях – очевидно, из роли в кинофильме «Не бойся, я рядом», где он играл женщину по имени Люсенька. Текст листовки гласит: «Боец ВСУ! Ты погибаешь за таких, как он!». Также указывается, что у Коломойского иностранное гражданство – израильское: «Игорь Коломойский имеет гражданство Израиля. Не умирайте за изменников родины. Сдавайтесь! Вас ждут дома!».
Еще один призыв к украинским солдатам гласит: «Зачем твоим родителям оплакивать твою преждевременную смерть? Ты хочешь умереть за Коломойского, Ахметова и Пинчука? Выбирай будущее! Не участвуй в боевых действиях и вернись к нормальной жизни. Пока не поздно – отказывайся воевать. Сложи оружие! Тебя ждут дома живым!».
Напомним, в начале апреля Арестович в очередном интервью подробно рассказал, как власти Украины манипулируют гражданами в период спецоперации. Позднее ему припомнили слова о «мелком самолюбии» Зеленского. Также он заявлял: «Мы *** страна. Кроме того, у нас *** коллективное бессознательное. Средний украинец, если возможно рассуждать в таких категориях, это идеальная жертва информационной семантической войны. Разорваны все связи в мозгу, внушаем, то есть у него вместо мозга идеальный газ».
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Итальянский ведущий испытал приступ головокружения после интервью с Захаровой
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Передачу итальянского канала La7 пришлось прервать из-за того, что ведущий Массимо Джилетти, находившийся в Москве, испытал приступ головокружения. До этого он провел интервью с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Первую помощь ему оказал российский телеведущий Владимир Соловьев.
Джилетти из Москвы находился на связи с римской студией. Он закончил интервью с Захаровой по Skype и перешел к его обсуждению с гостями передачи Non è l'Arena. Однако через несколько минут участники разговора обратили внимание на то, что Джилетти стало плохо. Его соведущая воскликнула: «О Боже, Массимо, что происходит? Помогите Массимо». После этого включили рекламу, передает РИА «Новости».
После рекламы передачу продолжили уже без участия Джилетти, который, как пояснила журналистка, испытал внезапное недомогание. Через некоторое время Джилетти вновь связался со студией, рассказав, что у него был приступ головокружения. Он объяснил случившееся недостатком сахара или холодной погодой в Москве. Джилетти вернулся к телешоу. Он сообщил, что первую помощь ему оказал Соловьев.
Напомним, Захарова в эфире итальянского телеканала La7 заявила, что у Запада «нет морального права учить кого-то чему-то». «Ваши ошибки состоят в том, что вы слишком эгоистичны, вы считаете, что вы в центре мира, что помимо вас в мире нет других народов», – сказала она.
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Финляндия удивилась реакции России на заявку страны в НАТО
Россия не оказывает давление на Финляндию из-за желания страны вступить в Североатлантический альянс, заявил в беседе с газетой Financial Times глава полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари.
Руководитель финской разведки считает этот факт «удивительным». «Пока все достаточно спокойно и будем надеяться, что все так и останется. Хорошо, что ничего не происходит. Позитивный момент также состоит в том, что мы приготовились и способны защищать наше общество», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом глава SUPO не уточнил, какой реакции ожидали в Хельсинки от российской стороны.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
«Они (российская сторона – прим. ВЗГЛЯД) заинтересованы, каким именно членом Североатлантического альянса станет Финляндия, если это произойдет», – предположил финский чиновник.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, 18 мая подали заявки на вступление в НАТО. Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что потенциальное вступление Финляндии в НАТО поднимает вопрос о статусе двух территорий: Аландских островов и Сайменского канала.
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Военкор ВГТРК Сладков сообщил о гибели в Донбассе генерал-майора Кутузова
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Генерал-майор Роман Кутузов погиб в ходе российской спецоперации на Украине, об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. По словам журналиста, Кутузов стал четвертым генералом, погибшим в ходе спецоперации на Украине.
«Комкор Роман Кутузов – четвертый российский генерал, погибший в бою. Речь идет о наших генеральских потерях в Донбассе. Жаль, хороший человек был. Выходец из ВДВ. Мы дружить начали когда он командиром полка был», – написал Сладков в своем Telegram-канале.
Военкор отметил, что на Украине «пытаются принять закон разрешающий украинским командирам расстреливать не идущих в бой подчиненных. А у нас генерал встает и сам, своим примером, ведет солдат в атаку».
«Так какая идея сильней? На чьей стороне правда? Наша, раз у нас и генералы на штурмовиках сами летают, и в атаку ходят, и гибнут, как солдаты. Не помню подобных примеров на Украине», – заключил он.
По данным Telegram-канал «Военный осведомитель», Роман Кутузов погиб в ходе боя близ населенного пункта Николаевка Попаснянского района ЛНР. Отмечается, что погибший генерал за годы службы был награжден орденами Кутузова, Мужества, «За военные заслуги», Почета, а также медалью «За отвагу».
Ранее стало известно, что генерал-майор в отставке, летчик Канамат Боташев погиб при выполнении боевой задачи в небе над Донбассом в мае 2022 года. Награжден званием Героя России посмертно.
Заместитель командующего 8-й армии генерал-майор Владимир Фролов погиб в ходе специальной военной операции на Украине и был похоронен в середине апреля с почестями в Петербурге.
В марте 2022 года в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ) капитан 1-го ранга Андрей Палий. Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
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Болгария, Северная Македония и Черногория отказались пропускать самолет Лаврова в Сербию
Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова, сообщают сербские СМИ со ссылкой на свои источники.
«Прибытие высокопоставленного гостя из Москвы находится под большим вопросом, поскольку Черногория, Северная Македония и Болгария запретили полеты его самолета. Это стало подтверждением слов президента Сербии Александра Вучича, публично заявившего о том, что дела осложняются в связи с планируемым приездом министра иностранных дел Российской Федерации», – сообщает сербская газета «Вечерние новости».
Газета пишет, что Вучич в 10.00 (11.00 мск) понедельника проведет встречу с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко.
В пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова проинформировала, что глава российского внешнеполитического ведомства посетит 6-7 июня Сербию с визитом, в ходе которого запланированы встречи с президентом этой страны, переговоры с министром иностранных дел и председателем Народной скупщины (однопалатного парламента). По словам дипломата, предполагается, что стороны углубленно обсудят вопросы двустороннего политического и экономического взаимодействия, обменяются мнениями по ситуации в Балканском регионе, а также по ряду международных проблем.
В Запорожской области высмеяли визит Зеленского «на фронт»
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«Боевой дух украинской армии стремится к нулю. И Зеленскому просто необходимо исправить эту ситуацию с помощью визитов на линию фронта, или хотя бы съемок видеороликов, которые на это намекают», – заявил газете ВЗГЛЯД член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, комментируя поездку украинского президента в регион.
«Поездка Зеленского говорит о том, что общий настрой армии после массовой сдачи боевиков в плен в Мариуполе и других районах Донбасса просто на нуле. И их можно понять. Никто из боевиков не хочет сдаваться в плен или гибнуть в реальном бою. Кроме того, уже сейчас в Запорожье зреют настроения местных элит сдать город, но Зеленский пытается все это притушить. И недавняя поездка – попытка поднять дух армии и местных элит», – сказал член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По словам собеседника, о поездке украинского президента в регион было известно заранее. «В Киеве разработали план, который должен был показать военным, что Зеленский с ними, не боится быть на фронте и всегда рядом. Мы, узнав об этой поездке от наших источников, дали анонс в социальных сетях. И сразу после этого маршрут передвижения украинского президента изменился, равно как и массовка, которая должна была изображать ликование. Началась форменная истерика», – пояснил Рогов.
«По официальной версии, события происходили на линии фронта. Однако, если посмотреть на кадры визита, Зеленский даже не удосужился надеть бронежилет или каску. Да и все его окружение выглядело сомнительно. Судя по фото и видео, военные все расслаблены, никто даже не пытается обеспечивать какую-то безопасность президента. Тут напрашивается очевидный вывод, что все события на самом деле снимались подальше от линии фронта», – заключил собеседник.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский посетил Запорожье, где встретился с украинскими военными. Как сообщила пресс-служба Зеленского, он ознакомился с обстановкой на передовой, пообщался с военными, вручил им награды и подарки.
В Запорожской области Киев контролирует чуть меньше трети региона, но в эту часть входит город Запорожье, где живет почти половина населения области. При этом временной столицей части Запорожской области фактически стал город Мелитополь.
Как пояснили местные власти, выбор в пользу Мелитополя обусловлен двумя причинами: во-первых, это крупнейший город, во-вторых, с точки зрения логистики он находится между другими двумя достаточно крупными и важными городами – Бердянском и Энергодаром.
Напомним, новые власти Запорожской области обозначили стратегический курс: этот регион, вслед за Херсонщиной, намерен войти в состав России. Возвращение должно начаться после освобождения областной столицы, которую пока удерживают украинские войска и нацбаты. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что сулит России воссоединение с этими землями и объясняла, как Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений.
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Глава МИД Германии отказалась встречаться с послом Украины
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась встречаться с послом Украины в Берлине Андреем Мельником, сообщает немецкий таблоид Bild.
«Бербок намерена проводить встречи только с коллегами-министрами, не с послами», – заявили изданию в дипломатическом ведомстве Германии, передает РИА «Новости».
При этом министр добавила, что она находится в постоянном контакте с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Мельник в ответ осудил немецкого министра. «Я бы очень хотел, чтобы главный дипломат Германии нашел время для посла Украины», – заявил он и добавил, что ничто не заменит «конфиденциальную беседу».
Напомним, украинский посол уже неоднократно выступал с прямыми оскорблениями в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца. Так, он называл канцлера «обиженной ливерной колбасой». Причем приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. Кроме того, Мельник обвинял Шольца в отсутствии мужества и лидерства.
Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, недавно в интервью медиагруппе Funke он выразил разочарование тем, что обещанные 15 зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены только в конце июля, а еще 15 – в конце августа. По мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1.
На этом фоне в Германии требуют отставки Мельника с поста посла Украины.
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Украинские войска при отступлении сожгли тонны зерна в Мариуполе
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Отступая, украинские войска подожгли тонны зерна, которое находилось в хранилищах Мариупольского морского порта, сообщил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
Гагин рассказал, что в порту «большое количество зерна, это и кукурузное зерно, и пшеничное», но оно, «судя по запаху и внешнему виду, непригодно для дальнейшего использования, в основном, большая его часть». Как пояснил Гагин, «противник, отступая из порта, поджег зернохранилища, чтобы это зерно не досталось» ДНР. Он сообщил, что «тушили несколько дней, но безуспешно». «Вряд ли его можно будет использовать по назначению, даже как корм для скотины», – приводит слова советника РИА «Новости».
Власти ДНР заявили, что зернохранилища разрушены украинской стороной намеренно. Как показывают видеозаписи, зерно в большом количестве рассыпано по территории в районе зернохранилищ, во многих местах видны очаги тления. Сообщается, что в воздухе стоит запах гнили и гари. По информации украинского сайта elevatorist.com (статья за июнь 2019 года), при полной загрузке хранилища могли вмещать 57 тыс. тонн.
Напомним, на Западе указывают, что в Африке могут начаться новые войны, а в ряде других стран – государственные перевороты из-за невывоза зерна из украинских портов. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Путин также предложил несколько способов вывезти украинское зерно.
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В Германии объяснили отказ от поставок танков недоверием к Зеленскому
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Германия отказывается поставлять Украине свои танки, поскольку не может доверять украинским властям, сообщили немецкие СМИ.
Как пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники в немецком правительстве, Берлин считает, что украинское руководство может использовать немецкую технику для попытки вторжения на российскую территорию, что станет напоминанием о действиях фашисткой Германии во время Великой Отечественной войны. «Это будет означать, что немецкие танки снова окажутся на территории России», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Собеседники Spiegel уточнили, что немецкое правительство не может доверять Киеву в этом вопросе. «Это опасение демонстрирует определенное недоверие в Берлине к президенту Украины Владимиру Зеленскому. И это также стало причиной, почему немецкая оборонная промышленность не получила разрешения на поставку боевых танков», – пояснили источники.
Напомним, посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что отказ Германии поставлять Киеву танки Leopard-1 и БМП Marder станет «позором, который войдет в историю».
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Зеленский встретился с украинскими военными в Запорожье
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Запорожье, где встретился с украинскими военными, сообщил офис главы государства.
Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что Зеленский, в частности, встретился с эвакуированными из Мариуполя жителями, передает ТАСС.
Как сообщила пресс-служба Зеленского, он ознакомился с обстановкой на передовой, пообщался с военными, вручил им награды и подарки, пишет «Коммерсант».
Напомним, в Запорожской области Киев контролирует чуть меньше трети региона, но в эту часть входит город Запорожье, где живет почти половина населения области.
В конце мая Зеленский впервые с начала спецоперации России выехал на восток Украины. Он посетил Харьковскую область, где уволил начальника управления СБУ. Тот в ответ потребовал от Зеленского извинений. Сообщается, что между Зеленским и его генералами нарастает серьезный конфликт.
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Захарова пригласила Борреля за зерном в Россию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления главы евродипломатиии Жозепа Борреля, обвинившего Россию в дефиците зерна, она пригласила Борреля купить и забрать зерно.
«Господин Боррель, вам нужно зерно? Приезжайте, покупайте и забирайте. Что вам мешает? Единственное, что вам не дает это сделать, – дефицит совести», – написала Захарова в Telegram-канале.
Боррель ранее написал в своем Twitter-аккаунте, что «Россия несет прямую ответственность за дефицит зерна в международной торговле».
Ранее в Кремле заявили, что министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах в Турции в продолжение разговора на высшем уровне будет обсуждать вопросы вывоза украинского зерна.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Путин также предложил несколько способов вывезти украинское зерно.
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Власти Швейцарии оценили эффективность санкций против России
Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен указал, что цель санкций против России «до сих пор не достигнута», если их ввели, добиваясь «скорейшего прекращения» российской военной спецоперации на Украине.
Пармелен подчеркнул, что эффективность санкций во многом зависит от того, полностью ли они выполняются, а также дополняют ли их другие инструменты – политические, дипломатические и юридические, передает РИА «Новости» со ссылкой на Blick.
Министр считает, что новые санкции могут привести к очередному повышению цен на энергоносители. Он признал, что «можно попытаться диверсифицировать энергоснабжение, но ни у кого в Европе нет готового решения на данный момент».
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. ЕС начал работу над седьмым пакетом.
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Сбитый украинский МиГ-29 попал на видео
Минобороны показало уничтоженный украинский истребитель МиГ-29 и пуск ракеты ЗРК С-300 и С-400 на видеозаписи с брифингом официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.
В ролике запечатлены вертикальный старт зенитной ракеты из транспортно-пускового контейнера комплекса ПВО С-300/С-400 и снятые с воздуха обломки уничтоженного украинского истребителя, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник Минобороны показало кадры боевых вылетов экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 по уничтожению объектов военной инфраструктуры ВСУ.
Кадыров показал кадры уничтожения группы украинских националистов в ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с бойцами чеченских подразделений, которые уничтожают группу украинских боевиков в районе поселка Камышеваха ЛНР.
«Наши бойцы успешно уничтожили вражескую группу в районе стратегически важного поселка Камышеваха. По кадрам воздушной разведки можно увидеть, как националисты находятся в состоянии тотальной паники. Пытаясь спасти свои шкуры от артобстрелов, они постоянно перемещаются по разным точкам, но это им не помогает. Суровая кара возмездия настигает каждого из них», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также написал, что «теперь у нас есть новый план действий, который, как показывают первые дни его применения, полностью себя оправдал. Поэтому у нас нет ни малейших сомнений, что победа будет за нами».
Ранее Кадыров опубликовал видеозапись с уничтожением пяти 155-миллиметровых американских гаубиц с боеприпасами в Лисичанске.
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