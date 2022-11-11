Путин подтвердил готовность России доставлять сельхозпродукцию в Африку Путин заявил о необходимости более важной роли РАН в России Президент Владимир Путин сообщил новому главе РАН о желании, чтобы академия начала играть более важную роль 11 ноября 2022, 15:37 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин поздравил нового главу Российской академии наук (РАН) Геннадия Красникова с новой должностью, заявив о своем желании видеть более важную роль академии по всем направлениям под новым руководством. На сайте Кремля указано, что академия может занять более важную роль в развитии народного хозяйства, в совершенствовании системы обороноспособности государства, а также по гуманитарным и естественным наукам. По словам Путина, специальность Красникова (ведущий специалист в сфере микроэлектроники) будет способствовать развитию этого направления в академии. Напомним, 20 сентября академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников был избран новым главой Российской академии наук. Новости СМИ2

Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества посмертно 9 ноября 2022, 22:35

Фото: Оф. канал Стремоусова/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о награждении вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Стремоусов награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга», передает РИА «Новости». Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Стремоусов «всегда был на передовой русского мира во всех смыслах – и информационной, и военной, всегда выезжал туда, куда никто из чиновников никогда не поедет, тем более по доброй воле», передает ТАСС. Напомним, заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. После освобождения Херсонской области Россией Стремоусов стал одним из руководителей региона, в сентябре получил российское гражданство. Путин: Зарплаты должны расти быстрее цен 8 ноября 2022, 18:56 Текст: Елизавета Шишкова

Зарплаты граждан должны расти быстрее, чем цены, заявил президент России Владимир Путин на совещании о поддержке доходов семей во вторник. «Нам нужно, чтобы зарплаты опережали рост цен», – передает его слова ТАСС. При этом глава государства подчеркнул, что необходимо создавать условия, чтобы семьи могли сами повышать свои доходы. «Что имею в виду? Прежде всего – за счет освоения родителями новой профессии или повышения квалификации, за счет получения хорошо оплачиваемой работы в будущем», – сказал он. Путин отметил, что ситуация на рынке труда в России стабильная, безработица находится на минимальном уровне – 3,9%. По его словам, тенденция к снижению инфляции в стране является устойчивой, в начале 2023 года она может приблизиться к 5% или ниже. Ранее Путин заявил, что стабильная ситуация на рынке труда является очень важным достижением правительства. Новости СМИ2 Индонезия заявила о решении Путина не посещать саммит G20 на Бали Пресс-секретарь индонезийского министра Махарди сообщил о решении Путина не посещать саммит G20 на Бали 10 ноября 2022, 07:57

Фото: Carola Frentzen/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин не приедет на Бали для участия в саммите G20, заявил пресс-секретарь министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди. Махарди сказал, что Путина не будет на встрече лидеров G20. Как сообщил пресс-секретарь, «Путина будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров, который должен присоединиться к одной из встреч виртуально», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Напомним, Путин говорил, что пока не принял решение о личном участии в саммите. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что рассматриваются различные форматы. Путин поручил обеспечить армию в соответствии с реальными потребностями Путин потребовал привести нормативы обеспеченности армии в соответствие с реальными потребностями 10 ноября 2022, 10:38

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин потребовал привести нормативы обеспеченности армии в соответствие с реальными потребностями, а также представить предложения по контролю за расходами на обеспечение СВО. «Привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции, с учетом интенсивности использования и износа материальных средств», – говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля. Также президент распорядился правительству до 11 ноября представить предложения по контролю за расходами на обеспечение специальной военной операции (СВО). Также Путин поручил к 14 ноября утвердить целевое задание по обеспечению нужд ВС РФ в СВО. «С учетом ранее данных поручений завершить определение целевого задания по обеспечению в ходе проведения специальной военной операции потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также определение направлений и сроков выполнения этого задания. Срок – 14 ноября 2022 года», – говорится в документе. Ответственными за исполнение поручения назначен глава координационного совета, премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал создать жесткую систему контроля производства необходимых материалов для армии. Новости СМИ2 Путин вручил госнаграды сотрудникам ФМБА Путин вручил госнаграды на торжественном вечере в честь 75-летия ФМБА 9 ноября 2022, 20:42 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин вручает государственные награды участникам торжественного вечера, посвященного 75-летию Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Президент отметил, что агентство всегда готово к работе в экстремальных условиях. «Вас по праву называют медицинским спецназом. Вы доказали это в трудные месяцы пандемии, когда оперативно формировали свои бригады, которые помогали многим регионам. И сейчас в ходе специальной военной операции мобильные отряды агентства вновь на передовых рубежах, чтобы спасать жизни мирных граждан и наших бойцов, наших героев», – сказал Путин. Орден Александра Невского получили почетный президент Государственного научного центра России Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна Леонид Ильин и гендиректор Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Сергей Юдин, передает ТАСС. Орденом Пирогова награждаются главврач Центра гигиены и эпидемиологии ФМБА в Челябинской области Елена Вылегжанина, директор Кировского научно-исследовательского института гематологии и переливания крови ФМБА Игорь Парамонов, руководитель Дальневосточного окружного медицинского центра ФМБА в Приморском крае Светлана Сотниченко и первый заместитель главы ФМБА Татьяна Яковлева. Медаль Луки Крымского вручили старшей медсестре приемного отделения Государственного научного центра РФ – Федерального медицинского биофизического центра им. А. И. Бурназяна Елене Даниловой и лаборанту Центра гигиены и эпидемиологии ФМБА в Свердловской области Алене Семкиной. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получает врач по спортивной медицине Федерального научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации ФМБА Александр Озеров, орден Мужества – замгендиректора, главврач Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА Алексей Шутов. В среду Путин по случаю 75-летия ФМБА посетил клиническую и научную части Федерального центра мозга и нейротехнологий. Путин поручил правительству ускорить рост МРОТ Путин поручил правительству принять меры для ускорения роста МРОТ 8 ноября 2022, 19:35 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин на совещании о мерах поддержки семей с детьми поручил правительству разработать новые предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ). По его словам, МРОТ должен существенно превышать величину прожиточного минимума. Путин подчеркнул, что разрыв между этими показателями должен продолжать увеличиваться в плане повышения реальных доходов россиян, передает ТАСС. Путин также поручил с 2023 года запустить единое пособие для нуждающихся семей с детьми. «Это была достаточно долгая дорога – к достижению того результата, к которому мы стремимся и который должен быть достигнут со следующего года. Мы шли к нему несколько лет. И несмотря ни на что, мы эту работу должны завершить и запустить эту новую систему поддержки семей с детьми», – сказал он. Ранее в Минтруде сообщили, что в следующем году планируется увеличить прожиточный минимум до 14 375 рублей, а минимальный размер оплаты труда – до 16 242 рублей. Новости СМИ2 Зеленский решил не ехать на саммит G20 на Бали Detikbali: Зеленский займется внутренними делами Украины вместо поездки на Бали 10 ноября 2022, 14:38 Текст: Кристина Цыцура

Президент Украины Владимир Зеленский не приедет на саммит G20 на Бали, сообщил портал detikBali со ссылкой на министра по морским делам и инвестициям Индонезии Лухута Бинсара Панджаитана. По словам чиновника, отвечающего за организацию мероприятия, Зеленский «будет занят внутренними делами Украины». Также Панджаитан подтвердил, что президент России Владимир Путин тоже не сможет посетить саммит. Все из-за плотных графиков у президентов, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что возглавит делегацию из России глава МИД России Сергей Лавров, но не исключено выступление Путина по видеосвязи. G20 – это неформальный клуб, куда входят страны с крупнейшей экономикой. Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15–16 ноября. Путин перекрестил операционную, где делали операцию на мозге Путин перекрестил операционную, в которой делали операцию на мозге пациенту в сознании 9 ноября 2022, 19:20 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА, в одной из операционных пациенту проводили операцию на мозге, при этом человек находился в сознании. Врачи объяснили, что такая методика позволяет выполнять все хирургические задачи и при этом находиться в полном контакте с пациентом, передает ТАСС. Путин смог через специальное окно в операционной посмотреть, что происходит внутри. Медики рассказали главе государства о том, как проходят подобные операции. Перед тем как уйти, Путин перекрестил двери операционной. В среду Путин по случаю 75-летия ФМБА посетил клиническую и научную части Федерального центра мозга и нейротехнологий. Президента сопровождали глава ФМБА Вероника Скворцова, директор центра Всеволод Белоусов и замдиректора по лечебной работе, главный врач Раиса Таирова. Новости СМИ2 Путин подписал указ об основах госполитики по сохранению традиционных ценностей 9 ноября 2022, 17:56 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Постановляю: утвердить прилагаемые основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – говорится в указе. К таким ценностям документ относит жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России. Основы политики, как говорится в документе, представляют собой стратегическое планирование в сфере нацбезопасности, определяют систему целей, задач и инструментов реализации стратегического национального приоритета «Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». Указ вступает в силу со дня подписания. Путин утвердил список компаний ТЭК, в которых сделки с иностранными долями запрещены Путин утвердил список компаний ТЭК, сделки с иностранными долями в которых запрещены 9 ноября 2022, 16:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин утвердил список компаний из сферы энергетики, нефтепереработки, производства оборудования и сервисных услуг для ТЭК, сделки с иностранными долям в которых можно проводить только по специальному разрешению, следует из распоряжения президента, опубликованного на интернет-портале правовой информации. Согласно документу, в этот перечень входят производители оборудования для организаций ТЭК, а также компании, оказывающие услуги по его сервисному обслуживанию и ремонту, переработчики нефти и нефтяного сырья, производители и поставщики тепловой и электроэнергии, производители продуктов их переработки, передает РИА «Новости». В частности, в список входят «Энел Россия», «Фортум», ТГК-1, «Юнипро», «Т Плюс», «Schneider Electric Россия». Также в перечне оказались и российские активы Baker Hughes, которые ранее Путин разрешил продать ООО «Нефтесервисные технологии». Ранее президент Владимир Путин подписал документ, запрещающий до конца 2022 года инвесторам из недружественных стран совершать сделки с долями в проекте «Сахалин-1» и на Харьягинском месторождении. Новости СМИ2 Путин назвал ключевым финансирование социальной сферы Президент России Путин назвал ключевым финансирование социальной сферы, несмотря на непредвиденные расходы 8 ноября 2022, 19:43 Текст: Ольга Иванова

Финансирование социальной сферы является одним из ключевых вопросов, несмотря на обилие непредвиденных расходов, заявил на совещании по теме поддержки семей с детьми президент России Владимир Путин. На совещании Путин попросил главу Минфина России Антона Силуанова доложить о финансовом обеспечении решения задач в социальной сфере, сообщает ТАСС. «(Это), естественно, один из ключевых вопросов в этой связи. У нас много расходов непредвиденного характера с учетом специфики сегодняшнего дня», – сказал Путин. Заслушав доклад, глава государства уточнил у Силуанова, полностью ли предусмотрены, заложены в бюджет и гарантированы финансовые ресурсы для решения вопросов поддержки семей с детьми и на другие социальные цели, несмотря на дополнительные расходы по другим направлениям. «Именно так, Владимир Владимирович. Все необходимые ресурсы для выплат, о которых мы говорим на сегодняшней встрече, в полном объеме предусмотрены в бюджете», – ответил глава Минфина. Напомним, Путин во вторник созвал совещание по вопросу поддержки доходов семей с детьми, на котором он призвал рассмотреть «очень важный, чувствительный вопрос, значимый для миллионов граждан во всех регионах страны». Путин посетил интерактивную выставку на Красной площади Путин посетил интерактивную выставку под открытым небом на Красной площади 8 ноября 2022, 18:03

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин посетил интерактивную выставку под открытым небом на Красной площади, посвященную истории обороны Москвы и 81-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года. По словам организаторов выставки, их целью было не просто воссоздать исторический парад, а с помощью трансляции на больших экранах кадров 1941 года позволить посетителям «пройти» по Красной площади плечом к плечу с солдатами, которые уходили на фронт, передает ТАСС. Также на выставке подробно представлено то, как жила Москва в 1941 году. Вся экспозиция на Красной площади разделена на несколько тематических зон. Среди них инсталляции «Белорусский вокзал» и его воссозданный фасад, на котором размещена зенитка и вагон-теплушка, а также «Окна времени» с фотоснимками из архива ТАСС и «Культпавильон Москвы», со сцены которого звучат «Синий платочек», «За нашу Советскую Родину» и другие песни той поры. Отдельное внимание уделено женщинам тыла. Экспонаты для этой части экспозиции предоставлены Музеем обороны Москвы. По всей площадке установлены специальные световые кубы, где можно увидеть лица героев военных лет – всего 160 фотографий ополченцев, фронтовые письма. Часть выставки посвящена военной технике. На площади размещены порядка 60 образцов машин времен Великой Отечественной войны: танк Т-34-76, легкие танки Т-26 и Т-38, гаубица-пушка МЛ-20 образца 1937 года, пикап ГАЗ-415, легкий бронеавтомобиль БА-20, зенитная пушка АЗП-39, автомобиль ЗиС-5, танк Т-60, самолеты И-16 и У-2, мотоцикл М-72, гусеничный тягач Т-20 «Комсомолец», вагон-теплушка, бронеавтомобиль ФАИ-М и исторический дирижабль 1941 года. Новости СМИ2 Путин осмотрел Федеральный центр мозга и нейротехнологий в Москве 9 ноября 2022, 15:23 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин посетил клиническую и научную части Федерального центра мозга и нейротехнологий по случаю 75-летия Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Президента сопровождали глава ФМБА Вероника Скворцова, директор центра Всеволод Белоусов и замдиректора по лечебной работе, главный врач Раиса Таирова, передает ТАСС. Ранее Путин поздравил коллектив и ветеранов Федерального медико-биологического агентства с 75-летием создания, отметив, что ФМБА выросло в современную структуру с серьезным научным потенциалом. Сегодня в числе ключевых приоритетов – медико-санитарное обеспечение работников более 700 организаций с опасными условиями труда, координация деятельности Центра крови, спортивная, морская и водолазная медицина, продолжение слаженной работы с коллегами по борьбе с коронавирусной инфекцией. Путин дал поручение о создании предложений по ускоренному росту МРОТ Из указа главы государства следует, что до 15 января должны быть озвучены предложения по ускоренному росту МРОТ 10 ноября 2022, 14:30 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин задал правительству сформировать предложения по наискорейшему росту минимального размера оплаты труда и его максимального отрыва от прожиточного минимума до 15 января. Так, на сайте Кремля уточняется, что нововведения нацелены на рост реальных доходов населения. Также Путин поручил кабмину до 30 декабря создать комфортные условия для оформления и получения детских пособий. В документе указано, что правительство обязано своевременно информировать граждан об условиях и порядке назначения пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, а также создать доступную среду для оформления и получения. Более того, президент указал на необходимость качественного информационного сопровождения с 1 января 2023 года ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Ранее в Минтруде сообщили, что в следующем году планируется увеличить прожиточный минимум до 14 375 рублей, а минимальный размер оплаты труда – до 16 242 рублей. Новости СМИ2 Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко Песков рассказал о телефонном разговоре Путина и Лукашенко 9 ноября 2022, 12:56 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин накануне поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что в ходе разговора обсуждался предстоящий саммит ОДКБ, передает РИА «Новости». Ранее о переговорах Путина и Лукашенко сообщил Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера. В сообщении говорится, что главы государств обсуждали «вопросы предстоящего заседания ОДКБ; белорусско-российские отношения с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество; график встреч до конца этого года». В конце октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вскоре встретится с главой российского государства Владимиром Путиным. Их предыдущая встреча состоялась 14 октября в Астане.