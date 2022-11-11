В Албании заявили, что Россия, Китай и Турция спасли Балканы во время пандемии

Премьер Албании заявил, что Россия, Китай и Турция спасли Балканы во время пандемии COVID

Россия, Китай и Турция помогли Западным Балканам во время пандемии коронавируса, а Евросоюз вел себя «как федерация эгоистичных богатых стран», заявил премьер-министр Албании Эди Рама, выступая на Парижском форуме мира.

По его словам, во время пандемии коронавируса стало понятно, что без помощи между странами может случиться трагедия.

«Европейский союз вел себя как федерация эгоистичных богатых стран, которая, находясь лицом к лицу под страхом смерти, сбежала от ответственности делиться вакцинами с остальными странами Центральной Европы», – передает ТАСС его слова.

Также он добавил, что Китай, Россия и Турция помогли стране выжить в первую волну пандемии коронавируса. Вакцины поступали именно из этих стран.