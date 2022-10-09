Маск заявил о стремительном росте угрозы ядерной войны

Baza: Стал известен груз взорвавшейся на Крымском мосту фуры

В грузовике, который взорвался на Крымскому мосту, перевозилась пленка по заказу компании «ТЭК-34», которую водитель должен был доставить в Симферополь.

Как сообщает Telegram-канал Baza, водитель Махир Юсубов нашел заказ через биржу для перевозчиков, в документах на груз была указана пленка весом 21 тонну. Пленка была уложена на палеты, за работу водитель должен был получить 48 тыс. рублей.

До этого Юсубов не работал с этой компанией, отмечается в сообщении.

Также утверждается, что фура была оформлена на племянника водителя. Он переоформил документы из-за аварии с бензовозом, в которую попал рядом с Казанью. Чтобы машину не арестовали за долги, он записал ее на племянника.

Ранее СМИ писали, что водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика получил заказ на перевозку удобрений через интернет, он не знал о готовящемся теракте.