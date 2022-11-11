Гоблин: Основными блогерами России стали военные корреспонденты

С начала специальной военной операции России на Украине россияне переключились на блоги военных корреспондентов, рассказал газете ВЗГЛЯД российский блогер Дмитрий Гоблин Пучков.

«В российском блогинге с началом СВО резко обозначились позиции: те, кто поддерживают родную страну, и те, кто родную страну ненавидят во всех ее проявлениях. Чтобы люди, которые занимаются развлекательным контентом, что-то там говорили хорошее про Россию, я такого вообще не заметил», – делится Пучков.

Он объясняет, что поскольку большинство платформ для развлекательного контента являются западными, блогеры стараются угодить именно западной точке зрения, принижая Россию, либо вообще не говорят о стране ничего. Поэтому патриотических веселых видеороликов в этих социальных сетях не наблюдается. Если же кто-то и пытается говорить на этих платформах что-то хорошее даже про Советский Союз, то они, как правило, моментально «вылетают оттуда». То же самое произошло и с личным каналом собеседника, однако он нашел выход – перешел на отечественные платформы.

«Единственное, что я заметил, все переключились на военных корреспондентов. Интересуют только они и контент с мест событий. Всех остальных в этом плане смотреть просто неинтересно», – рассказывает Пучков.

При этом развлекательные блогеры пытаются тоже задействовать военную тематику, правда, зачастую неудачно. Так, громким скандалом закончилась попытка блогера Некоглая (Николая Лебедева) снять развлекательный контент по тематике СВО, сняв пародию на российского солдата, который в окопе отбрасывал гранаты, падавшие на него с дрона ВСУ.

«Это же просто ребенок. Ребенок невоспитанный, откровенно глупый. Смеяться над подобными вещами, мягко говоря, странно, общественность это очень сильно раздражает. Даже если он снял это с самыми светлыми помыслами, как он утверждает, то воспринято это как глумеж над солдатами, которые защищают нашу Родину. Население трактует это только так. Так не стоит шутить», – считает Пучков. Однако какой именно должен быть современный развлекательный контент, собеседник сказать затрудняется.

Ранее блогер Некоглай (Николай Лебедев) снял пародию на видео с отбивающимся от падающих с коптера ВСУ гранат российского солдата в окопе, однако пользователи Сети такой контент не оценили. В том числе на видеоролик обратила внимание директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая потребовала проверить тиктокера на предмет дискредитации армии РФ. Некоглая задержали в Москве, в среду Пресненский суд Москвы принял решение принудительно выдворить его из России – блогер является гражданином Молдавии.